В Москве спасли упавшего в реку с Крымского моста человека

В Москве спасли 19-летнего юношу, который упал в реку с Крымского моста, рассказали в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ столицы. По данным ведомства в субботу днем на поисково-спасательную станцию «Крымский мост» поступил сигнал о падении человека в Москву-реку. «По тревоге к месту происшествия вышла дежурная смена спасателей. В 35 метрах от берега из воды поднят тонущий мужчина», – сказано в сообщении, передает РИА «Новости». Пострадавшего 2002 года рождения доставили на поисково-спасательную станцию, оказали первую помощь и обогрели. Его осмотрели медики, после чего юношу госпитализировали. Ранее девушку спасли с дрейфующей льдины на Москве-реке. Причину своего нахождения на льдине женщина объяснить не смогла.

Экс-дипломат: Запрет найма местного персонала заставит посольство США взвыть 16 апреля 2021, 21:25

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Текст: Андрей Самохин

«При Рейгане мы тоже запретили нанимать из советских граждан персонал, обслуживающий посольство США, и американцы через два месяца взвыли», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший замглавы МИД СССР Александр Белоногов, комментируя аналогичную меру, введенную МИД России против американской дипмиссии в Москве. «Традиционная высылка нескольких дипломатов, которых можно потом легко заменить другими, не очень эффективна. А вот сокращение числа дипломатов плюс запрет найма местного персонала – это чувствительный, болезненный удар для американцев. Возможно, их эта мера вразумит», – отметил бывший замглавы МИД СССР, бывший постпред СССР в Совбезе ООН Александр Белоногов. Белоногов напомнил, что такую меру советское правительство предприняло еще в середине 1980-х, когда холодная война достигла своего пика. «Если нынешние власти Америки не потеряли память, то должны вспомнить, чем для них обернулась такая история 1986 года. Тогда, при Рейгане, американцы начали пачками высылать наших дипломатов из Вашингтона, из представительства при ООН. В ответ мы стали высылать американских дипломатов из Москвы, но в меньшем количестве, поскольку наш выбор был ограничен. Ведь представительств международных организаций в столице СССР не было», – пояснил бывший замглавы МИД. «Когда высылки наших дипломатов перешли все возможные лимиты, наша сторона запретила их дипломатическим учреждениям нанимать советских граждан в качестве вспомогательного персонала. И тогда посольство США в Москве оказалось в диком положении: у них некому стало переводить и перепечатывать документы на русском языке, водить автомобили, готовить еду, убирать мусор. Буквально через пару месяцев, когда ситуация в здании посольства в Москве стала для них нестерпимой, американцы «запросили пардон». Путем дальнейших переговоров было достигнуто понимание, что и как должно быть организовано во взаимной дипломатической жизни. Так что американцы уже это проходили», – сказал собеседник. «Кстати, Сергей Лавров был в это время моим советником в представительстве ООН. Все это происходило на его глазах. И он сейчас правильно вспомнил про эту меру воздействия», – добавил Белоногов. Экс-дипломат разъяснил, что набрать персонал из сотрудников самого посольства, из граждан США в Госдепе вряд ли захотят: «Это страшно дорого по сравнению с наймом местных работников. Тайком пригласить и оформить на работу граждан третьих стран они тоже не смогут, поскольку находятся под неусыпным наблюдением наших контролирующих органов. Так что я на месте сотрудников Госдепа крепко бы почесал в затылке после такого предупреждения», – подчеркнул Белоногов. Глава МИД Сергей Лавров заявил в пятницу, что Москва запускает процедуру, которая прекратит практику найма на работу в американские дипмиссии граждан России и третьих стран. Кроме того, министр сообщил, что «если обмен любезностями будет продолжаться, американцев попросят привести численность сотрудников в России в соответствие с числом российских в США», – цитирует его РИА «Новости». На практике это может означать сокращение численности американской миссии в Москве сразу на полтораста человек. Лавров также сообщил, что начнет процедуру денонсации соглашения, регулирующего поездки дипломатов США по России. Разрешения будут даваться на Смоленской площади в индивидуальном порядке после рассмотрения. Помощник президента Юрий Ушаков порекомендовал послу США в Москве Джону Салливану отправиться на серьезные консультации в Вашингтон. Ранее представитель МИД Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона. Госдеп сравнил санкции США и России 17 апреля 2021, 04:03

