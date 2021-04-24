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Володин призвал Запад «вести себя прилично»
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию у него состоялся разговор с зарубежными СМИ, в ходе которого он высказал ряд тезисов об отношениях Москвы и Запада.
Володин в своем Telegram-канале опубликовал основные тезисы разговора с зарубежными СМИ, «чтобы быть честным и избежать выдергиваний из контекста».
Так, он призвал Запад заняться внутренними делами и правами собственных граждан: «Вы их разгоняете зимой, поливаете водой, колотите дубинками, вы слезоточивый газ используете, пули резиновые. Какие вы можете нам стандарты привнести, кроме того, что некоторых граждан, завербовав, потом бросаете, как ненужные, отработанные материалы?».
«Понятно совершенно, что у вас все трещит и вы не можете выдержать экономической конкуренции с Китаем. Но послушайте, ведите себя прилично. Весь мир может скатиться в этот ужас. Есть страны, к которым относятся и Соединенные Штаты Америки, и Британия, и европейские государства, которые могут остановить это скатывание, но при этом им надо поступиться своими амбициями, не стандартами», – указал он.
Председатель Госдумы подчеркнул, что «никто не хочет вмешиваться в ваши (Запада) дела и не вмешивается», и «все то, что придумано с отравлениями, с вмешательством в выборы» никто из представителей США и Европы не хочет обсуждать «ни на одной парламентской площадке, ни на одних диалоговых форумах», это игнорируется, при том, что «виновные» были назначены.
«Вас не устраивает одно – что Россия развивается. Почитайте доклад секретных служб Соединенных Штатов Америки, который есть в открытом доступе. Вы там конкретную ставите задачу в отношении президента страны (Владимира Путина) – ослабить его и сделать все для того, чтобы он как можно быстрее ушел с этой должности. Понятно совершенно. Путин – наше преимущество. И вы делаете все для того, чтобы нас его лишить. И эти вызовы мы воспринимаем как вызовы каждому из нас, потому что они касаются нашего президента. Оскорбления в его адрес – это оскорбления граждан нашей страны, вмешательство в наши дела – это оскорбление граждан нашей страны», – указал Володин.
Он также напомнил слова главы государства о том, что именно Россия будет определять для себя «красные черты».
«Уважаемые издания, как вы относитесь к нашим СМИ? Когда речь идет о Конгрессе, отношение к ним – хамское. В той же Украине, когда взяли и закрыли все оппозиционные издания, почему вы молчите? Где ваша журналистcкая солидарность? Вы вообще себя-то кем считаете и как воспринимаете такие решения? (...) А все потому, что вы кормитесь с рук этих государств и забыли про стандарты», – также сказал председатель Госдумы.
Он отметил, что представитель западных СМИ зачастую присутствуют на важных мероприятиях в России, участвуют в парламентских пулах, у них «есть возможность у нас спросить», им дают ответы.
«Но, извините, если бы госпожа (спикер нижней палаты Конгресса Нэнси) Пелоси пригласила наш Sputnik или Russia Today для того, чтобы рассказать и объяснить, почему они так себя ведут, нам бы было более понятно. Но вы же ведете себя по-хамски. При этом считаете, что мы должны стандарты выполнять, а вы их не будете. Мы-то выполняем и от этого не теряем. Поэтому вы, что касается своих интересов и своих инструментов, эти темы заканчивайте», – сказал Володин.
Он также указал, что «все те, кто начинает связывать судьбу с зарубежными государствами, должны понимать: наши граждане это не поддерживают», в России «всегда относились плохо к предателям», страну никогда невозможно было «пошатнуть руками тех, кто измарал себя рукопожатиями, обниманием и принимал подношения у тех, кто желает нам зла, кто желает развала».
Напомним, Владимир Путин в своем обращении Федеральному собранию заявил, что у России есть свои интересы, которые она будет отстаивать в рамках международного права.
«Если кто-то не хочет вести диалог, выбирает эгоистичный и высокомерный тон, Россия всегда найдет путь отстоять свою позицию», – указал он.
