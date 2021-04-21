Названы ожидания россиян от послания президента 2021 года Послание Путина парламенту по инициативе ОНФ решили показать на уличных экранах 21 апреля 2021, 10:10 Текст: Ксения Панькова

Послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию, которое состоится 21 апреля в 12.00, будет транслироваться на уличных экранах в крупнейших городах России, сообщила пресс-служба Общероссийского народного фронта. «По инициативе Общероссийского народного фронта самая крупная в России по площади рекламных конструкций федеральная сеть цифровых медиафасадов, принадлежащая компании MAER, будет транслировать ключевые цитаты из послания президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному собранию», – говорится в сообщении. Отмечается, что главные цитаты из речи главы государства россияне увидят на цифровых экранах Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Нижнего Новгорода, Самары, Уфы, Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Новосибирска и других городов. Цитаты будут выводиться на экраны в режиме видеоленты новостей. В Московском регионе к трансляции послания президента дополнительно будет подключена сеть цифровых суперсайтов, расположенных на автомагистралях, в том числе на МКАД. «Прошлогодний опыт трансляции послания президента РФ показал высочайший эффект вовлечения зрителя в происходящее событие. В российских регионах на фоне медиафасадов проводились репортажные съемки местных телеканалов и опросы общественного мнения. Фотографии с цитатами главы государства на уличных экранах сопровождали многочисленные новостные публикации отечественных и зарубежных СМИ, а граждане активно делились ими в социальных сетях», – добавили в ОНФ. Напомним, что оглашение послания президента Федеральному собранию состоится 21 апреля в 12.00 по московскому времени в центральном выставочном зале Манеж. Мероприятие пройдет полностью в очном режиме. Предстоящее обращение Путина «особое – постковидное, было бы логично ожидать, что президент даст главные оценки пройденному трудному этапу жизни страны, предложит стратегические решения на будущее исходя из практического опыта страны по прохождению пандемии», отметил ранее замсекретаря Общественной палаты России Александр Галушка.

Песков рассказал об опасных хобби Путина 18 апреля 2021, 14:34

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин последователен в своих хобби, несмотря на периодические попытки отговорить его от опасных путешествий, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин» в интервью Павлу Зарубину. У представителя Кремля поинтересовались, предпринимаются ли попытки отговорить главу государства от опасных поездок – таких, как морская прогулка к китам на Камчатке или полет со стерхами. «Иногда – бывает – пытаются, конечно, отговорить, но он последователен вот в этих хобби»,– передает слова Пескова РИА «Новости». Напомним, в 2012 году по пути на саммит организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во Владивостоке президент России прилетел в Салехард, откуда на вертолете добрался до орнитологической станции «Кушеват». Там он пообщался с членами научно-исследовательской экспедиции «Полет надежды» и поучаствовал в одном из экспериментов, цель которого – показать выращенным в питомнике стерхам маршрут перелета. Находясь за штурвалом мотодельтаплана, который птицы принимают за своего вожака, Путин совершил три полета: первый – ознакомительный, а два других – со стерхами. Путин принял приглашение выступить на саммите по климату 19 апреля 2021, 16:15

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин намерен выступить на саммите мировых лидеров по климату в формате видеоконференции, сообщила пресс-служба Кремля. «22 апреля президент России Владимир Путин выступит на саммите лидеров по вопросам климата в формате видеоконференции. Владимир Путин изложит подходы России в контексте налаживания широкого международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий глобального изменения климата», – цитирует сообщение РИА «Новости». Ранее в МИДе заявляли, что Москва примет решение о формате участия в саммите по климату 22–23 апреля после получения дополнительной информации от Вашингтона. В марте президент США Джо Байден пригласил Россию и Китай на международные переговоры по климату. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, стоит ли принимать приглашение Байдена, что будет обсуждаться на саммите и сможет ли он изменить к лучшему отношения Москвы и Пекина с США. Трамп заявил о взаимной симпатии с Путиным 20 апреля 2021, 09:51

