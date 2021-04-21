Над страной раскрыли президентский зонт

В этом году послания российского президента Федеральному собранию ожидали с особым волнением. Одни связывали с ним большие надежды, другие испытывали тревогу.

Во-первых, послание было оглашено на три месяца позже, чем прошлогоднее. Во-вторых, оно должно было прозвучать в напряженной внешнеполитической обстановке: новое санкционное обострение, провокации против «Северного потока – 2», череда нелепых дипломатических скандалов, свинцовые тучи над Донбассом, раскрытое покушение на главу дружественной Белоруссии Александра Лукашенко.

Однако московский Манеж в этот день вовсе не напоминал штаб сопротивления страны, загнанной в угол и превращенной в «осажденную крепость». Напротив, в этот дождливый, пасмурный день казалось, что над Манежем ярко светит солнце. Солнце радостного труда, уверенного созидания, государственной заботы о человеке. Посреди мирового шторма зрителю был предъявлен уголок спокойствия, «глаз бури».

Конечно «несколько слов» о внешних вопросах было сказано, и это были весомые слова – и про хамских шакалов Табаки, выслуживающихся перед хозяином, и про новые виды вооружений. Но задачу для себя лично российский президент, вероятно, увидел в том, чтобы всех успокоить. Подчеркнуть, что всё у нас в стране идет по плану и не стоит бояться внешних козней, о которых так много шумят СМИ. А также донести до международного сообщества, тем более накануне дистанционного саммита по климатическим вопросам: смотрите, мы тут не мировой пожар раздуваем, мы думаем прежде всего о благополучии и процветании собственного народа, у нас есть планы на долгие годы вперед.

Поэтому – социалка и еще раз социалка. Классическая триада «здравоохранение – образование – культура». После коронавирусного года здравоохранение – первая и главная тема. Тут мы молодцы, сделали три вакцины и будем продолжать в том же духе. Нужно быть готовыми в течение четырех дней разработать тест-системы и вакцины при появлении новой опасной заразы; не думаю, что в какой-либо другой стране может быть поставлена такая задача.

Радуются педагогические вузы, которым обещано 10 млрд рублей. Радуются провинциальные музеи и дома культуры, которым достанется 24 млрд. Триллион на фундаментальные исследования – ответ всем, кто волновался по этому поводу. Создание новой структуры для интеллигенции – Фонда культурных инициатив. Сказано и об экологии, и о помощи малому бизнесу.

Но все-таки самая любимая тема Владимира Путина – это поддержка семьи. Послание порадовало миллионы женщин. 6350 рублей в месяц – нуждающимся беременным, 5650 рублей в месяц – матерям-одиночкам (хотя и одинокие отцы тоже не забыты). Единовременная выплата 10 000 рублей школьникам. Полная оплата больничных по уходу за ребенком в возрасте до семи лет.

Некоторые усмехнутся: понятное дело, выборы на носу, поэтому идет раздача слонов населению. Поддержка семьи, поддержка женщин – в электоральном смысле самый эффективный вид социальных мер. Когда государство ведет себя по-джентльменски, это вызывает уважение и у мужчин. Но в любом случае актуальность социальной поддержки на фоне продолжающейся пандемии невозможно оспорить. Это справедливо и для России, и для Германии, и для США – словом, для любой страны, у которой найдутся деньги на такую поддержку. Деньги у России есть, и это – особенно в свете американских репрессий против российского внешнего долга – хорошая новость.

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Помимо социальной ориентированности, еще одной важной особенностью президентского послания я бы назвал нацеленность на мир и спокойствие внутри страны. Президент не только о внешних оппонентах не стал много распространяться. Внутриполитическая борьба также осталась за рамками послания. Президент похвалил системную оппозицию и не сказал ни слова о внесистемной.

Что касается фальсификации истории, одной из наиболее популярных тем общественной дискуссии последних лет, то президент сделал замечание о некоторых школьных учебниках, в которых говорится о втором фронте, но не говорится о Сталинградской битве. И еще один важный пункт, направленный на обеспечение внутреннего согласия и политического единства страны – это решение о реструктурировании долгов регионов.

Вряд ли стоит делать вывод о том, что государство не собирается заниматься теми вопросами, которые президент оставил в тени. Государство у нас большое, правительство работает, в том числе и силовые ведомства работают, если это кому интересно. Возможно, в ближайшее время мы дождемся и громких заявлений, и серьезных инициатив, а уж без крутых поворотов истории окружающий мир точно нас не оставит. Но в своем послании Владимир Путин выделил именно те аспекты, с которыми, по его мнению, должен ассоциироваться президентский сегмент нашей власти. Президентская власть – это объединительная сила, это зонтик, раскрытый над страной в ненастную погоду, это зона комфорта для каждого гражданина.

Такое позиционирование российского президента, помимо прочего, создает разительный контраст между ним и теми силами, которые призвали в этот же день выйти на акции протеста. Контраст между уютной, внимательной, уверенной властью и ее опасными, нервными, маловразумительными противниками, кажется, получается убедительным.

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