Пользователи пожаловались на сбои в работе Instagram и WhatsApp

Проблемы в работе принадлежащих компании Facebook социальных сетях Instagram и WhatsApp наблюдаются в пятницу в ряде стран. Больше всего на сбои в работе мессенджера жалуются в США, России, Великобритании, сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающем работу интернет-ресурсов.

Глобальный сбой произошел у Facebook и принадлежащих ему Instagram и WhatsApp. Сбои в работе соцсетей начались примерно в 20.10. О проблемах сообщали жители Польши, Венгрии, Италии, Аргентины и других стран. Жители России столкнулись со сбоями в работе WhatsApp и Instagram.

«Нам известно, что в данный момент некоторые люди испытывают трудности с доступом к сервисам семейства приложений Facebook. Мы делаем все возможное, чтобы устранить неполадки как можно скорее», – заявил официальный представитель Facebook, передает РИА «Новости».

Как отмечает сервис, 76% пользователей Instagram испытывают проблемы при просмотре новостной ленты, 15% не могут войти на сайт, еще 7% жалуются на проблемы с заходом в свою учетную запись, передает ТАСС.

Около 71% пользователей WhatsApp, сообщивших о проблемах в работе приложения, испытывают проблемы с соединением. 26% жалуется на сложности в отправлении и получении сообщений, 1% не могут войти в свою учетную запись.

Ранее в работе «ВКонтакте» зафиксировали массовый сбой.