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что он нравился лидеру России Владимиру Путину, и это было взаимно. Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что он «отлично ладил» с российским лидером, передает РИА «Новости». «Он нравился мне, а я нравился ему (...) Это хорошо, а не плохо», – добавил он. При этом отметим, что отношения Москвы и Вашингтона обострились в конце 2016 года после избрания президентом Трампа, когда было заявлено о якобы возможном «вмешательстве» России в избирательные процессы в США. Ранее президент США Джо Байден в ходе телефонной беседы с Владимиром Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке». Пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден предложил Путину провести встречу. При этом 15 апреля Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Меркель рассказала о критике в адрес Путина в личных разговорах 20 апреля 2021, 12:20

Фото: Kay Nietfeld/DPA/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в личных разговорах с президентом России Владимиром Путиным открыто высказывает критику в его адрес и касательно ряда вещей, с которыми не согласна. «Что касается Владимира Путина, я скажу своими словами: если речь заходит о критике относительно него, то я не скрываю это, но говорю также в личных разговорах», – сказала канцлер, обращаясь по видеосвязи к участникам весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и отвечая на вопрос одного из участников, считает ли она Путина «убийцей». Меркель подчеркнула, что «согласна не со всем, что происходит в России», указав, прежде всего, на проблему соблюдения прав человека, передает ТАСС. Ранее Меркель, выступая по видеосвязи в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявила о необходимости оставаться в диалоге с Россией, несмотря на конфликты. Путин поручил разработать программу научно-технологического развития России 20 апреля 2021, 21:36 Текст: Абдулла Шакиров

Президент Владимир Путин поручил правительству страны разработать и утвердить новую государственную программу научно-технологического развития России, предусматривающую финансирование всех научных исследований и разработок гражданского назначения. «Правительству Российской Федерации обеспечить разработку новой государственной программы в области научно-технологического развития Российской Федерации и утвердить ее», – передает РИА «Новости» текст поручения. Президент отметил, что в программе должны быть заложены «механизмы финансирования важнейших инновационных проектов государственного значения, федеральных научно-технических программ и комплексных научно-технических программ и проектов полного инновационного цикла». Также правительству необходимо отразить в документе меры, направленные на использование отечественных научных и научно-технических результатов для выпуска новой высокотехнологичной продукции на территории России и модернизации экономики. Кроме того, программа должна содержать механизмы привлечения частных инвестиций или средств организаций с государственным участием для реализации научных, научно-технических проектов на базе ведущих научных и образовательных учреждений высшего образования. Путин также поручил кабмину внести изменения в законодательство, предусматривающие определение понятие «научная (научно-техническая) экспертиза» и установление критериев и механизмов ее проведения. Ранее президент подписал указ о создании консультативной группы по научно-техническому развитию. В марте Путин подписал указ, которым возложил на совет по науке при главе государства функции по определению стратегических приоритетов научно-технологического развития России. В Кремле пояснили решение Путина участвовать в саммите по климату 20 апреля 2021, 13:12

