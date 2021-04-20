ВОЗ заявила, что некоторые мутации COVID невосприимчивы к вакцинам Авиакомпаниям выплатят компенсацию за ограничение полетов в Турцию В оперштабе заявили об отсутствии решения по перелетам в Египет 20 апреля 2021, 14:41 Текст: Евгения Шестак

Решение о возобновлении авиасообщения с курортами Египта пока не принято, в случае принятия такого решения о нем сообщат дополнительно, заявили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. «В настоящий момент оперативным штабом не принято решение о возобновлении авиасообщения с курортами Египта. Если такое решение будет принято – о нем будет сообщено дополнительно», – отметили в штабе, передает РИА «Новости». Ранее замглавы МИД Михаил Богданов заявил, что Москва рассчитывает, что чартеры на египетские курорты – в Хургаду и Шарм-эш-Шейх – будут открыты в ближайшее время. Напомним, 11 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что полеты чартерных рейсов из России в Шарм-эш-Шейх и Хургаду могут возобновить в ближайшее время.

Макрон не увидел необходимости в «Спутнике V» для вакцинации в ЕС 18 апреля 2021, 19:11

Фото: Aurelien Morissard/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Европа на данный момент не нуждается в проведении вакцинации российским препаратом от коронавируса «Спутник V», поскольку вакцина пока не одобрена европейским санитарным регулятором, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу CBS. «Если нет одобрения вакцины со стороны наших европейских санитарных властей, мы никак не можем использовать вакцину на нашей территории. Российская вакцина не одобрена нашими властями, так что я не думаю, что российская вакцина сейчас является выходом с точки зрения ускорения вакцинации, поскольку потребуется время, чтобы получить разрешение европейского агентства», – передает его слова ТАСС. Напомним, 30 марта мэр французской Ниццы Кристиан Эстрози сделал предварительный заказ на поставку российского препарата от коронавируса «Спутник V» для вакцинации населения города. В феврале он заявил о катастрофической ситуации с коронавирусом в регионе. Глава Прованса Рено Мюзелье сообщил, что сделал предзаказ на «Спутник V», ожидая, пока европейский регулятор одобрит препарат. Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон высказал недовольство решением главы французского региона Прованс-Альпы-Лазурный берег. Немцы начали приезжать в Россию для вакцинации «Спутником V» 20 апреля 2021, 08:32

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Жители Германии, правительство которой пока не одобрило применение препарата от коронавируса «Спутник V», отправляются вакцинироваться в Россию, пишет издание Der Spiegel. Так, в минувшие выходные на прививку в Москву из Германии прилетели несколько десятков человек. «Вакцинная» поездка была организована одной из норвежских туристических фирм. Стоимость путешествия с учетом авиабилетов, отеля, трансфера, сопровождения гида и визовой поддержки составила 1999 евро. Еще 300 евро необходимо доплатить за прививку «Спутником V», передает РИА «Новости». В отеле прибывших иностранцев осмотрел врач, после чего они получили первый компонент вакцины. Многие из «медицинских» туристов в перерыве между этапами прививок решили не возвращаться на Родину, а остались в России. Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций и представители правительства Германии начали обсуждать вопрос соглашения о покупке «Спутник V». В то же время еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что вряд ли в ЕС до конца 2021 года будет доступно необходимое количество доз российской вакцины «Спутник V» от коронавируса. В то же время инспекторы ЕС отправятся в Россию для оценки препарата в начале мая. Минздрав рассказал о переговорах по завершению включения «Спутника V» в список ВОЗ 18 апреля 2021, 16:41 Текст: Елизавета Булкина