Фото: AFP News Agency/Youtube

Текст: Антон Антонов

Санкции США против России были «пропорциональны», а ответ Москвы стал «эскалацией», заявил Госдеп. В Госдепе считают, что санкции со стороны США «соответствовали вредоносной деятельности России». Однако ответные меры российских властей, по мнению Вашингтона, «стали эскалацией и вызывают сожаление». «Вступать в цикл эскалации не в наших интересах, но мы оставляем за собой право ответить на любые ответные действия России против США», – приводит ТАСС текст сообщения. Напомним, на санкции США Россия решила ответить высылкой сотрудников дипмиссий США, ограничить практику краткосрочных командируемых по линии Госдепа, запретить найм дипмиссиями США работников из числа граждан России и третьих стран, прекратить деятельность на территории страны ряда американских фондов и НПО. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Байден заявил о «национальном позоре» США 17 апреля 2021, 04:57 Текст: Антон Антонов

Ситуация с контролем над оружием в США стала «национальным позором», заявил глава американского государства Джо Байден. Как заявил президент США, «это должно закончиться». Байден намерен реализовать реформы, которые, по его словам, соответствуют здравому смыслу. Байден обещал, что «не успокоится, пока это не будет сделано». Президент США считает, что «люди, которые владеют пистолетами, оружием, они поддерживают проверку биографии» покупателей. «Кому нужно оружие, которое может вмещать 100 патронов или 40 патронов?» – приводит его слова РИА «Новости». Напомним, накануне в результате стрельбы в здании логистической компании FedEx в американском Индианаполисе, погибли восемь человек, многие пострадали. Стрелявшим был 19-летний Брэндон Скотт Хоул. СМИ сообщают, что его родственник обращался к властям, предупреждая о склонности Хоула к насилию. В FedEx не стали называть имя подозреваемого, но подтвердили, что он «был бывшим сотрудником данного объекта». ФСБ задержала украинского консула в Петербурге 17 апреля 2021, 09:49

Фото: fsb.ru

Текст: Наталья Ануфриева

Консул генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк задержан с поличным при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином России, сообщает ФСБ. В сообщении ведомства указывается, что «Федеральной службой безопасности России 16 апреля 2021 года в городе Санкт-Петербурге в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России, задержан с поличным украинский дипломат – консул генерального консульства Украины в городе Санкт-Петербурге Александр Сосонюк», передает РИА «Новости». Указывается, что деятельность задержанного враждебна по отношению к России и не совместима со статусом дипломатического работника. «К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права», – добавляется в сообщении. Ранее, в декабре 2020 года, бывшего украинского футболиста Василия Василенко в России приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Слушания проходили в закрытом режиме в связи с секретностью сведений, содержащихся в уголовном деле. Фабулу обвинения ФСБ не разглашала. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал приговор за шпионаж законным. В ФСБ сообщили, что Василенко планировал передать комплектующие к С-300 «Укроборонпрому». Москва решила выслать пять польских дипломатов в ответ на высылку трех российских из Варшавы 16 апреля 2021, 21:32 Текст: Алексей Дегтярев

Россия ответит на высылку Польшей российских дипломатов высылкой польских дипломатов, заявили в Министерстве иностранных дел. «Обратили внимание, как быстро в Варшаве подпели администрации США, потребовав отъезда из Польши трех российских дипломатов. В свою очередь, из России будут выдворены пять польских дипломатов», – цитирует заявление МИД РИА «Новости». Напомним, трех работников посольства России в Варшаве признали персонами нон грата. В МИД страны отметили, что основанием для такого решения послужило «нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса и проведение мероприятий в ущерб Республике Польша». Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия опубликует имена руководителей вашингтонской администрации, которых включат в санкционный список. Среди попавших в санкционный список указаны генеральный прокурор США Мэррик Гарланд, директор ФБР Кристофер Рэй, советник президента США по внутренней политике Сьюзан Райс и директор Национальной разведки США Эврил Хейнс. Также закрыт въезд Алехандро Майоркасу, министру внутренней безопасности США, и Майклу Карвахаль, директору Федерального бюро тюрем США. Напомним, в четверг президент США Джо Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Также стало известно о планах Минюста США найти уязвимости в цепях поставок российских компаний. Зеленский пообещал Донбассу и Крыму последствия Чернобыля 17 апреля 2021, 07:57

