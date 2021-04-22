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Климкина напугало послание Путина Федеральному собранию
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Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил опасения из-за послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию и призвал украинцев «не расслабляться».
«Выводы из обращения [президента России Владимира] Путина: он не будет с нами считаться; будет сам устанавливать красные линии; будет действовать асимметрично и жестко. Поэтому не расслабляемся, нам критически нужна готовность внутри страны и помощь извне», – приводит слова бывшего министра иностранных дел Украины РИА «Новости».
При этом Климкин не уточнил, к чему именно нужно «готовиться» жителям Украины.
В среду Путин, оглашая послание парламенту, обратил внимание на недружественные акции некоторых стран по отношению к Москве и сравнил ситуацию с подражанием «задирающим» Россию странам с шакалом Табаки, крутящимся вокруг тигра Шерхана. Он подчеркнул, что за любыми действиями, представляющими опасность для страны, последует жесткий и ассиметричный ответ. При этом Путин выразил надежду, что никому не придет в голову переходить так называемую «красную черту».
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как яркая метафора Путина описала положение США и их вассалов.
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Путин о международных угрозах: Пожалеют так, как давно ни о чем не жалели
Президент Владимир Путин рассказал о недружественных акциях Запада по отношению к России.
По его словам, Россия ведет себя сдержанно, хотя ее продолжают цеплять. Президент отметил, что это стало на Западе новым видом спорта.
«Мы видим, что происходит в реальной жизни. Как я уже сказал, цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. Конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга. Подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена», – заявил Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.
«Организаторы любых провокаций против России пожалеют так, как давно уже ни о чем не жалели», – добавил президент России.
По его словам, у России хватит терпения и профессионализма на любые ответные меры. Путин также предостерег все страны от пересечения красных линий в отношениях с Россией.
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Погребинский: Обращение Зеленского к России вызывает чувство брезгливости
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«Из-за невозможности созвониться с Путиным Зеленский решил сделать публичное заявление. Но все это детский лепет», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал предложение президента Украины к президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война».
«Это выступление рассчитано на внутреннюю аудиторию с целью продемонстрировать готовность и желание разговаривать с лидером великой страны. Также мы услышали в чем-то даже поучающие нотки в адрес российского президента. Но кто ты такой, чтобы о чем-то напоминать ему? Зеленский ведь человек, случайно попавший в кресло президента», – отметил киевский политолог Михаил Погребинский.
«После того, как президент Украины съездил в Париж и получил там «отворот-поворот», а российские вооруженные силы пока не отведены от западных границ РФ, ему страшновато. Это выступление – попытка сказать что-то умное. Но все это вызывает чувство брезгливости», – сказал политолог.
«Слова о готовности Украины к войне – это тоже обязательная программа, Зеленский должен об этом говорить», – отметил Погребинский. «Он хочет, чтобы тут оказались войска НАТО и добавляет: «Мы готовы к войне, но если нам будут помогать наши друзья». Когда стало понятно, что друзья из НАТО помогать не собираются, лидер Украины из-за невозможности связаться с Владимиром Путиным в телефонном режиме решает сделать публичное заявление. Все это детский лепет и игра в ситуации, когда на кону стоят жизни людей», – подчеркнул собеседник.
«Но Зеленский не настолько глуп, чтобы такими приемами, как выступление на русском языке, пытаться достучаться до Кремля. Если бы он хотел достучаться, то на прошедшем накануне заседании контактной группы по Донбассу были бы согласованы решения, связанные с началом политического урегулирования конфликта. Но этого не произошло. А обращение на русском к русской аудитории – это всего лишь дешевый пиаровский прием», – заключил собеседник.
Ранее Зеленский в обращении по ситуации с безопасностью в стране, опубликованном во вторник, предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». В Москве ответили на это предложение.
Кроме того, Зеленский заявил о мощной поддержке Украины странами НАТО и готовности к войне. В то же время Россия призвала расследовать все преступления Киева в Донбассе.
Замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявлял о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупреждал, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.
В министерстве иностранных дел подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
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В Москве ответили на желание Зеленского встретиться с Путиным в Донбассе
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому, предложившему российскому лидеру Владимиру Путину провести встречу в Донбассе, следует встретиться с главами ДНР и ЛНР, заявил информированный источник в Москве.
