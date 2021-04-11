Песков ответил на вопрос о второй прививке Путина от COVID Песков рассказал подробности о послании Путина Федеральному собранию 11 апреля 2021, 14:19

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба

президента РФ/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал в эфире телеканала «Россия 1», что послание президента Владимира Путина Федеральному собранию будет направлено на развитие после пандемии коронавируса, в нем также будут затронуты вопросы системных мер поддержки. В программе «Москва. Кремль. Путин» в интервью Павлу Зарубину Песков рассказал, что выходя из ковидного кризиса необходимо «компенсировать то проседание, которое имело место». Об этом сообщает РИА «Новости». «И не просто компенсировать, а нужно переходить к развитию. Очевидно, что так или иначе об этом пойдет речь в послании. Какие-то системные меры поддержки. Президент всегда традиционно об этом говорит. Я думаю, что нельзя исключать, что будет это и в этом году», – заявил Песков. Также пресс-секретарь российского лидера отметил, что страна находится на выходе из кризиса, пока неясно быстро ли завершится этот процесс или будет растянут по времени. «Мы находимся в очень ответственном и непростом периоде. Это период выхода из ковидного кризиса, при том понимании, что и кризис-то как таковой еще не закончился. И мы только на выходе», – сказал Песков. Он также напомнил, что «у нас работает полностью промышленность, у нас работает сфера образования, у нас относительно разгрузилась система здравоохранения. У нас работает сфера услуг, у нас стал развиваться внутренний туризм. А у наших соседей, наоборот, произошло ужесточение и урезание всего и вся из-за третьей волны». Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что послание президента Федеральному собранию пройдет полностью в очном режиме, остальные детали мероприятия прорабатываются. Напомним, президент Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля.

Пушков: Госсекретарь США пытается утопить в словах возмутительный поступок своего шефа 9 апреля 2021, 18:25

Фото: flickr.com

Текст: Наталья Макарова

«Заявление Байдена объяснить невозможно. Вашингтону стоило бы принести за него извинения», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя сбивчивые объяснения главы Госдепа Энтони Блинкена того, почему Джо Байден позволяет себе оскорбления в адрес Владимира Путина и при этом стремится к сотрудничеству. «Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена невразумительно – он ушел в сторону, вместо того, чтобы принести извинения и сказать, что в Вашингтоне надеются, что этот неприятный эпизод не окажет разрушительного воздействия на контакты с Москвой», – сказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. «Никакого прагматизма, как выразился Блинкен, в персональной атаке Байдена на Путина не было, – подчеркнул собеседник. – Прагматизм предполагает соотнесение целей и средств. Если США хотят взаимодействовать с Россией, то это заявление было недопустимо и оно требует извинений. Если не хотят – тогда не надо делать вид, что это не так». По словам Пушкова, заявление главы Соединенных Штатов в адрес российского президента объяснить невозможно. «Со стороны Байдена это намеренная атака личного характера – оскорбительная по содержанию и недопустимая по сути. Теперь Блинкен пытается утопить в словах крайне неблаговидный поступок американского лидера», – считает сенатор. «Слова Байдена вызывают удивление еще и потому что ему самому необходимы контакты с Путиным для решения ряда международных вопросов, – поясняет Пушков. – Сейчас, к примеру, он хочет провести саммит по вопросам климата в онлайн-формате. Он подумал о том, как его приглашение принять участие в этом саммите сочетается с таким выпадом?» «Иными словами, глава США ставит под серьезный вопрос свои же инициативы. Это отражает лишь свойственное для него позерство и крайнюю непродуманность его действий. Во всяком случае в моих глазах авторитетность Байдена как лидера после его скандального заявления резко упала», – заключил сенатор. Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил личный выпад Джо Байдена в адрес Путина «политическим прагматизмом». При этом он отметил, что в то же время Байден остается «открытым к сотрудничеству с Россией в сферах, представляющих взаимный интерес». Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Байдена могли спровоцировать на личный выпад в адрес Путина, это могли быть лица, заинтересованные в росте напряженности между странами. Напомним, президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. В то же время президент России ответил на резкий выпад Байдена, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако в Белом доме заявили, что Байден «очень занят». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Госсекретарь США разъяснил выпад Байдена в адрес Путина 9 апреля 2021, 08:51

