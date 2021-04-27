Добровольцы «МолодежкиОНФ» помогут пострадавшим от пожара жителям Воронежской области

С 1 апреля в области объявлен противопожарный сезон, а с 15 апреля действует особый противопожарный режим. В случае возникновения сложной ситуации, участники команды «МолодежкаОНФ» готовы отправиться на помощь людям в течение суток.

Детали совместной работы в чрезвычайных ситуациях на территории региона обговорили сегодня на встрече начальник главного управления МЧС России по Воронежской области Александр Кошель и заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального Штаба ОНФ Игорь Кастюкевич, говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение газеты ВЗГЛЯД.

«Исходя из тех задач, которые были озвучены и тех возможностей, которые есть у добровольцев «Молодежки» Народного фронта, мы видим в первую очередь практическую помощь жителям. Это оказание юридической помощи пострадавшим при возникновении чрезвычайной ситуации и решение вопросов муниципального характера, которые занимают очень много времени в случае возникновения чрезвычайной ситуации, потому что пострадавшие граждане задают вопросы, как обходиться с имуществом, куда направлять необходимые документы и что нужно. Много юридических вопросов, которые нужно решать оперативно. Помощь добровольцев в данном вопросе будет своевременна и нужна», – отметил начальник главного управления МЧС России по Воронежской области Александр Кошель.

«МолодежкаОНФ» помогала спасателям в Воронежской области в прошлом году, когда Воронеж буквально оказался «в огненном кольце». Лесные пожары охватили тогда сразу несколько пригородных сел: Медовка и Новоподклетное в Рамонском районе, Отрадное и Бабяково в Новоусманском. Все они расположены в 20 км от города. Тогда добровольцы помогали «проливать» территорию. Однако, группа была не столь многочисленной, 20 человек. По словам заместителя руководителя Исполкома ОНФ, члена центрального штаба ОНФ Игоря Кастюкевича, количество добровольцев необходимо увеличить примерно до 200 человек. И для этого есть все необходимое.

«В рамках заключенных соглашений наши ребята проходят специальную подготовку по программам МЧС России, Рослесхоза, федерального медико-биологического агентства. У нас в команде есть и юристы и специалисты по муниципальному управлению. Плюс тот опыт, который мы наработали в зонах ЧС в Забайкальском крае, Иркутской, Ростовской областях, Норильске позволяет говорить о том, что мы будем полезны и здесь, в Воронежской области. Сейчас занимаемся укреплением местной команды, но, когда потребуется, оперативно подключим сюда добровольцев из других регионов страны. Наше преимущество – это скорость», – отметил заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

Команда «МолодежкиОНФ» последние несколько лет активно работает в зонах ЧС. Команды участвовали в ликвидации последствий пожаров в Иркутской области, Забайкальском и Красноярском крае, Ростовской области.

В течение 2,5 лет добровольцы помогают жителям Иркутской области восстанавливаться после масштабного наводнения.

В настоящее время более ста человек работают в 3-х удаленных районах Иркутской области: Качугском, Жигаловском и Киренском. Участвуют в противопаводковых, а также противопожарных мероприятиях, создавая по периметрам населенных пунктов, расположенных близко к тайге, минерализованные полосы, расчищая полосы от сухостоя и информируя жителей о действиях в условиях ЧС.