Источник заявил, что «Киев застыл в ложной парадигме и боится признать реалии», он «воюет не с Россией, а с собственными гражданами, живущими в Донбассе», потому «Зеленскому надо встречаться не с Путиным, а с (главой ДНР Денисом) Пушилиным и (главой ЛНР Леонидом) Пасечником», передает РИА «Новости».
Вместе с тем первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин выразил мнение, что предложение украинского лидера является пиар-ходом и уловкой, означающей намерение Зеленского перевести главу России на один уровень с собой.
«Такая встреча между Путинным и Зеленским на линии соприкосновения должна в глазах всего мира утвердить, что Украина воюет в Донбассе с Россией (...) Не желая вступать в прямой контакт с другой стороной конфликта – ДНР, ЛНР, он хочет доказать фактом встречи, что он и Путин стоят на одной доске», – пояснил он.
Депутат считает, что полезной и важной могла бы стать встреча Зеленского с руководителями обеих республик, и не исключил возможность встречи президентов России и Украины.
«Что касается встречи Путина и Зеленского – она тоже возможна, только без драматических эффектов, которые нужны исключительно для торговли в интернете и СМИ», – заключил он.
Ранее Зеленский в обращении по ситуации с безопасностью в стране, опубликованном во вторник, предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война».
До этого Россия призвала расследовать все преступления Киева в Донбассе.
Замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявлял о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупреждал, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.
В министерстве иностранных дел подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
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Украина захотела увеличить объем транзита российского газа
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«Оператор ГТС Украины» готов предоставить Газпрому дополнительные мощности для прокачки газа в Европу, сообщил гендиректор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
«Газпром предполагает сложный сезон закачки газа в Европу этим летом. В который раз подтверждаем готовность предоставить дополнительные мощности для транзита газа из России в ЕС для своевременного обновления запасов газа в ЕС. Газпрому только нужно обратиться с соответствующим предложением по увеличению объемов контракта и забронировать дополнительные мощности», – цитирует РИА «Новости» Макогона.
По его словам, если Газпром не захочет бронировать дополнительные мощности для транзита, то есть альтернативное решение: «позволить европейским трейдерам получать газ на границе Украина – Россия и дальше самостоятельно транспортировать его в Европу».
Напомним, в начале апреля Макогон заявил, что транзит газа из России через Украину постепенно сокращается, Киеву важно не допустить завершения строительства газопровода «Северный поток – 2», который угрожает энергетической безопасности страны.
В Кремле обозначили для Запада «красные линии»
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«Красными линиями» в отношениях между Москвой и Западом будут вмешательство во внутренние дела России, включая выборы, а также оскорбления и ущемление экономических интересов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков заявил в эфире радио «Комсомольская правда», что «красные линии» очевидны – это «наши национальные интересы, интересы нашей безопасности внешней, интересы нашей безопасности внутренней по недопущению вмешательств кого-то извне, будь то наши выборы или другие внутриполитические процессы, это недопущение оскорбительного разговора с нашей страной, недопущение ущемления экономических интересов нашей страны».
Он также отметил, что президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 21 апреля «предупредил Шерхана и прилипал», передает РИА «Новости».
Напомним, президент в своем обращении заявил, что у России есть свои интересы, которые она будет отстаивать в рамках международного права.
«Если кто-то не хочет вести диалог, выбирает эгоистичный и высокомерный тон, Россия всегда найдет путь отстоять свою позицию», – указал он.
Кроме того, глава государства рассказал о недружественных акциях Запада по отношению к России, для зарубежных политиков это стало новым видом спорта.
«Мы видим, что происходит в реальной жизни. Как я уже сказал, цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. Конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга. Подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена», – заявил Путин.
По его словам, у России хватит терпения и профессионализма на любые ответные меры. Он также предостерег все страны от пересечения красных линий в отношениях с Россией.
Путин о готовящемся покушении на Лукашенко: Перешли все границы
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Вопиющие действия, такие как попытки переворота в Белоруссии и убийства президента Александра Лукашенко, перешли все границы, но не нашли осуждения у коллективного Запада, заявил президент Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию.