Министерство здравоохранения России ведет переговоры о завершении процедуры включения вакцины от коронавируса «Спутник V» в список препаратов, одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для использования в чрезвычайных ситуациях, заявил глава ведомства Михаил Мурашко. «Мы также ведем переговоры со Всемирной организацией здравоохранения о завершении включения в список препаратов ВОЗ, одобренных для использования в чрезвычайных ситуациях в сфере общественного здравоохранения», – передает слова министра РИА «Новости». «Широкомасштабная иммунизация от COVID-19 в целях предотвращения и прекращения передачи инфекции признана Всемирной ассамблеей здравоохранения глобальным общественным благом для здоровья. В связи с этим подчеркиваем важность обеспечения равноправного и своевременного доступа к безопасным, качественным и эффективным вакцинным препаратам», – сказал Мурашко на заседании экономического и социального совета ООН «Вакцина для всех». Глава Минздрава подчеркнул, что основной задачей является формирование глобального портфеля эффективных и безопасных вакцин с целью обеспечения планеты надежной защитой от инфекций, передает ТАСС. «Россия активно сотрудничает со странами и международными объединениями в целях повышения доступности российской вакцины «Спутник V» путем локализации производства на отечественных и зарубежных площадках. На данный момент производство локализуется на 20 таких площадках. Сегодня российская вакцина «Спутник V» зарегистрирована и поступает в 60 стран мира», – уточнил Мурашко. Ранее сообщалось, что эксперты Всемирной организации здравоохранения могут в мае и июне проинспектировать производство «Спутника V», дата оценки безопасности вакцины будет определена не ранее июля. Власти Австрии договорились о закупке «Спутника V» 19 апреля 2021, 12:47

Фото: Zoltan Mathe/EPA/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Коалиционное правительство Австрии, в которое входят Австрийская народная партия и «Зеленые», договорилось закупить 1 млн доз российской вакцины «Спутник V», ее применение запланировано после регистрации Европейским агентством лекарственных средств (EMA), заявил австрийский канцлер Себастьян Курц. «Мы согласны с закупкой 1 млн доз вакцины «Спутник», которая уже используется более чем в 50 странах. Мы надеемся на быструю регистрацию EMA, потому что каждая дополнительная вакцина помогает нам спасать жизни, обеспечивать рабочие места и быстрее возвращаться к нормальной жизни», – отметил Курц, передает ТАСС. Отмечается, что коалиционное правительство Австрии планирует начать использование вакцины после регистрации в EMA. Ранее Австрия заявила о готовности зарегистрировать «Спутник V» до одобрения в ЕС. Германия также попросила ЕК «безотлагательно» начать переговоры о покупке вакцины. В то же время еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что даже если российскую вакцину против коронавируса разрешат в Европе, «Спутник V» придет слишком поздно. В Крыму ввели новые правила для приезжающих из-за границы 17 апреля 2021, 20:35 Текст: Ксения Панькова

Глава Крыма Сергей Аксенов обязал всех прибывающих из-за рубежа заполнять анкету. Он также утвердил порядок приезда иностранных студентов, сообщает пресс-служба главы республики. «Глава Республики Крым Сергей Аксенов внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым». С 17 апреля 2021 года иностранные граждане и лица без гражданства при пересечении границы Российской Федерации на территории Республики Крым, помимо прочих документов, в целях обеспечения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу должны будут заполнить анкету прибывающего на территорию Российской Федерации», – говорится в сообщении. При этом граждане России, за исключением членов экипажа морских и речных судов, водителей автомобилей международного сообщения, как отметили в пресс-службе, также должны заполнить анкету прибывающего в электронном виде посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг. Кроме того, в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Республики Крым необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР. Глава Крыма также утвердил порядок приезда иностранных студентов. Им необходимо обследоваться на COVID-19 методом ПЦР дважды – не ранее чем за три календарных дня до прибытия в Крым и в течение четырех дней после въезда. До получения результатов тестов они обязаны соблюдать режим изоляции. Напомним, 15 апреля все граждане России, прибывающие в страну любым видом транспорта, обязаны сдавать тест на коронавирус в течение трех дней с момента приезда. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, так как в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Словении рекомендовали закупить «Спутник V» до одобрения в ЕС 18 апреля 2021, 06:58 Текст: Антон Антонов

Властям Словении следует приобрести российскую вакцину «Спутник V» от коронавируса до ее одобрения Европейским агентством лекарственных средств, заявил Национальный институт общественного здоровья (NJIZ) страны. Консультативная группа NJIZ по вакцинации призвала власти страны приобрести вакцины, которые пока не были одобрены европейским регулятором, «включая российский «Спутник V». Руководитель группы Бояна Беович пояснила, что вакцины останутся «на так называемых карантинных складах». Их можно будет применить «сразу после одобрения регулятором», передает РИА «Новости» со ссылкой на STA. Напомним, шведский правительственный координатор по вакцинам Рикард Бергстрем сообщил, что несколько стран Евросоюза ведут переговоры о закупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V», инспекторы сообщества отправятся в Россию для оценки препарата в начале мая. Тем временем «Спутник V» успешно прошел лабораторные испытания в Словакии. Эксперты назвали безопасные для путешествий страны 18 апреля 2021, 16:40 Текст: Елена Мирошниченко