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин считает вопрос климата приоритетным для страны, поэтому он принял решение участвовать в организуемом США саммите по климату, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Объясняя решение Путина, Песков отметил, что мероприятие «многостороннее, посвящено оно климату и экологии, это также является очень важным приоритетом для нашей страны», передает РИА «Новости». «И именно исходя из этого президент, получив всю полноту информации об этом мероприятии, принял решение выступить на нем. Там предусматривается выступление глав государств и правительств, непродолжительное, но тем не менее все обменяются такими речами. Будем ждать выступления нашего президента 22 апреля», – отметил пресс-секретарь президента. Также у Пескова поинтересовались, планирует ли Путин использовать этот саммит для налаживания отношений с Западом и каким образом. «Нет такого понятия «отношения с Западом». Запад – это одна из четырех сторон света», – ответил представитель Кремля. Напомним, 22 апреля Путин выступит на саммите лидеров по вопросам климата в формате видеоконференции. «Владимир Путин изложит подходы России в контексте налаживания широкого международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий глобального изменения климата», – сообщили в Кремле. Путин подписал упрощающий получение вычетов по НДФЛ закон 20 апреля 2021, 16:03 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин подписал закон, упрощающий порядок получения налоговых вычетов по налогу на доходы физлиц (НДФЛ), граждане смогут получать вычеты через личный кабинет на портале Федеральной налоговой службы (ФНС). Закон вступит в силу 1 января 2022 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, передает ТАСС. Пока еще действующий механизм вычетов предполагает подачу налоговой декларации по НДФЛ (форма 3-НДФЛ) с подтверждающими право на вычеты документами по итогам налогового периода и возврата суммы удержанного за год налога. Новый закон упрощает порядок получения следующих налоговых вычетов: имущественных – по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по целевым займам (кредитам), инвестиционных – по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, а также позволяет автоматизировать процессы налогового администрирования в данной части. Упрощенный порядок полагает взаимодействие с ФНС с помощью личного кабинета на сайте службы, проверка права на получение вычета будет проверяться автоматически. Такой порядок исключает необходимость заполнения налоговой декларации по НДФЛ и представления подтверждающих документов. Также закон уточняет момент возникновения права на такой вычет. «Право на имущественный налоговый вычет при приобретении прав на квартиру или комнату в строящемся доме возникает с даты акта приема-передачи объекта долевого строительства, при этом человек вправе обратиться за получением такого вычета после государственной регистрации прав налогоплательщика на эту квартиру или комнату», – указывал замминистра финансов Алексей Сазанов. В начале апреля глава государства подписал закон о социальном налоговом вычете по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) за физкультурно-оздоровительные услуги. В Кремле подтвердили обсуждение президентами России и США попытки госпереворота в Белоруссии 19 апреля 2021, 14:17 Текст: Елизавета Булкина

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден по телефону обсуждали попытку государственного переворота в Белоруссии, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов, подтвердил, что главы государств обсуждали данную тему, передает РИА «Новости». Также у Пескова поинтересовались, затрагивался ли в разговоре Путина и Байдена вопрос о ситуации с осужденным блогером Алексеем Навальным. «Нет, эта тема вообще не затрагивалась», – ответил пресс-секретарь. 17 апреля ФСБ России задержала двоих человек, которые готовили военный переворот в Белоруссии, устранение президента республики, а также планировали разграбить и присвоить имущество Александра Лукашенко. Сам Лукашенко рассказал о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей, отметив, что к этому причастны спецслужбы США. Кроме того, Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин спрашивал президента США Джо Байдена о случившемся. «Бульканье – и ни одного ответа», – сказал Лукашенко о реакции американского лидера. КГБ Белоруссии впервые в истории возбудил уголовное дело по статье о попытке захвата власти. Москва указала США на бездоказательность предъявляемых России обвинений 19 апреля 2021, 19:27 Текст: Алексей Дегтярев

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев в телефонной беседе с помощником президента США Джейкобом Салливаном заявил о недопустимости американского вмешательства во внутренние российские дела и в дела союзников. «Российской стороной указано на недопустимость вмешательства США во внутренние дела Российской Федерации и ее союзников, на необоснованность и бездоказательность обвинений, предъявленных в адрес России, на основании которых Белым домом введен пакет антироссийских санкций», – цитирует сообщение Совбеза РИА «Новости». Отмечается, что беседа прошла 19 апреля по инициативе американской стороны. Политики обсудили перспективы проведения двухстороннего саммита с участием глав обеих стран, заявила официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн. Она добавила, что стороны условились поддерживать контакты. Представители стран также обсудили вопросы «двухсторонней, региональной и глобальной повестки, которые вызывают озабоченность». Напомним, 13 апреля президент США Джо Байден в ходе телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке». Пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден предложил Путину провести встречу. При этом 15 апреля Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях. Названы ожидания россиян от послания президента 2021 года 20 апреля 2021, 22:22

