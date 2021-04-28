Мишустин: Решения по поручениям из послания Путина подготовили за три дня

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что поручения, озвученные президентом России Владимиром Путиным в послании парламенту, были оформлены в проекты нормативных актов в течение трех дней.

«За три дня уже фактически все, что сказал президент в послании, было оформлено в проекты законодательных актов и нормативных правовых актов», – сказал глава кабмина на встрече с представителями фракции «Единой России» в Госдуме, передает ТАСС.

Он поблагодарил коллег за эту работу и добавил, что правительству и депутатам Госдумы предстоит оценить совместную работу по исполнению президентских поручений.

«Между правительством и Госдумой, депутатами сложилась хорошая традиция готовиться к этому событию, сверять часы и обсуждать текущую законодательную повестку. Нам также предстоит оценить, как налажена совместная работа по исполнению всех поручений, которые президент дал в послании Федеральному собранию», – сказал премьер, передает РИА «Новости».

По его словам, «есть целый блок вопросов, который будет требовать нашего тесного взаимодействия – это поддержка семей с детьми, развитие регионов, продвижение крупных инфраструктурных проектов».

Мишустин также отметил работу фракции ЕР во время распространения коронавируса, и принятые решения помогли пережить острую часть пандемии.

Ранее Мишустин заявил, что российское правительство сразу должно начать работу по реализации задач, поставленных в послании президента Владимира Путина Федеральному собранию, это – безусловный ориентир работы кабмина.

В то же время председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что около десяти первоочередных законопроектов во исполнение послания президента Владимира Путина Федеральному собранию могут внести в Госдуму до начала майских праздников.