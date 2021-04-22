Россия призвала Украину немедленно прекратить военную эскалацию в Донбассе

Москва призывает украинские власти немедленно прекратить эскалацию военного конфликта в Донбассе и «имитировать переговорный процесс», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы призываем Киев незамедлительно прекратить военную эскалацию в Донбассе, перестать имитировать переговорный процесс и приступить к ответственному исполнению обязательств по внутриукраинскому урегулированию на безальтернативной основе Минского комплекса мер», – передает ТАСС слова дипломата.

По словам Захаровой, Украина пытается всячески уклониться от прямых переговоров с Донецкой и Луганской самопровозглашенными республиками. Также представитель МИД отметила, что видеоконференция политсоветников «нормандской четверки» не дала результатов, поскольку конкретные предложения России по обеспечению режима прекращения огня в Донбассе «были подвергнуты обструкции со стороны киевских властей» при поддержке Германии и Франции. «Вместо конкретных решений они предложили безадресный проект заявления о приверженности режиму прекращения огня», – сказала Захарова.

Ранее источник в российской делегации, близкий к переговорам «нормандской четверки», предупреждал, что, учитывая позицию Киева, на заседании рабочей группы по безопасности стороны добьются прогресса в переговорах по ситуации в Донбассе.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, говоря о встрече политсоветников «нормандской четверки», заявлял, что к ней «будут разработаны кластеры, сделанные французской и немецкой стороной», они, «с дополнениями Украины, также рассматриваются Россией». По его словам, все четыре страны «подготовят дополнения к этим кластерам – с чем согласны, с чем не согласны». «Эти кластеры – пошаговое выполнение минских договоренностей», – заявил Зеленский.

На прошлой неделе представители Киева сорвали работу политической подгруппы Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

В начале марта омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова обвинила Киев в срыве переговоров по Донбассу. По ее словам, на очередном заседании представители Украины «придерживалась абсолютно недипломатичной линии поведения и нарушали установленный порядок ведения заседания». До этого в ДНР заявили об отказе Украины рассматривать «дорожную карту» по урегулированию конфликта в Донбассе.