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Игорь Кравченко

Прошлогоднее послание президента было полностью реализовано даже в особых условиях пандемии, и следует ожидать, что и нынешние поручения Владимира Путина будут воплощены в жизнь, считают участники прошедшего во вторник круглого стола. Политолог Павел Данилин уверен, что «послание 21 апреля 2021 года будет судьбоносным и историческим». О чем скажет президент? «Когда 15 января прошлого года президент обратился с посланием к Федеральному собранию, мы, конечно, в полной мере не знали об опасности COVID, не представляли той ситуации, которая нас ждет в последующие месяцы. Можно было ожидать, что во время пандемии у нас, как в США или странах Западной Европы, придется свернуть многие программы, особенно стратегического характера. Этого не произошло», – отметил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. «Все масштабные цели и задачи, которые Владимир Путин обозначил более года назад, реализованы, и в этом, я считаю, заслуга нашего политического сообщества и нашего общества в целом», – сказал Данилин, выступая в четверг на круглом столе «Ожидания россиян перед посланием президента 2021 года», который прошел на площадке Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). «Я абсолютно убежден, что послание 21 апреля 2021 года будет судьбоносным и историческим, а то, что прошлогоднее было судьбоносным и историческим – это ни у кого не вызывает сомнения, – указал эксперт. – То, как было реализовано прошлогоднее послание, дает нам уверенность говорить, что в послании текущего года все будет сделано так же основательно, четко и под контролем президента и его администрации». Главным наказом, который президент дал в январе 2020 года, была разработка поправок в Конституцию, их обсуждение и оценка на всенародном голосовании, напомнил Данилин. Он отметил: голосование в условиях пандемии было организовано так, чтобы исключить опасность заражения, что убедительно говорит об эффективности государственной системы. «Более 74 млн человек участвовали в голосовании. За поправки высказалось 77,92%. Это высочайший показатель доверия президенту, – подчеркнул эксперт. – В результате граждане утвердили изменения, о которых говорил Путин в послании-2020: запрет на иностранное гражданство у высших чиновников, приоритет российского Основного закона над международным законодательством и другие нормы, давно востребованные обществом». Власть также откликнулась на общественный запрос на сохранение исторической памяти России, и одновременно – на особое отношение к старшему поколению, отметил эксперт ЭИСИ Александр Рудаков. «В послании 2020 года президент сделал особый акцент на 75-летии Великой Победы и задал два важных направления, – напомнил он. – Во-первых – это долг памяти по отношению к ветеранам. Во-вторых, это защита исторической правды, учитывая попытки пересмотреть итоги войны и даже поставить знак равенства между Советским Союзом и гитлеровской Германией». За прошедший год по обоим направлениям была проделана колоссальная работа, добавил Рудаков. «Во-первых, значительно были повышены пенсии различным группам ветеранов – блокадникам, труженикам тыла, узникам нацистских концлагерей. Ветеранам выплатили по 75 тысяч к 75-летию Победы, – рассказал эксперт ЭИСИ. – Во-вторых, была проделана большая работа по оцифровке архивов военных времен. Были введены наказания за оскорбления ветеранов