Фото: ALEXANDER DRAGO/Reuters

Текст: Евгения Шестак

Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил, почему американский лидер Джо Байден позволяет себе оскорбления в адрес президента России Владимира Путина и при этом стремится к сотрудничеству. По словам Блинкена, это «политический прагматизм», Байден придерживается политики, исходящей из «критерия целесообразности», передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post. «Он четко видит две вещи. Ему необходимо привлекать Россию к ответственности за любые враждебные действия, которые она предпринимает, и в то же время он остается открытым к сотрудничеству в сферах, представляющих взаимный интерес», – отметил госсекретарь. Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Байдена могли спровоцировать на личный выпад в адрес Путина, это могли быть лица, заинтересованные в росте напряженности между странами. Напомним, президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. В то же время президент России ответил на резкий выпад Байдена, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако в Белом доме заявили, что Байден «очень занят». Путин обсудил с Эрдоганом уклонение Киева от выполнения минских соглашений 9 апреля 2021, 18:07

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин в ходе телефонной беседы с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом по его просьбе изложил российские подходы к разрешению кризиса на Украине, сообщила пресс-служба Кремля. «По просьбе Реджепа Тайипа Эрдогана Владимир Путин изложил российские подходы к разрешению внутриукраинского кризиса. Подчеркнуто, что безальтернативной основой урегулирования является минский «Комплекс мер» 2015 года», – сообщается на сайте Кремля. Путин в ходе переговоров выразил обеспокоенность тем, что Киев уклоняется от реализации Минских соглашений, и в последнее время возобновляет «опасные провокационные действия, направленные на обострение обстановки на линии соприкосновения». Ранее администрация Эрдогана подтвердила планирующийся на субботу визит президента Украины Владимира Зеленского. Комментируя эти сообщения, военный эксперт Виктор Мураховский предположил, что одной из целей поездки президента Украины Владимира Зеленского в Турцию может стать желание приобрести для Киева ударные беспилотники Bayraktar и Akinci. Позднее в пресс-службе производителя турецких беспилотников компании Baykar сообщили, что Киев уже приобрел одноименные ударные беспилотники, посещение производства компании в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию не запланировано. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Украина не отвергает мысли о силовом решении конфликта с Донбассом, и есть угроза повторения ситуации, похожей на трагедию в боснийской Сребренице, в этом случае ни одна страна не останется в стороне, в том числе Россия. В четверг замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. Он также предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД России подчеркивали, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации. Тем временем в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Вашингтона на случай конфликта с Россией. Песков ответил на вопрос о второй прививке Путина от COVID 10 апреля 2021, 15:16 Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин пока не сделал прививку вторым компонентом вакцины от коронавируса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Пока не сделал», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о второй прививке Путина. При этом он не стал уточнять, когда президенту предстоит вторая инъекция вакцины, передает ТАСС. Напомним, 23 марта Путин привился от коронавируса. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, после прививки российский лидер чувствовал себя хорошо. Позже Путин объяснил, что отказался прививаться от коронавируса в открытом для журналистов режиме, как это сделали лидеры других государств, потому что не хотел «обезьянничать». Путин сменил главу Северной Осетии 9 апреля 2021, 15:05 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин назначил Сергея Меняйло временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии вместо ушедшего в отставку Вячеслава Битарова. «Постановляю принять отставку главы Республики Северная Осетия – Алания Битарова Вячеслава Зелимхановича по собственному желанию», – говорится в указе президента на сайте Кремля. Тем же указом Путин назначил Сергея Меняйло временно исполняющим обязанности главы Республики Северная Осетия – Алания, освободив его от ранее занимаемой должности полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе. Перед этим Путин в ходе встречи по видеосвязи предложил Меняйло стать временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии. «Тема нашей сегодняшней встречи и беседы понятна. Особенно мне вас спрашивать нечего, потому что я и так практически все знаю. Знаю и вашу биографию, и работу, службу. У меня только один вопрос на самом деле. К предлагаемой вам работе готовы? Вы этого хотите внутренне?» – сказал Путин. «Я готов к работе», – заверил Меняйло, передает РИА «Новости». Ранее в пятницу пресс-служба главы Северной Осетии опровергла сообщения об отставке главы региона Вячеслава Битарова. Вячеслав Битаров был назначен временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии в феврале 2016 года. В сентябре парламент Северной Осетии избрал Битарова главой республики. Согласно результатам тайного электронного голосования, его кандидатуру поддержали 56 депутатов. Сергей Меняйло родился 22 августа 1960 года в городе Алагир (Северо-Осетинская АССР, РСФСР, ныне Республика Северная Осетия – Алания). В 1983 году окончил Каспийское высшее военно-морское училище имени Кирова по специальности инженер-штурман, в 1995 году – Военно-морскую академию имени адмирала Кузнецова. В 2004 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил России. С 1983 года служил командиром штурманской боевой части тральщика на Северном флоте, с 1984 года – помощником командира, с 1986 года – командиром базового тральщика. С 1991 года – командир морского тральщика «Контр-адмирал Власов». В 1995 году был назначен начальником штаба бригады кораблей охраны водного района Каспийской флотилии. В 1998-2002 годах – командир бригады кораблей охраны водного района. С 2004 года был начальником штаба – первым заместителем командира Новороссийской военно-морской базы, с 2005 года – командиром Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота. С 30 мая 2009 года по 22 декабря 2011 года – заместитель командующего Черноморским флотом. В 2011 году был уволен в запас в звании вице-адмирала. 14 апреля 2014 года указом президента Сергей Меняйло был назначен исполняющим обязанности губернатора Севастополя. С октября 2014 года по июль 2016 года – губернатор Севастополя. 28 июля 2016 года президент РФ назначил Меняйло полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе. Меняйло – ветеран боевых действий, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с изображением мечей (2008), орденом Александра Невского (2014), орденом «За военные заслуги», медалью «За боевые заслуги». Путин поручил ФАС разобраться с существенным ростом цен на жилье 8 апреля 2021, 16:53 Текст: Абдулла Шакиров

