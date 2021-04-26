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Первый компонент вакцины от COVID получили почти 12 млн россиян
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К настоящему моменту первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 11,9 млн человек, второй компонент получили уже 7,5 млн россиян, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
«На сегодняшний день вакцинацию первым компонентом прошло 11,9 млн человек, двумя компонентами – 7,5 млн человек», – передает ее слова РИА «Новости».
Напомним, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал, что интервал между введением первого и второго компонента вакцины «Спутник V» в России составляет 21 день. Он также уточнил, что за рубежом минимальный интервал между введением первого и второго компонента вакцины может быть увеличен до трех месяцев.
Венгрия признала «Спутник V» самой эффективной вакциной
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» во время вакцинации в Венгрии продемонстрировала наибольшую эффективность среди всех препаратов, применяющихся в стране, сообщило правительство республики.
Средняя смертность среди вакцинированных «Спутником V» в 20-32 раза меньше, чем при использовании других вакцин, число заболеваний коронавирусом – в 2-6 раз ниже. Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций в Twitter отечественной вакцины.
Согласно инфографике, представленной РФПИ, среднее количество заболеваний COVID-19 среди привитых российским препаратом составило 95 на 100 тыс. человек, средняя смертность – один случай на 100 тыс. вакцинированных. Средняя заболеваемость привитых препаратом AstraZeneca – 700 человек, смертность – семь. После вакцинации продуктом компании Pfizer/BioNTech заболевает в среднем 555 человек, умирает 32. Среди привитых вакциной Moderna на 100 тыс. человек заболевают 176 пациентов, умирает 20, среди вакцинированных препаратом SihoPharm инфицируются коронавирусом 356 человек, умирают 16
Отмечается, что доля смертей у вакцинированных препаратом Pfizer/BioNTech в 32 раза выше, чем у «Спутника V». При этом смертность после вакцинации Pfizer в пять раз выше, чем у вакцины AstraZeneca.
Венгрия первой из стран Евросоюза начала использование российской вакцины. Первую партию «Спутника V» доставили в республику в начале февраля.
В марте министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава венгерского МИДа Петер Сийярто по телефону обсудили поставки препарата в Венгрию. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что по результатам анализа данных 3,8 млн привитых россиян эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» составила 97,6%.
Напомним, эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. В марте «Спутник V» назвали самой узнаваемой вакциной против коронавируса.
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Медсестра в Германии подменила вакцину от коронавируса физраствором
Сотрудница прививочного центра в Германии вместо вакцины производства Pfizer/BioNTech влила в шприцы физраствор, прививку которым сделали шести пациентам, сообщило ведомство по вопросам здравоохранения федеральной земли Нижняя Саксония.
Медсестра Германского общества Красного Креста случайно уронила и разбила ампулу с препаратом от COVID-19. Решив это скрыть, она влила в шприцы вместо вакцины физраствор, при этом сотрудница не вводила инъекции, а лишь готовила их, передает ТАСС.
Об инциденте медсестра спустя три дня рассказала своей коллеге, которая в свою очередь проинформировала начальство. Как рассказали власти Нижней Саксонии, получившие физраствор пациенты чувствуют себя хорошо, угрозы их здоровью нет. Несмотря на это, всем 200 гражданам, которым могли сделать уколы физраствором, было назначено прохождение тестов на антитела. Медсестра подозревается в нанесении телесных повреждений, вероятнее всего, она будет уволена.
Ранее в городе Эперне на северо-востоке Франции 140 человек получили уколы физраствором вместо прививки вакциной Pfizer/BioNTech.
Моди заявил о «коронавирусном шторме» в Индии
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о потрясшем страну «коронавирусном шторме», сообщило Reuters.
«Мы были воодушевлены после успешной борьбы с первой волной инфекции, но эта буря потрясла нашу нацию», – приводит слова Моди РИА «Новости».
Так глава индийского правительства отреагировал на рекордный суточный прирост заразившихся коронавирусом. Число выявленных случаев коронавируса в Индии за последние 24 часа превысило 349 тыс. человек. Больницы в Дели отказываются принимать заболевших, поскольку испытывают острую нехватку медицинского кислорода и коек.
