Москвичей предупредили о холодных майских праздниках

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НОВОСТЬ ЧАСА

США попали в список недружественных России государств

25 апреля, воскресенье  |  Последнее обновление — 17:53  |  vz.ru
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Центробанк начинает управлять ожиданиями

Российский регулятор обещает действовать больше без сюрпризов Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Российский Центробанк снова удивил рынок: он повысил ключевую ставку быстрее ожиданий. Однако больше подобных сюрпризов от Банка России не будет. Теперь решения по ставке будут спрогнозированы на несколько лет вперед, как у Федеральной резервной системы (ФРС) США. Что изменится в денежно-кредитной политике ЦБР и как это повлияет на экономику страны? Подробности...
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Яркая метафора Путина описала положение США и их вассалов

Шакал лижет лапы тигру. Яркая метафора современной международной политики «Маугли», киностудия «Союзмультфильм»
Владимир Путин использовал в своем послании яркие литературные образы – и речь идет прежде всего об упоминании героев знаменитой «Книги джунглей» Редьярда Киплинга. Кого имел в виду глава государства, употребив метафору про Шерхана и шакала Табаки, который подвывает, «чтобы задобрить своего суверена»? Подробности...
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Как сложится судьба высланных из российских посольств на Западе

В бывшую страну пребывания высланному дипломату лучше уже не возвращаться Dana Kesnerova/XinHua/Global Look Press
За последние годы западные страны выслали десятки российских дипломатов и разведчиков, работавших под прикрытием. Насколько серьезным ударом подобная процедура становится для жизни и карьеры этих людей, чем может помочь им в этой ситуации Родина – и по каким лекалам потом складывается их судьба? Подробности...
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Лукашенко подготовил политическое завещание

Александр Лукашенко нашел того, кто может управлять Белоруссией кроме него самого Михаил Климентьев/ТАСС
Александр Лукашенко раскрыл подробности заговора против себя и озвучил сценарии собственного убийства. Белорусский глава также пообещал подписать декрет, согласно которому в экстренном случае власть перейдет к Совету безопасности. С какой целью Лукашенко решился на столь радикальные изменения? Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Великобритания рвется в лидеры

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
Масштаб изменений, которые запланированы в ВС Великобритании, производит впечатление и должен привлечь самое пристальное внимание как руководства Вооруженных Сил, так и разведывательных структур России, да и других стран. В то же время эксперты высказывают сомнения в отношении соответствия британских амбиций их возможностям. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

МИД меняет правила игры

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Москва начала пересмотр целого ряда неписаных дипломатических правил. В частности, отказалась от принципа симметричного ответа при высылке дипломатов. И правильно сделала. Подробности...
Обсуждение: 43 комментария

Как администрация Байдена попала в тактический тупик

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Американский либеральный истеблишмент до сих пор находится в плену концепции «единственной силы» (sole power), согласно которой с 1992 года в мире не существует центров влияния, способных не то что противостоять США и объединенному Западу, но даже осуществлять независимое развитие в собственных макрорегионах без санкции из Вашингтона. Подробности...
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Донбасс берет защиту русских на себя

Русофобия ведет к обнищанию

Главный враг России в Германии

Обсуждение: 10 комментариев
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В Великобритании похоронили принца Филиппа

В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
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Пожар уничтожил здание «Невской мануфактуры» в Петербурге

В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Французское вино спасают с помощью костров

Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Как вы планируете провести 10-дневные майские выходные?
  • Останусь дома

  • Поеду на дачу

  • Навещу родственников

  • Поеду в путешествие по России

  • Поеду в путешествие за рубеж

  • Буду работать
На фоне обострения российско-чешских отношений вы готовы бойкотировать чешские бренды?
  • Да

  • Нет

  • И раньше их не покупал
Почувствуете ли вы себя ущемленным в случае введения запрета для россиян посещать страны ЕС?
  • Да, я планировал посетить Европу

  • Нет, я не планировал посещать Европу
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    НОВОСТЬ ЧАСА: США попали в список недружественных России государств
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    Как вы планируете провести 10-дневные майские выходные?

