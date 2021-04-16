Зеленский захотел нарастить турпоток в Турцию после ограничений России Кремль счел неправильной позицию Турции по Крыму 16 апреля 2021, 13:59 Текст: Евгения Шестак

В Кремле надеются убедить Турцию в неправильности позиции по Крыму, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля выразил надежду на то, что Москва со временем способна убедить турецкую сторону в неправильности своей позиции по крымскому вопросу, передает РИА «Новости». «Эти разногласия вряд ли можно урегулировать с украинской стороной, но мы надеемся, что наша последовательная линия позволит все-таки наших турецких партнеров убедить в том, что их нынешняя позиция в отношении Крыма совсем неверная», – сказал пресс-секретарь президента. В то же время он отметил суверенное право Турции выстраивать отношения с соседями, включая Украину. «Что касается переговоров президента Эрдогана и президента Зеленского, это двусторонние отношения двух государств», – отметил Песков. