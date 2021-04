Макрон не увидел необходимости в «Спутнике V» для вакцинации в ЕС Главу минюста Украины заподозрили в рейдерстве У российского посольства в Праге произошли беспорядки 18 апреля 2021, 19:42 Текст: Елизавета Булкина

Стычка между участниками антироссийской акции и их противниками произошла у здания российского посольства в Праге, сообщило «Чешское телевидение». У стен посольства прошла акция представителей гражданской инициативы «Миллион моментов для демократии», которые выкрикивали антироссийские лозунги. Участники акции поддержали решение властей Чехии о высылке 18 российских дипломатов, передает РИА «Новости». Позже к посольству подошла группа человек, которые решение Праги не одобрили. Между собравшимися началась драка. В результате был задержан один человек. В ночь на воскресенье хулиганы облили кетчупом стены, окружающие территорию посольства России в Чехии, их задержали сотрудники полиции. Накануне стало известно, что Чехия высылает 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки. Власти Чехии подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами». Российский МИД выразил чешским властям решительный протест в связи с высылкой российских дипломатов, отметив, что Москва примет ответные меры в адрес Чехии. «Этот враждебный шаг стал продолжением серии антироссийских акций, предпринятых Чехией за последние годы. Нельзя не видеть также американский след», – заявили в МИДе.

В Москве предположили закрытие посольства Чехии 18 апреля 2021, 01:49 Текст: Антон Антонов

Дипломатический источник прокомментировал решение Чехии выслать 18 российских дипломатов. «Видимо, решили закрыть свое посольство в Москве», – приводит его слова «Интерфакс». Напомним, Чехия утверждает, что Москва якобы может быть причастна к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Из Чехии решено выслать 18 российских дипломатов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами». Обсуждение военного переворота в Белоруссии сняли на камеру 18 апреля 2021, 00:31

Фото: кадр ОНТ

Текст: Антон Антонов

СМИ опубликовали видеозапись разговора, в ходе которого адвокат Юрий Зенкович обсуждает планы военного переворота в Белоруссии. Видеозапись опубликовал белорусский гостелеканал OНТ в Telegram. Зенкович на видео заявил: «Задача номер один у нас, получается, устранить самого главного; задача номер два – занять, блокировать внутренние войска, блокировать ОМОН». Он указал на необходимость взять под контроль «несколько символических зданий» в центре белорусской столицы, в частности, радиостанцию и телевидение. Далее заговорщики собирались «зачитать обращение». Кроме того, планировалось заблокировать Минск, чтобы «не могли подтянуть внешние войска». Напомним, ФСБ России задержала двух человек, которые готовили военный переворот в Белоруссии и устранение президента республики. Сам Александр Лукашенко рассказал о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей, отметив, что к этому причастны спецслужбы США. Он также обвинил руководство США в причастности к попытке покушения. Кроме того, Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин спрашивал главу американского государства Джо Байдена о случившемся. «Бульканье – и ни одного ответа», – сказал Лукашенко о реакции Байдена. ФСБ задержала подозреваемых в подготовке покушения на Лукашенко 9 мая 17 апреля 2021, 21:06