Фото: Sergey Dolzhenko/EPA/ТАСС

Текст: Антон Антонов

Если жители Донбасса и Крыма не начнут считать себя украинцами, их может ждать судьба, сравнимая с «зоной отчуждения в Чернобыле», заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Это будет мертвая территория. Это будет хуже, чем Чернобыль», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Le Figaro. По словам Зеленского, «даже в Чернобыль приезжают туристы». Президент Украины утверждает, что на территориях, которые он назвал «оккупированными» – «в Абхазии, Приднестровье» – нет «какого-то научного прорыва, крутых предприятий, небоскребов Гонконга». Зеленский сказал, что «не видел там жизнь» и «не видит там счастья». «А когда люди несчастны, они едут с той территории», – приводит его слова «Комсомольская правда». Напомним, в 2020 году сообщалось, что за последние 25 лет население самой Украины сократилось более чем на четверть. В 2021 году в Крыму ожидают рекордный поток туристов. Курорты Абхазии стали одними из самых популярных у россиян заграничными турами на Новый год. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Стали известны интересовавшие украинского консула в Петербурге базы данных 17 апреля 2021, 17:21

Фото: кадр из видео

Текст: Ксения Панькова

Консул генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк интересовался закрытыми базами автономеров, базой ФСБ и базой уголовных дел, следует из опубликованного ФСБ видео с задержания украинского консула. Центр общественных связей ФСБ России опубликовал видео задержания украинского консула, а также следственных действий с его участием. «Он приезжал на ярмарку, где я работаю продавцом телефонов и планшетов. Мужчина искал базы данных о гражданах РФ. Его интересовали прописки, регистрационные номера машин, база ФСБ и база уголовных дел», – сказал в ходе опроса свидетель. По его словам, это происходило в период с 17 по 19 марта, передает ТАСС. Согласно видеокадрам, консул был задержан в одном из кафе Петербурга, когда получил электронное устройство. «Вы задержаны за противоправные действия, которые называются шпионаж, за сбор данных закрытого характера», – объявил дипломату сотрудник ФСБ. Сотрудники спецслужбы также пояснили прибывшим представителям генконсульства, что Сосонюк был «уличен в получении доступа к закрытым информационным массивам, которые содержат базу данных российских граждан. «Эти действия никак не соответствуют дипломатическому статусу. В связи с этим об этом инциденте будет сообщено в МИД России, который примет все меры в соответствии с нормами международного права и международной практикой», – заявил на видео сотрудник ФСБ. Ранее МИД России сообщил, что пребывание украинского консула Александра Сосонюка, которого задержали в Санкт-Петербурге, в России нежелательно, ему рекомендовано покинуть страну за 72 часа. В субботу стало известно, что консул генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк был задержан ФСБ с поличным при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином России. Указывается, что деятельность задержанного враждебна по отношению к России и не совместима со статусом дипломатического работника, к нему будут применены меры в соответствии с нормами международного права. Отмечается, что Сосонюк работал в России много лет – на сайте генконсульства Украины в Санкт-Петербурге о нем имеются данные еще за 2012 год. Позже пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил, что украинский консул был задержан в России на несколько часов и уже находится в своем дипломатическом учреждении. Ахеджакова ругательством ответила на вопрос о голливудской «Иронии судьбы» 17 апреля 2021, 02:27

Фото: «Мосфильм»/

«Ирония судьбы, или С легким паром!»

