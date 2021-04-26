|
|
В Хабаровском крае началось голосование за проекты по благоустройству
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Жители Хабаровского края начали голосовать за проекты благоустройства, на выбор им предложили 102 проекта, свой голос также отдал и врио главы региона Михаил Дегтярев.
«Качественное благоустройство возможно только при участии самих людей. Единая платформа для голосования за объекты делает процесс максимально простым и доступным. Голос каждого может повлиять на то, какие территории будут ремонтироваться и приводиться в порядок в первую очередь, и для этого достаточно всего несколько кликов. Никто, кроме самих горожан, не знает лучше, что должно находиться рядом с их домом, какие объекты должны быть в соседнем парке», – цитирует Дегтярева «Амурпресс».
Проголосовать можно на портале https://27.gorodsreda.ru/. Сейчас предстоит определить, какие скверы, парки, детские площадки и другие общественные территории будут приведены в порядок в 2022 году. Свой выбор можно сделать до 30 мая.
Представлены 259 объектов в 53 муниципальных образованиях края, из которых будет отобран путем голосования 91. К примеру, в Хабаровске представлены 20 территорий в разных районах города, в Комсомольске-на-Амуре – 21 общественная территория.
«Дегтярев последовательно внедряет лучшие управленческие практики, распространенные в стране. Так помимо оперативно выявления и отработки жалоб, в Хабаровском крае с помощью цифровых платформ спрашивают мнение жителей о вопросах благоустройства. Такие голосования помогают региональным властям лучше понять, что требуется людям и, соответственно, разумнее тратить деньги», – отметил политолог Валерий Чудесов.
Московская секс-блогер прокляла урожай питерских дачников
|
|
Московская секс-блогерша Арина Холина пожелала питерским дачникам вырастить кислые и кривые помидоры из-за «инопланетного марганцовочного сияния» в окнах выращивающих на подоконниках рассаду горожан.
«Питер. Улица. Рассада. Марганцовка. Какого черта они не зашторивают окна?! Почему мир должен терпеть это насилие? Да будут прокляты ваши пакеты из-под молока, пусть ваши помидоры вырастут кислыми и кривыми», – написала Холина на своей странице в соцсети Facebook.
«Вот эти люди с их брюквой, которую они выращивают на подоконниках, они знают, что все их ненавидят? Они героически и даже слегка презрительно терпят это? Когда они возвращаются домой и заглядывают в окна (чтобы подмигнуть своим рассадам), у них на сердце теплеет при виде этого инопланетного марганцовочного сияния?» – возмутилась Холина.
«У нас такие есть в доме напротив. Четыре окна! Два балкона! Во вселенной Помидоро Центавра что-то изменилось, клингоны закинули новую технологию – и теперь сияние не агрессивно-лиловое, а истошно-белое. Если вы воображали когда-нибудь планету, целиком покрытую снегом, над которой сияют три солнца – то это тот самый выкалывающий глаза белый свет, да. В ночи эти окна озаряют собой весь мир. Луна? Хахаха, у нас есть окна с помидорами. У соседей окна теплятся уютным желтым, но эти помидорщики убивают все теплое и ламповое», – считает Холина.
Ранее кандидат сельскохозяйственных наук Октябрина Ганичкина в комментарии газете ВЗГЛЯД заметила, что владельцам дач необходимо начать работу на участках уже с первых чисел мая – не только привести территорию в порядок и собрать теплицы, но и высадить холодостойкие культуры. В свою очередь агроном и специалист в сфере сельского хозяйства Владимир Викулов предсказал дачникам и садоводам в этом году хороший урожай, поскольку в почве накопилось достаточно много влаги из-за снежной зимы.
Москва изменила порядок поездок дипломатов США по России
|
|
Замглавы российского МИДа Сергей Рябков вручил временному поверенному в делах США в России Бартлу Горману ноту об изменениях порядка поездок по стране для сотрудников американского посольства и консульств.
«Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков встретился с временным поверенным в делах США в Российской Федерации Бартлом Горманом. Обсуждались некоторые актуальные вопросы двусторонних отношений. Собеседнику была вручена нота МИД России о вносимых российской стороной изменениях в действующий порядок поездок по территории Российской Федерации для сотрудников посольства и консульских учреждений США», – сообщили в МИД России.
Также американская сторона была проинформирована, что в ближайшее время ожидаются дальнейшие решения в развитие заявления МИД России от 16 апреля, о которых посольство США будет своевременно уведомлено.
На прошлой неделе МИД России официально объявил ответные меры в связи с враждебными действиями США. На санкции Россия решила ответить высылкой сотрудников дипмиссий США, ограничить практику краткосрочных командируемых по линии Госдепа, запретить найм дипмиссиями США работников из числа граждан России и третьих стран, прекратить деятельность на территории страны ряда американских фондов и НПО. В среду МИД пообещал новые меры в ответ на санкции США.
Венгрия признала «Спутник V» самой эффективной вакциной
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» во время вакцинации в Венгрии продемонстрировала наибольшую эффективность среди всех препаратов, применяющихся в стране, сообщило правительство республики.
Средняя смертность среди вакцинированных «Спутником V» в 20-32 раза меньше, чем при использовании других вакцин, число заболеваний коронавирусом – в 2-6 раз ниже. Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций в Twitter отечественной вакцины.
Согласно инфографике, представленной РФПИ, среднее количество заболеваний COVID-19 среди привитых российским препаратом составило 95 на 100 тыс. человек, средняя смертность – один случай на 100 тыс. вакцинированных. Средняя заболеваемость привитых препаратом AstraZeneca – 700 человек, смертность – семь. После вакцинации продуктом компании Pfizer/BioNTech заболевает в среднем 555 человек, умирает 32. Среди привитых вакциной Moderna на 100 тыс. человек заболевают 176 пациентов, умирает 20, среди вакцинированных препаратом SihoPharm инфицируются коронавирусом 356 человек, умирают 16
Отмечается, что доля смертей у вакцинированных препаратом Pfizer/BioNTech в 32 раза выше, чем у «Спутника V». При этом смертность после вакцинации Pfizer в пять раз выше, чем у вакцины AstraZeneca.
Венгрия первой из стран Евросоюза начала использование российской вакцины. Первую партию «Спутника V» доставили в республику в начале февраля.
В марте министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава венгерского МИДа Петер Сийярто по телефону обсудили поставки препарата в Венгрию. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что по результатам анализа данных 3,8 млн привитых россиян эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» составила 97,6%.
Напомним, эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. В марте «Спутник V» назвали самой узнаваемой вакциной против коронавируса.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Власти России могут запретить экспорт бензина
|
|
Российское правительство готовится внести бензин в перечень товаров, экспорт которых может быть временно ограничен, это даст властям возможность оперативно ввести запрет, если такое решение будет принято.
Правительство поручило Минэнерго подготовить проекты актов об установлении временного экспорта «отдельных видов нефтепродуктов», следует из протокола совещания у вице-премьера Александра Новака от 21 апреля. Речь идет о том, чтобы в случае необходимости Белый дом смог оперативно запретить экспорт бензина в страны за пределами ЕАЭС, пишет «Коммерсант».
Согласно тексту протокола, правительство решило включить бензин в перечень товаров, которые «существенно важны для внутреннего рынка, в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта».
Такой перечень устанавливается постановлением правительства № 877 от 15 декабря 2007 года. Он возник, поскольку в 2007 году в России наблюдался значительный рост цен на продовольственные товары (зерно, молочную продукцию, растительные масла), напомнил управляющий партнер юркомпании «Позиция права» Егор Редин. Он отмечает, что само по себе включение бензина в перечень не влечет последствий, но позволяет быстро ввести ограничительные меры в будущем.