Кроме того, глава государства рассказал о недружественных акциях Запада по отношению к России, для зарубежных политиков это стало новым видом спорта. «Мы видим, что происходит в реальной жизни. Как я уже сказал, цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. Конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга. Подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена», – заявил Путин.
По его словам, у России хватит терпения и профессионализма на любые ответные меры. Он также предостерег все страны от пересечения красных линий в отношениях с Россией.
Позже в Кремле заявили, что «красными линиями» в отношениях между Москвой и Западом будут вмешательство во внутренние дела России, включая выборы, а также оскорбления и ущемление экономических интересов.
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Россия объявила о выдворении десяти дипломатов США
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Заместителю посла США в Москве вручили ноту об объявлении десяти сотрудников американского посольства persona non grata, они должны покинуть Россию до 22 мая, сообщили в пресс-службе российского МИД.
«В МИД России был вызван заместитель главы дипломатической миссии США в Российской Федерации Бартл Горман, которому вручена нота об объявлении persona non grata десяти сотрудников посольства США в Москве. Указанным лицам предписано покинуть территорию нашей страны до конца дня 21 мая», – говорится в сообщении на сайте МИД России.
В ведомстве уточнили, что данная мера представляет собой «зеркальный» ответ на враждебные действия американской стороны против ряда сотрудников российского посольства в Вашингтоне и генерального консульства России в Нью-Йорке, безосновательно объявленных persona non grata.
15 апреля президент США Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения.
Позднее Байден выступил с речью об отношениях с Москвой, заявив, что Соединенные Штаты не стремятся к эскалации напряженности, однако готовы к введению новых санкций. Он также указал, что на России и США – как на двух великих державах – лежит значительная степень ответственности за глобальную стабильность.
Представитель МИДа Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона.
Путин согласился сделать дни между майскими праздниками нерабочими
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Президент России Владимир Путин согласился сделать дни между майскими праздниками нерабочими. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что такое решение благотворно скажется на снижении заболеваемости коронавирусом в России.
Об этом главу государства попросила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова из-за риска роста заболеваемости коронавирусом, передает РИА «Новости».
По ее словам, из-за разорванных майских каникул россиянам придется ездить на общественном транспорте, возвращаясь в город и вновь выезжая за его пределы – здесь есть определенные риски. «Коллеги говорят о том, и это, собственно, наше предложение, чтобы вот эти дни были непрерывными», – сказала Попова на встрече с президентом.
Она уточнила, что такое решение позволит сделать эпидемиологический прогноз более стабильным.
«Если вы считаете, что это все-таки необходимо – хорошо, мы так и сделаем. Сегодня соответствующий указ подпишем», – сказал Путин, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Министерство труда и социальной защиты рассматривает предложения об увеличении продолжительности майских праздников. В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил, что рабочие дни между майскими праздниками в 2021 году могут сделать выходными исходя из складывающейся эпидемиологической обстановки.
Путин предложил Зеленскому приехать в Москву
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Владимир Путин порекомендовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), а двусторонние отношения с Россией обсудить в Москве.
«Если он [Зеленский] хочет обсуждать Донбасс – ему следует сначала встретиться с руководителями ДНР и ЛНР, а потом уже с российским. А если хочет обсудить двусторонние отношения – ждем в Москве в любое удобное время», – сказал российский лидер на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Путин отметил, что если Зеленский хочет начать восстановление отношений, то Россия будет это только приветствовать.
«В последнее время действующее руководство Украины предприняло очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения. Это касается ряда проблем двусторонних отношений, это касается отношения к РПЦ и попытки ее разрушения, [отношения] к русскому языку, и к русскоговорящим гражданам Украины, и к российским гражданам, проживающим на Украине», – передает слова главы государства RT.
«Мне кажется, Зеленскому уже пора научиться конкретно дипломатично себя вести, кроме всего прочего», – в свою очередь сказал Лукашенко.