«В мире, к сожалению, похоже, уже все привыкли к практике политически мотивированных незаконных санкций в экономике, грубым попыткам одних силой навязать свою волю другим. На сегодня подобная практика перерождается в нечто гораздо более опасное, имею в виду ставшие недавно известными факты прямой попытки организации в Белоруссии государственного переворота и убийства президента этой страны», – заявил Путин.
«Можно как угодно относиться, например, к президенту Украины Януковичу или, там, к Мадуро в Венесуэле, повторяю, можно как угодно относиться к Януковичу, которого тоже чуть не убили и отстранили от власти с помощью вооруженного переворота, можно иметь любую точку зрения по поводу президента Белоруссии Лукашенко, но практика организации госпереворотов, планов политических убийств, в том числе и высших должностных лиц – это уже слишком. Все границы перешли уже», – отметил президент, передает РИА «Новости».
Путин также указал, что «даже такие вопиющие действия (как попытки убийства Лукашенко и переворота в Белоруссии) не находят осуждения у так называемого коллективного Запада». «Никто этого как бы не замечает, все делают вид, что вообще ничего не происходит», – сказал Путин.
Также, по его словам, никто не думает, сколько пострадало бы людей, как бы сложилась судьба Белоруссии в случае госпереворота. «А что было бы, если бы попытка госпереворота в Белоруссии была бы реально предпринята, ведь к этому все и велось. Сколько бы людей пострадало. Как складывалась бы вообще судьба Белоруссии. Об этом никто не думает, так как никто не думал о судьбе Украины, когда госпереворот осуществлялся в этой стране», – сказал Путин.
Он также заявил, что у России есть свои интересы, которые она будет отстаивать в рамках международного права. «Смысл и содержание политики России на международной арене, скажу тоже об этом несколько слов буквально, в завершение, это обеспечить мир и безопасность для благополучия наших граждан, для стабильного развития страны. У России есть свои интересы, есть, конечно, которые мы защищаем и будем отстаивать в рамках международного права, как это, собственно, делают и другие государства мира», – сказал президент.
«Если кто-то не хочет вести диалог, выбирает эгоистичный и высокомерный тон, Россия всегда найдет путь отстоять свою позицию», – сказал Путин.
Путин поручил выплатить по 10 тыс. рублей родителям школьников
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Президент России Владимир Путин предложил в середине августа осуществить единовременную выплату в 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста и будущими первоклассниками.
«Рынок труда и реальные располагаемые доходы граждан обязательно будут восстановлены, и мы дальше пойдем, но этого еще не произошло, и в этой связи предлагаю провести еще одну единовременную выплату семьям, где растут дети школьного возраста, а именно по 10 тыс. рублей на всех школьников. И более того, распространить эту меру на будущих первоклашек, на ребят, которые в этом году только пойдут учиться. Выплату проведем в середине августа, чтобы у родителей было время собрать ребенка в школу», – передает РИА «Новости» слова Путина в послании Федеральному собранию.
Глава государства добавил, что «положения о демографическом развитии, защите семьи и детства обозначены в обновленной Конституции РФ и они должны получить свое практическое воплощение в работе всех уровней власти». «Предлагаю в каждом национальном проекте предусмотреть специальный раздел, направленный на поддержку молодых людей, молодежи», – добавил Путин.
Во Львове начали демонтаж Монумента славы в честь советских воинов
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По распоряжению властей во Львове начали демонтаж Монумента славы Советской армии, который был открыт в 1970 году в память о победителях над нацизмом, сообщила пресс-служба Львовского горсовета.
«В минувшем году было принято решение горисполкома о проведении архитектурного конкурса на территорию, где сейчас размещен Монумент славы. Также у нас есть решение о поэтапном демонтаже элементов монумента. Для этого были заложены средства в бюджете города», – цитирует пресс-служба первого заместителя мэра города Андрея Москаленко.
Отмечается, что в настоящее время проходит демонтаж барельефов, после чего их перевезут в музей «Территория террора», а затем начнется демонтаж плит памятника.
Еще в 2017 году власти Львова собрались снести памятник, однако выяснилось, что по закону о «декоммунизации» мемориал не является символикой коммунистического режима и он не подлежит обязательному уничтожению. В итоге мэрия Львова признала монумент аварийным, а замглавы Андрей Москаленко заявил, что части памятника могут отправить как экспонаты в местный «музей террора».
