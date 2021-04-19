Познер назвал преимущества российских женщин перед мужчинами

Журналист и телеведущий Владимир Познер перечислил преимущества, которыми, по его мнению, женщины обладают перед мужчинами, отметив, что считает россиянок необыкновенно красивыми и сильными.

В интервью для YouTube-канала Masters of Taste журналистка Алена Долецкая предложила телеведущему выбрать между патриархатом и матриархатом. «А можно без того и без другого?» – пошутил в ответ Познер, при этом добавив, что предпочитает матриархат.

«Я гораздо более высокого мнения, честно вам скажу, о женщинах, чем о мужчинах. В России особенно», – объяснил он. Телеведущий подчеркнул, что считает российских женщин необыкновенно красивыми и сильными, назвав Россию женской страной.

«Мужчин красивых немного, на мой взгляд. Они ноющие, они пьющие, женщины их поддерживают. Женщины и дома, и на работе, и дети», – отметил журналист. По его словам, именно поэтому иностранцы охотно женятся на россиянках. Он отметил, что при этом иностранки неохотно выходят замуж за мужчин из России.

В заключение он добавил, что в то же время в русском языке существуют пословицы вроде «курица не птица, баба не человек», «баба с возу – кобыле легче». «Это же ведь черт знает что на самом деле!», – заключил Познер.

Напомним, 8 марта Познер поздравил всех женщин с Международным женским днем, напомнив, что на самом деле этот праздник зародился в 1910 году, когда американские швеи вышли на улицы Нью-Йорка, требуя равной оплаты труда с мужчинами. Журналист призвал россиянок помнить об этом, и требовать к себе равного отношения. «Таковы мои пожелания россиянкам к 8 марта», – заключил он.