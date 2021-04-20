Власти Москвы отказали в проведении демонстраций 1 мая

Московские власти отказали КПРФ, ЛДПР и Московской федерации профсоюзов в проведении митингов и демонстраций на центральных улицах Москвы и на Красной площади 1 мая, сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

«В правительство Москвы поступили уведомления и обращения о проведении ряда публичных мероприятий, а именно: от представителей КПРФ о проведении 1 мая 2021 года публичных мероприятий в форме демонстрации с 12.00 до 13.00 от Калужской площади по улицам Большая Якиманка, Большая Полянка, Малому и Большому Каменным мостам, улицам Моховая, Охотный Ряд до Театральной площади и митинга с 13.00 до 16.00 в Театральном проезде с количеством участников до 4,5 тыс. человек; от представителей ЛДПР о проведении 1 мая 2021 года публичного мероприятия в форме митинга с 11.00 до 14.45 на одной из площадей: Пушкинской, Суворовской или Краснопресненская Застава с количеством участников до 1,5 тыс. человек; от представителей Московской федерации профсоюзов о проведении 1 мая 2021 года публичного мероприятия в форме митинга на Красной площади с количеством участников до 15 тыс. человек», – сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что принимаемые правительством Москвы меры по поэтапному снятию ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности, не снимают запрета на проведение массовых публичных мероприятий, передает ТАСС.

«В связи с изложенным, проведение данных публичных мероприятий согласовано быть не может. Отдельно отметим, что в случае проведения указанных мероприятий его организаторы и иные участники могут быть привлечены к ответственности в установленном порядке», – заключили в пресс-службе.