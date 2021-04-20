Кремль рассказал об отношении Путина к переносу шествия «Бессмертного полка»

Президент Владимир Путин в курсе и с пониманием относится к переносу из-за пандемии даты шествия «Бессмертного полка», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Поскольку акция именно общественная, нет никакой необходимости согласовывать свои действия с Кремлем. Есть единственная у нас всех необходимость и обязанность в период пандемии согласовывать свои действия с нашими санитарными властями. И, конечно, с учетом того, что эпидемию мы еще не перешагнули, было принято такое решение», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, согласовывалось ли такое решение в Кремле и как относится к этому президент.

«Безусловно, президент, как и мы все, ждет этой акции... Он в курсе, (отнесся к переносу даты шествия – прим. ВЗГЛЯД) с пониманием, есть эпидемиологическая обстановка», – добавил представитель Кремля.

В понедельник сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева сообщила, что традиционное шествие «Бессмертного полка» в нынешнем году в России может пройти 24 июня, если позволит ситуация с коронавирусной инфекцией, а 9 мая, как и планировалось, мероприятие пройдет в онлайн-формате.