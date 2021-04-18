Песков рассказал об опасных хобби Путина

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18 апреля, воскресенье | Последнее обновление — 14:52 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Названы сроки принятия решения об отказе России от МКС
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18 апреля 1941 года совершил первый полет Ме-262 – первый в мире серийный реактивный истребитель. Это дало Третьему рейху смутный шанс – Германия поставила в строй реактивную авиацию сильно раньше, чем все остальные, еще весной 1944 года. Но выиграть войну это не помогло.
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Человек, побеждающий шведов и немцев, останавливающий экспансию с Запада, заключающий мир с Востоком и закладывающий фундамент будущей империи со словами: «Не в силе Бог, а в правде».
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Весь этот пандемический год мне было интересно – где голоса свободолюбивых рокеров? В 1969 году они поднимали голос против вьетнамской войны, в 71-м – за Бангладеш, в 77-м – против капитализма, в 96-м – за свободу Тибета, в 2011-м собирали деньги Толоконниковой, а потом – тишина.
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В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
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В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Песков рассказал об опасных хобби Путина
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Президент России Владимир Путин последователен в своих хобби, несмотря на периодические попытки отговорить его от опасных путешествий, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин» в интервью Павлу Зарубину.
У представителя Кремля поинтересовались, предпринимаются ли попытки отговорить главу государства от опасных поездок – таких, как морская прогулка к китам на Камчатке или полет со стерхами.
«Иногда – бывает – пытаются, конечно, отговорить, но он последователен вот в этих хобби»,– передает слова Пескова РИА «Новости».
Напомним, в 2012 году по пути на саммит организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во Владивостоке президент России прилетел в Салехард, откуда на вертолете добрался до орнитологической станции «Кушеват».
Там он пообщался с членами научно-исследовательской экспедиции «Полет надежды» и поучаствовал в одном из экспериментов, цель которого – показать выращенным в питомнике стерхам маршрут перелета.
Находясь за штурвалом мотодельтаплана, который птицы принимают за своего вожака, Путин совершил три полета: первый – ознакомительный, а два других – со стерхами.
Байден в речи о России перепутал фамилию Путина
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Президент США Джо Байден в своей речи о России пару раз оговорился, перепутав эскалацию и вакцинацию, а также неправильно произнеся фамилию российского лидера Владимира Путина.
Американский лидер сначала сказал, что «США не хотят запускать цикл вакци... эскалации и конфликта с Россией». А потом заговорился и неправильно произнес фамилию российского президента, сказав что-то вроде «президент Клутин». Правда, сразу поправился, передает РИА «Новости».
Несмотря на то, что многие президенты отличались неоднозначными высказываниями, Байден впереди многих по неумышленным оговоркам – он сам себя назвал однажды «машиной ляпов».
Ранее Байден в ходе выступления в Белом доме с речью о политике США в отношении России заявил, что Соединенные Штаты не стремятся к эскалации напряженности в отношениях с Россией, однако готовы к введению новых санкций против Москвы. Он также указал, что на России и США как на двух великих державах лежит значительная степень ответственности за глобальную стабильность.
В четверг Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Также стало известно о планах Минюста США найти уязвимости в цепях поставок российских компаний.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона, подчеркнув, что введение новых американских санкций против России поставило под сомнение целесообразность применения доллара и надежность подконтрольных США платежных механизмов. В Кремле осудили санкционные устремления Вашингтона и напомнили о принципе взаимности.
Макрон намерен провести переговоры с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время намерен провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил Елисейский дворец.
В пятницу Макрон принял в Елисейском дворце украинского коллегу Владимира Зеленского. По этому случаю Макрон подтвердил приверженность Франции единству и суверенитету Украины, а также значение, которое он придает развитию двусторонних отношений во всех сферах, отмечается в коммюнике, передает РИА «Новости».
