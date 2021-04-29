Учитель спас детей от загнавшей их на дерево стаи собак в Башкирии

В Башкирии поймали бездомных собак, которые загнали учеников на дерево в городе Бирск, детям помог спастись учитель, сообщили в прокуратуре региона.

Видеозапись нападения собак на детей опубликовали в соцсетях, школьники забрались на дерево, один из них попытался залезть повыше, внизу бегают несколько крупных собак.

Автор ролика попросил другого человека отвлечь животных, чтобы дети смогли спуститься и уйти, но тот отказался. В прокуратуре региона сообщили РИА «Новости», что по данному факту проводится проверка.

«Спуститься им помог проходящий мимо педагог, который отогнал животных», – отметили в надзорном ведомстве

В администрации района сообщили, что инцидент произошел около городской школы №4, на место отправились представители администрации и школы, они не нашли на месте ни собак, ни детей.

«Подрядная организация ООО Рекс, которая по договору занимается отловом безнадзорных животных в Бирском районе, отловила всех собак и доставила в приют временного содержания. Кроме того, в ходе рейда специалисты отловили по городу 18 бездомных животных», – уточнили в администрации.

Ранее в апреле в Башкирии ребенок погиб после нападения бродячих собак, прокуратура проводила проверку по этому факту.