Следователи заинтересовались видео из Подмосковья на котором тренер якобы бьет ученицу

Следственный комитет начал проверку видеозаписи, на которой, предположительно, запечатлено, как тренер по фигурному катанию избил ребенка во время тренировки в Подмосковье, сообщили в региональном следственном управлении СК.

В СМИ опубликовали ролик, на котором, предположительно, тренер наносит удары ребенку во время тренировки, он хватает девочку за шею, и в этот момент девочка кричит, сообщается на сайте ведомства.

«По данной информации СМИ... организовано проведение доследственной проверки. Следствием будет дана оценка услугам, оказываем в данном спортивном комплексе, будут опрошены сотрудники и истребованы соответствующие сертификаты, а также иные документы, позволяющие проводить тренеру занятия с детьми», – отметили в СК.

После проверки будет принято процессуальное решение.

В феврале в Уфе вынесли приговор тренеру по ушу за действия сексуального характера в отношении воспитанницы детского спортивного центра.