В России наблюдается существенный рост цен на жилую недвижимость, Федеральная антимонопольная служба должна разобраться с этой ситуацией, заявил президент России Владимир Путин на совещании по итогам реализации посланий парламенту 2019 и 2020 годов. «Это не просто рост цены, это существенный рост… Но надо и посмотреть на эту проблему с точки зрения ФАС. Надо посмотреть, что там происходит», – передает ТАСС слова Путина. По словам президента, средняя стоимость жилья в стране увеличилась на 12%, в ряде же регионов она выросла значительно сильнее. Например, в Северной Осетии рост составил 30%, в Орловской области – 19,7%, в Адыгее – 19,3%, в Амурской и Рязанской областях – 18,6% и 17,6% соответственно. «Понятно еще, скажем, Дальний Восток «подскочил», ясно. Но в европейской-то части – 30%, 20%!» – возмутился Путин, согласившись вместе с тем с необходимостью создания дополнительного предложения на рынке жилищного строительства. Зампредседателя правительства Марат Хуснуллин, в свою очередь, сообщил, что в некоторых регионах цены на жилье упали, а средний рост составил 12%. Как пояснил вице-премьер, на изменение цен повлияли в том числе льготная ипотека и пандемия коронавируса. Также Хуснуллин отметил, что в Москве и Московской области строительство жилых домов приостанавливалось на два месяца из-за срывов поставок материалов, роста цен на них и недостатка рабочей силы. Он заверил, что в правительстве подготовили меры по сдерживанию дальнейшего роста цен. Эксперты предупреждали о росте цен на квартиры в 2021 году. По их мнению, цены на объекты первичного и вторичного рынка недвижимости вырастут на 7–10%: первом полугодии квартиры в новостройках подорожают на 5–7%, наибольший спрос ожидается в апреле – мае. Напомним, глава российского правительства Михаил Мишустин поручил Минфину и Минстрою совместно с Центробанком до 15 апреля подготовить предложения по дальнейшей реализации льготных ипотечных программ. Ранее Казань, Санкт-Петербург и Челябинск стали лидерами по динамике роста цен на новостройки среди городов-миллионников на территории России по итогам 2020 года. ФАС проверит обоснованность роста цен на жилье в России 8 апреля 2021, 20:12

