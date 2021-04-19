В Чехии заявили, что взрывы на складах в Врбетице не были актом гостерроризма

Взрывы на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году не были актом государственного терроризма, заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, отметив, что Россия не нападала на Чехию.

«Это не был акт государственного терроризма. Россия не напала на Чехию. Это было нападение на товар, который предназначался для болгарского торговца [оружием], который затем, наверное, хотел продать его», – цитирует ТАСС Бабиша.

В свою очередь генпрокурор Чехии Павел Земан сообщил, что следователи в республики, расследующие инцидент со взрывом на складах в Врбетице, работают с версией, согласно которой целью нападавших было вооружение, предназначенное для отправки в Болгарию республики, передает РИА «Новости».

«Целью нападения (на склад во Врбетице) было вооружение, предназначенное для вывоза в Болгарию. При этом взрыв не должен был произойти на территории Чехии», – сказал Земан.

В понедельник сотрудники посольства России покинули Чехию. Всего из Праги вылетели 62 человека, в том числе 28 детей. Днем ранее МИД сообщил, что Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, дипломаты покинули Россию 19 апреля.

Напомним, Чехия в субботу заявила, что высылает 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки. Власти Чехии подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Прага пообещала рассекретить данные о взрыве на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Кроме того, власти Праги потребовали Москву вернуть часть парка Стромовка, которую с 1968 года занимало посольство СССР, а сейчас занимает посольство России.

Между тем бывший президент Чехии Вацлав Клаус заявил, что не верит в причастность России к взрывам складов боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

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