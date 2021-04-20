Жителям Крыма с паспортом Украины разрешили занимать госдолжности в России

На пленарном заседании во вторник Госдума одобрила в первом чтении проект закона, разрешающий крымчанам, которые после воссоединения Крыма с Россией по независящим от них причинам не смогли отказаться от украинского гражданства, занимать госдолжности в России.

Авторами законопроекта выступили у главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, передает РИА «Новости».

Изменения предлагается внести в статью 4 федерального конституционного закона «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя».

По слова Крашенинникова, закон призван не допустить ограничения прав жителей Крыма и Севастополя на замещение государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы, если они не смогли по независящим от них причинам оформить выход из украинского гражданства.

В России существует запрет на наличие иностранного гражданства или вида на жительства за рубежом для ряда должностей, в частности для членов правительства, депутатов Госдумы, сенаторов, судей, прокуроров, уполномоченного по правам человека в России, сотрудников ФСБ, СВР и других.

Депутат пояснил, что у крымчан имеются сложности с отказом от гражданства Украины. Поэтому те жители полуострова, которые подали заявление об отказе от гражданства Украины, но не смогли его прекратить, признаются гражданами России без иностранного гражданства.

«Законопроектом предлагается дополнить статью 4 указанного закона нормой о том, что гражданин Российской Федерации, который признан на территории России гражданином, не имеющим гражданства иностранного государства, но при этом в соответствии с законодательством Украины является украинским гражданином, вправе замещать государственные и муниципальные должности, должности государственной и муниципальной службы», – сказал Крашенинников.

Принятие этого закона законопроекта позволит обеспечить право указанных граждан на прохождение государственной, муниципальной службы, замещение государственной, муниципальной должности.

Напомним, указ, запрещающий иностранцам, иностранным компаниям и лицам без гражданства владеть земельными участками на большей части Крыма, вступил в силу 20 марта. Ограничение действует в 19 из 25 муниципальных образований республики. Президент России Владимир Путин подписал этот указ год назад. В соответствии с ним Крым включили в перечень приграничных территорий, где иностранцы не могут быть собственниками земельных участков. Внешнеполитическая служба ЕС и МИД Украины отказались признавать данный указ.