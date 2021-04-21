Яркая метафора Путина описала положение США и их вассалов

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НОВОСТЬ ЧАСА

США получили от России список высылаемых дипломатов

21 апреля, среда  |  Последнее обновление — 22:17  |  vz.ru
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Россия втянута в крупнейший кризис мировой электроники

Фабрики электронных компонентов Юго-Восточной Азии загружены до предела Wan shanchao/Reuters
Мировая промышленность столкнулась с невиданным доселе глобальным кризисом. Речь идет о внезапном дефиците ключевых компонентов, от которых зависит функционирование всех современных электронных устройств, от ноутбуков до мобильных телефонов. В чем причина происходящего и насколько серьезно это затронет Россию?  Подробности...
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Над отношениями Москвы и Берлина нависла «зеленая угроза»

Анналена Бербок является худшим кандидатом с точки зрения интересов России и российско-германского сотрудничества в целом Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
В сентябре в Германии пройдут выборы, после которых эпоха Ангелы Меркель завершится. В случае, если к тому моменту рейтинг правящей партии опустится еще ниже, канцлером может стать другая женщина, сопредседатель партии «Зеленые» Анналена Бербок. Еще больше шансов на то, что Бербок возглавит МИД страны. С точки зрения интересов России Бербок на любом из этих постов – худший кандидат из возможных. Подробности...
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Как Сталин сделал разведку элитой советской армии

Советская разведка далеко не сразу обрела свой легендарный облик Леонид Доренский/РИА «Новости»
19 апреля 1943 года нарком обороны СССР Иосиф Сталин издал приказ, благодаря которому сложилось все современное представление о войсковой разведке времен Великой Отечественной. Почему до этого времени разведка Красной армии показывала плачевные результаты – и какими мерами это положение было исправлено? Подробности...
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Какого будущего лишилась Украина из-за разрыва с Россией

Промышленность Украины превратилась в руины Сергей Батурин/РИА «Новости»
В Киеве снова жалуются на Москву – дескать, Россия хочет превратить Украину в «аграрную провинцию». И это при том, что своей политикой последних лет Украина сама лишила себя промышленности, которая была завязана на Россию и позволяла богатеть обеим странам. Как выглядели бы экономические отношения России и Украины сегодня, если бы не случился Майдан? Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Над страной раскрыли президентский зонт

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Социалка и еще раз социалка. Классическая триада «здравоохранение – образование – культура». После коронавирусного года здравоохранение – первая и главная тема. Тут мы молодцы, сделали три вакцины и будем продолжать в том же духе. Подробности...
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«Северный поток – 2» лишит США и ЕС интереса к Украине

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Когда для США и ЕС газово-водородный аргумент держать Украину близко перестанет быть актуальным, интерес к Киеву во многом угаснет. Такая перспектива пугает украинскую элиту до колик. Затупившийся инструмент быстро превратится в обузу. Подробности...
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Дегенерация не должна быть прибыльной

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Творчество Моргенштерна – это подражание рэперам из самых унылых и безнадежных мест Америки, тех гетто больших городов, культура которых порождена поколениями нищеты и криминала и воспроизводит все ту же нищету и криминал. Подробности...
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Главный враг России в Германии

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Послание Путина Федеральному собранию

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Кто превратил Украину в аграрную провинцию

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В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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18:40

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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

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21:35

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Возможно ли в перспективе выстраивание дружеских и партнерских отношений между Россией и США?
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Какая из стран больше заинтересована в проведении встречи Путина и Байдена?
  • Россия

  • США

  • Обе в равной степени
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    НОВОСТЬ ЧАСА: США получили от России список высылаемых дипломатов
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    Яркая метафора Путина описала положение США и их вассалов

    Шакал лижет лапы тигру. Яркая метафора современной международной политики    21 апреля 2021, 21:35
    Фото: «Маугли», киностудия «Союзмультфильм»
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Владимир Путин использовал в своем послании яркие литературные образы – и речь идет прежде всего об упоминании героев знаменитой «Книги джунглей» Редьярда Киплинга. Кого имел в виду глава государства, употребив метафору про Шерхана и шакала Табаки, который подвывает, «чтобы задобрить своего суверена»?

    21 апреля Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. На первый взгляд, эксперты-международники должны были быть разочарованы: президент мало внимания уделил внешней политике, говорил в основном про коронавирус да про социалку. Никаких громких международных заявлений.

    Недетские книжки

    Однако в реальности эти разочарования неуместны. Прежде всего потому, что молчание Владимира Путина по целому ряду вопросов (например, о будущей встрече с Байденом) говорит громче многих слов и заявлений. Во-вторых, российский президент в выступлении очертил свое видение основных проблем нынешней системы международных отношений. Вместо очередной Мюнхенской речи Владимир Путин сделал это в нескольких предложениях – используя образы из известной многим и любимой им (судя по частоте использования образов) «Книге джунглей» Редьярда Киплинга.

    Тут стоит напомнить, что целый ряд книжек, которых мы считаем детскими, писались о взрослых вещах. «Скотный двор» рассказывает об ужасах узурпации власти элитами – и если раньше считалось, что автор этой книги Джордж Оруэлл писал о СССР, то сейчас в «Скотном дворе» проглядывается нынешняя либерал-тоталитарная Америка. «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» Марка Твена показывают читателю всю суть американского характера и образа жизни – тех людей, которые и сделали Америку великой. «Незнайка на Луне» вообще является пособием по современному капитализму.