Зеленский в обращении по ситуации с безопасностью в стране, опубликованном во вторник, предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война».
Замглавы администрации президента Дмитрий Козак ранее заявлял о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупреждал, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.
В Министерстве иностранных дел подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Соловьев: Удивлен просьбой наследников Бандеры к Израилю
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«Если у президента Украины остались вопросы к России, пусть наберется смелости и прилетает в Москву, а не ищет посредников», – сказал газете ВЗГЛЯД тележурналист Владимир Соловьев, комментируя призыв Киева к премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху стать посредником на переговорах России и Украины.
«Не понимаю, зачем России и Украине вообще нужен посредник. Владимир Путин четко сказал: если Зеленский хочет обсудить двусторонние отношения, пускай прилетает в Москву», – отметил тележурналист Владимир Соловьев.
Собеседник также выразил удивление тем, что киевские власти просят о помощи именно Израиль. «Как они могут обращаться к Иерусалиму после того, как президент Украины позволил назвать у себя футбольный стадион именем душителя еврейского народа – Романа Шухевича? То есть наследники украинских националистов считают, что могут обращаться к Израилю?» – риторически спрашивает Соловьев.
По словам журналиста, у политиков Израиля нет иллюзий по поводу того, кто такие бандеровцы и какую роль они сыграли в Холокосте, поэтому поведение украинских дипломатов выглядит странно. «Кроме того, если Владимир Зеленский все же хочет поговорить с российским лидером, он должен понять, что тема Крыма закрыта. А вопрос Донбасса ему нужно обсуждать с Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником. Впрочем, если у него остались еще какие-то вопросы, то Владимир Путин готов его принять. И посредники для этого не нужны», – заключил Соловьев.
В пятницу стало известно, что Киев предложил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху стать посредником в своих переговорах с Москвой. Об этом рассказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. Дипломат напомнил, что Нетаньяху поддерживает хорошие отношения и с Путиным, и с Зеленским. «Я рад заявить, что премьер-министр не сказал нет. Он сказал, что постарается сделать все, что в его силах. Мы рады, что господин Нетаньяху не отклонил эту миссию, а наоборот – он показал свой интерес и желание помочь», – цитирует Корнийчука «Страна.ua».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал Зеленскому для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР. Для обсуждения двусторонних отношений он пригласил Зеленского в Москву. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что темой такого разговора могут быть двусторонние отношения, в вопросе Крыма обсуждать нечего.
Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник выразили готовность встретиться с Зеленским на линии соприкосновения.
Путин подписал указ о мерах противодействия недружественным странам
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Президент Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия.
Указ вводит ограничения на заключение трудовых договоров с физлицами на территории РФ диппредставительствами стран, чьи действия будут признаны недружественными. Список недружественных стран поручено определить правительству России.
«Положения пунктов … настоящего указа не распространяются на граждан недружественных иностранных государств, прибывающих (прибывших) из таких государств в качестве сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств государственных органов и государственных учреждений соответствующих недружественных иностранных государств», – уточняется в документе.
Текст документа опубликован на сайте Кремля.
Путин также поручил правительству определить число физлиц, с которыми могут быть заключены договоры. Договоры, заключенные до дня вступления в силу указа, количество которых превышает определенное правительством, подлежат прекращению.
Указ вступает в силу со дня опубликования и действует до отмены установленных им мер воздействия (противодействия).
15 апреля президент США Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. В ответ заместителю посла США в Москве вручили ноту об объявлении десяти сотрудников американского посольства персонами нон грата, они должны покинуть Россию до 22 мая.
В марте посол России в США Анатолий Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента Путина. Пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков заявил, что возвращение посла в США будет зависеть от решения главы государства Владимира Путина.
Также обострились отношения Москвы и ряда других государств. Чехия обвинила спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов.
