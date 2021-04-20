Дипломатическая война с Чехией не станет торговой

Чехия грозит выгнать из страны всех российских дипломатов, решение о новой высылке Прага объявит уже в среду. Москва заявила о готовности ответить на дальнейшие шаги чешских властей. Общественные деятели уже призывают к бойкоту чешских товаров. Однако экономисты говорят, что, даже несмотря на небольшой товарооборот между нашими странами, ввести торговые санкции против Праги будет непросто.

Первый вице-премьер Ян Гамачек, который заодно возглавляет МВД и МИД Чехии, во вторник не исключил, что из страны вышлют вообще всех российских дипломатов. «Я ожидал немного иной реакции с российской стороны, но хорошо... Я готов ко всему – и на строительство (чешско-российских) отношений с самого нуля. Это означает, что мы отправим их всех домой», – написал Гамачек в Facebook.

По данным МИД Чехии, со вторника штат российского посольства в республике состоит из 27 дипломатов и 67 сотрудников техперсонала, а чешского в РФ – из пяти дипломатов и 19 технических служащих. Ранее вице-премьер призвал союзников по ЕС и НАТО тоже выслать в знак солидарности «определенных членов российской разведывательной службы».

Москва уже прокомментировала угрозу Гамачека. «В Праге прекрасно знают и должны отдавать себе отчет, что мы будем отвечать. Чем больше разрушительных действий и шагов они будут предпринимать, тем больше они будут получать в ответ», – сказала по этому поводу представитель МИД Мария Захарова.

«Чехи просто расстроились, они не ожидали такой жесткий ответ России. Вот немного и горячатся сейчас. Высылка всех до единого дипломатов – это разрыв дипотношений. Думаю, что до этого, конечно, не дойдет. Это просто блеф со стороны Праги», – сказал газете ВЗГЛЯД завкафедрой дипломатии МГИМО, бывший посол России в Японии Александр Панов. Эксперт пояснил, что в Венской конвенции не говорится, сколько дипломатов страны можно выслать разом. «Есть положение об объявлении персоной нон грата. Вы вправе объявить такой персоной сколько хотите дипломатов. В ответ можете получить высылку меньшего или большего количества», – отметил он.

Профессор напомнил, что полная взаимная высылка дипкорпусов обычно сопровождается официальным разрывом отношений. «Такое у нашей страны было в 1935 году с Уругваем по его инициативе, в 1949 году – с Югославией из-за недовольства Сталина независимым курсом Иосипа Броз Тито, с Албанией в 1961-м, с Израилем – в 1967-м, в начале Третьей арабо-израильской войны. Разумеется, прерывались дипотношения с Германией и ее союзниками во время Второй мировой войны. Но вообще разрыв отношений еще не означает войны», – уточнил Панов.

Отношения Москвы и Праги резко обострились в выходные после того, как Чехия решила выслать 18 российских дипломатов, которых там объявили офицерами российской разведки. Кроме того, мэрия Праги потребовала вернуть часть территории, которую с 1968 года занимало советское, а сейчас – российское посольство. Чешские власти заподозрили спецслужбы России в причастности ко взрывам на складе боеприпасов в селе Врбетице в 2014 году. Москва в ответ выдворила 20 сотрудников чешской дипмиссии.

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В отличие от Гамачека, другой чешский вице-премьер, глава минпромторга Карел Гавличек выступил ранее в защиту торговых связей с Россией. По его мнению, «было бы нехорошо, если бы наши страны соревновались в том, кто примет более серьезные меры».

Общественники в Москве уже потребовали в знак протеста закрыть чешский импорт в нашу страну. Глава «Трезвой России», член Общественной палаты Султан Хамзаев призвал запретить чешское пиво. По мнению Хамзаева, таким образом политические группы в Чехии осознают, что их высказывания и действия возымеют экономические последствия для всей страны, передает РИА «Новости».

Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений (ИГСО) Василий Колташов отмечает, что экономических рычагов давления на Прагу у Москвы мало. В прошлом году экспорт России в эту страну составил 2 млрд 432 млн долларов, в то время как импорт из Чехии – 3 млрд 678 млн долларов. «Сальдо торгового баланса явно не в нашу пользу», – посетовал Колташов. По его словам, чтобы «наказать» Чехию, для начала России придется изменить торговый баланс.

Сейчас Россия поставляет в Чехию древесину, целлюлозно-бумажную продукцию, руду, товары химической промышленности, пластмассы, изделия из нее и небольшую долю (9%) машинного оборудования. Из Чехии поставляются машины, оборудование, транспортные средства составляют 69,24% объема импорта. Большой популярностью у россиян пользуются автомобили «Шкода», которые по традиции воспринимаются как чешские, хотя формально этот бренд давно принадлежит немцам.

«У нас старые, еще советские связи с чешской промышленностью. Это касается машинного оборудования и транспортных средств. Это почти 70% импорта из Чехии в Россию за прошлый год. Нужно стараться форсировать локализацию производства у нас, чтобы уменьшать закупки из Чехии. Это хотя и не быстро делается, но возможно, – пояснил Колташов. – А пока Прага исходит из того, что Москва не сможет экономическими методами ответить на политические выпады. Логика проста: а куда вы денетесь? Какие-то изделия из металла заместите, поставите древесину на собственное производство, а без машинного оборудования вы не сможете».

Но чехи не учитывают опыт прибалтийских стран, предупреждает Колташов. «Думают, что можно безнаказанно грозить России, наносить нашей стране оскорбления культурного плана – такие как снос памятника маршалу Коневу, – считает руководитель ИГСО. – Я уверен, что Чехия будет платить, так как мы в любом случае заинтересованы в развитии собственного производства. Чехию ожидает изменение торгового баланса с Россией, и ее экономика пострадает от этого».

Заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов убежден, что экономическая война не нужна ни одной из сторон.

«Россия не выиграет от бойкота чешского пива, как и Чехия – от запрета на въезд российских туристов.

Нужно постараться ограничить конфликт политической риторикой», – считает Абрамов. Понижение напряженности, уверен эксперт, выгодно обеим странам, поэтому «Россия также должна проявлять терпение и не способствовать эскалации конфликта».

Между тем Прага в среду заявит о новой высылке российских дипломатов, предупреждают чешские СМИ со ссылкой на источники.

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