17 декабря 2018 года рабочие приступили к демонтажу конструкции гранитного пилона Монумента Славы – тогда демонтировали часть тридцатиметровой конструкции. На демонтаж памятника местный бюджет потратил почти 20 тыс. долларов.
Монумент славы Советской армии или «Монумент боевой славы Советских Вооруженных Сил» был построен во Львове в мае 1970 года. Центр монументальной композиции составляет скульптурная группа, состоящая из образов советского Воина и Родины-матери, которая принимает присягу верности и символически благословляет его меч.
Ансамбль выполнен в граните и бронзе авторским коллективом, в который вошли скульпторы Дмитрий Крвавич, Эммануил Мисько, Ярослав Мотыка, художник-монументалист Александр Пирожков, архитекторы Мирон Вендзилович и Аполлон Огранович. На монументе было шесть барельефов – «Рождение Красной Армии», «Гражданская война», «Освобождение Западной Украины», «Год 1941-й», «Великая Отечественная война» и «Победа». Пять из них уже перевезли в украинский «музей советского террора».
Путина возмутило отсутствие информации о Сталинградской битве в учебниках
Некоторые современные учебники истории содержат «что угодно», однако там нет буквально «ни слова» про Сталинградскую битву, заявил глава государства Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию.
«До сих пор еще, знаете, открываю некоторые ученики школьные и с удивлением смотрю, что там написано. Как будто не про нас. Кто пишет? Кто пропускает такие учебные пособия? Просто удивительно. Все, что угодно там написано – и о втором фронте, только про Сталинградскую битву ничего не сказано. Бывает и такое. Просто удивительно», – сказал президент, передает ТАСС.
По словам Путина, важно, чтобы для молодых людей ориентиром в жизни служили судьбы и победы наших выдающихся предков и современников, их любовь к Родине, стремление внести личный вклад в ее развитие.
«У ребят должна быть возможность в передовых форматах познакомиться с отечественной историей и многонациональной культурой, с нашими достижениями в сфере науки и технологий, литературы и искусства», – добавил президент.
Он также отметил, что на развитие и восстановление домов культуры будет направлено 27 млрд рублей, передает РИА «Новости».
Напомним, нынешнее послание является уже 27-м в новейшей истории России и 17-м – для Владимира Путина.
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США пообещали Украине оружие «для защиты от российской агрессии»
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Власти Соединенных Штатов намерены продолжать работать над предоставлением Украине военной помощи, включая так называемые летальные оборонительные системы, «для защиты от российской агрессии», заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
«Со стороны Киева были некоторые публичные просьбы, чтобы США срочно прислали больше вооружений, в том числе ракеты Patriot. Рассматриваете ли вы эти запросы? Есть ли какой-то процесс, касающийся отправки большего количества вооружений, в частности, [американских зенитных ракетных комплексов] Patriot?» – приводит ТАСС вопрос одного из журналистов руководителю пресс-службы Госдепартамента.
«Мы глубоко привержены Украине, нашему партнерству с Украиной. Это важно для нас. США с 2014 года выделили более 2 млрд долларов в качестве помощи в сфере безопасности для Украины. Мы продолжим работать над предоставлением помощи в области безопасности, в которой Украина нуждается для защиты от российской агрессии, это включает летальные оборонительные системы, основываясь на нашей постоянной оценке того, что может потребоваться Украине», – сказал Прайс.
Накануне в Киеве сообщили, что США решили выделить Украине миллионы долларов на «противодействие российской агрессии». После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о поддержке Киева странами НАТО и готовности к войне. Полпред России в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева в Донбассе.
В прошлый вторник глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявлял, что американские ЗРК Patriot должны быть размещены на Украине, которая «держит оборону против России», причем «не только для себя, но и для Запада». В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал поддержку Украине. В США пообещали продолжить военные поставки Украине, а также допустили увеличение числа американских военных на Украине.
В свою очередь замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что НАТО во главе с США, поставляя Украине военную продукцию, намеренно превращают эту страну в «пороховую бочку». По его словам, США лучше держаться подальше от Крыма, от Черноморского побережья России, поскольку риски инцидентов очень высоки.