Россия в марте, по предварительным оценкам, экспортировала в страны ЕАЭС: 73,4 тыс. тонн бензина в Киргизию, 7,6 тыс. тонн в Белоруссию и 0,3 тыс. тонн в Казахстан, совокупно это 20% от всего экспорта бензина, отмечает Анна Лишневецкая из «Петромаркета». Если будут введены ограничения на экспорт автобензина во всех направлениях, кроме стран ЕАЭС, то «под запрет» попадет порядка 200–400 тыс. тонн продукта в месяц.
От ограничения экспорта пострадают НПЗ, регулярно отгружающие существенные объемы автобензина в Европу: Киришский, Антипинский, Нижегородский НПЗ ЛУКОЙЛа. Доля экспорта Киришского НПЗ – порядка 35%, объем в среднем 140 тыс. тонн в месяц, завод экспортирует практически весь выпускаемый бензин АИ-92 в Европу через порт Усть-Луга, пояснила Лишневецкая. По ее мнению, ограничение на экспорт может привести к существенному падению оптовых цен, так как предложение бензина на внутреннем рынке вырастет на 200–400 тыс. тонн, а это 7–14% от текущего спроса.
До сих пор эксперты и участники рынка скептически оценивали перспективы введения ограничений. Так, в случае запрета экспорта нефтекомпании могут перейти на экспорт нафты и других компонентов бензина. Кроме того, если цены на бензин внутри страны слишком снизятся, компании могут сократить переработку. Для всей отрасли потери от экспорта нафты вместо автобензина могут составить 1,3–2,6 млрд рублей в месяц, считает Лишневецкая. По ее мнению, регулятор может использовать дополнительные рычаги воздействия на НПЗ, не допуская снижения выпуска бензина. Если в результате переработка нефти для российских НПЗ станет убыточной, она начнет сокращаться до уровня, позволяющего сбалансировать спрос и предложение автобензина на внутреннем рынке, считает эксперт.
Глава МИД Германии предостерег от конфронтации с Россией
|
|
Германия не может быть заинтересована в конфронтационном курсе по отношению к России и стремится к диалогу и добрососедству с ней, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в эфире телеканала ARD.
«Не в наших интересах присоединяться к этой конфронтационной шумихе. Мы стремимся к диалогу и добрососедским отношениям с Россией», – приводит ТАСС слова главы внешнеполитического ведомства ФРГ.
Маас назвал «хитрецами» политиков, которые постоянно требуют новых жестких мер против Москвы. По его словам, следует хорошо взвесить все, прежде чем принимать их, поскольку в реальности дальнейшие санкции будут вряд ли полезны, скорее напротив.
Глава МИД Германии признал, что отношения между Западом и Россией сейчас «очень плохие». «Но они не должны таковыми и оставаться», – добавил он. «В конечном итоге никто не может быть заинтересован в том, чтобы из постоянных провокаций когда-либо возник серьезный конфликт – и уж точно не мы здесь, в Европе», – заметил министр.
Ранее в воскресенье премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер призвал «покончить с темой Украины» и сблизиться с Россией. В начале апреля президент Владимир Путин в ответ на призывы канцлера Германии Ангелы Меркель отказаться от наращивания военного присутствия у границ с Украиной подчеркнул, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение. При этом Путин обратил внимание Меркель на провокации Киева в Донбассе.
ВКС России успешно испытали новую ракету системы ПРО
|
|
Воздушно-космические силы (ВКС) России выполнили успешный испытательный пуск новой противоракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, сообщили в Минобороны.
«На полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО)», – приводит слова представителя военного ведомства ТАСС.
Как сообщил командир соединения противоракетной обороны ВКС генерал-майор Сергей Грабчук, «новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью».
Напомним, в январе Грабчук сообщал, что все работы по модернизации командно-вычислительного пункта и стартовых позиций системы ПРО Москвы завершены.
Ранее журнал Stern назвал российскую противоракету ПРС-1М «настоящим оружием конца света». ПРС-1М входит в состав системы противоракетной обороны А-135 «Амур». Ракета способна развивать скорость до 14,5 тыс. километров в час и может перехватывать боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет на дальности свыше 100 км и на высотах до 50 км.
