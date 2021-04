Утвержден облик нового российского «стелс»-бомбардировщика Морпехи ТОФ получили новые БМП-3 Британцы оценили десять «перехватов» российских самолетов силами НАТО 2 апреля 2021, 08:30

Фото: Максим Туманов/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Британский таблоид The Daily Mail опубликовал материал о десяти «перехватах» российских самолетов силами Североатлантического альянса в районе Северной Атлантики, Северного, Черного и Балтийского морей. Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях. «Оставьте в покое бедных россиян, они только смотрят, где разместить свои базы в независимой Шотландии», – пошутил пользователь Iain, передает РИА «Новости». «Почему мы окружаем Россию, если не можем защитить Великобританию от «туристов» с лодок?» – задался вопросом AM. «Американские B-52 (на самом деле B-1B – прим. ВЗГЛЯД), дислоцированные в Норвегии, пролетали недалеко от России. Это взаимная деятельность», – отметил Braeburn. «Они в международном воздушном пространстве», – напомнил Voice of Sense. «Здесь не на что обращать внимание, это обычное занятие. НАТО и Россия регулярно проверяют реакцию друг друга», – заметил MetalGary. «А мы сокращаем количество наших самолетов-перехватчиков», – посетовал Ian48. Ранее королева Великобритании Елизавета II в ходе посещения мемориала австралийским летчикам пошутила о частом сопровождении британскими ВВС российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160. В ответ глава эскадрильи Мэтье Сандер пошутил, что ВВС Австралии (входят в Британское содружество) «очень весело преследовать русских». В ответ экс-начальник Дальней авиации (1997-2002) генерал-лейтенант Михаил Опарин заявил, что пилоты российских стратегических бомбардировщиков, которых берут на сопровождение истребители ВВС Великобритании, ведут воздушную разведку, и эта задача – не из области первоапрельских шуток. Экипажи Дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. По заявлению Минобороны, все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Названа цель скандала вокруг российского оборудования на немецких подлодках 30 марта 2021, 11:42

Фото: Carsten Rehder/DPA/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Российский фактор, поданный как некая попытка Москвы вмешаться в дела Германии, будет фишкой некоторых партий на предстоящих выборах», – заявил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя предстоящее обсуждение в Бундестаге факта использования российских навигационных устройств на немецких военных подлодках. Ранее об этом сообщило издание Bild. «Газета Bild – это таблоид, который постоянно придумывает новые провокации в отношении России. Думаю, громкого и длительного политического скандала не будет, потому что Германия все-таки не «банановая республика», – сказал немецкий политолог Александр Рар. «Также министерство обороны Германии уже ответило, что располагает серьезной системой противодействия возможным шпионским атакам и в свои технологии никого пускать не намерено», – подчеркнул эксперт. Собеседник предположил, что количество подобных публикаций в немецких СМИ будет возрастать по мере приближения дня выборов в Бундестаг, которые состоятся осенью текущего года. «Безусловно, российский фактор, поданный как некая попытка Москвы вмешаться в дела Германии, будет фишкой некоторых партий на предстоящих выборах», – считает собеседник. «Однако, думаю, вскоре последует серьезный ответ от правительства Германии о том, что эти закупки были сделаны абсолютно корректно, все было легитимно и транспарентно. Кроме того, российская технология на тот момент была самая лучшая из тех, какие можно было получить, поэтому никаких претензий ни у кого быть не должно», – заключил Александр Рар. Во вторник стало известно, что Бундестаг собрался обсудить информацию о том, что корабли ВМС Германии оснащены российскими навигационными устройствами. Об этом сообщила представитель фракции Свободной демократической партии по оборонным вопросам Мари-Агнес Штрак-Циммерман. Она также добавила, что «крайне раздражена» сообщениями о российских устройствах на немецких подводных лодках. Ранее издание Bild сообщило, что с российской компанией «Транзас» Берлин начал сотрудничать еще в 2005 году: при канцлере Герхарде Шредере около 100 кораблей ВМФ ФРГ были оснащены новыми навигационными системами. Позднее власти выбрали систему Transas Navi-Sailor 4000 для современных немецких подлодок U35 (в эксплуатации с 2015 года) и U36 (с 2016-го). По информации издания, «Транзас» был основан в Санкт-Петербурге в 1990 году и работает как в гражданском, так и в военном секторах. При этом в материале отмечается, что в 2018 году предприятие купила финская компания Wartsila, но подразделение вооружений осталось у России. «Из-за тесных связей с российским аппаратом безопасности эта часть «Транзаса», по мнению экспертов в области безопасности, находится в фокусе западных разведслужб», – говорится в статье. В ответ на запрос издания о том, могут ли устройства «Транзаса» представлять угрозу для немецких подлодок, в министерстве обороны ФРГ заявили, что «правительство прилагает большие усилия для обеспечения безопасности IT-, кибер- и криптосредств в ведении министерства обороны». Напомним, в августе 2018 года американское издание National Interest назвало состояние ВМС Германии позором для богатейшей страны Европы. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Российский генерал ответил на шутку британской королевы про российские самолеты 1 апреля 2021, 14:27 Текст: Дмитрий Зубарев