Фото: kremlin.ru

Текст: Ксения Панькова

ФСБ России задержала двух человек, которые готовили военный переворот в Белоруссии и устранение президента республики Александра Лукашенко. В отношении лиц в Белоруссии возбудили уголовные дела, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. «Федеральной службой безопасности РФ совместно с Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь (РБ) в результате проведенной спецоперации пресечена противоправная деятельность имеющего двойное гражданство США и Республики Беларусь Зянковича Юрия Леонидовича и гражданина РБ Федуты Александра Иосифовича, планировавших осуществление военного переворота в Белоруссии по отработанному сценарию «цветных революций» с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение президента Александра Лукашенко», – приводит ТАСС сообщение ЦОС. В ведомстве отметили, что по информации, «полученной от белорусских партнеров, в приватных чатах одного из интернет-мессенджеров идеологи белорусской радикальной оппозиции Зянкович и Федута организовали обсуждение плана вооруженного мятежа в Белоруссии и решили провести в Москве личную встречу с использованием доступных им мер конспирации с оппозиционно настроенными генералами ВС республики». Как отметили в ЦОС, по прибытии Зянковича в Москву после проведенных консультаций в США и Польше намеченная встреча состоялась в отдельном кабинете одного из столичных ресторанов. «В ходе встречи заговорщики заявили «белорусским генералам», что для успешной реализации их замысла необходимо физическое устранение практически всей верхушки руководства республики. Они подробно изложили план военного переворота, в частности включающий захват радио и телецентров для трансляции их обращения к народу, блокирование в столице республики лояльных действующей власти подразделений внутренних войск и ОМОНа. Готовилось полное отключение энергосистемы Белоруссии для затруднения действий силовых и правоохранительных структур. Предполагалось, что активную фазу начнут некие вооруженные формирования («партизаны»), находящиеся на т. н. скрытых базах», – сообщили в ФСБ. По данным ведомства, конечной целью являлось изменение конституционного строя Белоруссии с упразднением поста президента и возложением руководства страной на Комитет национального примирения. При этом, как подчеркнули в ФСБ, Зянкович планировал стать «куратором» парламента Белоруссии и правовой системы, а Федута хотел заниматься политической реформой и идеологической работой в республике. В российском ведомстве подчеркнули, что «датой осуществления военного переворота оппозиционеры избрали день проведения парада Победы в Минске 9 мая с. г.» «После документирования указанной встречи заговорщики были задержаны российскими органами безопасности и переданы белорусским партнерам», – добавили в ЦОС. В отношении Зянковича и Федуты следственными органами Белоруссии расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 («Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти») Уголовного кодекса Белоруссии. В свою очередь сам Лукашенко также рассказал о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей, отметив, что к этому причастны спецслужбы США. «Мы задержали группу, они показали, как это все планировали (…) мы обнаружили явно работу иностранных спецслужб, скорее всего, ЦРУ, ФБР – не знаю, кто там из американцев работал. Мы обнаружили их желание явиться в Минск и уже заняться организацией покушения на президента и детей», – сказал Лукашенко, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ОНТ. По словам белорусского лидера, в планах у задержанных был «захват ребенка (Лукашенко – прим. ВЗГЛЯД) – одного, второго, как получится». Ранее сообщалось, что в ночь на 12 апреля в отдел московской полиции поступило сообщение о пропаже без вести первого пресс-секретаря Александра Лукашенко Александра Федуты. Полиция Чехии объявила в розыск россиян Петрова и Боширова 17 апреля 2021, 22:30

Фото: Policie ČR/Twitter

Текст: Антон Антонов

Россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон считает подозреваемыми в отравлении Скрипалей, объявлены в розыск, сообщила полиция Чехии. Полиция пояснила, что Петрова и Боширова объявили в розыск в рамках расследования «обстоятельств серьезного преступления». В Twitter полиция опубликовала их фотографии. Указывается, что в октябре 2014 года Петров и Боширов должны были находиться сначала в Праге, а позднее в Моравско-Силезской области Чехии и Злинском крае, передает ТАСС. В сообщении полиции говорится, что каждый из них использовал как минимум «два удостоверения личности». Сообщается, что россияне «сначала показали два российских паспорта» – на имя Александра Петрова (дата рождения – 13 июля 1979 года) и Руслана Боширова (12 апреля 1978 года). Впоследствии они предъявили паспорт Молдавии на имя Николая Попы (18 июля 1979 года) и паспорт Таджикистана на имя Руслана Табарова (23 октября 1975 года). В полиции также заявили, что не могут подтвердить связь между розыском Петрова и Боширова и взрывом в Врбетице в 2014 году. Напомним, глава МИД Чехии Ян Гамачек сообщил, что из страны высылают 18 российских дипломатов, они должны покинуть страну в течение 48 часов. Как рассказал чешский премьер Андрей Бабиш, власти Чехии подозревают спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами». По версии Лондона, Петров и Боширов подозреваемых в отравлении Скрипалей. СМИ сообщали, что Петров и Боширов в 2014 году якобы побывали в Чехии до приезда туда экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Против россиян введены санкции ЕС и США. Чехия высылает 18 российских дипломатов 17 апреля 2021, 21:26 Текст: Ксения Панькова