Безопасными странами для путешествий в период распространения коронавируса являются те, в которых за последние 14 дней зафиксировано менее 40 заболевших на 100 тысяч населения, рассказал советник главы Ростуризма по транспорту, глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. «Критерии определения очень простые: если в стране больше 40 человек болеет за последние 14 дней на 100 000 населения. С учетом развития ситуации принимается решение о закрытии. Сейчас открыта 31 страна мира», – цитирует Горина URA.RU. В свою очередь генеральный директор Клуба защиты прав туриста, зампредседателя общественного совета в Ростуризме Дмитрий Давыденко отметил, что в сложившейся ситуации каждому, кто планирует путешествие, нужно самостоятельно решать, куда отправиться на отдых. «У нас выбор стран, куда можно полететь, очень небольшой. И сейчас каждому нужно оценивать свои риски и принимать решение», – рассказал он. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, так как в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Турция одобрила производство «Спутника V» 19 апреля 2021, 08:20

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Турция одобрила производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил член научного совета по коронавирусу доктор Афшин Эмре Кайыпмаз. «В Турции были проведены некоторые испытания на этапе производства вакцины, и связанная с этим процессом фирма после соответствующего запроса получила одобрение», – заявил эксперт, передает ТАСС. Кайыпмаз также отметил, что стоимость производства одной дозы «Спутника V» составит около 10 долларов. «Это эквивалентно стоимости (китайской) вакцины «Синовак», поставляемой из Китая за 10-11 долларов. Несмотря на то, что их стоимость сопоставима, производство (вакцины) внутри страны устранит внешнюю зависимость», – считает эксперт. Официальные комментарии министерства здравоохранения Турции не поступали. Позже Кайыпмаз уточнил, что журналисты неверно поняли его слова: испытания российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» продолжаются, об одобрении ее производства в стране речи пока не идет. В начале апреля президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону борьбу с COVID, в том числе поставки и возможное совместное производство вакцины «Спутник V», а также обеспечение безопасности российских туристов по коронавирусу. Вакцина «Спутник V» уже зарегистрирована регуляторами около 60 стран, общее население которых превышает 1,5 млрд человек. Более 30 стран уже начали массовую вакцинацию «Спутником V». На Украине началась вакцинация от COVID-19 препаратом Pfizer 18 апреля 2021, 15:06 Текст: Елизавета Булкина

Кампания по вакцинации населения от коронавируса препаратом американской компании Pfizer началась на Украине, сообщил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телеканала «Украина-24». «Первыми прививку этой вакциной получили пациенты психоневрологического интерната в городе Бородянка Киевской области. Вакцинацию за день пройдут около 100 граждан – пациенты и персонал интерната», – передает его слова ТАСС. За три дня вакцину получат все сотрудники и пациенты – 428 человек. Также за ними будет зарезервирована и вторая доза препарата. По словам Ляшко, вакцину получили все региональные склады, в каждой области с сегодняшнего дня можно сделать прививку американским препаратом. До этого на Украине для вакцинации от коронавируса использовался произведенный в Индии препарат Covishield, разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca («Астразенека») совместно с Оксфордским университетом. С 13 апреля в стране используют вакцину CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech. По данным украинского минздрава, первую прививку от коронавируса сделали 449 192 человека, в том числе за минувшие сутки 3 333. Две дозы вакцины получили всего пять человек. За весь период пандемии на Украине коронавирус подтвержден у 1 946 510 человек, 39 786 пациентов умерли. Ранее на Украине на Украине зафиксировали четвертый случай смерти после прививки вакциной Covishield. 2 марта вакциной Covishield привился президент Украины Владимир Зеленский. Между тем директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко сообщала, что несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca. При этом правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». Жителям ЕС пригрозили проблемами в случае вакцинации от COVID в России 19 апреля 2021, 14:08 Текст: Алексей Дегтярев