«Президент республики и президент Зеленский также побеседовали с канцлером Германии Ангелой Меркель в рамках видеоконференции. Они вместе констатировали, что выводы парижского саммита, состоявшегося 9 декабря 2019 года, остаются полностью актуальными и требуют от России обязательств с Украиной для облегчения их реализации. В ближайшее время президент республики проведет переговоры с президентом Путиным», – говорится в коммюнике.
По данным пресс-службы Елисейского дворца, отметив сложность достижения соглашения по Донбассу и риски военной эскалации, президент Франции выразил решимость в том, что касается полного соблюдения минских договоренностей и необходимости найти прочное политическое решение конфликта.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии планов провести телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном на фоне визита президента Украины Владимира Зеленского в Париж.
Лукашенко рассказал о «бульканье» Байдена в ответ на вопрос Путина
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил руководство США в причастности к попытке устранить его.
«Почему американцы себя так ведут? Ведь поставить задачу устранить президента, запомните, никто не может дать согласия, кроме высшего политического руководства. Только они, никакие спецслужбы», – приводит слова Лукашенко РИА «Новости» со ссылкой на ОНТ.
Лукашенко сказал, что «благодарен Путину». Президент Белоруссии заявил, что во время разговора с главой американского государства Джо Байденом российский лидер «задал этот вопрос». «Бульканье – и ни одного ответа», – рассказал Лукашенко.
Белорусский президент сообщил, что после его возвращения из Баку состоялся телефонный разговор с российским коллегой, во время которого Путин и рассказал ему об этом.
Напомним, ФСБ России задержала двух человек, которые готовили военный переворот в Белоруссии и устранение президента республики. В свою очередь сам Лукашенко также рассказал о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей, отметив, что к этому причастны спецслужбы США.
Путин обсудил с Совбезом ответные меры на санкции США
Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности обсудил ответные меры на введенные накануне санкции США, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что «состоялся разговор об ответных мерах на введенные накануне санкции США в отношении нашей страны», передает РИА «Новости».
Профильной темой совещания Совбеза стало военное строительство, также обсуждались текущие вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня.
«Президент также проинформировал участников совещания о своих международных телефонных контактах на этой неделе», – добавил пресс-секретарь.
В совещании приняли участие спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министры иностранных дел Сергей Лавров, внутренних дел Владимир Колокольцев, обороны Сергей Шойгу, а также руководители ФСБ и СВР – Александр Бортников и Сергей Нарышкин.
Также помощник президента России Юрий Ушаков изложил послу США Джону Салливану ответные меры на объявленные антироссийские санкции.
Президент США Джо Байден ввел новые санкции против России, согласно которым США высылают десять сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне.
Новые меры запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Также под санкции попали 32 физических лица и объединения. В том числе Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний.
В Белом доме также заявили, что США считают Службу внешней разведки России причастной к «широкомасштабной кампании кибершпионажа» с использованием SolarWinds.
Песков ранее заявил, что Москва осуждает санкционные устремления Вашингтона и ответит на них по принципу взаимности, чтобы наилучшим образом обеспечить свои интересы.
Пушков объяснил желание Байдена встретиться с Путиным
Предложение президента США Джо Байдена провести двусторонний саммит с Россией имеет три причины. В первую очередь, идея саммита связана с эскалацией конфликта в Донбассе, последствия которого могут отразиться и на позициях Вашингтона, считает сенатор Алексей Пушков.
«Байден, вероятно, опасается деградации ситуации вокруг Донбасса до нового военного конфликта, в котором США не смогут воевать на стороне Украины. В свое время Киев ринулся в такой конфликт – и крупно проиграл. Повторение, причем с еще худшими возможными последствиями для Украины, стало бы сильным ударом по позициям США, которого Байден стремится избежать», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
По мнению сенатора, Байден осознает уязвимость США перед новейшими российскими вооружениями: его просьба не «перебарщивать» с контрмерами из-за санкций явно свидетельствует о желании продолжать диалог.