Чехия высылает 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки, заявил первый вице-премьер, глава МВД, и.о. главы МИД страны Ян Гамачек, отметив, что они должны покинуть Прагу в течение 48 часов. «Я как министр иностранных дел Чехии принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были нашими спецслужбами четко определены как офицеры российских спецслужб СВР и ГРУ. В течение 48 часов Чехию должны покинуть 18 сотрудников российского посольства», – цитирует ТАСС Гамачека. Как рассказал чешский премьер Андрей Бабиш, власти Чехии подозревают спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Nova. «Есть обоснованное подозрение в причастности российских офицеров ко взрыву склада боеприпасов у Врбетице в 2014 году. Был нанесен огромный ущерб... Но прежде всего, там погибли два наших соотечественника», – заявил Бабиш. По данным издания Novinky, он также заявил, что «о серьезных фактах, касающихся безопасности» Чехии, ему сообщили накануне. «Сегодня мы проинформировали президента Земана об этом деле и о предлагаемой процедуре, и президент выразил нам свою абсолютную поддержку», – добавил чешский премьер. Ранее Гамачек отменил поездку в Москву, где должен был обсудить возможность приобретения вакцины «Спутник V». Итальянский аналитик: Байден потребует от Путина геополитических уступок 18 апреля 2021, 13:28

Фото: Biden Transition TV/Cnp/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Президент США Джо Байден хочет добиться геополитических уступок России, поэтому он использует тактику давления и устрашения, считает ведущий аналитик геополитического журнала Limes Дарио Фаббри. «Байден не хочет войны, он хочет продемонстрировать, насколько Америка может представлять опасность, чтобы на этой основе достигать своих геополитических целей... На встрече с [президентом России Владимиром] Путиным, если она состоится, он может пообещать меньшее давление и определенный нейтралитет по Украине, но потребовать в обмен снизить присутствие России в ряде регионов, включая Средиземноморский и Ближневосточный, а также отдалиться от Китая», – рассказал Фаббри ТАСС. Аналитик считает, что Вашингтон занял позицию нападающего в отношении Москвы. Такое положение имеет несколько причин, наименьшая из них – личность самого Байдена. По мнению эксперта, президент США хочет показать, что кардинально отличается от своего предшественника Дональда Трампа и «работает на внутреннее общественное мнение». «Россию легче представить в качестве врага, чем тот же Китай. Это понятный американцам враг после всех лет холодной войны, и потом в России, в отличие от Китая, говорят о своих достижениях на международном уровне. Россия не скрывает свои действия на Ближнем Востоке, где наращивает свою роль. Это делает Россию в определенном смысле уязвимее с точки зрения поводов для нападок», – добавил Фаббри. По мнению эксперта, еще одна причина – это попытка США сблизиться с основными европейскими странами, и для этого Байден также использует риторику общего врага. Напомним, 13 апреля Байден в ходе телефонной беседы с Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке». Пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден предложил Путину провести встречу. При этом 15 апреля Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях. В Госдуме сочли возможным выход России из ПАСЕ 18 апреля 2021, 00:58 Текст: Антон Антонов