Рим счел несправедливым решение России о высылке итальянского дипломата
|
|
Итальянский МИД выразил «глубокое сожаление» в связи с решением российских властей выслать помощника атташе по вопросам обороны, военно-морского атташе.
«Мы считаем решение необоснованным и несправедливым, поскольку оно стало ответом на легитимную меру итальянских властей для защиты собственных интересов», – говорится в заявлении, передает РИА «Новости».
Ранее в понедельник МИД России объявил persona non grata военно-морского атташе при посольстве Италии в ответ на аналогичные действия Рима, дипломату предписано покинуть Россию в течение 24 часов.
Напомним, в конце марта Риме были задержаны итальянский военнослужащий и российский офицер, работающий в итальянской столице. МИД Италии вызвал посла России и объявил о выдворении двоих российских дипломатов. Российское посольство заявило, что сожалеет о решении Италии объявить персонами нон грата двоих сотрудников дипмиссии и надеется, что это не отразится на двусторонних отношениях, говорится в сообщении диппредставительства.
Зеленский дал поручение организовать встречу с Путиным
|
|
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дал поручение главе своего офиса Андрею Ермаку организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным.
«Мне кажется, что все идет к тому, что встреча состоится. Я действительно предложил – вы это слышали – встретиться в Донбассе, президент подтвердил свое желание, но предложил встретиться в Москве. Я уже дал задачу руководителю офиса президента Андрею Ермаку, чтоб он связывался с администрацией президента Путина, чтоб они нашли взаимопонимание, определили сроки и место, где мы могли бы встретиться», – сказал он, передает ТАСС.
Зеленский также добавил, что ему «важна суть встречи, а где именно она будет – это детали».
Он также заявил, что готов обсудить с президентом России вопрос о положении русскоязычного населения и православной церкви на Украине, если встреча двух глав государств состоится. «Даже если эти вопросы стоят на повестке и будут стоять при встрече, если она все же состоится, то пожалуйста, мы обсудим и эти вопросы, не вижу, в чем тут проблема», – заявил он.
Тем временем пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что деталей готовящейся встречи пока нет.
Ранее Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений пригласил Зеленского в Москву. На Украине в ответ заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве. Также офис Зеленского счел некорректным приглашение Путина в Киев.
Китай пообещал России поддержку на фоне ужесточения санкций Запада
Пекин намерен усилить поддержку России на фоне ужесточения западных санкций в отношении Москвы, заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.
«Мы решительно против применения односторонних санкций. ... Китай и Россия поддерживают друг с другом отношения всеобъемлющего партнерства. В вопросах защиты государственного суверенитета КНР и Россия будут оказывать друг другу поддержку», – подчеркнул он, комментируя ужесточение санкций США в отношении Москвы, передает ТАСС.
На прошлой неделе сообщалось, что власти Китая высоко оценивают политику президента России Владимира Путина по стимулированию социально-экономического развития страны. Кроме того, Китай после соответствующего предложения президента России Владимира Путина готов обсуждать со всеми сторонами широкий круг вопросов, касающихся глобальной стратегической стабильности.
Лобков сравнил конфликт на «Дожде» с изгнанием Невзорова в 90-х
|
|
Журналист Павел Лобков сравнил конфликт на телеканале «Дождь» с отстранением осенью 1992 года Александра Невзорова от ведения телевизионной информационно-аналитической программы «600 секунд» на Ленинградском телевидении (Пятом канале).
«Расскажу одну историю. Осенью 1992 года [директор Федеральной телевизионной службы (ФТС)] Куркова Бэлла Алексеевна отстранила от эфира нелюбимого мной Сашу Невзорова. С ОМОНом опечатала студию, выгнала Сашу, и пригласила [меня] на встречу. Она сказала мне – тебя ждут потрясающие карьерные перспективы, только сейчас проведи альтернативные «600 секунд». Я отказался и был моментально уволен. Мне было 24», – написал Лобков на своей странице в соцсети Facebook.