Прага потребовала от Москвы отменить решение о высылке. После истечения срока ультиматума Чехия сократила число российских дипломатов в Праге до пяти человек. Москва в ответ потребовала сократить количественный состав посольства Чехии с учетом существенного диспаритета в категории принятых на месте. Новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что Чехию должны покинуть 63 сотрудника посольства России в Праге.
Кроме того, 15 апреля троих сотрудников посольства России в Польше признали персонами нон грата. В польском МИДе заявили, что основанием для такого решения стало «нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса и проведение мероприятий в ущерб Республике Польша». Москва выразила послу Польши Кшиштофу Краевскому решительный протест по поводу необоснованного объявления троих сотрудников российской дипмиссии персонами нон грата и объявила о высылке пятерых сотрудников польского посольства.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет дальше.
В Германии увидели нестыковки в версии Чехии о взрывах на складах
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Немецкое издание World Economy проанализировало версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб ко взрывам на военных складах в 2014 году в Врбетице и увидело признаки информационной атаки на Москву.
Издание указывает, что в действиях Чехии отсутствует какая-либо логика, ведь «российские дипломаты обычно находятся на одном посту от трех до четырех лет», и «если сотрудник посольства России в Праге действительно участвовал в подобном диверсионном акте, то вряд ли он больше работает в Чехии», передает «Московский комсомолец».
Таким образом, «чешское обоснование выглядит неубедительным».
По данным World Economy, предполагается, что на складах взорвались или были раскиданы взрывом на большой территории противопехотные мины чешской армии. При этом еще в 1997 году Чехия присоединилась к Оттавскому соглашению о противопехотных минах, и «после этого она не должна была иметь таких мин».
Мины хранились на складах примерно 20 лет, однако, скорее всего, «они были значительно старше, возможно, еще времен холодной войны, то есть, по крайней мере, (старше) 30 лет», пишет издание.
Опыт ОБСЕ, отмечается в статье, показывает, что хранящаяся десятилетия взрывчатка имеет тенденцию «к спонтанному разложению и, таким образом, взрыву, особенно если они хранятся неправильно». Именно поэтому были разработаны обширные программы по уменьшению этой опасности.
«В этом отношении чешское обоснование тоже выглядит несколько тонким», – делает вывод издание.
Описывая дипломатическую «войну», в которую, кроме Чехии, оказались втянуты Польша, Словакия и прибалтийские страны, World Economy отмечает, что все это происходит на фоне активизации военной деятельности НАТО в Черноморском регионе, которая, очевидно, продолжится до июня с проведением учений НАТО Defender Europe 2021.
Кроме того, вместе с этим усилилась напряженность на востоке Украины, «украинская армия начала систематически стрелять по беспилотникам Миссии наблюдателей» ОБСЕ.
«Возможно, это была украинская армия, которая настолько сильно нарушила GPS-прием беспилотников, что частично они не могли взлететь, а также потерпели крушение. Украина пыталась ослепить наблюдателей ОБСЕ», – пишет World Economy.
Отмечается, что именно США ослабили инструменты верификации в последние годы, выйдя из Договора об открытом небе (open-skies).
Оценивая все эти события, немецкое издание делает вывод: «Правдоподобная интерпретация заключается в том, что восточноевропейские друзья Украины пытались нагнетать напряженность, чтобы мобилизовать США, которые до сих пор не оказали той поддержки, на которую надеялись».
Потому крики о скорой «российской агрессии» можно оставить без внимания, заключает автор статьи.
Ранее член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что дипломатический кризис, назревший между Россией и Чехией, следует рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем США.
Напомним, страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов, используя для этого надуманные поводы.
В частности, обострились отношения с Чехией, которая обвинила спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году.
Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах противодействия недружественным странам.
США оценили результаты санкций против России
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Результаты апрельских антироссийских санкций «достаточно близки» к тому, на что рассчитывал Вашингтон, заявил зампомощника президента США по нацбезопасности Далип Сингх.