Учитывая антироссийские шаги стран Европы, не исключен выход России из ПАСЕ, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, «можно говорить о возможном выходе из Совета Европы, из ее Парламентской ассамблеи». В эфире «Соловьев. Live» он отметил, что «выйти можно только из Совета Европы в целом». Слуцкий считает, что власти России примут «адекватное решение, соответствующее тому, что Совет Европы и в первую очередь ПАСЕ используются для нанесения разного рода ударов по России», передает РИА «Новости». Комментируя высылку из Чехии 18 российских дипломатов, Слуцкий заявил, что это попытка Европы отвлечь внимание от событий в Белоруссии, причем «работа очень профессиональная» – едва «прозвучали обвинения в адрес президента США – как по команде» выслали дипломатов. Слуцкий уверен, что «все это совершенно четко срежиссированно». «Белорусы нападают на Соединенные Штаты, а мы сейчас отвлечем и в политической, и в информационной плоскости и нападем на Россию», – сказал Слуцкий. По его словам, Чехия «идет в русле русофобского фарватера Вашингтона». Он заявил, что «основания не выдерживают критики, равно как и отсылки к событиям 2014 года». Слуцкий выразил уверенность, что «реальных причин для такого шага не было», передает ТАСС. Напомним, ФСБ России задержала двух человек, которые готовили военный переворот в Белоруссии и устранение президента республики. Сам Александр Лукашенко обвинил руководство США в причастности к попытке покушения. Глава МИД Чехии Ян Гамачек сообщил, что из страны высылают 18 российских дипломатов. Власти Чехии якобы подозревают спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Также полиция Чехии объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Макрон призвал определить «красные линии» для России 17 апреля 2021, 23:58

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Западным странам в отношениях с Россией необходимо определить красные линии, через которые Москва не должна переступать, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он сказал, что «в случае недопустимого поведения следует вводить санкции». Однако Макрон считает, что нельзя «ограничиваться санкциями». По его словам, также необходим «конструктивный диалог» с Москвой, «честный и открытый», передает ТАСС со ссылкой на CBS и Agence France-Presse. Президент Франции считает, что глава российского государства Владимир Путин «может быть готов возобновить диалог». Макрон заявил, что диалог необходим для создания «системы, которая будет лучше, в плане контроля над вооружениями», а также для того, чтобы «стабилизировать многие из существующих сейчас в мире конфликтов», передает РИА «Новости». Напомним, Елисейский дворец сообщил, что Макрон в ближайшее время намерен провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. В пятницу Макрон принял в Елисейском дворце президента Украины Владимира Зеленского. ФСБ раскрыла подробности готовившегося покушения на Лукашенко 18 апреля 2021, 12:25