В пятницу стало известно, что Россия предложила Индии начать поставки противовирусного препарата ремдесивир. Кроме того, 12 апреля Индия одобрила заявку на экстренное использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По словам гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, к лету 2022 года ежемесячный объем выпуска «Спутника V» в Индии может превысить 50 млн доз.
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В ЕС собрались пускать после вакцинации одобренной EMA прививкой
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Все страны Евросоюза будут принимать туристов после проведения вакцинации от коронавируса сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств (EMA) препаратами, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Совершенно ясно одно: все 27 стран, входящие в ЕС, будут безусловно принимать всех, кто вакцинирован препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств», – приводит ТАСС заявление фон дер Ляйен в интервью The New York Times.
Представитель ЕС добавила, что сроки возобновления путешествий пока еще зависят от эпидемиологической ситуации. Фон дер Ляйен не уточнила, какой будет политика Евросоюза в отношении тех путешественников, которые привиты другими вакцинами.
В прошлую пятницу глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что для начала поставок в Германию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» препарат должен быть одобрен Европейским агентством лекарственных средств (EMA), а ЕС должен получить возможность осмотреть производство и получить необходимые данные для заключения о вакцине.
В марте еврокомиссар Тьерри Бретон выступил с утверждением, что Евросоюзу якобы «абсолютно не нужен» «Спутник V». Позже он заявил, что даже если российскую вакцину разрешат в Европе, «Спутник V» придет слишком поздно. Также еврокомиссар усомнился в том, что в ЕС до конца 2021 года будет доступно необходимое количество доз «Спутник V». Вопреки этому в начале мая инспекторы из ЕС собираются в Россию. В Кремле подчеркивали, что Москва представила все документы для одобрения «Спутник V» в ЕС.
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Вирусолог: «Коронавирусный шторм» в Индии создает риски для других стран
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При такой колоссальной заболеваемости коронавирусной инфекцией в Индии риски передачи на другие страны, континенты – очень вероятная и печальная тенденция, сказал газете ВЗГЛЯД вирусолог Центра имени Гамалеи Минздрава России, профессор Александр Бутенко.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что страну потряс «коронавирусный шторм», комментируя рекордный прирост заразившихся инфекцией. За последние сутки выявлено более 349 тыс. случаев заболевания. Директор индийского Национального центра по контролю заболеваний Суджит Сингх полагает, что данная ситуация вызвана распространением «британского», «южноафриканского» и «бразильского» штаммов вируса.
«Во-первых, если разделить эти 350 тыс. заболевших в день на население Индии (1,3 млрд человек), то можно будет высчитать в процентном соотношении, сколько это. Возможно, картина не такая уж и ужасная. Кроме того, молекулярные генетики, которые занимаются изучением новых штаммов коронавируса, считают, что не настолько велики отличия в геномах вирусов, что они не влияют на скорость распространения. Такую точку зрения в том числе пытались высказать в Англии. И потом, не доказано влияние новых штаммов на тяжесть болезни, поэтому я бы не стал говорить, что это из-за них такая ситуация в Индии», – говорит Бутенко.
Он объясняет, что в стране очень большая плотность населения, люди друг с другом общаются, а дистанция, скорее всего, не соблюдается. Кроме того, он усомнился в соблюдении и других мер против коронавируса гражданами страны (соблюдение масочно-перчаточного режима, самоизоляции, гигиены). При этом в Индии достаточно хороший темп вакцинации, поскольку страна имеет и собственное производство, и закупается иностранными вакцинами. Но соблюдения лишь одной из мер предосторожности недостаточно.
«И, конечно, при такой колоссальной заболеваемости риски передачи на другие, страны, континенты – очень вероятная и печальная тенденция. Поэтому нужно прекращать всякие контакты с такими странами, как Индия или Бразилия (находится на втором месте по заболеваемости COVID-19 в мире)», – считает вирусолог.
Хорошим примером влияния эпидемиологических мер показал Китай, который уже давно держит под относительным контролем ситуацию с вирусом, рассказывает собеседник. Поэтому те страны, в которых соблюдаются противоэпидемические меры, запрещен туризм с Индией, а бизнес-встречи сильно ограничены, имеют наименьшую вероятность перехода масштабов заболевания.
