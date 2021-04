Последние застрявшие в пробке суда готовятся пройти Суэцкий канал

Последняя группа судов, застрявших в Суэцком канале из-за вставшего на мель контейнеровоза Ever Given, готовится пройти соединяющую Красное и Средиземное моря водную артерию, рассказали в администрации канала.

«61 судно войдет в канал завтра, с их проходом будет завершен кризис, вызванный севшим на мель судном», – передает сообщение администрации РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

В ближайшие часы через Суэцкий канал пройдет в частности атомный авианосец ВМС США Dwight D. Eisenhower, которому разрешили выход через канала после пятидневной задержки, говорится в сообщении.

Напомним, водная артерия была была заблокировна на пять дней с 24 марта контейнеровозом Ever Given, направлявшимся из Китая в Нидерланды, он сел на мель на 151-м километре канала. Руководство Суэцкого канала не усмотрело своей вины в инциденте с Ever Given. 29 марта навигация по каналу возобновилась, первые суда начали проходить через него.

Владелец контейнеровоза Ever Given говорил, что хочет разрешить вопрос с компенсацией за блокировку Суэцкого канала мирным путем, не доводя дело до суда.