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Подозреваемые в подготовке переворота в Белоруссии планировали разграбить и присвоить имущество лидера республики Александра Лукашенко, заговорщики получили данные на высших должностных лиц страны от хакеров, следует из оперативной съемки ФСБ. В субботу ФСБ задержала имеющего двойное гражданство США и Белоруссии Юрия Зянковича и гражданина Белоруссии Александра Федуты, планировавших осуществление военного переворота в Белоруссии. В эфире канала «Россия 1» показаны кадры оперативной видеосъемки ФСБ. На них демонстрируется задержание Зенковича и Федуты. Как рассказывается в сюжете, генералов из числа подозреваемых позвали в ресторан на Садовом кольце и разместили в вип-комнате. Федута с Зенковичем сразу заявили, что их цель – убийство Лукашенко, говорится в сюжете. «Задача номер 1 – устранить самого главного. Задача номер 2 – блокировать внутренние войска, блокировать ОМОН. Задача номер 3 – занять несколько символических объектов в центре города, в том числе радиостанцию, телевидение, чтобы мы могли зачитать обращение. И желательно заблокировать Минск, чтобы не могли подтянуть внешние войска», – сказал Зенкович, передает РИА «Новости». Отмечается, что на встречу в ресторан Федута и Зенкович привезли даже поименный список лиц, занимающих высшие должности в органах власти Белоруссии, которых планировалось убить или отправить в концлагерь. «Как минимум 30 человек еще... должны быть интернированы буквально в первый час. И это означает, что часть из них просто эмвэдэшники, ГБ (государственная безопасность – прим. ВЗГЛЯД), часть штатские. Исполняющий обязанности премьера автоматически становится исполняющим обязанности президента, поэтому он должен быть интернирован», – говорил Федута. «Палата представителей», – добавлял Зенкович. В сюжете отмечается, что нужную информацию о чиновниках уже раздобыли хакеры. «Все личные данные на них... Наши ребята взломали сервера МВД, КГБ, Следственного комитета. Выкачали все базы данных. Все личные данные мы предоставим», – заявил Зенкович. По данным следствия, к подготовке переворота подозреваемые планировали привлечь националистов из Киева, отмечается в сюжете. «Григор, вопрос звучит так – давай, Григор, разом замочим Луку, а после кто будет править в Беларуси, мы решим после», – эта фраза из беседы подозреваемых звучит в сюжете. На встрече в Москве подчеркивалось, что основной целью в начале переворота должно было стать устранение Лукашенко. Подозреваемые заявили, что им нужно как минимум пять лет для трансформации общества и государства, после военного мятежа и убийств Белоруссия должна стать инкубатором для «выращивания демократии» по опыту Польши, отмечается в сюжете. «Потому что, если сейчас провести выборы, то у нас вместо Лукашенко выберут Лукашенко. И будет то же самое еще на 25 лет», – говорил Зенкович на встрече. В свою очередь Федута добавил, что «будет создан государственный совет, туда войдут лидеры всех зарегистрированных партий. Это задача министерства юстиции». «Я считаю, что выращивание демократии должно идти, это пример Польши показывал, с местного самоуправления», – вновь говорил Зенкович. Зенкович и Федута на встрече рассказали, чем они займутся после переворота. «Я буду отвечать за правовую реформу. Соответственно, курирование министерства юстиции, судов, разработку новой конституции и парламент», – приводятся в сюжете слова Зенковича. «Политическая реформа, идеологические ведомства, пресса, министерство культуры, министерство образования, партийная система и ЦИК, получается, мы курируем», – добавил Федута. В конце встречи Зенкович и Федута предложили генералам совершить классический «гоп-стоп», то есть разграбить и присвоить имущество Лукашенко, рассказывает корреспондент за кадром. Напомним, ФСБ России задержала двух человек, которые готовили военный переворот в Белоруссии и устранение президента республики. В свою очередь сам Лукашенко также рассказал о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей, отметив, что к этому причастны спецслужбы США. Лидер Белоруссии также обвинил руководство США в причастности к попытке покушения. Кроме того, Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин спрашивал президента США Джо Байдена о случившемся. «Бульканье – и ни одного ответа», – сказал Лукашенко о реакции американского лидера. В России создали первую в мире систему «воздушного минирования» против беспилотников 18 апреля 2021, 15:43

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Текст: Ксения Панькова

Главный конструктор группы компаний ZALA Aero (входит в группу компаний «Калашников» госкорпорации «Ростех») Александр Захаров сообщил, что российские специалисты создали первую в мире систему «воздушного минирования» против беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По его словам, основой системы станут дроны-камикадзе «Ланцет»: они вдвое быстрее беспилотников потенциального противника и с легкостью смогут их поразить, передает РИА «Новости». «Мы со своими 300 километрами в час на пикировании совершенно спокойно это сделаем», — заявил Захаров в эфире телеканала «Россия 1». Помимо этого, «Ланцеты» могут находиться в воздухе в течение нескольких десятков часов, тем самым создавая «минирование». Отмечается, что система проходит испытания, в ходе которых дроны тренируют на воздушных шарах. По словам источника в оборонно-промышленном комплексе, российские спецподразделения с прошлого года применили несколько десятков беспилотников «Ланцет-3» для ударов по международным террористам в Сирии. В российскую группировку войск в Сирии была поставлена опытная партия барражирующих боеприпасов «Ланцет» разработки «Калашникова. Также в Сирии с 2019 года используются беспилотники-камикадзе «Куб» производства ZALA Aero. ZALA Aero создала и первый беспилотник конвертоплан, который сочетает в себе качества самолета и квадрокоптера. Аппарат может совершать вертикальные взлет и посадку. Компания также разработала первый беспилотник с гибридной силовой установкой, состоящей из двигателя внутреннего сгорания и электродвигателя. Ранее Захаров сообщил, что Израиль копирует технологии российских беспилотников. Напомним, в июне 2019 года сообщалось, что концерн «Калашников» создал первый в России барражирующий дрон-камикадзе «ZALA Ланцет». Госдеп отреагировал на данные о причастности США к планам убийства Лукашенко 18 апреля 2021, 17:16