Пушков считает, что американский лидер «видит встречу с Путиным своеобразным «мостом», который позволит вернуть Россию в «мировое сообщество».
При этом, как отметил сенатор, США потребует от России уступки в обмен на возвращение в «большую восьмерку»: под этим подразумевается, в частности, отказ от поддержки самопровозглашенных ДНР и ЛНР. «Москва уже не раз отвечала, что формат G8 для нее не представляет интереса», – напомнил он.
Ранее Пушков посоветовал американскому президенту Джо Байдену избавиться от заблуждения, что он «одарил» Россию предложением провести встречу с президентом Владимиром Путиным.
Напомним, 13 апреля президент США Джозеф Байден в ходе телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке».
Пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден в ходе телефонного разговора с Путиным предложил ему провести встречу. Вена предложила стать площадкой для саммита России и США.
При этом 15 апреля Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Также стало известно о планах Минюста США найти уязвимости в цепях поставок российских компаний.
Позднее Байден выступил с речью об отношениях с Москвой, заявив, что Соединенные Штаты не стремятся к эскалации напряженности, однако готовы к введению новых санкций. Он также указал, что на России и США – как на двух великих державах – лежит значительная степень ответственности за глобальную стабильность.
Представитель МИДа Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона.
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АСИ составит рейтинг качества жизни населения в регионах России
Рейтинг качества жизни населения в субъектах России подготовят к лету этого года, презентация рейтинга состоится на ближайшем наблюдательном совете Агентства стратегических инициатив (АСИ), рассказала гендиректор организации Светлана Чупшева.
«Все опросы мы провели, сейчас собираем еще статистическую информацию. Я думаю, уже буквально летом он будет готов, и мы его представим на ближайшем заседании наблюдательного совета», – передает сообщение Чупшевой РИА «Новости».
Методику рейтинга качества жизни населения в регионах поручил разработать в четверг президент России Владимир Путин на совместном заседании президиума Госсовета и АСИ. Глава государства отметил, что работу субъектов по повышению благополучия граждан федеральные власти будут «оценивать максимально объективно на основе мнения людей в ходе широких социологических опросов». «В этой связи прошу агентство разработать с комиссией Госсовета по государственному управлению методику рейтинга качества жизни в субъектах федерации, а результаты такого ежегодного рейтинга обсудим на ближайшем заседании набсовета агентства», – сказал президент.
Напомним, на заседании президиума Госсовета и АСИ Путин потребовал избавиться от «унижающих» бюрократических процедур в соцсфере.
Эксперт назвал критерии при создании рейтинга качества жизни в России
«Рейтинг должен опираться на мнение людей, а не чиновников. Очень важно, что за критерии принимаются мнения жителей. В рейтинге учитывается удовлетворенность или неудовлетворенность ими качеством жизни, взаимодействием со структурами власти», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Малахов. Ранее президент Путин поручил подготовить рейтинг качества жизни граждан в регионах России.
«Для Агентства социальных инициатив подготовить рейтинг качества жизни населения в регионах – задача не новая, поскольку в свое время агентство успешно оценило инвестиционный климат в разных уголках страны», – считает сотрудник Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Александр Малахов.
При этом АСИ могло бы воспользоваться услугами ЭИСИ, ведь у агентства уже есть хороший опыт тесного взаимодействия с институтом, добавляет политолог. «У ЭИСИ есть направление, которое тиражирует положительные региональные практики. Методологии АСИ и ЭИСИ схожи и по результативности и оправдывают себя», – пояснил Малахов.
В четверг по итогам совместного заседания президиума Госсовета и Агентства социальных инициатив (АСИ) президент России Владимир Путин поручил разработать методику рейтинга качества жизни населения в регионах. По его словам, работу субъектов по повышению благополучия граждан федеральные власти будут «оценивать максимально объективно на основе мнения людей в ходе широких социологических опросов». «В этой связи прошу агентство разработать с комиссией Госсовета по государственному управлению методику рейтинга качества жизни в субъектах федерации», – сказал президент. Результат работы – сам ежегодный рейтинг – решено обсудить на ближайшем заседании набсовета агентства.