Текст: Антон Антонов

Актриса Лия Ахеджакова в резких выражениях ответила на вопрос о том, как относится к съемкам англоязычной версии картины «Ирония судьбы» с участием голливудских актеров. «Комсомольская правда» указывает, что героиню Ахеджаковой, сыгравшей в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» подругу Нади, заменят на афроамериканскую актрису. Сама Ахеджакова на вопрос об отношении к съемкам ремейка заявила: «Вам больше не о чем думать? Ну что такое, журналисты этим дерьмом занимаются. Это ерунда собачья, прекратите». Напомним, компания «Централ Партнершип» сообщила, что режиссер «Гитлер капут!», «Бабушка легкого поведения» Марюс Вайсберг займется съемками англоязычной версии картины «Ирония судьбы» с участием голливудских актеров. Чехия отменила визит вице-премьера в Москву для обсуждения «Спутника V» 17 апреля 2021, 03:49

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Первый вице-премьер, глава МВД, и.о. главы МИД Чехии Ян Гамачек отменил поездку в Москву, где должен был обсудить возможность приобретения вакцины «Спутник V», сообщил премьер Чехии Андрей Бабиш. Бабиш заявил, что рекомендовал вице-премьеру отменить поездку. По мнению чешских СМИ, отмена визита может быть связана с напряженной внешнеполитической ситуацией и намерением оппозиции в Чехии выразить недоверие коалиционному правительству Бабиша. В четверг Бабиш сказал, что визит вице-премьера в Россию «не является полностью идеальным». Он также отметил, что Чехия уже получила от России предложение купить «Спутник V». Бабиш заявил, что вакцину должно одобрить Европейское агентство лекарственных средств, передает РИА «Новости» со ссылкой на Seznam. На днях Гамачек сообщил, что в понедельник посетит Москву для переговоров о возможной закупке российской вакцины после ее одобрения ЕМА. Бабиш заявлял, что Евросоюз «непрямо вынуждает» республику начать переговоры с Россией о приобретении «Спутника V» до получения сертификата европейского регулятора. Столичный гид объяснила гигантские очереди в Мавзолей Ленина 17 апреля 2021, 15:10

Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Текст: Андрей Резчиков

Ажиотаж после открытия Мавзолея на Красной площади связан с тем, что заведение работает всего несколько часов в день, а его пропускная способность отличается от музейной, сказала газете ВЗГЛЯД московский гид Татьяна Нейман. Так она объяснила очередь из желающих посетить Мавзолей, который открылся после пандемии коронавируса. «Очереди в Мавзолей связаны с тем, что это бесплатная достопримечательность в центре Москвы. Кто-то из туристов может считать, что скоро доступ в Мавзолей вообще закроют, а тело Ленина захоронят. Кроме того, Мавзолей открыт с 10:00 до 13:00, что тоже создает очереди. Находящийся поблизости Государственный исторический музей на Красной площади работает почти целый день, а здесь время строго ограничено, тем более каждого посетителя тщательно проверяют. Все это создает очередь», – говорит гид по Москве Татьяна Нейман. Помимо временных ограничений и пропускных возможностей Мавзолея, также сказывается интерес россиян к коммунистическому прошлому страны. «Есть люди, которые приходят к бюсту Сталина», – добавила она. Кроме того, даже небольшая очередь всегда привлекает внимание остальных туристов, которые могут спонтанно захотеть посетить Мавзолей. В субботу на Красной площади в Москве вновь открылся для посещений Мавзолей Владимира Ленина. К нему выстроилась очередь из 300 человек. Федеральная служба охраны (ФСО) также возобновила допуск посетителей к некрополю у Кремлевской стены. В Мавзолее необходимо соблюдать санитарные рекомендации: посетителям понадобится лицевая защитная маска или респиратор, в пункте пропуска всем измеряют температуру тела. Мавзолей Ленина был закрыт с 17 ноября 2020 года из-за активного распространения коронавирусной инфекции, в марте там начались профилактические работы. США обещали защищать Японию ядерным оружием 17 апреля 2021, 06:48