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Путин объявил о выплатах детям до 16 лет, растущим в неполных семьях
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Президент Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию заявил, что с 1 июля в России будут назначены выплаты в размере 5650 рублей на детей от 8 до 16 лет, растущих в неполных семьях.
Воспитывать ребенка в неполной семье всегда трудно, сказал Путин, дело не в причинах такой ситуации, а в том, чтобы поддержать детей. «Нужно отдельно поддержать те семьи, где мама или папа в одиночку воспитывают ребенка. И в свидетельстве о рождении – извините, что говорю о таких как бы бытовых вещах, но это то, чем люди живут – не указан один из родителей. Либо родители разведены и один из них имеет право на алименты», – сказал глава государства.
Таким образом, президент заявил, что необходимо поддержать детей, растущих в неполных семьях. «С 1 июля текущего года детям в возрасте от 8 до 16 лет включительно, растущим в таких семьях, будет назначена выплата. Ее размер в среднем по стране составит 5650 рублей», – заявил Путин, передает РИА «Новости».
Кроме того, Путин предложил выплачивать по 6350 рублей в месяц беременным женщинам, которые оказались в сложных условиях. «Конечно же, надо помочь женщинам, которые ждут ребенка и при этом испытывают еще и материальные трудности. Очень важно, чтобы будущая мама чувствовала поддержку со стороны государства, общества, чтобы она сохранила ребенка и была уверена, что ей помогут вырастить малыша, поставить его на ноги», – заявил президент.
«Предлагаю предусмотреть для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности и находящихся в трудной материальной ситуации, ежемесячную выплату в размере в среднем по стране 6350 рублей», – добавил Путин.
Также президент поручил оплачивать в полном объеме, вне зависимости от стажа, больничные по уходу за ребенком до семи лет. «Сейчас размер оплаты больничного по уходу за ребенком зависит от трудового стажа. В целом это, конечно, правильно и справедливо, но получается, что для молодых женщин такие выплаты существенно ниже. Все законодательные решения здесь нужно принять в ближайшее время, чтобы уже с этого года больничные по уходу за ребенком в возрасте до семи лет включительно оплачивались в размере 100% от заработка», – сказал Путин.
Он отметил, что сейчас 100% оплаты имеют только женщины с приличным стажем работы, но они и реже рожают. «Надо, безусловно, поддержать тех, кто ждет ребенка», – сказал Путин.
Путин рассказал о совершенствовании ядерной триады России
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Процесс совершенствования и укрепления вооруженных сил России идет постоянно, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
По словам главы государства, к 2024 году доля современной техники в российский армии составит 76%, а в ядерной триаде уже в 2021 году превысит 88%.
Также он подчеркнул, что работа над всеми современными военными комплексами России идет в соответствии с планами, включая «Посейдон, «Буревестник» и другие системы.
«На боевом дежурстве уже находятся новейшие ракетные гиперзвуковые комплексы межконтинентальной дальности «Авангард», лазерные боевые комплексы «Пересвет», – продолжил Путин.
Тяжелая межконтинентальная ракета «Сармат» будет принята на вооружение в 2022 году, а в ближайшее время на боевое дежурство поставят ракеты «Циркон». Увеличивается количество ударных авиакомплексов с гиперзвуковой ракетой «Кинжал», а также кораблей, оснащенных высокоточным гиперзвуковым оружием.
«Особое внимание предстоит уделить развитию военного образования. Сделать это как на основе военных учебных заведений, так и на базе военных учебных центров при гражданских вузах», – сказал Путин.
Путин выступает с посланием Федеральному собранию в центральном выставочном зале Манеж. Мероприятие проходит полностью в очном режиме. Послание слушают члены обеих палат парламента и главы регионов.
Путин поручил продлить магистраль Москва – Казань до Екатеринбурга
Президент Владимир Путин рассказал, что скоростную трассу Москва – Казань продлят до Екатеринбурга.
По словам президента России, средства из ФНБ выделят на опорные магистрали.
«Будет форсировано строительство дороги от Москвы до Казани. Ее также продлят до Екатеринбурга. Проект завершат за три года», – заявил Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.
Он добавил, что недостаточно просто связать города между собой, опорная инфраструктура должна тянуть за собой развитие всех территорий, через которые она проходит.