    Москвичей предупредили о холодных майских праздниках

    25 апреля 2021, 17:37

    Текст: Абдулла Шакиров

    В ближайшие две недели жителям Москвы не стоит рассчитывать на потепление, большая часть майских праздников вряд ли порадует хорошей погодой, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    «Потепления не будет вообще в ближайшие две недели... Повышение, конечно, будет, но в лучшем случае в дневное время: +10...+15 градусов с повышенной вероятностью очаговых скоротечных осадков», – передает слова Тишковца «Звезда».

    В понедельник Москва будет находиться под влиянием уходящего циклона, поэтому в столице ожидается облачная погода. Днем температура будет колебаться в пределах +7...+12 градусов, местами возможен небольшой дождь. «Да, небольшое потепление за счет более активного солнца, которое станет чаще выглядывать из-за туч, но это точно не хороший погожий весенний денек», – добавил Тишковец.

    В воскресенье синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду.


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    ДТП с шестью автомобилями с участием Aurus произошло на Рублевском шоссе в Москве

    23 апреля 2021, 14:19

    Текст: Алексей Дегтярев

    На Рублево-Успенском шоссе в Москве произошло столкновение шести автомобилей с участием Aurus, сообщил источник в правоохранительных органах.

    «На Рублево-Успенском шоссе произошло ДТП с участием шести транспортных средств, среди них автомобиль премиум-класса Aurus с мигалками. Пострадавших в результате аварии нет», – сказал собеседник ТАСС.

    На участке перекрыли движение, на место прибыли сотрудники ГИБДД, причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

    1 апреля на Садовом кольце в Москве произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате серьезно пострадала женщина. Виновником ДТП, предположительно, стал пранкер Эдвард Бил, сидевший за рулем спорткара Audi RS6 одного из последних поколений, оценочная стоимость которого превышает 9 млн рублей.

    Коментарии (3)
    Дерево рухнуло на 13-летнюю девочку в Москве

    23 апреля 2021, 17:54

    Текст: Алексей Дегтярев

    В Москве на девочку-подростка упало дерево, столичная прокуратура начала проверку в связи с этим происшествием, сообщили в надзорном ведомстве.

    «По предварительной информации, 23 апреля 13-летняя девочка возвращалась из школы, когда она проходила около д. 61 к. 1 по Севастопольскому проспекту, на нее упало дерево. Несовершеннолетняя госпитализирована», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

    Проверку проводит Зюзинская межрайонная прокуратура, будут установлены все обстоятельства инцидента и дана оценка исполнению требований федерального законодательства.

    Прокурорское реагирование будет принято, если на то будут соответствующие основания.

    Старший помощник ГСУ СК по Москве Юлия Иванова отметила, что следователи организовали проверку из-за падения дерева на несовершеннолетнюю. По результатам этой проверки будет принято процессуальное решение.

    В начале апреля в Москве на припаркованную «Газель» упало дерево, в результате происшествия рабочий, убиравший снег рядом с автомобилем, получил черепно-мозговую травму и переломы рук и ног.

    Коментарии (0)
    Таксист врезался в четыре машины во дворе в Москве

    22 апреля 2021, 18:07

    Текст: Алексей Дегтярев

    Водитель такси в одном из московских дворов протаранил четыре стоящих автомобиля, пострадал пассажир, сообщил департамент транспорта Москвы.

    Инцидент произошел на Волгоградском проспекте, сообщил департамент в своем Telegram-канале.

    По этим данным, таксист въехал в четыре припаркованных автомобиля, травмы получил пассажир, а водитель скрылся с места аварии. Ведутся его поиски.

     

    В начале апреля на юго-западе Москвы столкнулись погрузчик и легковушка, в результате аварии пострадали четыре человека, находившиеся на остановке общественного транспорта.

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    Обвиненного в домогательствах московского учителя отстранили от работы

    24 апреля 2021, 17:59

    Текст: Абдулла Шакиров

    Преподаватель московской школы №760 имени А.П. Маресьева, обвиненный в домогательствах к ученикам, отстранен от педагогической работы, сообщил директор школы Артем Васильев.