Пилоты российских стратегических бомбардировщиков, которых берут на сопровождение истребители ВВС Великобритании, ведут воздушную разведку, и эта задача – не из области первоапрельских шуток, заявил экс-начальник Дальней авиации (1997-2002) генерал-лейтенант Михаил Опарин. «Когда нас брали на сопровождение британские самолеты, мы испытывали только чувство морального удовлетворения. Никакого дискомфорта от этого не было – чтобы они вышли и нас сопровождали, было нашей задачей номер один. Мы же вели воздушную разведку и описывали все самолеты, которые нас сопровождали, потом уточняли, с каких аэродромов и какого расстояния они вылетали», – передает РИА «Новости» слова Опарина. Генерал пояснил, что во времена холодной войны советские бомбардировщики летали над странами НАТО только боевыми порядками, теперь же – парами по заранее разработанной программе, утвержденной Верховным главнокомандующим. Ранее королева Великобритании Елизавета II в ходе посещения мемориала австралийским летчикам пошутила о частом сопровождении британскими ВВС российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160. В ответ глава эскадрильи Мэтье Сандер пошутил, что ВВС Австралии (входят в Британское содружество) «очень весело преследовать русских». Названы преимущества России в случае конфликта с НАТО 30 марта 2021, 15:10

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Шведская газета Aftonbladet объяснила, почему в случае конфликта у России будет преимущество перед Североатлантическим альянсом. В первую очередь, по мнению аналитиков, Москва продолжает сохранять выгодное положение на суше в районе Балтийского моря, так что в случае войны российским военным будет проще получить подкрепление. Кроме того, согласно подсчетам Института оборонных исследований, Москва за неделю сможет собрать и отправить в Северную Европу до 68 механизированных батальонов, тогда как Атлантический альянс – не более 43, передает РИА «Новости». Еще одним немаловажным фактором эксперты называют наличие у России большого количества артиллерии и наземных систем ПВО. Они подчеркивают, что НАТО в отличие от России располагает меньшим количеством соединений для высокоинтенсивного конфликта и они менее скоординированы из-за подчинения разному командованию в разных странах. Вместе с тем специалисты считают, что у НАТО тоже есть свои преимущества, в частности на море и в воздухе. По некоторым оценкам, до 80 процентов общей огневой мощи Запада приходится на ВВС. «Россия сможет выбирать, где атаковать, а значит, избежит встречи с частью наземных войск Запада. Поэтому все будет происходить настолько быстро, что самолеты НАТО не успеют применить меры против российских наземных сил», – считает один из исследователей, Кристер Паллин. В заключение эксперты отметили, что вооружения таких стран – членов НАТО, как Германия, Польша и Великобритания, несмотря на их значительность, находятся в неудовлетворительном состоянии. Ранее замглавы МИД Александр Грушко заявил, что практическое взаимодействие между Россией и Североатлантическим альянсом прекращено, это самая низкая точка в отношениях со времен окончания холодной войны. В России предложили создать «умную» артиллерию из устаревших орудий 31 марта 2021, 08:51 Текст: Дмитрий Зубарев