В ходе совещания Путин потребовал решительно избавляться от всех бессмысленных процедур и абсурдных норм в социальной сфере, которые изматывают и унижают людей. Президент попросил правительство вместе с профильной комиссией Госсовета и АСИ внимательно изучить подзаконные акты в социальной сфере: ведомственные письма, приказы, инструкции и другие документы.
Путин создал консультативную группу по техническому развитию
Президент Владимир Путин подписал указ о создании консультативной группы по научно-техническому развитию.
«В соответствии с указом президента РФ от 15 марта 2021 года «О некоторых вопросах Совета при президенте РФ по науке и образованию» постановляю: образовать консультативную группу по научно-технологическому развитию», – цитирует указ главы государства ТАСС.
Группа создана для экспертного и аналитического обеспечения разработки концепций самых важных инновационных проектов государственного значения, и для оценки предложений о разработке федеральных научно-технических программ по вопросам, требующим отдельного решения президента.
Напомним, в марте Путин подписал указ, которым возложил на совет по науке при главе государства функции по определению стратегических приоритетов научно-технологического развития России.
Депутат: Россиянам упростят получение социальных госуслуг
Президент несколько лет назад поставил задачу уменьшить бюрократические препоны для получения социальных услуг. Национальная социальная инициатива (НСИ) как раз и направлена на подготовку изменений в социальной сфере, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Шолохов. Так он прокомментировал смысл новой НСИ, которую в четверг обсуждали на Госсовете.
«Для первого этапа запланировано 10 конкретных жизненных ситуаций, в которых мы все нередко оказываемся. Необязательно что-то плохое. Определить ребенка в садик, записаться на прием в поликлинику, получить какие-то справки-документы, – рассказал первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. – Именно по этим 10 ситуациям и будет проведена работа. То есть, это не какой-то общий вопрос: «а что бы вы хотели получить», когда человек теряется с ответом, а отработка конкретных услуг».
Он объяснил методику работы Национальной социальной инициативы (НСИ): «Рассматриваться будет опыт конкретных людей, которые уже с этим сталкивались. Вопросы им задаются тоже совершенно конкретные: «что именно вас не устраивало?», «на каком этапе произошла задержка?», «где вы видите излишнюю бюрократизацию?».
В прошлом году эта методика была опробована в нескольких регионах, сейчас же пройдет тестирование по всей стране, что можно только приветствовать, считает Шолохов. Депутат подчеркнул, что «речь идет о социальной сфере, здравоохранении, социальной помощи, то есть об услугах, которые мы вместе с вами получаем через «Госуслуги», через систему многофункциональных центров и так далее».
«Президент еще несколько лет назад поставил задачу уменьшить бюрократические препоны для получения социальных услуг. Национальная социальная инициатива как раз и направлена на участие рядовых потребителей государственных услуг в подготовке изменений в социальной сфере. Шаг очень логичен. Важно, что НСИ нацелена на инициативу снизу. Она дает возможность услышать мнение тех, для кого эта работа и адресована», – сказал Шолохов.
Напомним, в четверг состоялось совместное заседание президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив (АСИ), посвященном расширению Национальной социальной инициативы, которая реализуется АСИ по поручению президента. На заседании Владимир Путин призвал решительно избавится от всех бессмысленных процедур и абсурдных норм в социальной сфере, которые «изматывают и унижают людей». Он попросил правительство вместе с профильной комиссией Госсовета и АСИ внимательно изучить подзаконные акты в социальной сфере: ведомственные письма, приказы, инструкции и другие документы, передает ТАСС.
Главным в национальных целях развития глава государства назвал то, «чтобы граждане жили лучше – в больших городах, в малых населенных пунктах» и на всем огромном пространстве страны. Этот параметр Путин пообещал оценивать максимально объективно – на основе мнения людей, в том числе с учетом данных широких социологических опросов, передает РИА «Новости».
