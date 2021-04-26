Гинцбург заявил о возможности увеличить интервал между введением компонентов «Спутника V»

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил о возможности увеличения минимального интервала между введением первого и второго компонента вакцины «Спутник V» за границей с 21 дня до трех месяцев.

«В отношении вакцины «Спутник V», разработанной в нашем центре им. Гамалеи, по запросу иностранных партнеров сообщаем, что считаем возможным по их просьбе на иностранных рынках увеличить минимальный интервал между введением первого и второго компонентов вакцины с ранее утвержденного 21 дня на срок до трех месяцев. Данное увеличение интервала не повлияет на силу иммунного ответа, вызываемого нашей вакциной, а в ряде случаев ее повысит и продлит», – сказал Гинцбург, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что такой вывод сделан на основе опыта использования вакцин на идентичной аденовирусной платформе, а также проведения успешных кампаний по массовой вакцинации населения в России и большом количестве иностранных государств.

В то же время он уточнил, что интервал между введением первого и второго компонента вакцины в России останется прежним – 21 день. «Считаем также, что в условиях исключительно высокой потребности в вакцине среди населения данное решение позволит значительным образом ускорить иммунизацию населения. Считаем, что каждый национальный регулятор может самостоятельно принимать решение о сохранении интервала между уколами в 21 день или о его продлении на срок до трех месяцев», – сказал Гинцбург.

«Спутник V» одобрен уже в 60 странах с общим населением порядка 3 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%).