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23 апреля, пятница | Последнее обновление — 15:30 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Страны Прибалтики объявили о высылке российских дипломатов
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Американский либеральный истеблишмент до сих пор находится в плену концепции «единственной силы» (sole power), согласно которой с 1992 года в мире не существует центров влияния, способных не то что противостоять США и объединенному Западу, но даже осуществлять независимое развитие в собственных макрорегионах без санкции из Вашингтона.
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Вовсе не Пушкину и его друзьям – Гоголю, Петру Вяземскому, Одоевскому, Дельвигу, любомудрам-славянофилам – будет дано повести русскую общественную мысль по дорогам будущего, повести отнюдь не пушкинским уже путем, а по пути к революционной бездне, рекам крови гражданских и мировых войн ХХ века.
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Заборы – реальные и символические – быстро и технично загоняют революционных жуликов в тупик, когда они вынуждены эмигрировать, а из их клиентов на улицах остаются только самые юные, самые безумные, словом, те, у кого в голове особенно сильный ветер, а таких много не бывает.
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17:11
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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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В Кремле заявили о наличии проблем у россиян на Украине
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у многих российских граждан есть сложности на Украине, при этом не назвав конкретных личностей.
«Я не могу сейчас конкретизировать... Но проблемы у многих российских граждан есть на Украине», – цитирует РИА «Новости» Пескова, отметив, что этот вопрос можно будет уточнить.
Накануне президент Владимир Путин, говоря о двусторонних отношениях между Москвой и Киевом, назвал проблемы российско-украинских отношений: отношение к русскому языку и к русскоговорящим гражданам Украины, к российским гражданам, проживающим на Украине.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал Зеленскому для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР. Для обсуждения отношений Москвы и Киева Путин пригласил Зеленского в Москву.
Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник выразили готовность встретиться с Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе.
Украина закрывает университеты на кредит Всемирного банка
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Всемирный банк недоволен системой высшего образования Украины и выдаст Киеву кредит в 200 млн долларов на ее реформирование, итогом которой станет закрытие солидной части вузов, сообщили украинские СМИ.
В банке открыто заявили, что государственные вузы на Украине представлены слишком широко, а потому система высшего образования неэффективна, поскольку в условиях сокращения населения большая сеть вузов создает проблемы «для ее финансовой устойчивости и качества услуг». По задумке Всемирного банка, на выделенные деньги эксперты будут проводить аудит каждого института, университета и колледжа в республике. В результате проверок разрешение на образовательную деятельность получат только те вузы, которые отвечают необходимым стандартам – «прозрачным» и «эффективным», пишут Vesti.ua.
Как отмечают в кредитной организации, на Украине уже началась оптимизация высшего образования: по словам представителей банка, в республике количество вузов за последние годы сократилось на 25%, однако «еще многое предстоит сделать». В качестве одного из аргументов в банке назвали плохую обратную связь абитуриентов с университетами: спрос на высшее образование среди молодежи высок, но информации о доступных вариантах его получения чрезвычайно мало, говорят во Всемирном банке. В организации сообщили, что правительство страны якобы согласно на проведение реформы, ее реализация займет шесть лет.
Информация о возможном закрытии вузов вызвала критику в Сети, некоторые предполагают, что реформа может обернуться уничтожением системы высшего образования на Украине. В частности, пользователи опасаются, что деньги Всемирного банка осядут в карманах аудиторов либо будут «незаметно распилены» при реализации проекта. Также недовольство людей вызвало то, что сокращение коснется государственных вузов, в то время как выпускники частных университетов не всегда показывают хорошие результаты при приеме на работу.
В свою очередь эксперты, выступающие за укрупнение вузов, считают, что украинцы поступают в университеты исключительно ради диплома, специализированные же знания он получают на дополнительных курсах, а поэтому сокращение вузов за счет закрытия неэффективных филиалов поднимет качество образования и снимет нагрузку с госбюджета. Так, журналист Дмитрий Заборин заявил, что «украинские вузы просто работают как бизнес», дающий студентам из регионов возможность закрепиться в городе и получить диплом, не всегда обязательный при трудоустройстве. Между тем, по словам экс-заместителя министра образования Украины Максима Стрихи, страна, если сравнивать количество университетов и студентов на душу населения, по уровню высшего образования находится «в среднеевропейской рамке», при этом не с лучшей стороны. «Возможно, экономичнее, с точки зрения государственных усилий, было бы эти университеты не ликвидировать, а, скажем, на месте тех трех организовать два, потому что такая ситуация почти в каждом нашем областном центре», – отметил он.