Он заявил, что США хотели «действовать пропорционально». Белый дом решил «применять целевой подход», сказал Сингх. По его словам, американская сторона «сигнализировала», что у США есть «возможность нанести еще больший урон, если Россия продолжит свое поведение или начнет эскалацию», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Сингх сказал, что санкции – это часть более широкой стратегии США, «просто инструмент, который может помочь» в ее продвижении, создав «рычаги для дипломатического процесса». «В случае с Россией целью этого процесса являются более стабильные и предсказуемые отношения», – заявил он.
На прошлой неделе МИД России официально объявил ответные меры в связи с враждебными действиями США. На санкции Россия решила ответить высылкой сотрудников дипмиссий США, ограничить практику краткосрочных командируемых по линии Госдепа, запретить найм дипмиссиями США работников из числа граждан России и третьих стран, прекратить деятельность на территории страны ряда американских фондов и НПО. В среду МИД пообещал новые меры в ответ на санкции США.
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Пушков оценил реакцию США на заявление Путина о Шерхане и Табаки
США напрасно не воспринимают на свой счет заявление президента России Владимира Путина, в котором тот сравнил враждебные акции ряда стран против Москвы с поведением одного из персонажей книги Редьярда Киплинга «Книга джунглей», заявил сенатор Алексей Пушков.
«Толстая шкура не поможет США отвести от себя прямой аналогии, которую провел Путин. И всему миру все ясно и про Шерхана, и про шакалов», – написал Пушков в Telegram-канале.
Напомним, оглашая ежегодное послание парламенту, Владимир Путин указал, что «цеплять Россию» стало новым видом спорта. «Цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. И, конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга, подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена», – отметил Путин.
Позднее на брифинге пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила, что у них «толстая кожа» и они не принимают на свой счет аллюзии Путина о Шерхане и Табаки. «Я не думаю, что мы принимаем что-либо сказанное президентом Путиным, персонально. У нас толстая кожа», – сказала Псаки, передает ТАСС.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кого имел в виду глава государства, употребив метафору про Шерхана и шакала Табаки, который подвывает, «чтобы задобрить своего суверена».
Американцы назвали истинные цели США на Украине
Читатели журнала The American Conservative выразили мнение, что США нет никакого дела до развития Украины, и раскритиковали власти за вмешательство «не в свои дела».
«США не имеют никакого интереса в процветании Украины. Америка думает только о том, чтобы использовать ее для достижения своих целей в отношении России!», – написал один из читателей. Он также призвал власти подписать с Россией соглашение о невмешательстве в дела друг друга.
Другой комментатор заявил, что США используют Киев «в качестве дубинки для избиения России», передает РИА «Новости».
«Мы будем кормить Украину красивыми обещаниями, но в итоге заставим ее сражаться с Россией «до последнего украинца» и не предоставим никакой реальной помощи», – считает еще один из пользователей. Он отметил, что Киеву уже пора понять это и восстановить отношения с Москвой.
«На Украганде популярна тема о том, что в Укранацистане нет нацизма, и что настоящие нацисты только в России», – иронизирует другой.
Один из читателей подчеркнул, что США хотят начать новую холодную войну и осудил власти за то, что они рассматривают Россию как страну, которую «нужно вбить в подчинение».
«С учетом нынешнего и будущего поведения США война неизбежна!» – считает другой.
Еще один комментатор напомнил, что ведение войны одновременно с Россией и Китаем, это «чрезмерно много даже для американских имперских неолиберальных интернационалистов».
Отношения Москвы с Киевом и Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Запад обвинил в якобы усилении «агрессивных действий» со стороны Москвы на Украине. В Кремле отвергли все обвинения, заявив, что не являются стороной внутриукраинского конфликта.
Госдеп вызвал временного поверенного в делах России
Временный поверенный в делах России в США отверг заявления Госдепа о «дестабилизирующих действиях» Москвы, сообщило российское посольство.
Временного поверенного вызвали в Госдеп, чтобы выразить «обеспокоенность относительно дестабилизирующих действий», которые Россия якобы «осуществляет в евроатлантическом регионе». Российская сторона «решительно отвергла необоснованные обвинения», передает РИА «Новости».