Фото: Federal government of the United States/

Wikipedia/Общественное достояние

Текст: Антон Антонов

США намерены защищать Японию всеми средствами, включая ядерное оружие, говорится в заявлении по итогам переговоров в Вашингтоне между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Японии Есихидэ Сугой. Вашингтон подтвердил «непоколебимую поддержу безопасности Японии» в рамках действующего Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности от 1960 года, передает ТАСС. Подчеркивается, что договор о безопасности касается и островов Сенкаку (Дяоюйдао), которые находятся под контролем Японии и являются предметом территориального спора с Китаем. США и Япония заявили, что выступают против «любых односторонних действий, направленных на изменение статуса-кво в Восточно-Китайском море», и «незаконных претензий и действий Китая в Южно-Китайском море». Байден и Суга подчеркнули «важность мира и стабильности во всем Тайваньском проливе». При этом Тайвань был напрямую упомянут в совместном заявлении лидеров США и Японии впервые с 1969 года. Вашингтон и Токио также подтвердили решимость провести полную денуклеаризацию КНДР. США выразили готовность способствовать решению проблемы японских граждан, похищенных разведкой КНДР. Байден и Суга осудили ситуацию в Мьянме и призвали военных Мьянмы немедленно остановить насилие и освободить задержанных. США и Япония заявили, что намерены на двустороннем уровне, в рамках G7 и ВТО противостоять использованию недобросовестных торговых практик. Напомним, атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки стали единственным в истории человечества примером боевого применения ядерного оружия. Соединенные Штаты до сих пор не признают своей моральной ответственности, оправдывая такие действия «военной необходимостью». Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявлял о необходимости дать правовую оценку атомной бомбардировке США японских городов. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев считает, что США взорвали атомные бомбы над японскими Хиросимой и Нагасаки, чтобы запугать Советский Союз. Названы вакансии с «космическими» зарплатами 17 апреля 2021, 07:43 Текст: Антон Антонов

В службе исследований HeadHunter рассказали, представители каких профессий могут получать зарплаты, сравнимые с зарплатами опытных космонавтов. Сообщается, что в России около 1 тыс. вакансий с зарплатой в 500 тыс. рублей. Всего в 2021 году их было 2,5 тыс., из них 47% – в Москве и Подмосковье, 33% – в Краснодарском крае, 8% – в Санкт-Петербурге, по 2% – в Татарстане и Свердловской области, на остальные регионы пришлось только 8%, передает РИА «Новости». Чаще всего «космические» зарплаты предлагают в сферах «Продажи», «Строительство, недвижимость», «ИТ, интернет, телеком», «Консультирование» и «Высший менеджмент». В 8% речь идет об удаленной работе, каждое десятое предложение включает требование владения английским языком. В частности, в список топовых вакансий входят брокер по работе с клиентами (от 600 тыс. до 3 млн рублей до вычета налогов), гендиректор международного бизнеса (от 800 тыс. до 1,5 млн рублей), директор по развитию в рекламном агентстве (от 400 тыс. до 3 млн рублей). Также на «космические» зарплаты может рассчитывать стоматололог-ортопед (до 750 тыс. рублей на руки), директор по персоналу (от 500 до 700 тыс. рублей), управляющий директор золотодобывающей компании (от 500 до 600 тыс. рублей). Напомним, первый заместитель гендиректора Роскосмоса по экономике и финансам Максим Овчинников сообщил, что заработная плата кандидатов в космонавты после повышения в среднем составит 300 тыс. рублей в месяц, а опытных космонавтов – более 500 тыс. рублей. В Госдуме отреагировали на слова Зеленского о превращении Крыма и Донбасса в Чернобыль 17 апреля 2021, 14:18 Текст: Вера Басилая

Депутат Госдумы России от крымского региона Михаил Шеремет назвал гадостями и подлостью слова президента Украины Владимира Зеленского, пообещавшего Крыму и Донбассу последствия Чернобыля. «Зеленский продолжает свои пакости и гадости в отношении Крыма. Ничего сделать не может, так решил теперь избрать подлый метод запугивания. Не дождется. Крым сегодня – один из самых процветающих и привлекательных регионов, о чем говорят, в том числе представители международного сообщества», – цитирует РИА «Новости» Шеремета. По его словам, все прогнозы, которые Зеленский прочит Крыму и Донбассу, вернутся его же стране. «Пусть об этом подумает. Нельзя вести такую человеконенавистническую политику в отношении других людей. Жителям Донбасса нужно скинуть оковы украинского застоя и деградации и взять курс на развитие, как это сделал однажды Крым», – добавил депутат. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если жители Донбасса и Крыма не начнут считать себя украинцами, их может ждать судьба, сравнимая с «зоной отчуждения в Чернобыле». По словам Зеленского, «даже в Чернобыль приезжают туристы». Президент Украины утверждает, что на территориях, которые он назвал «оккупированными» – «в Абхазии, Приднестровье» – нет «какого-то научного прорыва, крутых предприятий, небоскребов Гонконга». Напомним, в 2020 году сообщалось, что за последние 25 лет население самой Украины сократилось более чем на четверть. В 2021 году в Крыму ожидают рекордный поток туристов. Курорты Абхазии стали одними из самых популярных у россиян заграничными турами на Новый год. Шойгу назвал главную задачу военных России в Крыму в 2014 году 17 апреля 2021, 01:30

