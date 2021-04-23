Главная огородница России: За десять дней можно сделать «переворот на даче»

Владельцам дач необходимо начать работу на своих участках уже с первых чисел мая – не только привести территорию в порядок и собрать теплицы, но и высадить холодостойкие культуры, заявила газете ВЗГЛЯД кандидат сельскохозяйственных наук, телеведущая Октябрина Ганичкина.

Глава России Владимир Путин согласился сделать дни между майскими праздниками нерабочими и заявил, что подпишет соответствующий указ. Длинные весенние каникулы продлятся в этом году с 1 по 10 мая включительно, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Длинные майские праздники – радость для дачников. Уже с первых чисел начнется работа: подготовка теплицы, земли под посадку рассады, обработка деревьев от болезней, вредителей и прочего, уборка мусора. В общем, у дачников очень много работы», – говорит Ганичкина.

При этом она подчеркивает, что за десять дней можно сделать «переворот на даче». Соответственно, сейчас на участках очень грязно, скопилось много листвы, которая лежала зимой под снегом, мертвой травы, поэтому главная задача обладателей территорий загородом – привести их в порядок.

«Соответственно, нужно будет все убрать, подготовить грядки, землю, все продезинфицировать, теплицы собрать, почистить, но это кто еще не сделал этого, а дальше необходимо высадить рассаду. Уже в первых числах мая нужно посеять горох, морковь, свеклу, лук, репу, укроп, петрушку, и другие холодостойкие растения. Яровой чеснок был высажен в октябре, так что уже пустил первые перышки. Его тоже надо подрыхлить, подкормить», – рекомендует агроном.

К концу праздников, когда наступит потепление, специалист рекомендует дачникам продолжить посадку и других культур, например, пасленовых (перец, баклажан, томаты).

Ранее агроном и специалист в сфере сельского хозяйства Владимир Викулов в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что в этом году дачников и садоводов ждет хороший урожай, поскольку в почве накопилось достаточно много влаги из-за снежной зимы.