ВНИИ «Сигнал» (входит в «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») планирует разработать комплект унифицированного оборудования, которое обеспечит автоматический ввод данных для стрельбы и наведение на морально устаревших буксируемых орудиях, что позволит модернизировать их до уровня высокоэффективных артиллерийских систем, сообщили в пресс-службе «Сигнала». На вооружении армии России имеется целый ряд буксируемых орудий, в которых вручную вводятся данные для стрельбы, наведение на цель и огонь ведутся также в ручном режиме боевыми расчетам. В то же время требования современных боевых действий предполагают все более высокую степень автоматизации средств поражения в рамках единой разведывательно-ударной системы. В частности, для артиллерии предполагается автоматизированное получение по каналам связи информации о целях противника и их координатах, автоматическое наведение и расчет момента открытия огня. Из-за ручного управления несамоходные гаубицы лишены возможности полноценной интеграции в единое инфополе в режиме реального времени. «Специалисты ВНИИ «Сигнал» провели ряд научных изысканий, в рамках которых исследовалась возможность автоматизации ствольной буксируемой артиллерии для резкого повышения ее эффективности. Принципиальная возможность такой модернизации подтверждена. Разработку комплекта автоматизации и приводов для буксируемых орудий планируем провести в ближайшие годы», – передает РИА «Новости» ответ компании на вопрос о перспективах удаленного управления несамоходными гаубицами. В компании пояснили, что для автоматического наведения буксируемых орудий, которые в оригинале наводятся в основном с помощью вращаемых боевым расчетом рычагов, «могут устанавливаться электроприводы, в частности, поворотного перемещения». Эти типы приводов, уточнили во ВНИИ «Сигнал», «были отработаны при создании новой бронетехники и не препятствуют, при необходимости, управлению в ручном режиме, а также не создают дополнительных усилий на органах управления». Такая модернизация буксируемых гаубиц через применение автоматизированной системы управления наведением и огнем (АСУНО), которую серийно выпускает также ВНИИ «Сигнал», позволит интегрировать их в единую систему управления тактического звена (ЕСУ ТЗ). Ранее в марте на полигоне Трехречье в Амурской области подразделение самоходных артиллерийских установок большой мощности «Малка» Восточного военного округа в ходе тактического учения выполнили стрельбы на максимальную дальность по координатам, полученным от беспилотного летательного аппарата. Елизавета II пошутила о российских и британских истребителях 1 апреля 2021, 12:15 Текст: Дмитрий Зубарев

Королева Великобритании Елизавета II в ходе посещения мемориала летчикам пошутила о частом сопровождении британскими ВВС российских истребителей, сообщает издание Mirror. В среду впервые с начала 2021 года королева вышла в свет, чтобы в день 100-летия Военно-воздушных сил Австралии посетить мемориал в Раннимид, посвященный летчикам Содружества наций, погибшим во Вторую мировую войну. Монарх в ходе мероприятия отметила навыки военно-воздушных сил, а также пообщалась с офицером ВВС – королева спросила командира эскадрильи о характере его работы, в частности, отправил ли он истребители Typhoon «преследовать русских», передает РИА «Новости». «Так точно, мадам, это для нас очень весело», – ответил Елизавете II командир эскадрильи Мэтье Сандер. Королева – глава Британского содружества, в которое входит и Австралия. Британские ВВС регулярно поднимают истребители Typhoon для сопровождения российских самолетов, совершающих полеты в международном воздушном пространстве. Напомним, в июле британские Typhoon не успели перехватить российские Ту-142, которые совершали полет в международном воздушном пространстве севернее Шотландии. Россия и Белоруссия на учениях «Запад-2021» отработают защиту Союзного государства 31 марта 2021, 15:25 Текст: Алина Назарова

Готовность вооруженных сил России и Белоруссии к защите Союзного государства будет проверена в ходе совместных стратегических учений «Запад-2021», сообщил глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов во время рабочей встречи с коллегой из Белоруссии Виктором Гулевичем. «В этом году на полигонах Республики Беларусь и Российской Федерации спланировано проведение совместного стратегического учения «Запад-2021». Основным итогом учения станет обеспечение готовности наших вооруженных сил к защите Союзного государства и демонстрация их совместных возможностей», – сказал Герасимов, передает РИА «Новости». «Запад-2021» пройдет на территории двух государств с 10 по 16 сентября под руководством начальников Генеральных штабов Белоруссии и России. Ожидается, что основой «Запада-2021» станет один из вариантов поэтапной эскалации военно-политической обстановки «вокруг условных стран». Как отмечал министр обороны России Сергей Шойгу, «Запад-2021» станет «важнейшим мероприятием по отработке практических действий войск». Планируется пригласить иностранных наблюдателей, в том числе из западных стран. Microsoft вооружит солдат США дополненной реальностью за 22 млрд долларов 1 апреля 2021, 11:23

