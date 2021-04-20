Стало известно о скором возобновлении чартеров в Египет

Москва рассчитывает, что чартеры на египетские курорты – в Хургаду и Шарм-эш-Шейх – будут открыты в ближайшее время, заявил замглавы МИД Михаил Богданов.

«Все идет по плану, думаю, что скоро. Объявят, это уже объявление будет на другом уровне. Думаю, что практически все уже предрешено», – передает РИА «Новости» слова Богданова.

По его словам, есть предварительная договоренность, которая официально будет доведена до конца, о решении будет объявлено на «другом уровне».

Также Богданов отметил, что недавний визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Египет был успешным, в том числе в контексте обсуждения возобновления чартерного авиасообщения.

Между тем источник в авиационных кругах сообщил ТАСС, что полеты на курорты Египта не будут открыты минимум до конца майских праздников. «Конкретной или даже ориентировочной даты открытия чартерного авиасообщения с Египтом на данный момент нет. По крайней мере до конца майских праздников авиасообщение с курортами Египта точно открыто не будет», – сказал он.

Напомним, 11 апреля заявил глава МИД России Сергей Лавров заявил, что полеты чартерных рейсов из России в Шарм-эш-Шейх и Хургаду могут возобновить в ближайшее время.