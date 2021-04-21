Над страной раскрыли президентский зонт

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НОВОСТЬ ЧАСА

МИД обвинил США в замалчивании планов по развертыванию новых ядерных вооружений

21 апреля, среда  |  Последнее обновление — 19:17  |  vz.ru
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Россия втянута в крупнейший кризис мировой электроники

Фабрики электронных компонентов Юго-Восточной Азии загружены до предела Wan shanchao/Reuters
Мировая промышленность столкнулась с невиданным доселе глобальным кризисом. Речь идет о внезапном дефиците ключевых компонентов, от которых зависит функционирование всех современных электронных устройств, от ноутбуков до мобильных телефонов. В чем причина происходящего и насколько серьезно это затронет Россию?  Подробности...
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Над отношениями Москвы и Берлина нависла «зеленая угроза»

Анналена Бербок является худшим кандидатом с точки зрения интересов России и российско-германского сотрудничества в целом Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
В сентябре в Германии пройдут выборы, после которых эпоха Ангелы Меркель завершится. В случае, если к тому моменту рейтинг правящей партии опустится еще ниже, канцлером может стать другая женщина, сопредседатель партии «Зеленые» Анналена Бербок. Еще больше шансов на то, что Бербок возглавит МИД страны. С точки зрения интересов России Бербок на любом из этих постов – худший кандидат из возможных. Подробности...
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Как Сталин сделал разведку элитой советской армии

Советская разведка далеко не сразу обрела свой легендарный облик Леонид Доренский/РИА «Новости»
19 апреля 1943 года нарком обороны СССР Иосиф Сталин издал приказ, благодаря которому сложилось все современное представление о войсковой разведке времен Великой Отечественной. Почему до этого времени разведка Красной армии показывала плачевные результаты – и какими мерами это положение было исправлено? Подробности...
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Какого будущего лишилась Украина из-за разрыва с Россией

Промышленность Украины превратилась в руины Сергей Батурин/РИА «Новости»
В Киеве снова жалуются на Москву – дескать, Россия хочет превратить Украину в «аграрную провинцию». И это при том, что своей политикой последних лет Украина сама лишила себя промышленности, которая была завязана на Россию и позволяла богатеть обеим странам. Как выглядели бы экономические отношения России и Украины сегодня, если бы не случился Майдан? Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Над страной раскрыли президентский зонт

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Социалка и еще раз социалка. Классическая триада «здравоохранение – образование – культура». После коронавирусного года здравоохранение – первая и главная тема. Тут мы молодцы, сделали три вакцины и будем продолжать в том же духе. Подробности...

«Северный поток – 2» лишит США и ЕС интереса к Украине

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Когда для США и ЕС газово-водородный аргумент держать Украину близко перестанет быть актуальным, интерес к Киеву во многом угаснет. Такая перспектива пугает украинскую элиту до колик. Затупившийся инструмент быстро превратится в обузу. Подробности...
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Дегенерация не должна быть прибыльной

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Творчество Моргенштерна – это подражание рэперам из самых унылых и безнадежных мест Америки, тех гетто больших городов, культура которых порождена поколениями нищеты и криминала и воспроизводит все ту же нищету и криминал. Подробности...
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Главный враг России в Германии

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Послание Путина Федеральному собранию

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Кто превратил Украину в аграрную провинцию

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В Великобритании похоронили принца Филиппа

В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
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Пожар уничтожил здание «Невской мануфактуры» в Петербурге

В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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Французское вино спасают с помощью костров

Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Возможно ли в перспективе выстраивание дружеских и партнерских отношений между Россией и США?
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Какая из стран больше заинтересована в проведении встречи Путина и Байдена?
  • Россия

  • США

  • Обе в равной степени
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    Игорь Караулов

    Над страной раскрыли президентский зонт

    Игорь Караулов
    поэт, публицист
    		21 апреля 2021, 18:15

    В этом году послания российского президента Федеральному собранию ожидали с особым волнением. Одни связывали с ним большие надежды, другие испытывали тревогу.

    Во-первых, послание было оглашено на три месяца позже, чем прошлогоднее. Во-вторых, оно должно было прозвучать в напряженной внешнеполитической обстановке: новое санкционное обострение, провокации против «Северного потока – 2», череда нелепых дипломатических скандалов, свинцовые тучи над Донбассом, раскрытое покушение на главу дружественной Белоруссии Александра Лукашенко.