«Китаю, конечно, уже удается даже экономику понемногу восстанавливать, разрешают передвижение. У нас в России тактика санитарно-эпидемиологической защиты населения временами ослабевает. Но, по заключению Роспотребнадзора, мы все-таки выходим на плато по заболеваемости, то есть нет ни резкого увеличения, ни снижения. В общем, это хороший показатель. А благополучия уже можно достичь за счет приобретенного иммунитета», – рассуждает Бутенко, добавив, что на данный момент Россия находится в относительной безопасности по отношению к Индии, поскольку более-менее контролирует ситуацию с коронавирусом.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что стремительный рост заболеваемости COVID-19 в Индии вызывает беспокойство, поэтому в ближайшие дни могут состояться оперативные контакты между Москвой и Нью-Дели.
В Минобороны раскрыли число вакцинированных военнослужащих
Вакцинацию от коронавируса в Вооруженных силах России прошли более 660 тыс. человек, говорится в бюллетене Минобороны.
«Основные усилия в борьбе с COVID-19 в Вооруженных силах России направлены на проведение массовой добровольной вакцинации военнослужащих и членов их семей, а также сотрудников гражданского персонала. К настоящему времени добровольную вакцинацию «Спутником V» прошли 660694 человека», – приводит текст сообщения РИА «Новости».
В бюллетене отмечается, что на текущий момент в Вооруженные силы России поставлено 705965 доз вакцин против новой коронавирусной инфекции.
Как отметили в ведомстве, за прошедшие сутки в Вооруженных силах после прохождения лечения выздоровели 23 военнослужащих, общая численность выздоровевших в армии России (нарастающим итогом) увеличилась до 32869 человек. Общая численность снятых с медицинского контроля военнослужащих (нарастающим итогом) увеличилась до 114110 человек.
В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период на текущие сутки установлено 347 военнослужащих с положительными результатами тестирования.
Напомним, в августе 2020 года глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что российские военнослужащие в обязательном порядке получат прививку от коронавируса, первыми вакцинацию пройдут военные, несущие боевую вахту на кораблях дальней морской зоны, в подводном флоте и Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН).
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Нидерланды запретили полеты из Индии из-за нового штамма коронавируса
Министерство инфраструктуры и управления водными ресурсами Нидерландов сообщило о введении с 26 апреля запрета на полеты из Индии из-за нового штамма коронавируса.
«С понедельника, 26 апреля, с 18.00 начнет действовать запрет на полеты пассажиров из Индии», – приводит текст сообщения РИА «Новости».
В министерстве уточнили, что запрет будет действовать до 1 мая, при этом он не распространяется на медицинский персонал и грузы. Решение было принято для предотвращения распространения нового индийского штамма коронавируса.
В прошлую среду индийские ученые выявили в восточном штате Западная Бенгалия новый штамм коронавируса B.1.618. По словам индийского профессора эпидемиологии Мадхукара Паи, этот новый штамм коронавируса является штаммом с тройной мутацией и может быстрее распространяться. Новый штамм B.1.618 является второй линией коронавируса, которая была выявлена в Индии, первой была B.1.617, так же известная как вариант коронавируса с двойной мутацией.
Накануне премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о потрясшем страну «коронавирусном шторме». В минувшую пятницу Россия предложила Индии начать поставки противовирусного препарата ремдесивир. Кроме того, 12 апреля Индия одобрила заявку на экстренное использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По словам гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, к лету 2022 года ежемесячный объем выпуска «Спутника V» в Индии может превысить 50 млн доз.
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Мурашко заявил о близкой победе над коронавирусом в пяти регионах России
Пять российских регионов близки к победе над коронавирусом, почти 110 тыс. пациентов лечатся в стационарах, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Сегодня пять субъектов <...> уже близки к элиминации данного возбудителя в целом в своем регионе», – цитирует ТАСС министра.
По его словам, на данный момент медицинская помощь оказывается 310 тыс. пациентам с подтвержденной коронавирусной инфекцией, почти 110 тыс. лечатся в стационарах.
«2020 год внес серьезные изменения в систему оказания медицинской помощи, и к сожалению, мы пока полностью не вернулись к обычному нашему режиму: более 310 тыс. [пациентов] сегодня получают медицинскую помощь по вопросам ковида и подозрения на новую коронавирусную инфекцию, и почти 110 тыс. человек находятся сегодня на стационарном лечении», – сказал он.
