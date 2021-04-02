Несколько бразильских штатов попросили разрешить в стране «Спутник V»

Эксперты: Элитам ЕС понравилось управлять народами с помощью ограничений прав и свобод

В результате трех волн пандемии и локдаунов у большинства граждан Евросоюза возникло состояние «выученной беспомощности». В обществе преобладает неуверенность в завтрашнем дне, разрушение солидарности и четкое разделение на классы управляющих и управляемых. К такому выводу пришли эксперты, выступая на круглом столе в Москве.

Граждан Евросоюза целенаправленно лишают фундаментальных прав и свобод, закрепляя это состояние как «новую нормальность». Это тезис стал главным на круглом столе «Как и почему Европа отказывается от гражданских прав и политической традиции?», организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).

В начале дискуссии модератор круглого стола Екатерина Соколова, руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ, представила доклад о трансформации политических институтов в государствах Европы. Среди следствий пандемии авторами доклада были названы: рост тенденций к диктатуре, нарушение принципа разделения властей, наделение неконституционных институтов сверхполномочиями, усиление «экспертократии». Кроме того, отмечаются: нарушение системы права, ограничение свободы передвижения, свободы слова и собраний; вероисповедания, тайны частной жизни и других фундаментальных прав.

Член научного совета при Совете безопасности РФ, профессор МГУ Андрей Манойло заметил, что «новая нормальность» ультимативно навязывается европейцам с целью закрепить выгодные для правящей элиты новые нормы. «Наблюдается преобладание иррациональной составляющей в этом поведении над рациональностью. Более того, во многих случаях рациональность специально подавляется в этом поведении», – посетовал он.

Состояние неуверенности в завтрашнем дне у европейских граждан можно назвать «выученной беспомощностью», заявил соавтор доклада, руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. Он указал на разрушение общественной солидарности и четкое разделение на класс управляющих и управляемых. «Руководители государств и политический класс не живет в ситуации ограничительных мер. Они свободно путешествуют, выполняют свои обязанности». Из этого эксперт делает вывод, что меры ограничения не снимаются, в том числе, и потому, что «руководству просто нравится управлять в той правовой среде, которая выстроилась за последний год».

В качестве примера он привел новую норму, принятую в Дании, по которой уголовные преступления, совершенные во время пандемии – в том числе протесты и даже просто призывы к протестной активности – караются в два раза более сурово, чем в обычное время.

По мнению Кузнецова, наша страна на этом фоне смотрится гораздо более выигрышно. Если в России, даже в самые тяжелые моменты, в прессе было место для дискуссии и об адекватности и характере принимаемых мер, то в европейских СМИ споров о том, нужны ли маски, локдауны, ограничения не было в принципе, отметил Кузнецов. «Это является ярким проявлением цензуры», – сделал вывод докладчик.

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов напомнил, что в России полномочия региональных властей в борьбе с пандемией были год назад расширены, тогда как в Евросоюзе возникла «сверхцентрализованность», которая привела лишь к тому, что эксперт назвал приближением к «стремной антиутопии». «Общество у нас видит в целом, что совместные усилия с государством приводят к успешным результатам. А в Европе этого нет. В современной России, получается по факту, гораздо больше свобод, демократии и здравого смысла, чем в любой из отдельно взятых европейских стран», – заключил Мартынов.

Директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного клуба «Валдай» Федор Лукьянов отметил нарастание центробежных тенденций среди стан Евросоюза. Он предположил, что европейская интеграция, в том виде как она существовала во второй половине ХХ и начале XXI века, подошла к исчерпанию своей модели. «То, что было весной, мы все помним, как мишура на елке осыпалась вся европейская солидарность», – напомнил он. «Ситуация особенно нехороша тем, что все происходящее не является продуктом каких-то действий европейской закулисы. Если бы это было так, то было бы лучше, потому что, управляющий европейский класс прибывает в растерянности», – подчеркнул он. По мнению Лукьянова, главная беда европейских управленцев – это «хаотичность и спонтанность действий».

Сам термин «новая нормальность» впервые прозвучал на одном из саммитов G20 после глобального финансового обвала 2008 года. Коронакризис привел западный мир в состояние еще более выраженной «новой нормальности», полагают авторы доклада ЭИСИ.

Ранее сообщалось, что во многих странах ЕС в последние дни был введен строгий комендантский час. Нарушителям антикоронавирусных запретов власти пообещали гигантские штрафы и даже многолетние тюремные сроки. В минувшие выходные акции против ограничений из-за COVID-19 прошли по всей Европе.