В марте посол России в США Анатолий Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента Путина. Пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков заявил, что возвращение посла в США будет зависеть от решения главы государства Владимира Путина.
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В Кремле назвали условие ответа Путина на предложение Зеленского о встрече в Донбассе
Президент России Владимир Путин сам даст ответ на предложение украинского лидера Владимира Зеленского «встретиться в любой точке украинского Донбасса», если сочтет нужным, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Если президент посчитает необходимым, он ответит сам», – цитирует ТАСС представителя Кремля.
Также Песков переадресовал в российский МИД вопрос о требовании Украины усилить санкции в отношении России, в частности, отключить ее от Общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT).
«Я не откажу в удовольствии своим коллегам в МИД прокомментировать эти заявления», – сказал он.
Ранее Зеленский в обращении по ситуации с безопасностью в стране, опубликованном во вторник, предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Информированный источник в Москве заявил, что Зеленскому следует сперва встретиться с главами ДНР и ЛНР.
Замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявлял о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупреждал, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.
В Министерстве иностранных дел подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
МИД обвинил США в замалчивании планов по развертыванию новых ядерных вооружений
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Вашингтон замалчивает собственные планы по развертыванию новых ядерных вооружений и факты приближения военно-стратегической инфраструктуры НАТО к границам России, заявили в МИД, комментируя доклад Госдепартамента США «О соблюдении и выполнении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения».
«Весьма циничным выглядит «заход» на проблематику нестратегического ядерного оружия (НСЯО). Недобросовестно подменяется серьезный анализ ситуации в данной сфере попытками уличить Россию, последовательно сохраняющую все НСЯО в неразвернутом виде на национальной территории, в отходе от имеющих добровольный характер «президентских инициатив» 1991-1992 годов», – говорится в сообщении на сайте МИД.
В ведомстве указали, что подобные замечания Вашингтон допускает «в то время, когда действия США и их союзников по отработке навыков применения развернутого в Европе американского НСЯО в рамках так называемых совместных ядерных миссий НАТО впрямую противоречат юридически обязывающим требованиям краеугольного для архитектуры КВРН Договора о нераспространении ядерного оружия».
«При этом замалчиваются тектонические сдвиги в области евробезопасности, вызванные приближением военно-стратегической инфраструктуры НАТО к российским рубежам, а также собственные планы США по развертыванию новых ядерных вооружений вразрез с упомянутыми «президентскими инициативами», – добавили в министерстве.
В феврале МИД заподозрил Запад в планировании ограниченных ядерных войн. В частности, по словам замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова, то, что Запад не подтверждает неприемлемость ядерной войны, вызывает подозрения, не занимаются ли они планированием ограниченных ядерных войн.
Тем временем глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард заявил, что процесс модернизации ядерного комплекса Соединенных Штатов еще не начинался, тогда как Россия ее почти полностью завершила.
В 2021 году Москва и Вашингтон успели договориться о продлении СНВ-3. Россия и США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет – до 5 февраля 2026 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему президент США Джо Байден пошел навстречу России по ДСНВ.
Переговоры Путина и Лукашенко завершились
Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко завершились, они продолжались около четырех часов, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Самолет белорусского лидера уже вылетел в Минск, передает БелТА.
Песков сообщил, что Путин и Лукашенко обсуждали «главным образом промышленную кооперацию, сотрудничество в сфере энергетики и медицины, взаимодействие в высокотехнологичных областях». Также стороны «подвели итоги работы, которая была за прошедший период проделана на уровне правительств по линии профильных ведомств». При этом российский лидер контактировал с премьером Михаилом Мишустиным и другими членами правительства «для сверки часов по тем или иным направлениям» взаимодействия с Минском, передает РИА «Новости».