Путин предложил Зеленскому приехать в Москву
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Владимир Путин порекомендовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), а двусторонние отношения с Россией обсудить в Москве.
«Если он [Зеленский] хочет обсуждать Донбасс – ему следует сначала встретиться с руководителями ДНР и ЛНР, а потом уже с российским. А если хочет обсудить двусторонние отношения – ждем в Москве в любое удобное время», – сказал российский лидер на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Путин отметил, что если Зеленский хочет начать восстановление отношений, то Россия будет это только приветствовать.
«В последнее время действующее руководство Украины предприняло очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения. Это касается ряда проблем двусторонних отношений, это касается отношения к РПЦ и попытки ее разрушения, [отношения] к русскому языку, и к русскоговорящим гражданам Украины, и к российским гражданам, проживающим на Украине», – передает слова главы государства RT.
«Мне кажется, Зеленскому уже пора научиться конкретно дипломатично себя вести, кроме всего прочего», – в свою очередь сказал Лукашенко.
Зеленский в обращении по ситуации с безопасностью в стране, опубликованном во вторник, предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война».
Замглавы администрации президента Дмитрий Козак ранее заявлял о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупреждал, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.
В Министерстве иностранных дел подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Погребинский: Путин поставил перед Зеленским неразрешимую задачу
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«Любой ответ Зеленского на предложение Путина ухудшит позицию президента Украины», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал приглашение со стороны президента России Владимира Путина украинскому лидеру Владимиру Зеленскому приехать в Москву. Ранее Зеленский предлагал Путину встречу в Донбассе.
«Владимир Путин – искушенный политик. Он готовил свое заявление, это не экспромт. Таким образом российский лидер поставил перед Зеленским неразрешимую задачу. Любой ответ главы Украины ухудшит его позицию», – убежден киевский политолог Михаил Погребинский.
Если Зеленский рискнет приехать в Москву, то он проиграет, потому что такой шаг вызовет бурю негодования и в Киеве, и в Вашингтоне, считает собеседник. «Но президент Украины – слабак, он никуда не поедет, – подчеркивает Погребинский. – При этом он сам давно просит о встрече. Сейчас ему предлагают приехать и поговорить, а он, скорее всего, откажется. Поэтому предложение Путина хорошо продумано».
Политолог также добавил, что специалисты по пиару придумают какой-то вариант ответа для Зеленского. «Он будет в форме stand up, чтобы люди поулыбались. Но это не формат серьезного политика», – заключил эксперт.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Владимир Путин в ответ порекомендовал Зеленскому для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР. Для обсуждения отношений Москвы и Киева Путин пригласил Зеленского в Москву.
Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник выразили готовность встретиться с Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе.
Замглавы администрации президента Дмитрий Козак ранее заявлял о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупреждал, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.
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Путин согласился сделать дни между майскими праздниками нерабочими
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Президент России Владимир Путин согласился сделать дни между майскими праздниками нерабочими. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что такое решение благотворно скажется на снижении заболеваемости коронавирусом в России.
Об этом главу государства попросила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова из-за риска роста заболеваемости коронавирусом, передает РИА «Новости».
По ее словам, из-за разорванных майских каникул россиянам придется ездить на общественном транспорте, возвращаясь в город и вновь выезжая за его пределы – здесь есть определенные риски. «Коллеги говорят о том, и это, собственно, наше предложение, чтобы вот эти дни были непрерывными», – сказала Попова на встрече с президентом.
Она уточнила, что такое решение позволит сделать эпидемиологический прогноз более стабильным.
«Если вы считаете, что это все-таки необходимо – хорошо, мы так и сделаем. Сегодня соответствующий указ подпишем», – сказал Путин, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Министерство труда и социальной защиты рассматривает предложения об увеличении продолжительности майских праздников. В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил, что рабочие дни между майскими праздниками в 2021 году могут сделать выходными исходя из складывающейся эпидемиологической обстановки.
В Киеве отказались вести переговоры с ДНР и ЛНР
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Украина «принципиально» не собирается вести переговоры с ДНР и ЛНР, заявил советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
Он заявил, что украинская «позиция принципиальна» и заключается в том, что «никаких переговоров» с ДНР и ЛНР «не может быть вообще даже в воображаемом пространстве, даже в режиме «Фантастика на втором этаже», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».
При этом Арестович утверждает, что глава российского государства Владимир Путин «сделал сегодня очень интересную вещь» – по версии Киева, президент России якобы «фактически дезавуировал Минские соглашения». «Он сказал «с республиками «ЛНР/ДНР», которые Россия никогда не признавала до этого», – пояснил Арестович.