Фото: J. Scott Applewhite/AP/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

США отрицают свою причастность к какому-либо заговору с целью устранения президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявил официальный представитель Госдепартамента США. «Мы видели сообщения в государственных СМИ России о предполагаемом заговоре против Александра Лукашенко, а также его непосредственные утверждения об этом в СМИ. Любое предположение о том, что правительство США стояло за этим или было вовлечено в попытку убийства Лукашенко, является абсолютно ложным», – передает его слова ТАСС. Говоря о задержании по подозрению в причастности к планировавшемуся покушению на Лукашенко адвоката Юрия Зенковича, имеющего двойное гражданство США и Белоруссии, представитель Госдепа заявил, что Вашингтон готов оказать американскому гражданину консульскую помощь. «Мы видели сообщения о задержанном в Минске гражданине США. Всегда, когда за границей задерживают гражданина США, мы готовы предоставить все необходимые консульские услуги», – сказал он. 17 апреля ФСБ России задержала двух человек, которые готовили военный переворот в Белоруссии и устранение президента республики. В свою очередь сам Лукашенко также рассказал о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей, отметив, что к этому причастны спецслужбы США. Лидер Белоруссии также обвинил руководство США в причастности к попытке покушения. Кроме того, Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин спрашивал президента США Джо Байдена о случившемся. «Бульканье – и ни одного ответа», – сказал Лукашенко о реакции американского лидера. В ФСБ сообщили, что подозреваемые в подготовке переворота в Белоруссии планировали разграбить и присвоить имущество Лукашенко, заговорщики получили данные на высших должностных лиц страны от хакеров. Министр обороны Германии испугалась российских ракет 17 апреля 2021, 22:55

Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Для Европы существует угроза со стороны России, заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. По ее словам, «улучшение вооружений России и ее военные операции посреди Европы создали реальные угрозы», которые являются «конкретными и непосредственными». При этом министр подчеркнула, что те, кто заявляет о подобных угрозах, «не настроен антироссийски». Она считает, что такие заявления отражают «политические факты», передает ТАСС. Крамп-Карренбауэр заявила, что Россия обладает ракетами «вопреки существующим договорам о контроле над вооружениями и тайно», причем эти ракеты «могут достичь Германии». Также она заявила, что перемещения Россией войск «не способствуют созданию доверия, а, очевидно, провоцируют реакцию», передает РИА «Новости». В феврале Крамп-Карренбауэр назвала Россию «стратегическим конкурентом». В ноябре она призвала вести переговоры с Россией о разоружении «с позиции силы». В ответ официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что диалог с Россией «с позиции силы» уже приводил к трагическим последствиям для всего мира и Германии в частности. Киев потребовал от Берлина членства в НАТО за нацистские преступления Германии 18 апреля 2021, 04:29

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Германия должна добиться вступления Украины в НАТО, так как несет историческую ответственность за нацистские преступления против украинцев, заявил украинский посол Андрей Мельник. По его словам, Германия «несет особую историческую ответственность за нацистские преступления против украинского народа». В связи с этим она «должна сыграть ведущую роль, чтобы Украина стала членом НАТО». «И как можно скорее, без «но» и «а если», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Welt am Sonntag. Мельник сказал, что лишь вступление Украины в НАТО предотвратит новую войну в Европе. По его словам, «это может для немецких ушей прозвучать как провокация для Путина», но «это будет холодный душ, который охладит горячие головы в Кремле». Посол считает, что Берлин должен публично предупредить Москву о «болезненных последствиях» вторжения на Украину. В этом случае, как заявил посол, Россию должны ждать «международный бойкот», «преследование в Международном уголовном суде за военные преступления», «полное экономическое эмбарго, прежде всего, на импорт сырья, а также полное замораживание инвестиций». Напомним, в марте Мельник заявил, что Германия должна помочь «вернуть» Киеву Крым, поскольку она в ответе перед Украиной за «насилие национал-социалистов». В апреле Мельник поставил Западу ультиматум: или Украину примут в НАТО, или ей придется обзавестись атомной бомбой и вернуть себе статус ядерной державы. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Британия собралась направить военные корабли в Черное море 18 апреля 2021, 06:29