Напомним, Лукашенко в ходе переговоров с Путиным заявил, что согласен с его выводами, сделанными о Белоруссии в послании Федеральному собранию. Путин сообщил, что рассчитывает обсудить с коллегой «острые вопросы», а также отметил успешное развитие двусторонних отношений.
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Россию заподозрили в «энергетических» атаках на военных США в Сирии
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Глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи сообщил, что у него нет подтверждений заявлениям СМИ о том, что американские войска в Сирии якобы подвергались воздействию «направленной энергии».
Politico со ссылкой на источники заявила, что военные якобы могли подвергнуться воздействию «направленной энергии», при этом у нескольких проявились «симптомы гриппа». В газете утверждалось, что в причастности к атакам подозревают Россию. Источники издания не разъяснили, почему представители Пентагона заключили, что Россия может быть причастна к предполагаемым атакам, передает ТАСС.
Politico поясняла, что речь идет об атаках высококонцентрированной электромагнитной энергией, в том числе с использованием мощных радиочастотных или микроволновых устройств, а также потоков частиц. Такие атаки, как сообщает издание, могут приводит к как к помехам в работе электронного оборудования, так и причинению людям боли и нанесения неизлечимых повреждений. Указывается, что один из случаев, когда в Сирии заподозрили воздействие «направленной энергией», Пентагон признал пищевым отравлением.
На слушаниях в комитете Сената США по делам вооруженных сил сенатор Ричард Блументал заявил, что СМИ сообщают об «атаках на американских сотрудников, дипломатов, на ряд сотрудников разведки, возможно, даже на военных». Он напомнил о слухах об «акустических атаках» на Кубе. Блументал спросил Маккензи, может ли он подтвердить какие-то из этих сообщений.
Маккензи ответил, что может «говорить только о сфере ответственности» Центрального командования – прежде всего, это Ближний Восток, Центральная Азия и некоторые регионы Южной Азии. Он «не нашел никаких свидетельств таких атак», но хотел бы «еще немного поговорить» на данную тему на закрытых слушаниях и предоставить «немного больше информации».
Возможно ли в перспективе выстраивание дружеских и партнерских отношений между Россией и США?
В декабре из доклада Национальных академий наук, инженерии и медицины Соединенных Штатов, подготовленного для Госдепа, стало известно, что десятки американских дипломатов на Кубе и в Китае в 2017–2018 годах якобы подверглись направленному радиочастотному воздействию. При этом ФБР не нашло свидетельств «акустических атак», которые «могли бы вызвать физиологические симптомы, имевшиеся у дипломатов» на Кубе. Кубинские следователи предположили, что «акустическая атака» являлась стрекотом сверчков или цикад.
В июне The New York Times выступила с утверждением, что Москва, по мнению разведки США, якобы «предлагала боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане». В апреле пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки признала, что эта версия, по мнению американской разведки, имеет низкую или среднюю степень достоверности.
Байден: Воодушевлен призывом Путина к сотрудничеству по климату
Президент США Джо Байден заявил, что его обрадовал призыв российского лидера Владимира Путина совместно работать над проблемами климата, Соединенный Штаты рассчитывают на сотрудничество с Россией в этой области.
«Я весьма воодушевлен вчерашним призывом президента Путина к сотрудничеству мирового сообщества по перспективному устранению углекислого газа. И Соединенные Штаты с нетерпением ждут работы с Россией и другими странами над этими усилиями», – передает слова Байдена ТАСС.
Путин, выступая на саммите лидеров по вопросам климата, назвал договоренности, достигнутые по линии ООН, надежной основой в борьбе с эмиссией парниковых газов. Путин предложил наладить международное сотрудничество в мониторинге всех видов вредных выбросов. Российский лидер добавил, что необходимо учитывать «все без исключения факторы, вызывающие глобальное потепление». По его словам, Россия готова предоставить преференции иностранным компаниям, собирающимся инвестировать в чистые технологии в России.
Спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри заявил, что Вашингтон считает идеи Путина, изложенные на климатическом саммите, достойными и прогрессивными, а также позволяющими работать сообща.