«В этой связи прошу агентство (АСИ) отработать с комиссией Госсовета по государственному управлению методику рейтинга качества жизни в субъектах Федерации, а результаты такого ежегодного рейтинга обсудим на ближайшем заседании набсовета АСИ», – поручил президент.
Определены сроки проведения встречи Путина и Моди
Индийский премьер Нарендра Моди и российский президент Владимир Путин планируют провести встречу во второй половине 2021 года, заявил посол Индии в Москве Датла Бала Венкатеш Варма.
«Из-за пандемии встреча премьер-министра Индии и российского президента была перенесена на более поздний срок. Она состоится во второй половине этого года. Пока точной даты нет», – цитирует посла РИА «Новости».
Глава МИД России Сергей Лавров посещал Нью-Дели в начале апреля с рабочим визитом. Там же Лавров провел незапланированную краткую встречу со спецпредставителем президента США по вопросам климата, бывшим американским госсекретарем Джоном Керри.
В Индии российский министр обсуждал перспективы совместного производства двумя странами современных типов вооружений.
Песков не стал комментировать оговорки Байдена в речи о России
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать оговорки американского лидера Джо Байдена в его речи об отношениях с Россией.
«Вы знаете, я, честно говоря, ... смотрел сам, я никакой оговорки не заметил. Вы знаете, что американское произношение отличается от британского, иногда оно не столь отчетливое, но, опять же, это все-таки мы с вами говорим о главе государства. Поэтому давайте про оговорки не будем говорить. Я думаю, это, наверное, скорее удел и специализация средств массовой информации, но не наша», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Напомним, президент США Джо Байден в своей речи о России пару раз оговорился: перепутал эскалацию и вакцинацию и неправильно произнес фамилию российского президента Владимира Путина.
ЕР предложит Путину запустить программу развития инфраструктурных проектов в регионах
«Единая Россия» обратится к президенту Владимиру Путину с предложением запустить программу развития инфраструктурных проектов в регионах и обеспечить ее необходимыми ресурсами, например, льготным кредитами под низкий процент и на длительный срок, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак в ходе рабочей поездки в Нижний Новгород.
Он уточнил, что «Единая Россия» составит программы развития таких проектов вместе с губернаторами субъектов России. По его словам, это может быть строительство дорог, мостов, обновление общественного транспорта, благоустройство и другие проекты, говорится в сообщении на сайте ЕР.
«Собрав информацию в Нижегородской области и из других регионов «Единая Россия» выйдет с предложением к президенту поддержать такие проекты. Они по сути являются локомотивами роста экономики наших регионов, на них держится регион, осваиваются новые территории, переселяются люди, строится социальная инфраструктура, поэтому «Единая Россия» поддержит предложения губернатора Нижегородской области и обратится к президенту РФ», – сказал Турчак.
Речь может идти о выделении прямого бюджетного финансирования через бюджетные кредиты, либо о запуске механизма так называемых инфраструктурных облигаций. «Сейчас этот механизм начинает работать, пока по нему условия 15-летние, но окупаемость таких проектов, конечно, не 15 лет. Мы считаем, что нужно увеличивать этот срок до 30 лет», – подчеркнул секретарь генсовета партии.
Он отметил, что регионы не в состоянии самостоятельно обеспечить реализацию крупных инфраструктурных проектов – в частности, речь идет о развитии южной зоны Нижегородской агломерации. «Экономика проекта такова, что 60% затрат на инфраструктуру может и должно быть закрыто со стороны инвестора, но 40% должно обеспечить государство. Понятно, что Нижегородская область в этом будет участвовать, но без федерального плеча поддержки вряд ли такие серьезные проекты комплексного освоения территории субъект даже такой бюджетообеспеченный, как Нижегородская область, сможет реализовать», – пояснил он.