Фото: Michal Fludra/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

В мае Великобритания направит два военных корабля в Черное море, сообщают СМИ. Эсминец и фрегат отделятся от авианосной ударной группы ВМС в Средиземном море и пройдут через пролив Босфор. Лондон собирается таким образом выразить поддержку Украине и НАТО в регионе. Решение принято после того, как Пентагон передумал отправлять корабли в Черное море. Сообщается, что в случае угрозы со стороны России Великобритания готова направить в регион и другую военную технику, передает ТАСС со ссылкой на Times. В частности, истребители F-35 и вертолеты Merlin на авианосце «Королева Елизавета» в Средиземном море будут находиться в состоянии готовности вылететь на помощь кораблям в Черном море в случае угрозы со стороны российских кораблей, подлодок или авиации, пишет издание. Как отмечает газета, «Королева Елизавета» останется в Средиземном море из-за договора, запрещающего авианосцам входить в Черное море, передает РИА «Новости». Напомним, американское посольство в Анкаре уведомило Турцию об отмене прохода двух военных кораблей ВМС США через Босфор в Черное море. СМИ заявили, что Пентагон не будет направлять корабли в Черное море, по крайней мере, на этой неделе из-за опасений эскалации напряженности между Россией и Украиной. Пекин заявил о нечистой совести США 18 апреля 2021, 07:42 Текст: Антон Антонов

«Было время, когда США на основе бутылочки со стиральным порошком вторглись в Ирак, на основе постановочных видео вторглись в Сирию, что привело к катастрофе в регионе. Они не верят, не слышат и не сообщают об истинном положении дел», – сказал замглавы МИД Китая Лэ Юйчэн, добавив, что «невозможно разбудить человека, который притворяется спящим». Он считает, что США «чрезмерно выпячивают факторы конкуренции и конфронтации», преуменьшая «значение сотрудничества». По его мнению, подход США «слишком негативный и лишен пассионарности». Пекин полагает, что в здоровой конкуренции «один преследует другого», а вот в «недобросовестной» один «выживает, а второй умирает», передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press. Китай не согласен с позицией США, которые считают Пекин «самым серьезным конкурентом». Лэ Юйчэн указал, что две крупнейшие экономики мира должны урегулировать двусторонние отношения. Он отметил позитивные сдвиги после прихода к власти в США Джо Байдена. Лэ Юйчэн сказал, что «Китай и США должны всеми силами избегать конфронтации, особенно искусственно создаваемой». Он также раскритиковал США за то, что Вашингтон не верит заявлениям правительства Китая о ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. «Было время, когда США на основе бутылочки со стиральным порошком вторглись в Ирак, на основе постановочных видео вторглись в Сирию, что привело к катастрофе в регионе. Они не верят, не слышат и не сообщают об истинном положении дел», – сказал Лэ Юйчэн, добавив, что «невозможно разбудить человека, который притворяется спящим». Он объясняет позицию США тем, что «у них совесть нечиста», и они действуют по принципу презумпции вины. Лэ Юйчэн рассказал, что МИД Китая пригласил в Синьцзян представителей посольств некоторых западных стран, но они до сих пор не приняли решения о поездке. «Но они не могут туда поехать для так называемого «расследования». Мы рады, когда друзья приходят к нам в гости. А если они приходят к вам домой, опрокидывают сундуки и переворачивают шкафы, роют землю в поисках так называемых доказательств преступления, конечно, мы такое не приветствуем. У вас нет такого права проводить расследование, кто дал вам такое право?» – сказал он. Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон намерен выстраивать отношения с Пекином с позиции силы. В конце марта Китай объявил о введении санкций в отношении физических лиц и организаций США и Канады в качестве ответа на односторонние рестрикции этих стран, введенные под предлогом нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.