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена проверить обоснованность повышения цен на жилье в соответствии с поручением главы государства. «В соответствии с поручением президента России Владимира Путина ФАС России проверит обоснованность роста цен на жилье на территории Российской Федерации», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости». В четверг президент Владимир Путин на совещании по реализации его посланий Федеральному собранию в 2019-2020 годах заявил, что в России наблюдается серьезный рост цен на жилье. Он поручил ФАС разобраться в ситуации. Эксперты предупреждали о росте цен на квартиры в 2021 году. По их мнению, цены на объекты первичного и вторичного рынка недвижимости вырастут на 7–10%: первом полугодии квартиры в новостройках подорожают на 5–7%, наибольший спрос ожидается в апреле – мае. Путин напомнил Эрдогану о важности сохранения конвенции Монтрё 9 апреля 2021, 17:44 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин на фоне планов строительства Анкарой Стамбульского канала заявил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану о важности сохранения режима черноморских проливов по конвенции Монтрё. «В связи с планами строительства Турцией Стамбульского канала с российской стороны акцентирована важность сохранения, в целях обеспечения региональной стабильности и безопасности, действующего режима Черноморских проливов согласно положениям Конвенции Монтрё 1936 года», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Ранее министр окружающей среды и градостроительства Турции Мурат Курум заявил, что Анкара утвердила план строительства канала «Стамбул», который будет проходить параллельно проливу Босфор. По словам главы МИД республики Мевлюта Чавушоглу, проект канала не направлен на отказ Турции от конвенции Монтрё. Тем временем десятки бывших высокопоставленных военных были задержаны в Турции за критику планов президента страны Эрдогана по реализации крупнейшего инфраструктурного проекта. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему строительство канала «Стамбул» вызывает раскол в турецкой элите – и как этот проект изменит геополитическое положение России. Конвенция Монтрё, принятая в 1936 году, сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Военные корабли стран, не имеющих выхода к Черному морю, могут находиться в его акватории не более 21 суток, для них введены существенные ограничения по классу и по тоннажу. Путин выразил Елизавете II соболезнования в связи со смертью принца Филипа 9 апреля 2021, 16:23 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин направил королеве Великобритании Елизавете II телеграмму, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной ее супруга принца Филипа, сообщает пресс-служба Кремля. «Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму королеве Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавете II, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной ее супруга – принца Филиппа, герцога Эдинбургского», – говорится в сообщении на сайте Кремля. В телеграмме, в частности, подчеркивается, что с именем принца Филипа «связаны многие важные события в новейшей истории вашей страны». «Он по праву пользовался уважением среди британцев и международным авторитетом», – отметил Путин. Президент также пожелал Елизавете II мужества и душевной стойкости перед лицом тяжелой и невосполнимой утраты, а также попросил передать слова искреннего сочувствия всем членам королевской семьи. Принц Филипп умер утром в пятницу, 9 апреля, в Виндзорском замке. В Великобритании объявлен траур. Обычно национальный траур длится восемь дней, траур королевской семьи – 30 дней, после чего королева Великобритании возвращается к своим обязанностям. Песков: Путин в разговоре с Меркель назвал перемещение российских войск внутренним делом 9 апреля 2021, 13:22 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин в беседе с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ответ на ее призывы отказаться от наращивания военного присутствия у границ с Украиной, заявил, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Президент дал необходимое разъяснение. Это то же самое, что мы говорили неоднократно. Но первое – мы вольны абсолютно передвигать наши вооруженные силы и любые подразделения по территории России на наше усмотрение», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Так он ответил на вопрос, что сказал Путин в ответ на призыв Меркель отказаться от военного присутствия у границ с Украиной. Ранее сообщалось, что Меркель в разговоре с Путиным призвала отказаться от наращивания военного присутствия России у границ с Украиной. В свою очередь Путин обратил внимание Меркель на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку в Донбассе. В ОНФ рассказали о реализации инициативы президента по созданию регистра получателей льготных лекарств 8 апреля 2021, 23:05 Текст: Андрей Самохин

