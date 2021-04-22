В Польше призвали Германию к «европейской солидарности» в вопросе «Северного потока – 2»

Польское руководство призвало Германию отказаться от строительства «Северного потока – 2» из-за «европейской солидарности», с соответствующим заявлением выступил премьер Польши Матеуш Моравецкий.

«В спорах с некоторыми государствами нужно подчеркнуть один элемент, который все время является раной в Европе и темой, которую нужно разрешить так, чтобы не пострадала европейская солидарность. Это «Северный поток 2», – заявил Моравецкий, передает РИА «Новости».

В Германии некоторые заявляют, что нет разницы между «молекулой газа, идущей через «Северный поток – 1» или через «Северный поток – 2», и между газом, идущим через Украину, Белоруссию, Польшу или Турцию, отметил премьер.

«Уважаемые господа, есть огромная разница. Нет разницы в химическом составе, но есть разница политическая, общественная и разница для безопасности Европы», – сказал он.

По его мнению, проект «Северный поток» представляет опасность для Европы, он «дестабилизирует» этот регион.

«Призываем прежде всего Германию, чтобы она отказалась от этого проекта, чтобы перестала далее оказывать влияние на фактическую дестабилизацию в этой части Европы. Это может быть очень опасно для ЕС и, собственно говоря, для многих стран нашего региона. Поэтому мы призываем к солидарности на этом уровне», – подвел итог Моравецкий.

Напомним, оператор проекта «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG сообщал об укладке уже 2339 километров протяженности труб, или 95% газопровода.

Глава МИД Германии Хайко Маас выразил мнение, что прекращение строительства «Северного потока – 2» как мера воздействия на Москву на фоне ситуации с Украиной не будет эффективной и может обострить ситуацию на границе России и Украины.