У жителей Евросоюза, которые намерены приезжать в Россию и другие страны за вакцинацией, могут возникнуть проблемы с будущими сертификатами прививки в ЕС, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер. «ЕС сейчас работает над созданием зеленого цифрового пропуска (сертификата вакцинации ЕС – прим. ВЗГЛЯД), который будет основан только на вакцинах, утвержденных Европейским агентством лекарственных средств», – цитирует Мамера ТАСС. Он отметил, что «выиграют те», кто подождет в Евросоюзе до лета, когда там будет достаточно вакцины. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Россия может предложит важную туристическую услугу, иностранцы могут приехать сюда для вакцинации от коронавируса. Эксперты отмечали, что потенциальный спрос на такую услугу очень высок, это может сыграть важную роль с точки зрения имиджа страны. Мясников рассказал об опасности популярных курортов 18 апреля 2021, 10:35 Текст: Елена Мирошниченко

Врач и телеведущий Александр Мясников считает, что на курорте туристы из России стали реже обращать внимание на опасные болезни, например, ротавирус или гепатиты A и B. «И в доковидные времена каждое лето на Черном море были ежегодные вспышки и ротавируса, норавируса, гепатита А, энтеровирусов, вирусов Коксаки – имя им легион! Нынче в местах столь массовых скоплений туристов из разных регионов можно спрогнозировать весьма неблагополучную эпидемиологическую обстановку», – написал эксперт в своем Telegram-канале. По словам Мясникова, после закрытия авиасообщения с Турцией, внутренние направления для отдыха окажутся переполненными. Поэтому он порекомендовал планирующим отдых в первую очередь привиться от коронавируса, гепатита А и B, а также от столбняка при отсутствии прививки за последние десять лет. Также эксперт посоветовал соблюдать правила личной гигиены, пить только очищенную воду и запастись лекарствами на случай вирусных респираторных инфекций и прочих заболеваний. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, так как в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Специалисты рассказали, как иностранцам в России привиться от COVID-19 19 апреля 2021, 20:35

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Находящиеся в Москве иностранцы могут пройти вакцинацию от коронавируса в частных клиниках. Причем, в некоторых случаях эта процедура будет бесплатной, но желающим придется занять место в очереди, которая уже растянулась до конца весны, рассказали газете ВЗГЛЯД специалисты столичных медцентров. В конце февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на пленарном заседании Госдумы, заявила, что проживающих в России или оставшихся в стране из-за пандемии иностранцев пока от коронавируса прививать не будут, поскольку в приоритете находятся граждане страны. Но в настоящее время граждане других государств могут сделать прививку от коронавируса в частных клиниках. Для того, чтобы пройти иностранцу вакцинацию бесплатно, необходимо записаться и прийти в назначенный день в один из офисов Райффайзенбанка на Смоленском бульваре. Но запись очень плотная, желающих много и в ближайшее время попасть на прививку возможно только в конце мая, рассказали по телефону в кол-центре. При себе пациент должен иметь паспорт своей страны, а также временную регистрацию в Москве. Сама вакцинация осуществляется российским препаратом ГамКовидВак (Спутник V). Примечательно, что оператором программы вакцинации выступает лечебно-диагностическая Сеть Клиник «ОРИС», которая в собственных филиалах также предоставляют услугу вакцинации иностранцам. Но там до лета ждать не нужно. При себе, по словам представителя клиники, гражданину другой страны нужно иметь только паспорт. Цена за данную процедуру составит 2 200 рублей, куда будет включен и первый, и второй этап вакцинации. Перед прививкой пройдет консультация с терапевтом. Сеть клиник «МЕDСИ» предлагает иностранцам два варианта прохождения вакцинации: комплексно, либо двумя отдельными этапами. В комплекс входит два осмотра терапевтом, экспресс-диагностика на коронавирус (мазок из ротоглотки), онлайн-консультации через приложение клиники, где можно пообщаться со специалистом при возникновении каких-либо симптомов или необычного самочувствия в период вакцинации, и два этапа введения препарата. Стоимость данной процедуры в клинико-диагностический центре на Белорусской составит 9 900 рублей, а если выбрать клинику стандарт-класса – 6 900. Если пациент решит пройти вакцинацию и платить отдельно за прохождения каждого этапа прививки, то каждый этап по стоимости составит 1 850 рублей. «Для того, чтобы иностранному гражданину пройти вакцинацию в наших клиниках, ему необходимо при себе иметь следующие документы: это либо вид на жительство с регистрацией в городе Москва, либо разрешение на временное пребывание, либо штамп в паспорте о регистрации МИД в городе Москва. Прививаем только при наличии этих документов», – говорит сотрудник клиники. Сразу же после первого этапа пациенту выдается сертификат о прохождении вакцинации российским препаратом Спутник V, причем также возможно запросить его на английском языке. Сеть медицинских центров MedSwiss предлагает сделать прививку от COVID-19 как гражданам России, так и других стран. Причем никаких ограничений в этом плане нет, а с собой иностранцу нужно иметь всего лишь паспорт. Сама вакцинация, как заверили в кол-центре, абсолютно бесплатная. «Вакцинация бесплатная, проводится в два этапа, но стоимость каждого этапа – 2 500 рублей. В нее входит процедура вакцинации терапевтом, а также врач связывается на следующий день с пациентом, чтобы уточнить состояние здоровья. Делаем прививку Спутником V, у нас только одна вакцина», – рассказывают в клинике. В многопрофильном медицинском центре «GMS Clinic» тоже предлагают бесплатную вакцинацию всем иностранцам и россиянам, направляясь на которую не требуется ничего, кроме паспорта. Тем не менее, за два приема у терапевта, который введет препарат Спутник V, попросят 15 тыс. рублей. Ближайшая запись для иностранного гражданина есть на даты, начиная с 26 апреля. Ранее официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер предупредил что у граждан Евросоюза, которые планируют приехать в Россию, чтобы провакцинироваться от коронавирусной инфекции, могут возникнуть проблемы с будущими сертификатами прививки в ЕС, поскольку он будет основан только на вакцинах, утвержденных Европейским агентством лекарственных средств. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Гонконге выявили случай заражения мутировавшим коронавирусом 18 апреля 2021, 10:53 Текст: Елена Мирошниченко

