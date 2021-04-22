Выборы-2021: «ЕР» берет тезисы послания Путина в свою программу, Прилепин вербует коммунистов

«Единая Россия» решила сделать социальные тезисы из послания Владимира Путина своей предвыборной программой, а сопредседатель «Справедливой России» Захар Прилепин решил пробиться к трибуне съезда коммунистов в субботу, чтобы призвать их к объединению всех левых сил.

Прозвучавшее в среду послание Владимира Путина к Федеральному собранию станет основой программы «Единой России» на выборах в Госдуму, пообещал секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. Он отметил, что в послании были учтены предложения партии. Среди них он назвал меры по повышению качества медицинской помощи и доступности лекарственного обеспечения, поддержку семей с детьми, беременных женщин, молодых родителей, жителей сельских территорий; инициативы о стопроцентной оплате больничных для родителей с детьми до семи лет, обновление в регионах парка автомобилей скорой помощи и школьных автобусов, бесплатное подведение газа к жилым участкам от близлежащих магистралей.

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья, координатор проекта «ЕР» «Здоровое будущее» Дмитрий Морозов добавил, что в предвыборной программе партии отразят задачи по развитию медицины – создание санитарно-эпидемиологического «щита» страны.

Сопредседатель партии «Справедливая Россия – За правду – Патриоты России» Захар Прилепин планирует выступить на съезде КПРФ 24 апреля. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к руководству справороссов. По его словам, в условиях подготовки к парламентским выборам Прилепин «ничего не исключает для себя и своей команды в целях максимальной интеграции сил на лево-патриотическом фланге». В самой КПРФ пока не подтвердили даже сам факт приглашения этого политика на свой форум. Точно известно лишь, что пресс-служба Прилепина анонсировала на 24 апреля его пресс-конференцию «О ситуации в партии «Справедливая Россия – За правду».

Заявления единороссов о том, что они используют тезисы Путина в своей избирательной кампании глава Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты Максим Григорьев расценивает как «технологически очень грамотный шаг». «Президент пользуется доверием граждан в очень высокой степени. Когда его конкретные социальные призывы из послания к Федеральному собранию ведущая партия принимает в качестве своей программы действий, это, разумеется, добавляет ей очки в электоральном поле. И это, очевидно, пойдет им в плюс на выборах», – сказал политолог.

Это обстоятельство, однако, не дает ЕР абсолютной монополии на предвыборную социальную повестку, уточнил Григорьев, и не позволяет оттеснить в тень другие партии, которые также ставят в своих программах острые вопросы.

«У «Единой России» есть явное преимущество, – она может не только выдвигать инициативы, но и оперативно превращать их в законопроекты, а следом и в законы, – благодаря своему большинству в Госдуме. Но другие партии, такие как «Справедливая Россия – За правду», КПРФ, Партия пенсионеров также выступают с лозунгами по этому поводу, подчас гораздо более радикальными. Предлагаемые ими меры часто не вполне или даже совсем не реалистичны, но некоторым избирателям такие лозунги импонируют. В их глазах эти оппозиционные партии могут выглядеть «более социальными», – отметил Григорьев.

«Не знаю точно, зачем Захар Прилепин хочет попасть на съезд коммунистов, но уверен, что ничего хорошего из этого не выйдет ни для одной из сторон», – считает глава Института новейших государств Алексей Мартынов. «Насколько я его знаю, Прилепин – человек принципиальный, идеалист. Как молодой пассионарий он, видимо, верит, что владение художественным словом поможет ему захватить аудиторию на съезде КПРФ. Думаю, его ждет разочарование», – размышляет эксперт.

«Те, кому не по нраву Геннадий Зюганов, уже давно покинули компартию, а большинство из тех, кто остался, не гнушается ничем в борьбе за власть – в том числе и тактическим союзом с навальнистами. Поэтому Прилепину могут предложить «договорняки» – по избирательным округам, еще какие-то «схемы», в которых поднаторели зюгановцы. Не знаю, готов ли он морально к такому», – отмечает собеседник. – «В КПРФ сидят люди, опытные в политических интригах».

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