По словам советника главы офиса президента Украины, «конечно, это оговорка, но эта оговорка подвешивает Минские соглашения». Как заявил Арестович, «если придираться, это словесный выход из Минских соглашений».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин порекомендовал Зеленскому для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР. Для обсуждения отношений Москвы и Киева Путин пригласил Зеленского в Москву. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник выразили готовность встретиться Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе.
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Переговоры Путина и Лукашенко завершились
Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко завершились, они продолжались около четырех часов, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Самолет белорусского лидера уже вылетел в Минск, передает БелТА.
Песков сообщил, что Путин и Лукашенко обсуждали «главным образом промышленную кооперацию, сотрудничество в сфере энергетики и медицины, взаимодействие в высокотехнологичных областях». Также стороны «подвели итоги работы, которая была за прошедший период проделана на уровне правительств по линии профильных ведомств». При этом российский лидер контактировал с премьером Михаилом Мишустиным и другими членами правительства «для сверки часов по тем или иным направлениям» взаимодействия с Минском, передает РИА «Новости».
Напомним, Лукашенко в ходе переговоров с Путиным заявил, что согласен с его выводами, сделанными о Белоруссии в послании Федеральному собранию. Путин сообщил, что рассчитывает обсудить с коллегой «острые вопросы», а также отметил успешное развитие двусторонних отношений.
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Американцы назвали истинные цели США на Украине
Читатели журнала The American Conservative выразили мнение, что США нет никакого дела до развития Украины, и раскритиковали власти за вмешательство «не в свои дела».
«США не имеют никакого интереса в процветании Украины. Америка думает только о том, чтобы использовать ее для достижения своих целей в отношении России!», – написал один из читателей. Он также призвал власти подписать с Россией соглашение о невмешательстве в дела друг друга.
Другой комментатор заявил, что США используют Киев «в качестве дубинки для избиения России», передает РИА «Новости».
«Мы будем кормить Украину красивыми обещаниями, но в итоге заставим ее сражаться с Россией «до последнего украинца» и не предоставим никакой реальной помощи», – считает еще один из пользователей. Он отметил, что Киеву уже пора понять это и восстановить отношения с Москвой.
«На Украганде популярна тема о том, что в Укранацистане нет нацизма, и что настоящие нацисты только в России», – иронизирует другой.
Один из читателей подчеркнул, что США хотят начать новую холодную войну и осудил власти за то, что они рассматривают Россию как страну, которую «нужно вбить в подчинение».
«С учетом нынешнего и будущего поведения США война неизбежна!» – считает другой.
Еще один комментатор напомнил, что ведение войны одновременно с Россией и Китаем, это «чрезмерно много даже для американских имперских неолиберальных интернационалистов».
Отношения Москвы с Киевом и Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Запад обвинил в якобы усилении «агрессивных действий» со стороны Москвы на Украине. В Кремле отвергли все обвинения, заявив, что не являются стороной внутриукраинского конфликта.
В ЕС назвали условия для полноценного диалога с Россией
Полноценный диалог России и Евросоюза на высоком уровне возможен только при полном выполнении Минских соглашений по Украине, сказал официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано.
«Структурированный диалог с Россией на высоком уровне был приостановлен Евросоюзом из-за российской агрессии на Украине с 2014 года и продолжающейся нелегальной аннексии Крыма. Полное выполнение Минских соглашений остается ключевым для любых перемен в отношениях ЕС и России», – сказал Стано, передает РИА «Новости».
Так он ответил на вопрос о том, возможен ли диалог России и Евросоюза по вопросам безопасности после заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о «подрывной деятельности» России на территории европейских стран.
Стано добавил, что Россия, со своей стороны, «постоянно, особенно в последнее время, демонстрирует, что она не заинтересована в участии в конструктивном диалоге с Евросоюзом».
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в среду в своем заявлении на фоне обвинений Чехии в адрес России призвал Москву воздерживаться от деятельности, «угрожающей безопасности и стабильности в Европе», а также подчеркнул, что ЕС будет решительно реагировать на «подрывные действия российских спецслужб» против интересов и безопасности Евросоюза и стран-членов.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «чушью» заявление Борреля и посоветовала странам ЕС заниматься своими проблемами, а не Россией, и опубликовать отчет о деятельности европейских спецслужб.
Керри назвал прогрессивными идеи Путина на климатическом саммите
США считают, что Путин изложил на климатическом саммите дойстойные прогрессивные идеи, позволяющие работать сообща, заявил спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри.
