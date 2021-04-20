Замсекретаря ОП рассказал об особом послании Путина Федеральному собранию

Предстоящее послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию «особое – постковидное, было бы логично ожидать, что президент даст главные оценки пройденного трудного этапа жизни страны, предложит стратегические решения на будущее исходя из практического опыта страны по прохождению пандемии», – считает замсекретаря ОП Александр Галушка.

По его мнению, акцент в послании Федеральному собранию президента Владимира Путина будет сделан на здравоохранении, развитии его первичного звена, создании удобных для людей условий получения доступной медицинской помощи, последовательного внедрения самых современных технологий. Об этом сообщается в Telegram-канале Общественной палаты России.

«Крайне важный, чрезвычайный вызов — демографическая ситуация, складывающаяся в стране, убыль населения более 500 тысяч человек по итогам 2020 года. Мы подробно говорили об этом на заседании корсовета 24 марта. Ожидаю нового пакета решений Президента в сфере народосбережения, поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, наших традиционных ценностей», – заявил Галушка.

Помимо этого, член ОП России ожидает от послания «новаторских решений, прежде всего по ключевым факторам роста экономики». Галушка добавляет, что также в послании могут быть затронуты темы цифровизацмм, экологические проблемы, самые ключевые вопросы развития образования, социальной сферы, пространственного развития, обороны и безопасности страны.

Кроме того, Галушка выделил важный блок тем, связанный с цифровизацией. «Качество и доступность государственных услуг, создание максимально дружественных для человека условий их получения, исключение избыточных требований, волокиты, не нужной бюрократии», –являются, по его мнению, очень важными.

«В целом традиционно послание задает ключевые векторы и приоритеты развития внешней и внутренней политики страны», – заключил член ОП России.

Ранее сообщалось, что члены обеих палат парламента и главы регионов будут слушать послание президента Владимира Путина Федеральному собранию в очном режиме в центральном выставочном зале «Манеж».

Напомним, президент Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля. Мероприятие пройдет полностью в очном режиме и будет направлено на развитие после пандемии коронавируса, в нем также будут затронуты вопросы системных мер поддержки.