    «Администрацией школы было проанализировано видео, размещенное в соцсетях, и принято решение об отстранении от работы учителя до получения результатов расследования. Вся имеющаяся информация подготовлена и была передана в правоохранительные органы», – цитирует РИА «Новости» директора школы.

    По словам Васильева, учебное заведение ни в коем случае не будет поддерживать педагога, если он совершает недопустимые поступки. Уточняется, что обвиненный в домогательствах преподаватель регулярно приглашал учеников к себе домой или на дачу, где поил их водкой и предлагал сексуальные игры.

    В декабре прошлого года в Москве следователи задержали школьного учителя, подозреваемого в домогательствах к ребенку.

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    На стройке в Москве нашли снаряд времен ВОВ

    23 апреля 2021, 21:26

    Текст: Вера Басилая

    Саперы вывезли для утилизации обнаруженный на стройплощадке жилого комплекса на юго-востоке Москвы боеприпас времен войны.

    На стройплощадке на Рязанском проспекте обнаружен предмет, похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны. Саперы вывезли находку на полигон.

    «Снаряд – металлическая болванка – вывезена на подмосковный полигон для последующей утилизации», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

    Ранее снаряд времен Великой Отечественной войны был обнаружен при строительных работах на северо-западе Москвы, до этого пять снарядов нашли на стройплощадке на Ленинградском шоссе.

    Напомним, на территории Московского Кремля обнаружили бомбу времен Великой Отечественной войны. Отмечалось, что снаряд находился в ледяном погребе, где в царские времена хранились продукты.

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    Жителям ряда регионов России пообещали аномальное тепло

    25 апреля 2021, 07:30

    Текст: Антон Никитин

    Температура выше нормы на 10-12 градусов остается на Ямале, на 15 градусов теплее обычного будет на Чукотке, также аномальное тепло ждет Новосибирск, Омск и Красноярск, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

    «Если смотреть на аномалии, то Салехард, Новый Уренгой на 10-12 градусов выше нормы. Сейчас прогнозируется до плюс 3 градусов. Это очень необычно для этих регионов», – приводит слова Вильфанда РИА «Новости».

    Он также отметил необычный день в плане распределения температуры. «Двадцать седьмое апреля, если считать комфортной температуру выше 15 градусов, то это будет юг Краснодарского края, Нижнее Поволжье (16-18 градусов), юг Урала (Омская, Новосибирская область), юг Амурской области, юг Хабаровского края, Приморье и Чукотка. На Чукотке температура на самом северном побережье может достигать 16 градусов», – сказал Вильфанд.

    Он также уточнил, что ближайшие два дня температура на Чукотке будет на 10-12 градусов выше нормы, а 27 апреля аномалия составит 15 градусов. «Это связано с мощным потоком теплых воздушных масс именно в этот регион», – сказал Вильфанд.

    По прогнозам синоптиков, необычно жарко будет в Омске, Новосибирске и Красноярске: 28 и 29 апреля температура в этих городах будет на 8-10 градусов выше нормы. Абсолютные значения температур будут доходить до 20 градусов.

    Напомним, в марте синоптики пообещали жителям большинства регионов России теплую весну и лето.

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    После смерти найденного на обочине подростка в Москве начато расследование

    23 апреля 2021, 14:36

    Текст: Алексей Дегтярев

    В западной части Москвы на дороге нашли подростка, он умер в больнице, сообщили в Главном следственном управлении СК по столице.

    «По данным следствия, 14 апреля на обочине дороги вблизи поселения Тостопальцево был обнаружен несовершеннолетний 2008 года рождения без сознания, который незамедлительно был доставлен в одну из городских больниц», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

    Медики оказали ему помощь, но подросток скончался, не приходя в сознание.

    На теле несовершеннолетнего на момент поступления в больницу не нашли следов физической борьбы или телесных повреждений, для выяснения причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

    Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

    Телеканал РЕН-ТВ сообщил, что мальчика госпитализировали с остановкой сердца после утопления.

