Новая грузинская партия намерена вытеснить движение Саакашвили из политики

Противники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и его деструктивной политики, которые проведут в центре Тбилиси на площади Европы «митинг молчания» 9 апреля, решили создать движение для участия в осенних местных выборах, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Инициатор акции, известный тележурналист и певец Гиа Гачечиладзе заявил в пятницу в эфире телекомпании PosTV, что «с участием общественности следует изгнать из политики вероломную, источающую яд силу – партию Саакашвили «Единое национальное движение».

«Нас должно быть много, мы должны показать, что большинство – это мы, и пусть это увидят и иностранцы», – сказал он.

«Мы создадим новую политическую силу к октябрьским местным выборам», – сообщил Гиа Гачечиладзе.

Он коснулся и инцидента с изгнанием радикалами из Тбилиси тележурналиста Владимира Познера.

«Эти люди (радикалы) нанесли удар по нашим традициям, культуре, по нашему генетическому коду», – отметил тележурналист и певец.

Ранее сообщалось, что на акции не будет никаких публичных выступлений, а ее массовость станет лучшим ответом радикалам.

Организаторы сообщили, что 9 апреля объявят о «Дне вечности Грузии и ее народа». Со своей стороны, грузинские оппозиционеры намерены провести акцию в Тбилиси 15 мая. Ее организаторы посетили Киев и провели консультации с Саакашвили, который ныне является главой украинского исполкома реформ, сообщает PosTV.

9 апреля 2021 года в Грузии – 30 лет принятия Акта о независимости. В этот день, 32 года назад советские войска разогнали мирную демонстрацию в Тбилиси. Во время спецоперации по разгону митинга возле Дома правительства по официальным данным погиб 21 человек и пострадали 290.

Ранее Саакашвили назвал Познера «кагэбэшником» и «неусыпным врагом Грузии».

Бывший премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили предсказал экономические потери для страны из-за выдворения радикалами – сторонниками экс-президента Михаила Саакашвили российского тележурналиста Владимира Познера.

Сам телеведущий назвал произошедшее с ним в Тбилиси шабашем.

Негативные оценки в грузинских СМИ и соцсетях вызвало интервью Познера телекомпании «Имеди», в котором тот критически оценил действия грузин в отношении абхазов и осетин. Протестующим не понравились сделанные ранее заявления журналиста о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии. Гостиницу, в которой остановился телеведущий, чтобы отметить день рождения, забросали яйцами, на асфальте возле здания отеля появилась надпись красной краской «Вон из Грузии».

Кроме того, памятник русскому писателю, дипломату Александру Грибоедову неизвестные исписали словами «Россия – зло», а также бранью в адрес Владимира Познера.

Экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе назвала «ошибкой» приезд в Тбилиси российского тележурналиста Владимира Познера, который был фактически выдворен радикалами из страны.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили осудил действия радикалов. При этом он отметил, что со стороны прибывших было «неприемлемым» нарушение правил поведения в период пандемии, на что со стороны соответствующих органов последовала «молниеносная реакция» в виде штрафов.

Напомним, Познер, которому в четверг исполнилось 87 лет, покинул Грузию на чартерном самолете.