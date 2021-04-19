Экс-президент Чехии назвал причину обвинений в причастности РФ к взрывам в Врбетице

Бывший президент Чехии Вацлав Клаус заявил, что не верит в причастность России к взрывам складов боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

«Нашему правительству и связанной с ним псевдооппозиции становится понятно, что коронавирусом нельзя пугать людей бесконечно, и поэтому они отчаянно искали другое сконструированное пугало, чтобы держать людей в страхе. Они очень хорошо знают, что напуганными людьми легче управлять», – цитирует его слова РИА «Новости».

Клаус также отметил, что «если бы (президент США Дональд – прим. ВЗГЛЯД) Трамп снова победил на президентских выборах в США и был президентом сегодня, то не было бы никакой запоздалой истории про (взрывы в – прим. ВЗГЛЯД) Врбетице».

Ранее МИД России сообщил, что Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, дипломаты должны покинуть Россию до конца дня 19 апреля.

В субботу стало известно, что Чехия высылает 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки. Власти Чехии подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В тот же день полиция Чехии сообщила, что россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон считает подозреваемыми в отравлении Скрипалей, объявлены в розыск. Полиция пояснила, что Петрова и Боширова объявили в розыск в рамках расследования «обстоятельств серьезного преступления».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами». Российский МИД выразил чешским властям решительный протест в связи с высылкой российских дипломатов, отметив, что Москва примет ответные меры в адрес Чехии.