Напомним, в минувшую субботу Лобков сообщил об отстранении от эфира. После этого он публично разругался с гендиректором «Дождя» Натальей Синдеевой. По словам журналиста, «Дождь – умер», начались «поминки», больше нет «живого растущего организма, есть мертвая секта с холодноглазым комсомольцем и его женой». Телеведущая Ксения Собчак и журналист Олег Кашин поддержали Лобкова в его конфликте с телеканалом «Дождь».
Во Львове заметили нежелание уроженцев Донбасса быть украинцами
Переселенцы с Донбасса не хотят поддаваться «украинизации» и привозят с собой на Украину русские привычки, заявил львовский журналист Остап Дроздов.
«Они приезжают сюда, и их дети продолжают што-кать и как-ать и не считают необходимым лишать себя симпатии к русскому шансону. Они привозят с собой все привычки русифицированного, колонизированного субъекта и тут его экстраполируют», – передает РИА «Новости» слова Дроздова.
В качестве примера он привел свою соседку, которая освоилась в Италии за четыре месяца, в то время как русские, по его словам, «все делают русским».
Ранее Дроздов в резких и оскорбительных тонах высказался о народе Украины, назвав его «паскудным и обрусевшим», пожелал «сдохнуть» жителям Донбасса и Крыма, заявил, что русскоязычное население Украины «должно исчезнуть как вид», в том числе должны исчезнуть русскоязычные дети и предложил усилить наказание за неуважение родного языка среди жителей страны, особенно среди несовершеннолетних.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Европейские политики указали на двойные стандарты Запада в связи с делом Навального
Европейские политики, комментируя ситуацию вокруг заключения Алексея Навального, указали на двойные стандарты Запада и связь со кризисом в отношениях России и Чехии.
«История российского оппозиционера Навального остается в центре внимания западных СМИ. В общем, хорошо, что Запад беспокоится о здоровье и благополучии заключенных, плохо, что здесь используется довольно избирательный подход. Наши лидеры критикуют Россию за дело Навального, но очень лицемерно игнорируют дело Ассанжа и многие другие истории, где заключенных ставят в стрессовые и несправедливые условия. Двойные стандарты снова стали образом жизни Запада, и неудивительно, что с таким западным кредо Россия будет дистанцироваться от него», – заявил экс-депутат Национального совета Словакии Петер Марчек.
В свою очередь лидер латвийского объединения «Против нацизма», правозащитник Янис Кузинс связал ситуацию вокруг Навального со скандалом в отношениях России и Чехии. «Западные страны уже поняли, что фокус с Навальным не прошел. Изучив прошлое Навального, там нашли и корупционые скандалы и нацистские призывы. Так что же делать с людьми, которых по реальным политическим статьям судят в странах Балтии? Эти страны в ЕС и НАТО, и придумали новую историю: якобы взрыв склада боеприпасов в Чехии якобы спецагентами, кто якобы причастен к делу о Скрипалях. Так что думаю, карта Навального будет играть до выборов, потом его спишут», –заявил Кузинс.
Тем временем депутат регионального совета итальянского Венето Стефано Вальдегамбери напомнил истории заключения в России Надежды Савченко и Олега Сенцова, которые, как выяснилось позже, действительно были виновны.
«Дело Навального снова гремит по всему западному миру. Человек объявил голодовку, его команда говорит, что он несчастен и страдает от российской тирании. Европейские и американские музыканты, актеры, ученые выстраиваются в очередь, чтобы выступить в его поддержку. Весь сценарий кажется очень знакомым… Почему? Потому что мы уже видели все это в делах Надежды Савченко и Олега Сенцова, украинцев, во многом поддержанных Западом во время их заключения. Напомню, что вскоре после возвращения в Украину Савченко посадили в тюрьму по подозрению в терроризме, а Сенцов признался, что планировал незаконные действия в Крыму», – напомнил политик.
Ранее аналитик-международник, директор программы исследований евразийского энергетического рынка «ASRIE Analytica» Сильвия Болтук заявила, что преждевременная смерть блогера Алексея Навального сыграет на руку только Западу, который получит основу для продолжения политики сдерживания России.