    Однако московский Манеж в этот день вовсе не напоминал штаб сопротивления страны, загнанной в угол и превращенной в «осажденную крепость». Напротив, в этот дождливый, пасмурный день казалось, что над Манежем ярко светит солнце. Солнце радостного труда, уверенного созидания, государственной заботы о человеке. Посреди мирового шторма зрителю был предъявлен уголок спокойствия, «глаз бури».

    Конечно «несколько слов» о внешних вопросах было сказано, и это были весомые слова – и про хамских шакалов Табаки, выслуживающихся перед хозяином, и про новые виды вооружений. Но задачу для себя лично российский президент, вероятно, увидел в том, чтобы всех успокоить. Подчеркнуть, что всё у нас в стране идет по плану и не стоит бояться внешних козней, о которых так много шумят СМИ. А также донести до международного сообщества, тем более накануне дистанционного саммита по климатическим вопросам: смотрите, мы тут не мировой пожар раздуваем, мы думаем прежде всего о благополучии и процветании собственного народа, у нас есть планы на долгие годы вперед.

    Поэтому – социалка и еще раз социалка. Классическая триада «здравоохранение – образование – культура». После коронавирусного года здравоохранение – первая и главная тема. Тут мы молодцы, сделали три вакцины и будем продолжать в том же духе. Нужно быть готовыми в течение четырех дней разработать тест-системы и вакцины при появлении новой опасной заразы; не думаю, что в какой-либо другой стране может быть поставлена такая задача.

    Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

    Радуются педагогические вузы, которым обещано 10 млрд рублей. Радуются провинциальные музеи и дома культуры, которым достанется 24 млрд. Триллион на фундаментальные исследования – ответ всем, кто волновался по этому поводу. Создание новой структуры для интеллигенции – Фонда культурных инициатив. Сказано и об экологии, и о помощи малому бизнесу.

    Но все-таки самая любимая тема Владимира Путина – это поддержка семьи. Послание порадовало миллионы женщин. 6350 рублей в месяц – нуждающимся беременным, 5650 рублей в месяц – матерям-одиночкам (хотя и одинокие отцы тоже не забыты). Единовременная выплата 10 000 рублей школьникам. Полная оплата больничных по уходу за ребенком в возрасте до семи лет.

    Некоторые усмехнутся: понятное дело, выборы на носу, поэтому идет раздача слонов населению. Поддержка семьи, поддержка женщин – в электоральном смысле самый эффективный вид социальных мер. Когда государство ведет себя по-джентльменски, это вызывает уважение и у мужчин. Но в любом случае актуальность социальной поддержки на фоне продолжающейся пандемии невозможно оспорить. Это справедливо и для России, и для Германии, и для США – словом, для любой страны, у которой найдутся деньги на такую поддержку. Деньги у России есть, и это – особенно в свете американских репрессий против российского внешнего долга – хорошая новость.

    Помимо социальной ориентированности, еще одной важной особенностью президентского послания я бы назвал нацеленность на мир и спокойствие внутри страны. Президент не только о внешних оппонентах не стал много распространяться. Внутриполитическая борьба также осталась за рамками послания. Президент похвалил системную оппозицию и не сказал ни слова о внесистемной.

    Что касается фальсификации истории, одной из наиболее популярных тем общественной дискуссии последних лет, то президент сделал замечание о некоторых школьных учебниках, в которых говорится о втором фронте, но не говорится о Сталинградской битве. И еще один важный пункт, направленный на обеспечение внутреннего согласия и политического единства страны – это решение о реструктурировании долгов регионов.

    Вряд ли стоит делать вывод о том, что государство не собирается заниматься теми вопросами, которые президент оставил в тени. Государство у нас большое, правительство работает, в том числе и силовые ведомства работают, если это кому интересно. Возможно, в ближайшее время мы дождемся и громких заявлений, и серьезных инициатив, а уж без крутых поворотов истории окружающий мир точно нас не оставит. Но в своем послании Владимир Путин выделил именно те аспекты, с которыми, по его мнению, должен ассоциироваться президентский сегмент нашей власти. Президентская власть – это объединительная сила, это зонтик, раскрытый над страной в ненастную погоду, это зона комфорта для каждого гражданина.    

    Такое позиционирование российского президента, помимо прочего, создает разительный контраст между ним и теми силами, которые призвали в этот же день выйти на акции протеста. Контраст между уютной, внимательной, уверенной властью и ее опасными, нервными, маловразумительными противниками, кажется, получается убедительным.

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