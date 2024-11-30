Новый иммигрант в США не увидел даже последнего тамбура того поезда, который увозил в светлое будущее тех, старых иммигрантов. Застал он только рост цен на аренду жилья и взяточничество хозяев. Тотальную безработицу с дикой конкуренцией со стороны латиноамериканцев и беглых по программе U4U украинцев.8 комментариев
Маск отметил День благодарения в имении Трампа в компании Сталоне
Илон Маск отпраздновал День благодарения с Трампом и Сталоне в Мар-а-Лаго
Американский миллиардер Илон Маск провел День благодарения в имении Дональда Трампа на Флориде, где его компанию составили избранный президент США и актер Сильвестер Сталоне.
Как пишет РИА «Новости», американский миллиардер Илон Маск отметил День благодарения в имении Дональда Трампа, расположенном во Флориде. Видеозапись, подтверждающая это событие, была опубликована в его социальной сети. На записи Маск находится в компании избранного президента США Дональда Трампа и известного актера Сильвестера Сталоне.
На другом видео Маск за столом с Трампом, его сыном Бэрроном и супругой Меланьей, а также другими гостями. Маск прокомментировал публикацию, вызвавшую резонанс, отметив, что он действительно присутствовал на мероприятии.
Ранее СМИ США сообщали, что Трамп шутил о том, что не может «отделаться» от Маска, так как миллиардеру очень нравится его резиденция Мар-а-Лаго. Также источники отмечали, что окружение Трампа выражало недовольство из-за поведения Маска, который якобы вел себя как сопрезидент.
Трамп одержал победу на выборах 5 ноября, и 17 декабря коллегия выборщиков должна будет утвердить результаты голосования, а 6 января новый состав конгресса США утвердит окончательные итоги выборов. Инаугурация планируется на 20 января.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп и Илон Маск присутствовали на запуске ракеты Starship 20 ноября. При этом Маск вновь стал богатейшим человеком на планете с состоянием в 347,8 млрд долларов, превысив предыдущее достижение 2021 года в 340,4 млрд долларов.
В то же время Маск недавно предупредил, что США быстро движутся к банкротству, так как страна в 2023 финансовом году потратила более 6 трлн долларов, заработав только 4,47 трлн долларов, а ее долг достиг 34,5 трлн долларов.