Напомним, в пятницу блогер Алексей Навальный объявил о решении прекратить голодовку, которую ранее начал из-за якобы недопуска к нему врачей. Свое решение он пояснил тем, что его дважды обследовал консилиум гражданских медиков, которые проводили анализы и знакомили его с их результатами.
19 апреля пресс-служба управления ФСИН по Владимирской области сообщила, что медики приняли решение о переводе Навального из колонии в Покрове в стационар областной больницы для осужденных во Владимире. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что Навальному неоднократно проводились медосмотры, было назначено медикаментозное лечение, но он отказался от него.
По данным МВД, в несанкционированных акциях, устроенных сторонниками Навального, в целом по стране приняли участие менее 15 тыс. человек. При этом на сайте организаторов манифестации было заявлено участие 460 тыс. человек по всей России. «Прошедшие акции можно назвать полным провалом. Это демонстрация ничтожества и лучший подарок действующей власти в день послания президента», – заявил газете ВЗГЛЯД публицист Михаил Делягин.
В то же время оппозиционный политик, либертарианец Михаил Светов упрекнул организаторов митинга в поддержку Навального Ивана Жданова и Леонида Волкова в том, что они не рассказали сторонникам, что еще до начала митинга блогера перевели в гражданскую больницу. По мнению Светова, это «манипулирование доверием».
Медсестра в Германии подменила вакцину от коронавируса физраствором
Сотрудница прививочного центра в Германии вместо вакцины производства Pfizer/BioNTech влила в шприцы физраствор, прививку которым сделали шести пациентам, сообщило ведомство по вопросам здравоохранения федеральной земли Нижняя Саксония.
Медсестра Германского общества Красного Креста случайно уронила и разбила ампулу с препаратом от COVID-19. Решив это скрыть, она влила в шприцы вместо вакцины физраствор, при этом сотрудница не вводила инъекции, а лишь готовила их, передает ТАСС.
Об инциденте медсестра спустя три дня рассказала своей коллеге, которая в свою очередь проинформировала начальство. Как рассказали власти Нижней Саксонии, получившие физраствор пациенты чувствуют себя хорошо, угрозы их здоровью нет. Несмотря на это, всем 200 гражданам, которым могли сделать уколы физраствором, было назначено прохождение тестов на антитела. Медсестра подозревается в нанесении телесных повреждений, вероятнее всего, она будет уволена.
Ранее в городе Эперне на северо-востоке Франции 140 человек получили уколы физраствором вместо прививки вакциной Pfizer/BioNTech.
В ЛНР уличили Кравчука во лжи об «историческом событии»
|
|
«Кравчук пытается выдавать желаемое за действительное», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник. Так он отреагировал на заявление главы делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кравчука об «историческом событии» на переговорах.
«Могу с уверенностью сказать: Кравчук лжет, когда говорит о том, что украинский вариант дополнительных мер контроля за соблюдением режима тишины на востоке Украины был принят за основу на переговорах», – сказал представитель ЛНР на переговорах в Минске, советник главы республики Родион Мирошник.
По его словам, в октябре прошлого года после ряда шагов Украины, которые завели переговоры в тупик, представители ДНР и ЛНР предложили подготовить «дорожную карту» по урегулированию конфликта и предложили ее согласовать всем сторонам, после чего она могла быть утверждена парламентом Украины.
«Если бы парламент Украины принял этот вариант – мы бы получили доказательство их приверженности выполнению Минских соглашений. Но после представления документа украинская сторона блокировала любое конструктивное обсуждение этого вопроса, а спустя месяц предложила свой проект урегулирования, после чего требовала рассмотрения лишь украинского варианта. Поэтому в данном случае слова Кравчука – это абсолютная фантазия и попытка выдать желаемое за действительное. По сути, это недобросовестное ведение переговоров», – указал собеседник.
По мнению Мирошника, подобные заявления – это «информационный колпак, который сегодня использует Украина для подачи ложной информации украинскому обществу». «Такой подход призван показать, что власти Украины якобы активно отстаивают интересы страны. Но на практике подобные заявления Кравчука направлены больше на хайп, нежели на прогресс в диалоге», – считает советник главы ЛНР.