Ранее Мурашко заявил, что переболевшие новым коронавирусом в приоритетном порядке будут проходить диспансеризацию и профилактический осмотр.
Напомним, президент Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию призвал россиян сделать прививку от COVID, а также указал, что коллективный иммунитет к данному заболеванию должен быть сформирован в стране к осени.
Кипр разрешил въезд привитым «Спутником V» россиянам 10 мая
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Туристы, вакцинированные российским препаратом «Спутник V», смогут прилетать на Кипр без теста на коронавирус с 10 мая, заявил председатель госкомитета Республики Кипр по туризму Саввас Пердиос.
По его словам, отсутствие одобрения вакцины «Спутник V» со стороны медицинских властей ЕС не будет иметь значения, так как между Брюсселем и Москвой ведутся соответствующие переговоры, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Альфа».
Пердиос добавил, что это дает основание отдельным странам признавать вакцины из третьих стран для туристических целей.
Напомним, министерство здравоохранения Республики Кипр с 1 апреля официально перевело Россию в число стран, откуда на остров можно приезжать туристам, свидетельствует еженедельно обновляемый реестр деления Минздравом государств по группам в зависимости от складывающейся в них эпидемической ситуации.
Ранее эксперты туротрасли посоветовали россиянам заранее планировать поездки за границу в майские праздники, поскольку в это время ожидается серьезный ажиотаж и рост цен на путевки.
Россия может помочь Индии в борьбе с COVID-19
Россия может передать Индии кислородные генераторы, концентраторы, а также лекарства, необходимые для лечения коронавируса, сообщает издание The Hindu со ссылкой на источники, осведомленные о ходе переговоров стран.
Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано свыше 17,3 млн случаев COVID-19. Выздоровели более 14,3 млн человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 195 тыс. человек, передает РИА «Новости».
В связи с увеличением числа заболевших индийские больницы испытывают недостаток в жидком кислороде. Накануне МВД Индии запретило использование кислорода в стране в немедицинских целях, а свою помощь в виде лекарств, медицинского оборудования и аппаратов для получения кислорода уже предложили США, Великобритания, Франция, Евросоюз, Пакистан и Китай.
«Помощь может начать поступать на этой неделе, возможно, в ближайшие несколько дней и будет включать оборудование для производства кислорода для различных целей, начиная от использования в отдельных домах до домов престарелых и больниц, а также фармацевтические поставки лекарств, таких как фавипиравир, используемых для лечения более легких версий COVID-19», – сообщает издание со ссылкой на источник.
Издание также отмечает, что анонсированные ранее возможные поставки противовирусного препарата ремдесивир из России в Индию столкнулись с проблемами из-за лицензионных законов США, на которые ссылается разработчик ремдесивира, калифорнийская компания Gilead Sciences Inc. В связи с этим лекарства не могут быть отправлены в Индию, пока проблема не будет решена.
Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о потрясшем страну «коронавирусном шторме».
12 апреля Индия одобрила заявку на экстренное использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По словам гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, к лету 2022 года ежемесячный объем выпуска «Спутника V» в Индии может превысить 50 млн доз.
Еврокомиссия подала в суд на AstraZeneca
Еврокомиссия подала в суд иск к AstraZeneca за нарушение контракта на поставки вакцины в Европейском союзе, заявил представитель ЕК Стефан Де Кеерсмакер.
«Еврокомиссия подала иск против AstraZeneca в пятницу на основании нарушения соглашения о предзаказе вакцины. Отдельные положения контракта не соблюдены, и компания не смогла предоставить достойную доверия стратегию восстановления поставок», – передает его слова ТАСС.
Напомним, в последние недели Европа столкнулась с рядом проблем в поставках одобренных для использования в союзе вакцин, в частности компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Задержки в поставках могут сорвать планы Брюсселя по вакцинации.
Гинцбург заявил о возможности увеличить интервал между введением компонентов «Спутника V»
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил о возможности увеличения минимального интервала между введением первого и второго компонента вакцины «Спутник V» за границей с 21 дня до трех месяцев.