«Я слушал сегодня президента Путина. Я считаю, что он был довольно рационален. Он высказал несколько достойных прогрессивных идей по поводу тех вопросов, которые мы наверняка можем изучить и сотрудничать друг с другом [по ним]. И он говорил об этой возможности», – цитируют Керри РИА «Новости».
Ранее Владимир Путин, выступая на саммите лидеров по вопросам климата, назвал договоренности, достигнутые по линии ООН, надежной основой в борьбе с эмиссией парниковых газов. Путин предложил наладить международное сотрудничество в мониторинге всех видов вредных выбросов. Российский лидер добавил, что необходимо учитывать «все без исключения факторы, вызывающие глобальное потепление». По его словам, Россия готова предоставить преференции иностранным компаниям, собирающимся инвестировать в чистые технологии в России.
В ходе послания Федеральному собранию в среду российский лидер предложил распространить систему квотирования вредных выбросов в атмосферу на все регионы России, где дела с этим обстоят неблагополучно, и предусмотреть строгую ответственность за соблюдение таких экологических норм. Кроме того, Путин призвал адаптировать систему ЖКХ, инфраструктуру и агропромышленный комплекс к изменениям климата.
Белый дом объявил Байдена «лидером свободного мира»
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, как глава американского государства Джо Байден проводит свободное время, назвав его «лидером свободного мира».
По ее словам, Байден, «как многие американцы, любит кино, у него две собаки, которых он любит». Псаки заявила, что президент США «любит проводить время с семьей и теми, кого он любит, чтобы просто передохнуть, как это делает большинство людей по всей стране», передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь сказала, что он «очень близок со своей семьей» – не только с супругой, но и детьми, а также с «внуками, с которыми он, когда выдается такая возможность, проводит время в выходные». Она отметила, что «лидер свободного мира» занимается этим, когда «выдается ограниченное количество свободного времени».
В апреле сын действующего президента Хантер Байден признался, что потратил полученные от работы в правлении украинской газодобывающей компании Burisma деньги на алкоголь и наркотики. Сын главы государства подробно рассказывает о том, как боролся с наркоманией после смерти своего брата от рака в 2015 году.
Лукашенко согласился со словами Путина о Белоруссии в послании Федеральному собранию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что согласен с его выводами, сделанными в отношении республики.
«Мы заметили человеческую большую нотку этого послания», – сказал белорусский лидер на встрече с российским коллегой в Москве, передает РИА «Новости».
«Абсолютно согласен с теми выводами, которые были сделаны в этом послании, и особенно поддерживаю тот крен, который вами был взят в этом послании... Проблемы одинаковые», – заявил Лукашенко.
В четверг в Москве проходит встреча глав двух государств. Переговоры президентов могут затянуться до позднего вечера, отмечал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее пресс-служба президента Белоруссии сообщала, что в Москве Лукашенко и Путин обсудят актуальную повестку белорусско-российских отношений, предметно остановятся на актуальных вопросах торгово-экономического взаимодействия, в том числе в продолжение состоявшихся ранее встреч и телефонных разговоров.
Там отметили, что в ходе переговоров будут затронуты вопросы взаимодействия в борьбе с пандемией COVID-19, дальнейшие шаги по восстановлению полноценного транспортного сообщения, при этом в числе приоритетных – тематика Союзного государства. Также президенты двух стран обсудят совместное реагирование на актуальные вызовы и угрозы, обменяются мнениями по тематике международной повестки дня, ситуации в регионе.
Напомним, президент России в ходе послания заявил, что вопиющие действия, такие как попытки переворота в Белоруссии и убийства Лукашенко, перешли все границы, но не нашли осуждения у коллективного Запада.
«Можно как угодно относиться, например, к президенту Украины Януковичу или, там, к Мадуро в Венесуэле, повторяю, можно как угодно относиться к Януковичу, которого тоже чуть не убили и отстранили от власти с помощью вооруженного переворота, можно иметь любую точку зрения по поводу президента Белоруссии Лукашенко, но практика организации госпереворотов, планов политических убийств, в том числе и высших должностных лиц – это уже слишком. Все границы перешли уже», – заявил Путин.
Турецкий журналист: Выпад Путина в адрес бандитского Запада – манифест нового мира
Журналист турецкой газеты Sabah Берджан Тутар назвал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию «манифестом нового мира», отметив, что российский лидер преподал Западу урок.
По мнению журналиста, США уже не имеют прежней мощи и не в состоянии дать ответ на военные ходы России, поэтому пытаются надавить на нее с помощью кризиса на Украине. «Однако Путин, оказавшийся крепким орешком, уже сейчас превратился в кошмар для президента США Джо Байдена», – цитирует РИА «Новости» Тутара.