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    В МВД назвали число раскрытых с помощью камер преступлений в Москве

    22 апреля 2021, 20:11

    Текст: Алексей Дегтярев

    В 2021 году удалось раскрыть свыше 1,5 тыс. преступлений в Москве благодаря программному комплексу «Безопасный город», заявил первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.

    «В столице с населением более 12 млн человек только в этом году применение данной программы позволило раскрыть более полутора тысяч преступлений. Предотвращение преступлений на территории московского метро в круглосуточном режиме сотрудниками полиции осуществляется с использованием современного комплекса на базе Центра мониторинга биометрической системы с соблюдением всех требований закона о персональных данных», – сказал Горовой, передает ТАСС.

    Замглавы МВД добавил, что сейчас работу системы обеспечивают свыше 5 тыс. камер видеонаблюдения. Эти меры, продолжил Горовой, нацелены на максимальное повышение уровня защищенности жителей города и его гостей.

    В январе в ГУ МВД по столице сообщали, что полиция раскрыла более 5 тыс. преступлений в Москве в 2020 году с помощью системы «Безопасный город».

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    Привившимся от COVID пожилым москвичам решили выдавать подарочные карты

    25 апреля 2021, 08:47

    Текст: Ксения Панькова

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что жители Москвы старше 60 лет, сделавшие первую прививку от COVID-19, с 27 апреля смогут получить подарочные карты номиналом 1000 баллов (рублей) или промокоды на такую же сумму.

    Он рассказал, что несколько дней назад обратился к бизнесу с предложением организовать целевой сбор пожертвований на реализацию программы стимулирования вакцинации пожилых москвичей. По словам мэра, удалось собрать достаточную сумму, чтобы запустить программу «Миллион призов».

    «Начиная со вторника, 27 апреля, жители города старше 60 лет, имеющие московский полис ОМС и сделавшие первую прививку от коронавируса, могут получить подарочную карту номиналом 1000 баллов (рублей), либо промокод на аналогичную сумму», – написал Собянин в своем блоге.

    По его словам, выдача карт будет организована в городских поликлиниках и на других пунктах вакцинации. Отмечается, что для получения промокода необходимо зарегистрироваться на сайте ag-vmeste.ru до 27 апреля.

    «Пожилые москвичи, которые сделали первую прививку до 27 апреля 2021 г. или полностью завершили вакцинацию, также могут стать участниками программы, зарегистрировавшись на сайте ag-vmeste.ru.», – подчеркнул он.

    Мэр добавил, что потратить эти деньги можно будет на приобретение товаров и услуг повседневного спроса в магазинах, аптеках и кафе – партнерах программы «Миллион призов». Многие из них предусмотрели дополнительные скидки и бонусы для участников программы.

    «Дорогие мои, не откладывайте прививку. От нее зависит ваше здоровье и здоровье близких вам людей», – заключил он.

    Ранее Собянин сообщил, что в Москве начала ухудшаться ситуация с распространением коронавируса.  По его словам, ухудшение эпидемиологической обстановки в городе обеспокоило бизнес, в Торгово-промышленной палате столицы предложили реализовать программу стимулирования вакцинации пожилых людей, которым вирус угрожает больше всего.

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    Москвичам пообещали столкновение зимы и лета в ближайшие сутки

    23 апреля 2021, 13:59

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Зима и лето столкнутся в Москве в ближайшие сутки, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    «Сегодня, можно сказать, что встретилась зима с летом, такое редкое пограничное состояние, чтобы гроза – это летнее опасное явление, и сменилась мокрым снегом уже буквально ночью. Пусть он будет локальным, кратковременным, быстротечным, он будет таять буквально на глазах, но чтобы в течение суток, даже меньше, в одном месте столкнулись гроза и мокрый снег – это удивительное явление», – передает РИА «Новости» слова Тишковца.

    По его словам, в пятницу в Москве – первая весенняя гроза, а тучи с грозами будут идти над Москвой в течение нескольких часов. А в субботу произойдет обрушение температуры на 7-8 градусов, под утро температура понизится до плюс 3, поэтому есть вероятность вкрапления мокрого снега в дождь.