«В отношении вакцины «Спутник V», разработанной в нашем центре им. Гамалеи, по запросу иностранных партнеров сообщаем, что считаем возможным по их просьбе на иностранных рынках увеличить минимальный интервал между введением первого и второго компонентов вакцины с ранее утвержденного 21 дня на срок до трех месяцев. Данное увеличение интервала не повлияет на силу иммунного ответа, вызываемого нашей вакциной, а в ряде случаев ее повысит и продлит», – сказал Гинцбург, передает РИА «Новости».
Он пояснил, что такой вывод сделан на основе опыта использования вакцин на идентичной аденовирусной платформе, а также проведения успешных кампаний по массовой вакцинации населения в России и большом количестве иностранных государств.
В то же время он уточнил, что интервал между введением первого и второго компонента вакцины в России останется прежним – 21 день. «Считаем также, что в условиях исключительно высокой потребности в вакцине среди населения данное решение позволит значительным образом ускорить иммунизацию населения. Считаем, что каждый национальный регулятор может самостоятельно принимать решение о сохранении интервала между уколами в 21 день или о его продлении на срок до трех месяцев», – сказал Гинцбург.
«Спутник V» одобрен уже в 60 странах с общим населением порядка 3 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%).
В России выявили 8,8 тыс. новых случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 8803 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8803 новых случая коронавируса в 82 регионах, из них 13,5% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2687, Санкт-Петербурге – 706, Московской области – 609.
Всего в стране выявлено 4 771 372 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 394 639 человек, из них 6631 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 356 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 108 588 человек.
Накануне, 25 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8780. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 23.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
В Кремле допустили оперативные контакты руководства с Индией в связи с коронавирусом
Рост числа случаев коронавируса в Индии вызывает беспокойство, в ближайшие дни могут состояться оперативные контакты между Москвой и Нью-Дели, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы весьма обеспокоены этими печальными новостями, которые приходят из Индии. Пока мне неизвестно о том, что были какие-то обращения со стороны индийских властей по вопросам помощи. Но мы не исключаем в ближайшие дни контактов телефонных, оперативных контактов между руководством России и Индии», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее издание The Hindu со ссылкой на источники сообщило, что Россия может передать Индии кислородные генераторы, концентраторы, а также лекарства, необходимые для лечения коронавируса.
Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о потрясшем страну «коронавирусном шторме». В стране в последние дни регистрируется более 350 тыс. новых случаев коронавируса за сутки.
РФПИ согласовал производство «Спутника V» в Турции
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и турецкая Viscoran Ilac договорились о производстве вакцины против коронавируса «Спутник V», его планируется начать в течение ближайших нескольких месяцев на нескольких предприятиях.
«РФПИ и турецкая фармацевтическая компания Viscoran Ilac объявляют о сотрудничестве для производства в стране первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса «Спутник V». Viscoran Ilac осуществил подготовку к локализации производства и планирует начать выпуск «Спутник V» в течение ближайших месяцев на нескольких предприятиях», – заявили в фонде, передает РИА «Новости».
В рамках соглашения с РФПИ Viscoran Ilac также оказывает поддержку для формирования партнерств с другими местными фармацевтическими производителями. В частности, с компанией CinnaGen Ilac финализируется процесс технологического трансфера, ведутся переговоры с двумя другими производственными площадками для расширения мощностей по выпуску вакцины.
«Соглашение с Viscoran Ilac направлено на расширение производственных мощностей и обеспечение международных поставок вакцины «Спутник V». РФПИ заключил соглашения с ведущими фармацевтическими компаниями в Азии, Латинской Америке, Европе и СНГ, благодаря которым безопасная и эффективная российская вакцина станет доступна для людей более чем в 60 странах», – заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Председатель совета директоров Viscoran Ilac Озтурк Оран отметил, что помимо соглашения для производства вакцины, процессов лицензирования, а также вопросов хранения и дистрибуции, частью сотрудничества с Россией также являются клинические исследования вакцины, которые продвигаются очень успешно.
На прошлой неделе сообщалось, что в ближайшее время Турция начнет использование российской вакцины против коронавируса «Спутник V».
«Спутник V» одобрен уже в 60 странах с общим населением порядка 3 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%).