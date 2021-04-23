Козак обвинил представителей Киева в контактной группе в бездействии

Представители Киева в контактной группе по Донбассу делают все, что угодно, кроме урегулирования конфликта, заявил спецпредставитель России в «нормандской четверке» Дмитрий Козак.

«Украинские коллеги, на которых возложена ответственность за урегулирование конфликта, занимаются всем чем угодно, кроме собственно урегулирования», – передает его слова РИА «Новости».

Он подчеркнул, что конфликт на юго-востоке Украины не решить без прямых договоренностей между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

«Все усилия нацелены не на установление мира, а на формальное уклонение от прямого диалога и любых контактов с представителями Донецка и Луганска. При этом такой диалог реально существует. Все дискуссии в контактной группе, в ее рабочих подгруппах – это на 99% дискуссии между представителями Украины и Донбасса. Речь идет исключительно о создании видимости отсутствия такого диалога для радикально настроенных политических сил Украины», – сказал Козак.

По его словам, «те, кто выступает против прямого взаимодействия конфликтующих сторон, не могут или не хотят извлечь уроки из мировой исторической практики». «Ни один конфликт в мире не был разрешен политическим невоенным путем без достижения прямых политических договоренностей между сторонами конфликта», – сказал Козак.

Ранее Москва предложила Германии и Франции провести до 27 апреля встречу в Донбассе с участием представителей Киева, Донецка и Луганска, чтобы обсудить вопросы перемирия на юго-востоке Украины.

Источник в российской делегации, близкий к переговорам «нормандской четверки», предупреждал, что, учитывая позицию Киева, на заседании рабочей группы по безопасности стороны добьются прогресса в переговорах по ситуации в Донбассе.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, говоря о встрече политсоветников «нормандской четверки», заявлял, что к ней «будут разработаны кластеры, сделанные французской и немецкой стороной», они, «с дополнениями Украины, также рассматриваются Россией». По его словам, все четыре страны «подготовят дополнения к этим кластерам – с чем согласны, с чем не согласны». «Эти кластеры – пошаговое выполнение минских договоренностей», – заявил Зеленский.

При этом Москва призвала украинские власти немедленно прекратить эскалацию военного конфликта в Донбассе и «имитировать переговорный процесс».