По его словам, Путин, выступая с посланием преподал Западу урок. Кроме того, Тутар считает, что «этот выпад Путина в адрес бандитского Запада является манифестом нового мира, а по степени ультимативности послание президента России такое же революционное, как и его заявление о конце однополярного мира на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году.
Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, обратил внимание на недружественные акции некоторых стран по отношению к Москве и провел аналогию с шакалом Табаки, крутящимся вокруг тигра Шерхана. По его словам, у России хватит терпения и профессионализма на любые ответные меры. Путин также предостерег все страны от пересечения красных линий в отношениях с Россией.
В 2007 году Владимир Путин поднял на Мюнхенской конференции проблему пренебрежения нормами международного права, скатывания к однополярному миру во главе с США, а также подверг критике деятельность ОБСЕ.
Путин: Почти половину энергобаланса России составляют низкоэмиссионные источники
Низкоэмиссионные источники, включая атомную генерацию, составляют 45% энергобаланса России, заявил президент России Владимир Путин на саммите лидеров по климату.
«Сейчас 45% нашего энергобаланса составляют низкоэмиссионные источники энергии, включая атомную генерацию, а уровень эмиссии парниковых газов атомных электростанций на всем их жизненном цикле, как известно, почти нулевой», – передает слова главы государства РИА «Новости».
Путин также заявил, что в стране будет реализована задача по снижению эмиссии парниковых газов.
Накануне в послании к Федеральному собранию подчеркнул, что выброс парниковых газов в России в течение предстоящих 30 лет должен быть меньше, чем в Евросоюзе. Он призвал создать отрасль по утилизации углеродных выбросов, добиться снижения их объемов и ввести в этой сфере жесткий контроль и мониторинг.
Офис Зеленского пообещал ответить на предложение Путина о встрече
Президент Украины Владимир Зеленский обязательно отреагирует на предложение российского лидера Владимира Путина о встрече в Москве, заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.
«Реакция главы государства обязательно будет», – заявила Мендель, передает РИА «Новости».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал Зеленскому для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР. Для обсуждения отношений Москвы и Киева Путин пригласил Зеленского в Москву.
Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник выразили готовность встретиться с Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе.
США «слышали слова» России и «ждут дел» по ситуации на границе с Украиной
В Вашингтоне слышали объявление Москвы о том, что войска отводят из районов на границе с Украиной, сообщил представитель Госдепа Нед Прайс.
Он заявил, что США «слышали объявление России», «слышали слова, будут ждать дел» и «внимательно наблюдать за ситуацией». «Мы ясно давали понять в общении с российским правительством, что (оно) должно воздерживаться от эскалационных действий», – приводит его слова РИА «Новости».
Прайс также сообщил, что у США «была возможность пообщаться в Москве с властями», стороны продолжают обсуждать российские контрмеры в ответ на американские санкции. США «ожидают, что эти обсуждения продолжатся в ближайшие дни и, вероятно, недели», но не хотят «предвосхищать, чем они закончатся». В Госдепе заявили, что решение Москвы о запрете на найм местных работников посольства отразится на его работе. При этом официального уведомления на этот счет еще не получено, уточнил Прайс.
Он признал, что между странами есть «глубокие разногласия», но подчеркнул, что, по мнению США, «только через продолжение разговора и дипломатию» есть возможность добиться «стабильных и предсказуемых отношений с Москвой».
В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что президент США Джо Байден не планирует звонить президенту России Владимиру Путину, чтобы обсуждать ситуацию на российско-украинской границе. Она отметила, что Путин и Байден «беседовали только на прошлой неделе», Путин «принял участие в саммите» по климату. Кроме того, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан беседовал с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. «Так что я ожидаю, что разговоры пока будут вестись на этом уровне», – приводит слова Псаки ТАСС.
Возможно ли в перспективе выстраивание дружеских и партнерских отношений между Россией и США?
Байден в разговоре с Путиным, по ее словам, «изложил свою обеспокоенность в последние несколько недель относительно наращивания войск», которое в Вашингтоне «считали агрессией на границе». Псаки заявила, что Вашингтон «ясно подталкивал в координации с мировым сообществом к отводу войск, отказу от агрессии», США «хотят деэскалации напряженности» не только в отношениях Вашингтона и Москвы, но и «на границе» России и Украины.
Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что личный состав Южного военного округа и Воздушно-десантных войск успешно решил все поставленные задачи в ходе учений, которые прошли в Крыму.
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