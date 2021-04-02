В работе сервисов Microsoft на территории США произошел сбой

Эксперт предположил ответ Генштаба России на претензии США о войсках на границе с Украиной

«Скорее всего, Герасимов напомнил Милли о том, что внутри страны мы имеем право размещать свои войска там, где считаем нужным», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя телефонный разговор глав генштабов США и России о якобы наращивании военной мощи России у границ с Украиной.

«Думаю, что в разговоре Герасимова и Милли речь могла идти о том, что на территории Российской Федерации мы имеем право размещать свои войска там, где считаем нужным. Ни перед кем мы отчитываться не обязаны», – предположил доктор военных наук Константин Сивков.

Отвечая на вопрос о якобы наращивании российских войск на границе, эксперт напомнил о военных учениях НАТО «Защитник Европы – 2021», которые будут проводиться в том числе вблизи российских западных границ. «Мы не можем спокойно наблюдать, как на наших границах наращивает свою военную мощь НАТО», – подчеркнул Сивков.

Эксперт также добавил, что недавние заявления Украины о наращивании своих войск в районах Донецка и Луганска свидетельствуют о высокой вероятности нового вооруженного конфликта. «В ДНР и ЛНР находятся граждане России, которых мы в соответствии с Конституцией РФ обязаны защищать. Поэтому мы вполне на законных основаниях можем наращивать свои вооруженные силы на западных границах страны», – заключил Сивков.

Ранее председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли провел телефонные разговоры с начальником Генштаба ВС России – первым замминистра обороны страны генералом армии Валерием Герасимовым, а также с главнокомандующим вооруженными силами Украины Русланом Хомчаком. До этого в Киеве прозвучала новая серия заявлений о готовности ВСУ «идти в наступление» в Донбассе и о том, что Россия якобы сконцентрировала огромные военные силы на границе с Украиной.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что разговор глав генштабов США и России мог касаться вопроса наращивания военной мощи России у границ с Украиной. США «обратились к России», чтобы «получить немного больше ясности относительно того, что именно происходит». Однако Кирби оказался «не готов представить больше подробностей».

Накануне ВЗГЛЯД писала о проведении трехсторонних переговоров лидеров России, Германии и Франции, которые обсудили широкую повестку: от коронавируса и кризиса в Белоруссии до ситуации в Сирии и Ливии. При этом тема Украины и войны в Донбассе – будучи одной из ключевых – обсуждалась без Зеленского. По мнению экспертов, переговоры свидетельствуют о большом потенциале формата «евротройки» с участием России и уже вызвали в Киеве нервозную атмосферу.

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