Названы сроки внесения в Госдуму первоочередных проектов по посланию президента

Володин призвал Запад «вести себя прилично»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию у него состоялся разговор с зарубежными СМИ, в ходе которого он высказал ряд тезисов об отношениях Москвы и Запада.

Володин в своем Telegram-канале опубликовал основные тезисы разговора с зарубежными СМИ, «чтобы быть честным и избежать выдергиваний из контекста».

Так, он призвал Запад заняться внутренними делами и правами собственных граждан: «Вы их разгоняете зимой, поливаете водой, колотите дубинками, вы слезоточивый газ используете, пули резиновые. Какие вы можете нам стандарты привнести, кроме того, что некоторых граждан, завербовав, потом бросаете, как ненужные, отработанные материалы?».

«Понятно совершенно, что у вас все трещит и вы не можете выдержать экономической конкуренции с Китаем. Но послушайте, ведите себя прилично. Весь мир может скатиться в этот ужас. Есть страны, к которым относятся и Соединенные Штаты Америки, и Британия, и европейские государства, которые могут остановить это скатывание, но при этом им надо поступиться своими амбициями, не стандартами», – указал он.

Председатель Госдумы подчеркнул, что «никто не хочет вмешиваться в ваши (Запада) дела и не вмешивается», и «все то, что придумано с отравлениями, с вмешательством в выборы» никто из представителей США и Европы не хочет обсуждать «ни на одной парламентской площадке, ни на одних диалоговых форумах», это игнорируется, при том, что «виновные» были назначены.

«Вас не устраивает одно – что Россия развивается. Почитайте доклад секретных служб Соединенных Штатов Америки, который есть в открытом доступе. Вы там конкретную ставите задачу в отношении президента страны (Владимира Путина) – ослабить его и сделать все для того, чтобы он как можно быстрее ушел с этой должности. Понятно совершенно. Путин – наше преимущество. И вы делаете все для того, чтобы нас его лишить. И эти вызовы мы воспринимаем как вызовы каждому из нас, потому что они касаются нашего президента. Оскорбления в его адрес – это оскорбления граждан нашей страны, вмешательство в наши дела – это оскорбление граждан нашей страны», – указал Володин.

Он также напомнил слова главы государства о том, что именно Россия будет определять для себя «красные черты».

«Уважаемые издания, как вы относитесь к нашим СМИ? Когда речь идет о Конгрессе, отношение к ним – хамское. В той же Украине, когда взяли и закрыли все оппозиционные издания, почему вы молчите? Где ваша журналистcкая солидарность? Вы вообще себя-то кем считаете и как воспринимаете такие решения? (...) А все потому, что вы кормитесь с рук этих государств и забыли про стандарты», – также сказал председатель Госдумы.

Он отметил, что представитель западных СМИ зачастую присутствуют на важных мероприятиях в России, участвуют в парламентских пулах, у них «есть возможность у нас спросить», им дают ответы.

«Но, извините, если бы госпожа (спикер нижней палаты Конгресса Нэнси) Пелоси пригласила наш Sputnik или Russia Today для того, чтобы рассказать и объяснить, почему они так себя ведут, нам бы было более понятно. Но вы же ведете себя по-хамски. При этом считаете, что мы должны стандарты выполнять, а вы их не будете. Мы-то выполняем и от этого не теряем. Поэтому вы, что касается своих интересов и своих инструментов, эти темы заканчивайте», – сказал Володин.

Он также указал, что «все те, кто начинает связывать судьбу с зарубежными государствами, должны понимать: наши граждане это не поддерживают», в России «всегда относились плохо к предателям», страну никогда невозможно было «пошатнуть руками тех, кто измарал себя рукопожатиями, обниманием и принимал подношения у тех, кто желает нам зла, кто желает развала».

Напомним, Владимир Путин в своем обращении Федеральному собранию заявил, что у России есть свои интересы, которые она будет отстаивать в рамках международного права.

«Если кто-то не хочет вести диалог, выбирает эгоистичный и высокомерный тон, Россия всегда найдет путь отстоять свою позицию», – указал он.

Кроме того, глава государства рассказал о недружественных акциях Запада по отношению к России, для зарубежных политиков это стало новым видом спорта. «Мы видим, что происходит в реальной жизни. Как я уже сказал, цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. Конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга. Подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена», – заявил Путин.

По его словам, у России хватит терпения и профессионализма на любые ответные меры. Он также предостерег все страны от пересечения красных линий в отношениях с Россией.

Позже в Кремле заявили, что «красными линиями» в отношениях между Москвой и Западом будут вмешательство во внутренние дела России, включая выборы, а также оскорбления и ущемление экономических интересов.

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