Послание Путина парламенту по инициативе ОНФ решили показать на уличных экранах
Послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию, которое состоится 21 апреля в 12.00, будет транслироваться на уличных экранах в крупнейших городах России, сообщила пресс-служба Общероссийского народного фронта.
«По инициативе Общероссийского народного фронта самая крупная в России по площади рекламных конструкций федеральная сеть цифровых медиафасадов, принадлежащая компании MAER, будет транслировать ключевые цитаты из послания президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному собранию», – говорится в сообщении.
Отмечается, что главные цитаты из речи главы государства россияне увидят на цифровых экранах Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Нижнего Новгорода, Самары, Уфы, Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Новосибирска и других городов. Цитаты будут выводиться на экраны в режиме видеоленты новостей.
В Московском регионе к трансляции послания президента дополнительно будет подключена сеть цифровых суперсайтов, расположенных на автомагистралях, в том числе на МКАД.
«Прошлогодний опыт трансляции послания президента РФ показал высочайший эффект вовлечения зрителя в происходящее событие. В российских регионах на фоне медиафасадов проводились репортажные съемки местных телеканалов и опросы общественного мнения. Фотографии с цитатами главы государства на уличных экранах сопровождали многочисленные новостные публикации отечественных и зарубежных СМИ, а граждане активно делились ими в социальных сетях», – добавили в ОНФ.
Напомним, что оглашение послания президента Федеральному собранию состоится 21 апреля в 12.00 по московскому времени в центральном выставочном зале Манеж. Мероприятие пройдет полностью в очном режиме.
Предстоящее обращение Путина «особое – постковидное, было бы логично ожидать, что президент даст главные оценки пройденному трудному этапу жизни страны, предложит стратегические решения на будущее исходя из практического опыта страны по прохождению пандемии», отметил ранее замсекретаря Общественной палаты России Александр Галушка.
В Европе перечислили конкретные меры поддержки Украины
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Евросоюз поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины на фоне якобы имеющихся «негативных действий и провокаций» со стороны России, а также приветствует проводимые Киевом реформы, на реализацию которых с 2014 года было выделено уже больше 16 млрд евро, заявил Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.
Боррель резюмировал содержание видеоконференции глав МИД стран Евросоюза 19 апреля, в которой участвовал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Deutsche Welle.
Он подчеркнул, что Украина уже несколько лет якобы сталкивается с «российской агрессией», и Европа должна призывать Москву «к деэскалации и разрядке напряженности», а также противодействовать якобы имеющим место попыткам России «изобразить себя посредником, а не стороной в конфликте».
По его словам, Запад внимательно следит за развитием событий на востоке Украины.
«Мы должны быть готовы рассмотреть наши варианты действий в случае продолжения агрессии», – заявил глава европейской дипломатии.
Боррель также назвал «провокационным» решение Москвы до октября закрыть для судов других стран часть акватории Черного моря в направлении Керченского пролива. По его мнению, это якобы нарушает свободу навигации, гарантированную Конвенцией ООН по морскому праву.
Кроме того, наряду с председателем Евросовета Шарлем Мишелем он подтвердил свое участие в саммите Крымской платформы 23 августа в Киеве.
Также, по его словам, ЕС поддерживает проведение в Украине реформ, так как они укрепляют страну, однако Киеву еще многое необходимо сделать в области борьбы с коррупцией. В целом Европа выделил с 2014 года более 16 млрд евро на поддержку украинских реформ – больше, чем какой-либо иной стране.
В Брюсселе особо выделили поддержку Киева в борьбе с пандемией. Украина до конца июня получит около 3 млн доз нескольких вакцин в рамках механизма COVAX, отметил Боррель.
Напомним, ситуация на Украине была в понедельник главной темой видеоконференции глав МИД ЕС. На совещание был приглашен министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По итогам встречи он сообщил, что «проинформировал коллег об опасном курсе России на обострение» и предложил подготовить пакет «секторальных санкций» против Москвы.
Боррель тогда заявил, что ситуация на границе России и Украины остается крайне опасной, и Евросоюз призывает Москву отвести войска от границы. Позже дипслужба ЕС изменила слова Борреля о численности войск России близ Украины.
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