Фото: army.mil

Текст: Алина Назарова

Microsoft выиграла контракт в 21,9 млрд долларов, согласно которому в ближайшие десять лет корпорация обеспечит армию США по меньшей мере 120 тыс. гарнитур дополненной реальности. Компания Microsoft предоставит гарнитуры IVAS (Integrated Visual Augmentation System, «Интегрированная система визуального дополнения»), которые будут накладывать контекстную информацию поверх реального мира и помогут солдатам тренироваться. Устройства основаны на разработанной в 2016 году гарнитуре Microsoft HoloLens, пишет Financial Times. «Программа обеспечивает повышенную осведомленность о ситуации, позволяя обмениваться информацией и принимать решения в различных сценариях», – говорит сотрудник Microsoft Алекс Кипман, добавляя, что гарнитуры «помогут оставаться солдатам в безопасности и сделают их более эффективными». На фоне этих новостей акции компании подорожали на 2% и достигли около 236 долларов за штуку. Как передает ТАСС со ссылкой на телеканал CNBC, сотрудничество Microsoft с армией США началось в 2018 году. Тогда компания получила контракт на сумму 480 млн долларов на разработку прототипов IVAS. Путин поздравил создателя ракетного экраноплана «Каспийский монстр» с 90-летием 31 марта 2021, 15:42 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин поздравил главного конструктора единственного в мире ракетного экраноплана «Лунь» и экраноплана КМ Владимира Кирилловых с 90-летием, сообщила пресс-служба НПП «Радар ммс». «Главный конструктор боевых ракетоносных экранопланов «Лунь» Владимир Николаевич Кирилловых удостоен благодарственного письма от президента России Владимира Владимировича Путина за многолетнюю и плодотворную работу в создании экранопланов и укрепление обороноспособности страны. Письмо от главы государства было официально вручено ветерану судостроения у него дома в Нижнем Новгороде, в день празднования его 90-летия», – цитирует сообщение предприятия РИА «Новости». Конструктор продолжает работу в должности советника гендиректора. Кирилловых – один из главных мировых специалистов по проектированию и испытанию экранопланов, на основе его идей были созданы несколько гражданских экранопланов взлетной массой от шести до 350 тонн, которые могут применяться для пассажирских и грузопассажирских перевозок и для поисково-спасательных операций. При участии Кирилловых созданы первые суда на подводных крыльях «Ракета», «Метеор», экранопланы КМ «Каспийский монстр» и «Орленок». Также под его руководством был создан самый большой и единственный в своем роде ракетный экраноплан «Лунь». Считается, что «Лунь» способен подходить к авианосцам на расстояние точного пуска ракеты из-за своей высокой скорости и незаметности. Он получил прозвище «убийца авианосцев». «Экранопланы – это будущее. Они актуальны не только как грозное оружие на море, но и как высокоэффективный скоростной транспорт для гражданских целей. Особенно в труднодоступных регионах со слабо развитой транспортной инфраструктурой, в том числе в зоне арктических широт. Сегодня на протяженных реках Сибири растет пассажиропоток – экранопланы будут там очень востребованы», – отметил сам Кирилловых. Установлены сроки переделки БПК «Адмирал Виноградов» во фрегат 30 марта 2021, 11:11 Текст: Дмитрий Зубарев