Фото: Минобороны России/facebook

Текст: Антон Антонов

В 2014 году российские военные в Крыму смогли обеспечить свободное волеизъявление населения Крыма и не оскорбить украинский флаг, заявил глава минобороны России генерал армии Сергей Шойгу. Он заявил, что «это главная задача, которая была, чтобы кровь не пролилась, чтобы люди могли свободно изъявить свою волю – где им быть и как им жить». Военные осознавали, что нельзя «переступить и заступить буквально на миллиметр», требовалось «пройти по тоненькой» линии и «не оскорбить флаг Украины». Было четкое понимание – «если флаг спускают, он должен быть свернут и передан, все должно быть красиво, не надо позволять себе жечь, топтать», передает ТАСС. «Столько частей и флот – и абсолютно бескровно обеспечить безопасность при таком количестве оружия. Эта задача была очень-очень непростая, но слава богу выполнена», – заявил он в фильме «Министр» телеканала «Звезда». К 2014 году, сообщил Шойгу, уже были Силы специальных операций – «инструмент, которым можно не допустить той вакханалии, которая была в том же Киеве и во многих других городах». Это позволило «не допустить гибель и противостояния разных слоев населения, разных групп населения». Также Шойгу рассказал, что ООН не откликнулась на предложение России принять участие в разминировании Нагорного Карабаха: «Как только в ноябре это все произошло, мы говорим: ооновский противоминный центр – приходите. Там все заминировано вдоль и поперек. Там же люди не могут возвращаться. Кто-нибудь пришел? Пока никто». Работу ведут российские «МЧС, МО, работают местные саперы». Начальник Генштаба Вооруженных сил – первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов, говоря о методах и стиле работы Шойгу, подчеркнул, что «самое важное место занимает поиск таких новых, нестандартных, неожиданных решений». «Их было достаточно и в вопросах боевой практики, и в Сирии, и в Крыму», – отметил он Герасимов напомнил, что Шойгу отменил решения, противоречащие традициям военной службы, был проведен анализ положения дел в ведомстве и разработан план мероприятий на пять лет с учетом новых приоритетов. Напомним, президент России Владимир Путин назначил Шойгу министром обороны в ноябре 2012 года. В марте 2014 года под государственный флаг России перешли более 70 воинских подразделений вооруженных сил Украины в Крыму. 17 апреля 2021 года исполняеттся 30 лет, как Шойгу занимает различные должности в правительстве России. Прокуратура потребовала признать штабы Навального и ФБК экстремистскими организациями 16 апреля 2021, 22:01 Текст: Вера Басилая

Прокуратура Москвы подала иск в Московский городской суд о признании экстремистскими организациями Фонда борьбы с коррупцией, Фонда защиты прав граждан и штабов Навального, заявив, что эти организации дестабилизируют социальную и общественно-политическую ситуацию, сообщили в пресс-службе ведомства. «По поручению Генеральной прокуратуры РФ прокуратурой Москвы проведена проверка некоммерческих организаций ФБК, ФЗПГ и «Штабы Навального». По результатам проверки прокуратурой города Москвы в Московский городской суд направлено административное исковое заявление о признании экстремистскими организаций ФБК, ФЗПГ, «Штабы Навального» в связи с фактическим осуществлением ими экстремистской деятельности», – говорится в сообщении на сайте прокуратуры. По данным ведомства, «фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции». «Этими структурами осуществляется деятельность иностранных и международных организаций на территории Российской Федерации, в отношении которых принято решение о признании их деятельности нежелательной», – говорится в сообщении. Фонд защиты прав граждан был создан как некоммерческая организация в мае 2019 года сторонниками Навального. ФБК был включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, в октябре 2019 года, ФЗПГ – в декабре 2020 года.