Первый случай заражения мутацией штамма коронавируса N501Y был выявлен у одного из жителей Гонконга, 80 жильцов дома, где проживает заболевший, помещены на трехнедельный карантин, сообщает газета South China Morning Post. Новая мутация была обнаружена у 29-летнего пациента, который вернулся после командировки из Дубая и провел 21 день карантина в отеле. Эксперты считают, что мужчина мог привезти новый штамм из Дубая, а также мог заразиться им в аэропорту, в отеле или же после окончания карантина. Вирусная нагрузка в его организме оказалась довольно высокой. Об этом сообщает ТАСС. Уточняется, что власти намерены протестировать на вирус людей, посещавших два отделения банка и ресторан, в которых находился заболевший после завершения карантина. Как сообщает РИА «Новости», новая мутация N501Y в ключевом контактном участке белка-шипа выявлена как в «британском», так и в «южноафриканском» штаммах. По заявлению представителя минздрава Гонконга, введение карантина для жильцов всего дома необходимо «из-за того, что мутация штамма более заразна». Министр здравоохранения Гонконга Софи Чэнь заявила, что власти уже приостановили выполнение некоторых рейсов, чтобы избежать распространения штаммов коронавируса. Ранее управление по охране общественного здоровья Великобритании сообщило о появлении в стране нового штамма коронавируса, который может оказаться самым опасным из существующих мутаций COVID-19. ВОЗ: Смертность от COVID в мире растет пятую неделю подряд 19 апреля 2021, 21:02 Текст: Абдулла Шакиров

Рост смертности от новой коронавирусной инфекции в мире продолжается пятую неделю подряд, заболеваемости – восьмую, за прошедшую неделю COVID-19 заболели более 5,2 млн человек, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. «Число случаев COVID-19 растет восьмую неделю подряд, поступили сообщения о 5,2 млн случаев. Смертность растет пятую неделю подряд, на настоящий момент в ВОЗ пришли сообщения о более чем 3 млн умерших», – передает ТАСС слова главы ВОЗ. Всего с начала пандемии в мире коронавирусом заболел 141 млн человек. В России на сегодняшний день COVID-19 был выявлен у 4 млн 650 тыс. человек, из них умерли 104 тыс. Тем временем эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутника V» достигла 97,6%. В России выявили 8,6 тыс. новых случаев коронавируса 18 апреля 2021, 11:19 Текст: Ксения Панькова

За минувшие сутки в России выявили 8 тыс. 632 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлен 8 632 случая COVID-19 в 83 регионах», из них 12,7% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2252 Санкт-Петербурге – 695, Московской области – 591. Всего в стране выявлено 4 702 101 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 326 780 человек, из них 7 391 человека вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 389 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 105 582 человека. Накануне, 17 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 9 321. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 689. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.