и за попытки приравнять СССР к Третьему Рейху. В этой связи огромное значение имели те изменения, которые были внесены в статью 354.1 УК – «Реабилитация нацизма». Наконец, важное значение для консолидации общества во время пандемии имело то, что в День Победы состоялся парад на Красной площади. И, пусть и в режиме онлайн, но прошла ежегодная акция памяти «Бессмертный полк», – указал эксперт. «Накануне послания следует напомнить о тех мерах социальной поддержки, которые были озвучены президентом чуть более года назад и реализованы по большей части. Отмечу, что послание 2020 года носило в первую очередь социальный характер», – подчеркнула директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына. Она напомнила – поручения, которые дал президент в начале прошлого года, содержали четыре блока: меры поддержки семей с детьми, поддержка социально уязвимых граждан, развитие образования всех уровней и развитие медицины. «15 января президент сообщил о введении материнского капитала на первого ребенка, – перечислила эксперт. – Продление программы материнского капитала до 2026 года, увеличение выплат при рождении второго и третьего ребенка, выплата на детей от трех до семи лет семьям с доходами ниже прожиточного уровня – все эти меры уже реализованы». Практически все идеи, предложенные президентом, воплощены в жизнь, и «часть находится в пилотном режиме», отметила эксперт ЭИСИ. Даже в условиях коронакризиса удалось реализовать алгоритм, который был выработан за последние десять лет, отметил Данилин: «По итогам послания президент дает поручения с конкретными показателями, за которые лично отвечают чиновники и исполнение которых отслеживает сам глава государства». По итогам послания-2021 россияне ожидают принятия поручений, которые были бы направлены на защиту социальных прав в условиях выхода из пандемии, отметил социолог, руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов. «Сама по себе ковид-угроза уходит на второй план. 63% опрошенных нами граждан считают, что все принимаемые государством меры достаточны для того, чтобы минимизировать риск заболевания, – рассказал социолог. – 52% скорее опасаются потерять работу и доход, и только 36% опасаются заражения коронавирусом. Беспокойство вызывает состояние экономики, в том числе угроза инфляции – об этом заявили 55% респондентов». По мнению Мамонова, граждане будут ждать от послания президента предложений по сохранению рабочих мест и зарплат. В целом, полагает эксперт ВЦИОМ, россияне сформулировали четыре запроса к власти. Во-первых, это уже упомянутое ожидание продолжения мер соцподдержки. Во-вторых, ответ на вопрос, каким будет вектор развития экономики. «И наконец – какой страна будет в целом? Образ будущего России очень значим», – отметил Мамонов. Напомним, что оглашение послания президента Федеральному собранию состоится 21 апреля в 12.00 по московскому времени в центральном выставочном зале Манеж. Мероприятие пройдет полностью в очном режиме. Предстоящее обращение Путина «особое – постковидное, было бы логично ожидать, что президент даст главные оценки пройденному трудному этапу жизни страны, предложит стратегические решения на будущее исходя из практического опыта страны по прохождению пандемии», отметил ранее замсекретаря Общественной палаты России Александр Галушка. Песков: Решение об участии Путина в саммите по климату еще не принято 18 апреля 2021, 14:51 Текст: Елена Мирошниченко