«Единый регистр позволит льготникам получать положенные лекарства без накладок. Это результат президентской социальной программы», – сказал газете ВЗГЛЯД глава совета ОНФ по делам инвалидов Иван Бирюков. Так он прокомментировал итоги совещания с участием президента, на котором Владимир Путин обозначил срок создания регистра граждан, имеющих право на льготы по лекарствам. «Формирование регистра граждан, у которых есть право на льготы по лекарствам – крайне важное дело. Мы провели опрос среди полутора тысяч льготников и две трети из них признались, что столкнулись с проблемами. При этом я думаю, что эта выборка могла быть еще больше, потому что обращения за лекарствами носят заявительный характер», – отметил глава Координационного совета Общероссийского народного фронта (ОНФ) по делам инвалидов Иван Бирюков. «Общая задача государства и общественных объединений – повышение информированности об этих льготах. В первую очередь, это важно для людей с инвалидностью: до них иногда сложнее доносить информацию, потому что есть барьеры в коммуникациях. Они сталкиваются с проблемами защиты своих прав, потому что иногда им отказывают в выписке лекарств в нужном объеме», – констатировал собеседник. К сожалению, отметил Бирюков, по целому ряду препаратов, в том числе онкологических, до сих пор есть задержки. «Но совместная работа правительства и общественности все-таки должна подстроить эту систему», – добавил Бирюков. Важную роль в «подстройке системы» сыграло прошедшее в четверг совещание правительства с участием президента Владимира Путина, подчеркнул собеседник. На этой встрече, посвященной реализации президентских посланий Федеральному Собранию 2019 и 2020 годов, глава государства отметил: «У нас есть – создаем, точнее – Федеральный регистр граждан, имеющих право на обеспечение лекарствами, медизделиями и специализированными продуктами лечебного питания. Нужно довести до логического завершения эту работу, нужно, чтобы этот регистр реально – не формально, а реально – заработал бы». Президент обозначил ожидаемый срок подготовки регистра – до конца 2021 года, и попросил участников совещание «проконтролировать это и не затягивать с его созданием». Как рассказал Бирюков, на начало апреля уже есть информация по 22,6 млн льготополучателей, которая загружена в регистр. «Данные будут вводить до конца мая 2021 года, а к концу этого года система должна заработать в полную меру», – отметил представитель ОНФ. Единый регистр позволит унифицировать подход к получению льгот на лекарственные препараты, уверен собеседник. «Регистр синхронизирует обеспечение различных льготных групп между разными ведомствами: соцзащиты, здравоохранения и другими органами власти, – отметил Бирюков. – Врачам и специалистам будет намного проще принимать решения. Если человек записан в регистре, то льготы ему положены, и ему не придется отстаивать свои права через суды, как это порой происходит сегодня. Такой регистр станет существенной конкретной мерой по реализации посланий президента». На совещании в четверг глава государства призвал оценить, к каким качественным изменениям в жизни россиян привела реализация посланий парламенту за предыдущие годы. «Какой получен эффект для развития территорий: городов, районов для экономики и социальной сферы», – отметил Путин. В числе прочего, президент поставил правительству задачу разобраться со стоимостью подключения школ к высокоскоростному интернету до конца 2021 года. Кроме того, глава государства поручил Федеральной антимонопольной службе разобраться с существенным ростом цен на жилье. Также президент дал указание ускорить введение бесплатного доступа к социально значимым сервисам в Сети. Одной из ключевых тем совещания можно назвать вопрос о благосостоянии граждан и конкретно – об оплате труда, отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, заместитель секретаря генсовета партии «Единая Россия» Евгений Ревенко. Послание Федеральному собранию 2020 года, о реализации которого шла речь на заседании с участием президента, было социально ориентированным, заметил собеседник. Ревенко подчеркнул – «Единая Россия» и ее фракции в Госдуме и региональных заксобраниях со свой стороны приложили усилия к тому, чтобы «быстро, в кратчайшие сроки реализовать на законодательном уровне те задачи, которые ставил перед нами глава государства». «Была введена новая система оплаты труда медработникам. Был также рассмотрен вопрос о законах в сфере образования, единые условия зачисления детей в детские сады, электронная очередь. Наше квалифицированное большинство и в Госдуме, и в региональных заксобраниях позволило нам быстро реализовать все эти пункты, – перечислил Ревенко. – Кроме того, в рамках партийного проекта «Культура малой родины» мы провели мониторинг и заложили средства в бюджет на ремонт более 1,5 тысяч зданий, например, детских школ искусств. Это масштабная работа и мы будем ее продолжать». Депутат добавил, что особое внимание в этом году было уделено социальной поддержке семьи, семьям с детьми, например, бесплатному горячему питанию в школах, которое должно обеспечиваться из региональных бюджетов. В сфере здравоохранения – доступности медицинских услуг жителям моногородов, развитию здравоохранения на селе. Эксперт объяснил назначение представителя КПРФ на пост врио главы Ульяновской области 8 апреля 2021, 21:51 Текст: Елена Лексина

