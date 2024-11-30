«Союз» вывел спутник «Кондор-ФКА» №2 на орбиту

Ракета «Союз-21а» вывела спутник «Кондор-ФКА» №2 для картографирования

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, ракета-носитель «Союз-2.1а» с радиолокационным спутником «Кондор-ФКА» №2 стартовала с космодрома Восточный. Спутник, предназначенный для наблюдения за Землей, был успешно выведен на целевую орбиту высотой 500-550 км.



«Кондор-ФКА» №2 обладает возможностью картографировать поверхность планеты, заниматься мониторингом экологической обстановки и разведкой природных ресурсов. Спутник способен получать детальные изображения в любое время суток и при любой погоде с разрешением до одного метра, а также обследовать площадь в полосе до 120 километров.

Запуск второго спутника «Кондор-ФКА» позволит улучшить точность наблюдений за счет работы в режиме интерферометра. Это означает, что данные одного объекта будут сниматься последовательно двумя спутниками, что повысит эффективность анализа. Первый спутник серии был запущен в мае 2023 года и уже активно участвует в наблюдениях.

Радиолокационная технология, используемая в «Кондор-ФКА», позволяет получать четкие изображения, несмотря на погодные условия, что делает его незаменимым для картографирования и исследования территорий, в том числе для судоходства по Северному морскому пути в условиях полярной ночи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, воздушно-космические силы России провели успешный запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк в Архангельской области 31 октября. Космический аппарат, запущенный этой ракетой, достиг целевой орбиты и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС, его системы работают в штатном режиме.