Большой противолодочный корабль (БПК) проекта 1155 «Адмирал Виноградов» Тихоокеанского флота (ТОФ) по примеру аналогичного БПК «Маршал Шапошников» станет фрегатом к 2025 году, получив для повышения ударных возможностей крылатые ракеты «Калибр-НК», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. «Предполагается, что ремонт и модернизация БПК «Адмирал Виноградов» начнется в 2021 году с возвращением в состав флота в 2024-2025 годах», – сообщил источник ТАСС. По словам собеседника агентства, линия на модернизацию БПК проекта 1155 во фрегаты – а таких сейчас в составе ВМФ России пять кораблей, не считая «Маршала Шапошникова» и «Адмирала Виноградова» – будет продолжена. Напомним, в ноябре большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» остановил эсминец американских ВМС, который зашел за линию государственной границы России на два километра. «Адмирал Горшков» поразил воздушные цели условного противника в Баренцевом море 1 апреля 2021, 21:34 Текст: Абдулла Шакиров

Фрегат Северного флота проекта 22350 «Адмирал Горшков» в рамках учений в Баренцевом море поразил две воздушных мишени зенитными ракетами комплекса ПВО «Полимент – Редут», сообщило Министерство обороны России. «Фрегат «Адмирал Горшков» успешно выполнил стрельбу зенитным ракетным комплексом «Полимент – Редут» в Баренцевом море. Корабль поразил две ракеты-мишени, поставленные малым ракетным кораблем «Айсберг», – передает сообщение ведомства РИА «Новости». Контроль стрельб выполнил малый ракетный корабль «Рассвет», закрытие морского района обеспечивали корабли Кольской флотилии: малые противолодочные корабли «Брест» и «Снежногорск», а также базовые тральщики «Коломна» и «Ядрин». Участок Баренцева моря, где проводились учения, был заранее объявлен опасным и закрыт для судоходства и полетов авиации, отмечается в сообщении. В пятницу, 26 марта, фрегат «Адмирал Горшков» провел артиллерийские стрельбы из 130-миллиметровой установки по мишеням на Новой Земле. Летчики ВВО отработали полеты на Су-34 на предельных высотах 1 апреля 2021, 09:12 Текст: Дмитрий Зубарев

В Хабаровском крае летчики бомбардировочной авиачасти армии ВВС и ПВО Восточного военного округа совершили учебно-тренировочные полеты на истребителях-бомбардировщиках Су-34 на максимальную высоту, сообщили в Минобороны. «Весь летный состав, имея большой опыт работы на СУ-34, успешно выполнил полеты высотах до 17 тыс. метров», – передает официальный сайт Минобороны. Перед началом полетов инженерно-технический состав, а перед самим взлетом и сами летчики проверили работоспособность всех механизмов, готовность к совершению полетов многоцелевых истребителей-бомбардировщиков, а также управляемость Су-34 на предельных высотах. Напомним, в феврале экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 с помощью авиабомб уничтожили заглубленный штаб условного противника на учениях в Курганской области. Сторожевой катер усилил охрану границы Крыма с Украиной 1 апреля 2021, 11:24 Текст: Дмитрий Зубарев

Пограничники Крыма получили новый сторожевой катер для охраны государственной границы и обеспечения безопасности на севере Крыма, сообщает пресс-служба крымского погрануправления ФСБ. «Катер амфибийного типа будет выполнять задачи в заливах Сиваш, Каркинитский и Перекопский», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства. Новый пограничный сторожевой катер на воздушной подушке проекта А25ПС предназначен для охраны государственной границы и обеспечения безопасности России на севере Крымского полуострова, добавили в ведомстве. Катер может свободно передвигаться по суше, мелководью, болотистой местности, камышовым зарослям и замерзшим водоемам. Способен развивать скорость более 50 узлов и перевозить 12 военнослужащих с вооружением и двумя квадроциклами. «Основными задачами по применению пограничных сторожевых катеров на воздушной подушке проекта А25 на севере Крыма являются: контроль за соблюдением правил пограничного законодательства, преследование быстроходных маломерных целей, ведение поисковых и спасательных операций, доставка военнослужащих и грузов в труднодоступные участки местности», – отметили в ведомстве. Пограничники отметили, что катер оснащен противопульным бронированием и крупнокалиберным пулеметом калибра 12,7 мм, который может быть использован в случае угроз безопасности или покушения на территориальную целостность. Напомним, в ноябре глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил, что Киев не сделал выводов из провокации, устроенной два года назад в Керченском проливе, и продолжает нагнетать обстановку вокруг Крыма. Австралия решила создать собственные управляемые ракеты 31 марта 2021, 09:17 Текст: Дмитрий Зубарев