«Президент готов работать с представителями различных политических структур при подтверждении их компетенции», – заявил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты РФ, политолог Константин Комков, комментируя назначение на пост врио губернатора Ульяновской области коммуниста Алексея Русских. «Ульяновская область раньше считалась опорой КПРФ, но я не думаю, что в данном случае сыграла свою роль подобная территориальная привязка. Понятие «красного пояса» и других поясов осталось все-таки в 90-х. Сейчас другие времена. При назначении Алексея Русских, думаю, акцент все же был сделан на его профессиональные качества. Видимо, было решено, что этот сенатор, хотя и принадлежит к КПРФ, но понимает необходимость взаимодействия с федеральным центром, понимает текущие задачи нашего государства», – считает член Общественной палаты РФ, директор Центра регионального развития Курской области Константин Комков. «Кстати, представление о Госдуме или Совфеде как о вотчине пенсионеров уже устарело. «И Совет Федерации, И Госдума – это площадка активной политической жизни, – заявляет эксперт. – Там присутствуют не только политики старшего поколения, но и молодые управленцы, как тот же Русских. Это потенциальные главы регионов, имеющие за плечами хорошую федеральную школу управления». Эксперт обратил внимание на тот факт, что Русских – слушатель знаменитой «школы губернаторов», проекта, реализуемого совместно с ведущими учреждениями – РАНХиГСом, Высшей школой экономики и фондом Сколково. «Возможно, школа губернаторов превратилась в некий «знак качества», которым, условно говоря, президент также руководствовался при назначении врио губернатора, – предположил Комков. – Представители той же школы уже не раз получали высокие назначения. Значит и для президента это является хорошим показателем компетентности того или иного управленца». «Алексей Русских сейчас проходит обучение в числе слушателей четвертого потока программы кадрового резерва ВШГУ РАНХиГС. Итого уже 39 выпускников и слушателей программы кадрового резерва [...] в настоящее время занимают должности глав регионов России, – сказал директор Высшей школы государственного управления (ВШГУ), генеральный директор «АНО Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. – На программе обучаются слушатели с разными политически взглядами, но важно, что все они – опытные управленцы, имеющие сильные компетенции. До назначения Алексей Русских являлся сенатором Совета Федерации, членом КПРФ. Возможность объединять на одной площадке людей разных позиций – одна из особенностей «школы губернаторов». В четверг президент Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области Алексея Русских. До назначения Русских был сенатором – зампредом комитета Совета Федерации по экономике. Он также входит в Центральный комитет КПРФ. Ранее в это же день губернатор Ульяновской области Сергей Морозов объявил об отставке по собственному желанию и о своем решении баллотироваться в Госдуму. Морозов возглавлял Ульяновскую область с 2005 года и считался старейшим губернатором по времени пребывания на посту. Президент принял отставку Морозова. В свою очередь, в ЦИК уточнили, что выборы нового губернатора состоятся в единый день голосования 19 сентября. «В последнее время там, на родине Ленина, все более высокую активность проявляли коммунисты», – заметил по этому поводу в комментарии газете ВЗГЛЯД руководитель Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко. Что касается шансов бывшего губернатора Морозова стать депутатом Госдумы, то «чтобы выдвинуться в депутаты Госдумы, ему нужно пройти через партийные праймериз», подчеркнул собеседник. В среду президент Путин назначил руководителем другого региона также выпускника «школы губернаторов». Временно исполняющим обязанности главы республики Тува стал Владислав Ховалыг. Путин и Эрдоган обсудили борьбу с COVID и совместное производство «Спутника V» 9 апреля 2021, 17:43 Текст: Вера Басилая