Говоря о том, что мешает Украине соблюдать режим тишины, Мирошник отмечает несколько факторов. «Во-первых, Украина действует в рамках политики двойных стандартов. С одной стороны, Киев всячески заявляет о необходимости мирного урегулирования конфликта, но при этом отказывается от конструктивного диалога с ЛНР и ДНР. С другой стороны, Киев публикует документ о прекращении огня, но через несколько часов нарушает положения этого документа и проводит обстрелы населенных пунктов на территориях республик ДНР и ЛНР», – пояснил собеседник.
«Военные действия – это товар, который власти Украины пытаются экспортировать своим западным партнерам.
В противном случае им нечем привлекать внимание тех же США. Поэтому они создают и сохраняют точки напряжения. Только за минувшие сутки по ЛНР было выпущено более 60 боеприпасов, часть из них – это мины», – добавил представитель республики.
Также, по мнению Мирошника, есть еще один немаловажный фактор, оказывающий влияние на политику властей Украины. «Я думаю, что в структуру управления вооруженными силами Украины слишком глубоко входят представители США или кадры, согласованные с ними. Поэтому отчасти военные действия на линии соприкосновения не всегда контролируются Украиной», – заключил советник главы ЛНР.
Ранее Кравчук заявил об «историческом событии» на переговорах по Донбассу. «На последнем заседании ТКГ наш документ, предложения ОРДЛО (Отдельные районы Донецкой и Луганской областей) и предложения России были взяты к обсуждению. И, как мне известно, украинский документ был принят за основу. Это впервые. И даже руководитель ТКГ, посол от ОБСЕ сказал, что это историческое событие. Сейчас этот документ совершенствует рабочая группа», – приводит слова Кравчука РИА «Новости».
По его словам, документ обсудит рабочая подгруппа еще раз с учетом предложений 27 апреля. «Если они придут к какому-то положительному заключению, мы его обсудим на общей ТКГ 28 апреля и примем этот документ. Это будет, я считаю, очень важный шаг к установлению мира в Донбассе», – сказал Кравчук в эфире телеканала «Дом».
Напомним, в пятницу замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что Москва предложила Германии и Франции до 27 апреля провести встречу в Донбассе с участием представителей Киева, Донецка и Луганска для обсуждения перемирия на юго-востоке Украины.
Ранее Украина отказалась отправлять делегацию на переговоры в Минск после завершения карантина из-за «вражеской риторики» Белоруссии, которая «находится под влиянием» России. Таким образом, считают власти в Киеве, для проведения минских переговоров сторонам конфликта следует найти другую страну и другой город.
В Белоруссии отметили, что заявление главы делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу по поводу переноса переговорной площадки говорит о нежелании украинских политиков соблюдать достигнутые в Минске договоренности.
Президент Владимир Путин отмечал, что перенос заседаний контактной группы по Донбассу из Белоруссии в другую страну указывает на попытку уклониться от решения проблемы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Моди заявил о «коронавирусном шторме» в Индии
|
|
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о потрясшем страну «коронавирусном шторме», сообщило Reuters.
«Мы были воодушевлены после успешной борьбы с первой волной инфекции, но эта буря потрясла нашу нацию», – приводит слова Моди РИА «Новости».
Так глава индийского правительства отреагировал на рекордный суточный прирост заразившихся коронавирусом. Число выявленных случаев коронавируса в Индии за последние 24 часа превысило 349 тыс. человек. Больницы в Дели отказываются принимать заболевших, поскольку испытывают острую нехватку медицинского кислорода и коек.
В пятницу стало известно, что Россия предложила Индии начать поставки противовирусного препарата ремдесивир. Кроме того, 12 апреля Индия одобрила заявку на экстренное использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По словам гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, к лету 2022 года ежемесячный объем выпуска «Спутника V» в Индии может превысить 50 млн доз.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД