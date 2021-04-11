Лавров выразил надежду на скорое возобновление чартеров в Египет

Полеты чартерных рейсов из России в Шарм-эш-Шейх и Хургаду могут возобновить в ближайшее время, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Он заявил, что «рассчитывает» на это, и отметил, что «за последние годы профильные специалисты двух стран проделали большую совместную работу». Российская сторона подтвердила заинтересованность в восстановлении регулярного авиасообщения с египетскими курортными городами, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Аль-Ахрам».

Также Лавров заявил, что регистрация российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Египте создала хорошие предпосылки для активизации контактов между профильными структурами двух стран по вопросу возможных поставок препарата в арабскую республику.

Он сообщил, что согласовываются сроки нового раунда переговоров министров иностранных дел и обороны России и Египта в формате «два плюс два», а также отметил, что Египет является одним из ключевых партнеров России на Ближнем Востоке и в Африке. Заседание российско-египетской рабочей группы по вопросам борьбы с терроризмом состоится в Каире в ближайшее время, передает ТАСС.

Кроме того, Лавров указал, что многие арабские государства понимают, что восстановление связей с Сирией необходимо. Он напомнил, что Сирия стояла «у истоков Лиги арабских государств и традиционно играла важную роль на Ближнем Востоке». Так, в ходе недавних переговоров в ОАЭ и Саудовской Аравии сторонами была подтверждена приверженность суверенитету, национальному единству и территориальной целостности Сирии.

Москва намерена и дальше побуждать стороны конфликта в Йемене к проявлению конструктивного подхода и готовности к компромиссам при рассмотрении имеющихся разногласий. Лавров призвал «участников йеменского конфликта отказаться от насилия и встать на путь мирного разрешения существующих разногласий».

Авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Регулярные рейсы в Каир были восстановлены в апреле 2018 года, а египетские курорты по-прежнему остаются закрыты для чартеров из России. Египетские аэропорты инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности. В феврале 2021 года в министерстве гражданской авиации Египта сообщили, что Москва и Каир договорились о возобновлении полетов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, но точной даты начала полетов не назвали. Россия опровергла возобновление чартеров в Египет.