    А вот «Книга джунглей» Редьярда Киплинга (у нас ее обычно называют «Маугли») – это о современной системе международных отношений. Ведь закон Джунглей – это не «каждый сам за себя», как думают некоторые. Джунгли – это уникальный мир, где разные звери (хищные и травоядные, ползающие и летающие) сосуществуют вместе, а также подчиняются неписаным законам.

    В частности, «водяному перемирию», когда во время сильной засухи хищники не охотятся у водопоя, куда звери вынуждены приходить утолять жажду. Москва, например, предлагала Штатам ввести такое перемирие во время коронавируса (например, снять часть санкций с Ирана для того, чтобы международные медицинские организации могли поставлять туда лекарства), однако Вашингтон соблюдать «коронавирусное перемирие» отказался.

    В общем, «Киплинг великий писатель был», заявил Путин. В 2011 году, напомним, он уже использовал сцену из этой книги в тот момент, когда говорил об иностранных агентах. Людях, «которые имеют паспорт гражданина РФ, но действуют в интересах иностранного государства и на иностранные деньги». По словам Путина, им можно было сказать: «Идите ко мне, бандерлоги!». 

    Шерхан без закона

    В новом своем послании российский президент использовал иной образ. Он сравнил Штаты с Шерханом, вокруг которого «крутятся всякие мелкие Табаки, всё как у Киплинга, подвывают, чтобы задобрить своего суверена».

    И сравнение более чем точное. Конечно, жители Джунглей (особенно незамутненные) хотели бы видеть в Штатах этакого Акелу. Вождя Свободной стаи демократических стран. Который если уж и убивает других животных, то лишь по нужде. Ради пропитания, а не удовольствия. Который чтит законы Джунглей, является их хранителем. И который несет ответственность за всех жителей Джунглей, защищая их от угроз.

    Если бы Соединенные Штаты не хотели/не смогли стать Акелой, то все бы вполне удовлетворились превращением Америки в Хатхи. Слона и самого сильного животного в Джунглях, которое живет само и не мешает жить другим. Не вмешивается в чужие дела. Как Китай, например.

    Однако вместо этого Америка превратилась в Шерхана. Убийцу, который лишает жизни ради удовольствия. Который видит себя над общепринятыми законами Джунглей, поскольку в его понимании главный закон – это «каждый сам за себя». Убийцу, у которого покалечена лапа, и потому он не мог больше охотиться на быстрых и сильных животных.

    Неважно, почему она была покалечена на самом деле – усталость избирателей от множества проигранных войн, отсутствие ресурсов на новые, раскол внутри американского общества – но важно то, что эта травма сделала Штаты очень избирательными в выборе жертв. Теперь они в открытую охотятся лишь на слабых и медленных – например, пытаясь добить тех, кто страдает от коронавируса (глубоко плевав тем самым и на «водное перемирие», и на другие законы Джунглей). Или же организовывая покушения на неугодных им иностранных лидеров – например, Александра Лукашенко.

    Еще один способ поиска пропитания у Шерхана – это отгонять других от их законной добычи. Например, не имея возможности открыто конкурировать с китайскими хай-тек-компаниями или российским Росатомом, Америка инициирует масштабные пропагандистские и шпионские кампании, пытаясь сделать любое сотрудничество с русскими или китайцами токсичным.

    Табаки без уважения

    Шерхан пользуется тем, что он хоть и не ловок, но до сих пор силен. И поскольку стадо быков для его затаптывания пока не сформировалось (ну или не нашелся еще тот, кто это стадо соберет), то Шерхана трогать боятся. И этим пользуются различные Табаки, которые крутятся вокруг хромого хищника для того, чтобы восславлять его, подлизываться к нему и за это глодать его объедки либо под его прикрытием нападать на еще более слабых. «Для такого скромного создания, как я, даже обглоданная кость – великолепный пир. Что такое мы, Джидур лог – племя шакалов, чтобы выбирать и пробовать?» – говорил Табаки.

    Понятно, что в Джунглях Табаки никто не уважает, никто с ним не общается – ни орел Чиль, ни слон Хатхи, ни волки Свободной стаи (за исключением представителей тупого младолиберального молодняка, искренне восторгающегося силой и вседозволенностью Шерхана).

    «Волки Индии презирали Табаки за то, что он всем причинял неприятности, сплетничал и поедал тряпье и лоскутья кожи на сельских свалках мусора. Вместе с тем в джунглях боялись его, потому что шакалы способны сходить с ума, а в таком состоянии они забывают всякий страх, бегают по лесам и кусают всех, кого встречают», – говорится в «Книге джунглей». Наверное, Табаки нашел бы общий язык лишь с бандерлогами – племенем без закона, пораженным безумием с самого рождения.

    Не сложно догадаться, кого Путин имеет в виду под Табаки. Возможно, чехов с их сказками про российских джеймсбондов Петрова и Боширова. Или Владимира Зеленского и других представителей украинской элиты. С которыми брезгуют говорить даже сами европейские волки – брезгуют и в то же время боятся безумия украинской элиты. Волки бы с радостью переломали Табаки хребет (как это сделал в книге Серый Брат), однако пока еще боятся гнева Шерхана. Пока боятся.

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