В свою очередь губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что возврат в регион вложенных средств за счет налогов может быть реализован за 30 лет. «Мы прорабатывали инфраструктурные облигации с коллегами из правительства. Сейчас обсуждается вопрос бюджетного инфраструктурного кредита, что тоже возможно», – рассказал он.
В четверг сообщалось, что ЕР обратится к Путину с предложением обновить автопарк скорых в регионах. Кроме того, партия призвала сделать бесплатным подключение россиян к газу.
Песков заявил о совпадении позиций Путина и Байдена по деэскалации отношений России и США
Точки зрения президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена о деэскалации отношений двух стран совпадают, но расходятся в понимании, что нужно учитывать интересы друг друга, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Вы знаете, что, собственно, о целесообразности выстраивания отношений, нормализации отношений и деэскалации отношений говорил президент Путин. Он говорит об этом последовательно. Это его убежденная позиция. Он неоднократно говорил, что мы готовы настолько развивать наш диалог, насколько к этому готовы наши визави. В этом плане действительно, наверное, это позитивно, что здесь точки зрения двух глав государств совпадают», – сказал Песков, комментируя речь Байдена о России.
Однозначно они не совпадают в понимании того, чтобы выстраивать отношения на взаимовыгодной основе, с учетом интересов друг друга, отметил Песков. «Здесь, наверное, вряд ли можно говорить о совпадении взглядов», – добавил он, передает РИА «Новости».
Ранее Байден в речи, посвященной России, выразил озабоченность действиями вокруг Украины и заявил, что пришло время деэскалации.
В то же время он заявил, что возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не оговаривается какими-либо условиями. «Я хочу вам напомнить изначальное предложение президента Путина. Президент Путин говорил про предстоящие несколько дней, а потом он говорил «или в другое время позже». И он не говорил о каких-либо условиях», – сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля условия, чтобы встреча президентов России и США все же состоялась.
Песков также напомнил, что изначально инициатива к тому, чтобы попытаться выстроить отношения и наладить диалог, была озвучена президентом России.
Напомним, во вторник по инициативе США состоялся телефонный разговор президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Байден в ходе телефонной беседы высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил российскому лидеру провести встречу.
Однако уже в четверг Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях. При этом американские законодатели окрестили новые санкции против России «адскими». Однако главный удар, нанесенный по российскому госдолгу, оказался не столь страшным. Реакция рубля и вовсе вызывает удивление: если в 2014 и 2018 годах в ответ на экономические санкции рубль резко уходил вниз и провоцировал валютную панику, то в этот раз он даже укрепился. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет дальше.
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Лукашенко назвал примерную дату встречи с Путиным в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве ориентировочно 22 апреля.
«Мы вчера с Путиным договорились (во время телефонного разговора) о нашем графике работы по многим вопросам. Где-то в конце апреля, скорее всего, 22-го, мы встретимся в Москве с президентом. Это будет такая серьезная встреча по обсуждению тех или иных проблем», – приводит слова Лукашенко агентство БелТА.
Данное заявление прозвучало в Минске в пятницу на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
Днем ранее президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко обсудили урегулирование в Нагорном Карабахе в контексте проведенного визита белорусского лидера в Азербайджан.
В Кремле подтвердили встречу Путина и Лукашенко в Москве
Встреча президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко запланирована на 22 апреля в Москве, подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Встреча действительно запланирована на 22-е число, она готовится, во второй половине дня. Мы планируем, что президент Белоруссии Лукашенко прибудет в Москву с рабочим визитом, это никак не связано с посланием Федеральному собранию», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
По его словам, на встрече двух президентов планируется обсудить развитие сотрудничества. Песков отметил, что союзнические отношения требуют диалога на высоком уровне, который сегодня проходит в Минске, и на высшем уровне, который запланирован на 22 апреля в Москве.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве ориентировочно 22 апреля.
Днем ранее Путин и Лукашенко обсудили урегулирование в Нагорном Карабахе в контексте проведенного визита белорусского лидера в Азербайджан.
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