    Напомним, ранее в пятницу синоптики сообщали, что облачная погода, дождь, местами гроза ожидаются в Москве.

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    Задействованную в параде на Красной площади военную технику передислоцировали в Москву

    24 апреля 2021, 08:50

    Текст: Наталья Ануфриева

    Военная техника, задействованная в Параде Победы на Красной площади, завершила передислокацию с тренировочной площадки в подмосковном Алабине на временную площадку в Москве, сообщили в Минобороны.

    В министерстве сообщили, что «перемещение механизированной колонны было осуществлено комбинированным способом – железнодорожным транспортом и в составе автомобильных колонн». Уточняется, что теперь до парада техника будет стоят на улице Нижние Мневники в Северо-Западном округе столицы, передает ТАСС.

    Первой на площадку прибыла колонна из более 200 единиц колесной техники: бронеавтомобили «Тигр», бронетранспортеры БТР-82А и «Бумеранг», ракетные комплексы «Искандер-М», «Ярс», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», ЗРС «С-400», бронеавтомобили «Тайфун» различной модификации, а также техника обслуживающей группы.

    Танки Т-34-85, Т-90М и «Армата», боевые машины пехоты «Курганец-25» были доставлены в Москву на специальной технике.

    Вторая колонна гусеничной техники, в состав которой вошли более 100 единиц, в том числе танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, боевые машины БМД-4М, БТР-МДМ, тяжелые огнеметные системы ТОС-1, самоходные артиллерийские установки «Мста-С» и «Коалиция-СВ», БМП-2 с боевым отделением «Бережок», БМП-3 и зенитные ракетные комплексы «Бук-М3», «Тор-М2», доставлена железнодорожным транспортом на станцию Пресня, затем техника совершила марш своим ходом на временную площадку на улице Нижние Мневники.

    Безопасность дорожного движения при передислокации техники обеспечивали более 30 экипажей сопровождения военной автомобильной инспекции.

    Напомним, Минобороны анонсировало новый элемент на авиационной части парады Победы.

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    Названо число привившихся от COVID пожилых москвичей

    25 апреля 2021, 09:15

    Текст: Ксения Панькова

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что около 400 тыс. столичных пенсионеров сделали прививки от коронавируса.

    «Пенсионеры, которые привились раньше, их около 400 тысяч», – сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости».

    Ранее Собянин сообщил, что жители Москвы старше 60 лет, сделавшие первую прививку от COVID-19, с 27 апреля смогут получить подарочные карты номиналом 1000 баллов (рублей) или промокоды на такую же сумму.

    Коментарии (3)
    Синоптики рассказали о погоде в Москве

    24 апреля 2021, 06:15

    Текст: Антон Антонов

    Облачная погода с прояснениями, дождь ожидаются в Москве, сообщают синоптики.

    Днем в столице будет 7–9 градусов тепла. В ночь на воскресенье температура воздуха может опуститься до нуля градусов. Ветер западный, 6–11 м/с. Атмосферное давление составит около 743 мм ртутного столба, передает ТАСС.

    В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах плюс 5 – плюс 10 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки минус 2 градуса.

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    Синоптики рассказали о погоде в Москве

    23 апреля 2021, 06:13

    Текст: Антон Антонов

    Облачная погода, дождь, местами гроза ожидаются в Москве, сообщают синоптики.

    Днем в столице будет 14–16 градусов тепла. В ночь на субботу температура воздуха может опуститься до плюс 4 градусов. Ветер южный, 6–11 м/с, местами с порывами до 17 м/с, в связи с чем 23 апреля в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 747 мм ртутного столба.

    В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах плюс 12 – плюс 17 градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 2 градуса, передает ТАСС.

    Коментарии (0)
    Синоптики рассказали о погоде в столице

    25 апреля 2021, 02:59

    Текст: Антон Никитин

    В воскресенье синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду.

    По прогнозу синоптиков, в воскресенье утром в столице будет 5 градусов тепла. К обеду воздух в Москве прогреется до плюс 8 градусов. Ветер прогнозируется западный, силой 6-7 м/с, местами с порывами до 17 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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