Пушков: Речь Путина отчасти адресована яростным русофобам на Западе

Хотя терминологически послание Путина звучало достаточно выдержанно, по сути оно содержит ряд серьезных предупреждений тем, кому могла бы прийти в голову нездоровая мысль относительно ущемления безопасности и суверенитета России. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя выступление главы государства перед Федеральным собранием.

Во внешнеполитическом блоке послания президента можно выделить три аспекта, полагает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Первый – ужесточение давления на Россию, что отчетливо видно в действиях правительства Чехии и последних незаконных санкциях США. Отдельно президент остановился на попытках сменить власть в Белоруссии. Это устойчивая линия в поведении западных стран. Она проявила себя на Украине в 2014 году в отношении Януковича, когда возникла угроза жизни президента, и в отношении президента Венесуэлы Мадуро, которого США пытались свергнуть несколько лет, используя так называемого параллельного президента Хуана Гуайдо, – сказал Пушков. – Говорить о каком-либо ослаблении международной напряженности не приходится. Это ясно следует из выступления Путина».

Второй аспект – несмотря на миролюбивый настрой России и желание иметь добрые отношения со всеми странами, в случае покушения на нашу безопасность, мы дадим ассиметричный и жесткий ответ, отмечает сенатор: «Мы готовы к такого рода покушениям и наше стремление к добрососедству и мирным отношениям не надо воспринимать как признак слабости».

Третья позиция, подчеркивает сенатор: Россия продолжает укреплять свои вооруженные силы, которые остаются основой ее безопасности. «Наша страна постоянно обновляет как военную технику, так и ядерные вооружения. 76% военной техники России – это новая техника. В ядерной сфере 88% вооружений – это новые вооружения, причем Путин подчеркнул, что в следующем году на вооружение поступит новая баллистическая ракета «Сармат». Мы лидируем в создании гиперзвуковой ракетной техники. И это – напоминание наиболее яростным русофобам на Западе, что никакие попытки военным путем поставить под угрозу безопасность России невозможны», – подчеркнул Пушков.

Выступая в среду с посланием Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что у России есть свои интересы, которые она будет отстаивать в рамках международного права. «Смысл и содержание политики России на международной арене, скажу тоже об этом несколько слов буквально в завершение, это обеспечить мир и безопасность для благополучия наших граждан, для стабильного развития страны», – сказал президент.

«Если кто-то не хочет вести диалог, выбирает эгоистичный и высокомерный тон, Россия всегда найдет путь отстоять свою позицию», – сказал Путин. Он также отметил, что вопиющие действия, такие как попытки переворота в Белоруссии и подготовка покушения на президента Александра Лукашенко, перешли все границы, но не нашли осуждения у коллективного Запада. Кроме того, Путин рассказал о недружественных акциях Запада по отношению к России. По его словам, Россия ведет себя сдержанно, хотя ее продолжают цеплять. Президент отметил, что это стало на Западе новым видом спорта.

Глава государства также заявил о том, что процесс совершенствования и укрепления вооруженных сил России идет постоянно. Он подчеркнул, что работа над всеми современными военными комплексами России идет в соответствии с планами, включая «Посейдон», «Буревестник» и другие системы. «На боевом дежурстве уже находятся новейшие ракетные гиперзвуковые комплексы межконтинентальной дальности «Авангард», лазерные боевые комплексы «Пересвет», – продолжил Путин. Тяжелая межконтинентальная ракета «Сармат» будет принята на вооружение в 2022 году, а в ближайшее время на боевое дежурство поставят ракеты «Циркон». Увеличивается количество ударных авиакомплексов с гиперзвуковой ракетой «Кинжал», а также кораблей, оснащенных высокоточным гиперзвуковым оружием.