Решение по вопросу об участии президента Владимира Путина в онлайн-саммите по климату будет принято после анализа того, как будет организовано мероприятие и кто будет на нем председательствовать, заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков. «Нам надо проанализировать сначала вводные о том, как он [саммит] будет проходить, кто будет выступать, как, в какой очередности, что будет считаться итогом, кто будет председательствовать», – рассказал Песков в эфире телеканала «Россия 1», сообщает ТАСС. Он уточнил, что ответы на вопросы Кремль получил в последние дни. «И нам нужно их тщательно проанализировать перед тем, как будет принято решение об участии президента», – добавил Песков. Ранее в МИД заявили, что Москва примет решение о формате участия в саммите по климату 22-23 апреля после получения дополнительной информации от Вашингтона. В марте президент США Джо Байден пригласил Россию и Китай на международные переговоры по климату. Таким образом США признали, что вопросы экологии невозможно решать без Москвы и Пекина. Однако Америка ведет против России и Китая агрессивную и недружественную политику. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, стоит ли принимать приглашение Байдена, что будет обсуждаться на саммите и сможет ли он изменить к лучшему отношения Москвы и Пекина с США. Гинцбург оценил эффект от вакцинации Путина 18 апреля 2021, 14:52 Текст: Ксения Панькова

Вакцинация президента России Владимира Путина от коронавируса имела положительный резонанс, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. «Безусловно, подстегнуло. Владимир Владимирович воспользовался отечественной вакциной, провакцинировался. Это, естественно, имело положительный резонанс», – сказал он в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости». Напомним, Путин вакцинировался 23 марта вечером. Он сделал прививку без камер и потом объяснил это тем, что «обезьянничать» необязательно, а если кто-то захочет в этом процессе что-то сфальсифицировать, сделать это не сложно, показав на камеры укол не препарата, а витаминов. Путин не стал раскрывать и название вакцины, которую вкололи ему медики. По его словам, об этом знает только его врач. 14 апреля Путин заявил, что сделал вторую прививку от коронавируса через три недели после получения первой дозы вакцины. Замсекретаря ОП рассказал об особом послании Путина Федеральному собранию 20 апреля 2021, 19:23 Предстоящее послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию «особое – постковидное, было бы логично ожидать, что президент даст главные оценки пройденного трудного этапа жизни страны, предложит стратегические решения на будущее исходя из практического опыта страны по прохождению пандемии», – считает замсекретаря ОП Александр Галушка. По его мнению, акцент в послании Федеральному собранию президента Владимира Путина будет сделан на здравоохранении, развитии его первичного звена, создании удобных для людей условий получения доступной медицинской помощи, последовательного внедрения самых современных технологий. Об этом сообщается в Telegram-канале Общественной палаты России. «Крайне важный, чрезвычайный вызов — демографическая ситуация, складывающаяся в стране, убыль населения более 500 тысяч человек по итогам 2020 года. Мы подробно говорили об этом на заседании корсовета 24 марта. Ожидаю нового пакета решений Президента в сфере народосбережения, поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, наших традиционных ценностей», – заявил Галушка. Помимо этого, член ОП России ожидает от послания «новаторских решений, прежде всего по ключевым факторам роста экономики». Галушка добавляет, что также в послании могут быть затронуты темы цифровизацмм, экологические проблемы, самые ключевые вопросы развития образования, социальной сферы, пространственного развития, обороны и безопасности страны. Кроме того, Галушка выделил важный блок тем, связанный с цифровизацией. «Качество и доступность государственных услуг, создание максимально дружественных для человека условий их получения, исключение избыточных требований, волокиты, не нужной бюрократии», –являются, по его мнению, очень важными. «В целом традиционно послание задает ключевые векторы и приоритеты развития внешней и внутренней политики страны», – заключил член ОП России. Ранее сообщалось, что члены обеих палат парламента и главы регионов будут слушать послание президента Владимира Путина Федеральному собранию в очном режиме в центральном выставочном зале «Манеж». Напомним, президент Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля. Мероприятие пройдет полностью в очном режиме и будет направлено на развитие после пандемии коронавируса, в нем также будут затронуты вопросы системных мер поддержки. Песков ответил на вопрос о возвращении Антонова в США 20 апреля 2021, 13:25 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин примет решение о возвращении российского посла в США Анатолия Антонова, когда это будет целесообразно, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Что касается, я не могу говорить за посла США, но что касается нашего посла, то, разумеется, решение будет принимать президент России, когда такая целесообразность возникнет», – передает его слова РИА «Новости». Песков подчеркнул, что Запад должен отказаться от массового антироссийского психоза. «Тут просто, наверное, можно призвать всех успокоиться и отказаться от такого массового антироссийского психоза, и конструктивно, спокойно вести диалог, с тем чтобы преодолеть те разногласия, которые есть», – заявил он. Напомним, Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков заявил, что возвращение посла в США будет зависеть от решения главы государства Владимира Путина. На минувшей неделе президент США Джо Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет дальше. Путин сменил начальника штаба Балтийского флота 19 апреля 2021, 16:32 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин назначил вице-адмирала Сергея Липилина новым руководителем штаба Балтийского флота, сообщили во флотской пресс-службе. «В соответствии с указом президента Российской Федерации вице-адмирал Сергей Липилин назначен начальником штаба – первым заместителем командующего Балтийским флотом, принял дела, должность и приступил к своим обязанностям», – цитпрует сообщение Балтфлота РИА «Новости». Липилин родился 26 августа 1965 года в Нижнеудинске Иркутской области. Он окончил Тихоокеанское высшее военно-морское училище в 1987 году, начал службу с командира группы управления минно-торпедной боевой части сторожевого корабля «Ретивый» на Тихоокеанском флоте. Также руководил эскадренными миноносцами «Безбоязненный» и «Быстрый», был командиром крейсера «Варяг». В 2012 году закончил Военную академию Генштаба ВС России. С 2014 по 2018 годы командовал войсками и силами на Северо-Востоке России. С 2018 по 2021 годы являлся заместителем командующего Черноморским флотом.