Австралия в целях повышения оборонного потенциала совместно с США приступит к созданию собственных управляемых ракет, заявил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон. Появление у Австралии таких вооружений глава правительства объяснил «меняющейся глобальной ситуацией и ростом напряженности в Тихоокеанском регионе». «Создание нашего собственного суверенного ракетного потенциала необходимо для обеспечения безопасности австралийцев», – передает ТАСС слова Моррисона. Премьер-министр сообщил, что первоначально на создание ракет будет выделен 1 млрд австралийских долларов (761 млн долларов). Ассигнования станут частью запланированных инвестиций в оборону и оборонную промышленность в течение 10-летнего периода. По данным военных экспертов, Австралия остро нуждается в противокорабельных ракетах большой дальности воздушного и морского базирования. В целях их создания она готова к сотрудничеству с такими крупнейшими американскими производителями оружия, как Lockheed Martin. Как заявил ранее австралийский министр обороны Питер Даттон, тесное взаимодействие с США в этой области «удовлетворит как растущие потребности Австралии в таких видах оружия, так и потребности ее самого важного военного партнера». По данным Австралийского института стратегической политики, Канберре потребуется 100 млрд австралийских долларов в течение 20 лет для закупки ракетного и другого современного вооружения. Напомним, в январе минобороны страны сообщило, что правительство Австралии потратит 1 млрд австралийских долларов (770 млн долларов США) на разработку нового военно-морского вооружения, включая ракеты и торпеды большой дальности. «Адмирал Касатонов» отработал поиск подлодок в Средиземном море 30 марта 2021, 11:51 Текст: Дмитрий Зубарев

Первый серийный фрегата проекта 22350 «Адмирал Касатонов» в ходе учений искал в Средиземном море подводные лодки, а также отработал противолодочные задачи, сообщает пресс-служба Северного флота. «Экипаж корабля выполнил поиск подводных лодок с помощью бортового гидроакустического вооружения и отработал противолодочное маневрирование при уклонении от атаки условного подводного противника», – передает РИА «Новости» сообщение флота. Всего за время похода, который начался 30 декабря прошлого года, фрегат «Адмирал Касатонов» прошел около 16 тыс. морских миль и посетил порты Алжира, Греции, Египта, Кипра, Сирии и Турции. Поход фрегата обеспечивают средний морской танкер «Вязьма» и спасательный буксир «Николай Чикер». Утвержден облик нового российского «стелс»-бомбардировщика 2 апреля 2021, 08:20 Текст: Алина Назарова

Министерство обороны утвердило окончательный облик «стелс»-бомбардировщика, известного как Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), который разрабатывает ПАО «Туполев», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. «По итогам серии испытаний макетов самолета на радиолокационную заметность, а также по результатам проверок аэродинамических качеств макетов самолета в ЦАГИ российским военным ведомством утвержден окончательный технический облик ПАК ДА. Опытно конструкторские работы по программе находятся на этапе рабочего проектирования, ведется строительство нескольких опытных образцов перспективного бомбардировщика», – сказал источник РИА «Новости». По его словам, новый бомбардировщик будет строиться по аэродинамической схеме «летающее крыло», получит дозвуковую скорость и большую продолжительность полета, на нем будет применяться только внутрифюзеляжное вооружение, включая перспективные крылатые ракеты большой дальности и гиперзвуковые ракеты. Бортовое оборудование самолета максимально автоматизируют, вплоть до возможности применения в беспилотном режиме, а приоритет в концепции ПАК ДА отдан «стелс»-технологиям и соответствующей тактике применения, включающей «длинную руку» (дальнобойное оружие). «Также предполагается, что бомбардировщик сможет управлять группами беспилотных летательных аппаратов и будет способен применять весь спектр ракет класса «воздух – воздух», – добавил собеседник. Новый бомбардировщик разрабатывается ПАО «Туполев». Его предполагается принять на вооружение до 2027 года. Ожидается, что самолет заменит в Воздушно-космических силах ракетоносцы Ту-95МС. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему создание этой машины имеет столь большое значение, что мы знаем об этой программе – и почему ПАК ДА будет сильно отличаться от современных российских самолетов данного класса.