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону борьбу с COVID, в том числе поставки и возможное совместное производство вакцины «Спутник V», а также обеспечение безопасности российских туристов по коронавирусу, сообщила пресс-служба Кремля. «Подробно, в деталях обсуждены вопросы борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Выражена готовность к наращиванию взаимодействия в этой сфере, в том числе в контексте поставок и возможного совместного производства российской вакцины «Спутник V», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Эрдоган рассказал о противоэпидемических мерах, принимаемых турецкими властями. Условлено поддерживать самые плотные контакты по линии профильных структур, в том числе в целях охраны здоровья российских граждан, посещающих Турцию, сказано в сообщении. Ранее турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа сообщал, что «Спутник V» начнут широко применять в стране после завершения токсикологических исследований, которые начались в стране 25 февраля. Итоги первых результатов исследования оказались хорошие. В январе сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции о производстве в Турции вакцины от коронавируса «Спутник V». Путин обсудил с Алиевым ситуацию в Карабахе 8 апреля 2021, 18:35 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин провел телефонную беседу с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, сообщила пресс-служба Кремля. Главы государств обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, сообщается на сайте Кремля. «В частности, предметно рассмотрены вопросы обеспечения мира, безопасности и поступательного социально-экономического развития региона, а также ход работы по восстановлению транспортных коммуникаций», – говорится в сообщении. Президенты в ходе переговоров учитывали итоги прошедших накануне российско-армянских переговоров. Лидеры стран условились активизировать контакты в различных форматах. Напомним, накануне Путин провел встречу с премьером Армении Николом Пашиняном, российский лидер назвал нормализацию ситуации в Нагорном Карабахе самой актуальной и острой проблемой. Напомним, 10 ноября 2020 года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша. Путин поручил ускорить введение бесплатного доступа к социально значимым сервисам в Сети 8 апреля 2021, 18:25 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин на совещании по реализации его посланий Федеральному собранию в 2019-2020 годах призвал ускорить принятие закона, позволяющего гражданам бесплатно получать доступ к социально значимым интернет-сервисам. Глава государства напомнил, что в посланиях была поставлена задача обеспечить доступ россиянам к отечественным социально значимым интернет-сервисам бесплатно, передает РИА «Новости». «К сожалению, до настоящего времени законодательно не установлена безвозмездность услуг операторами связи. Это тоже нужно сделать с депутатами, и тоже в осеннюю сессию», – призвал он. Путин попросил принять законы, нужные для применения экспериментальных правовых режимов для разработки и внедрения новых технологий. Ранее в четверг в ходе совещания президент заявил, что необходимо разобраться со стоимостью подключения школ к высокоскоростному интернету до конца 2021 года, он потребовал от правительства навести порядок по этому вопросу.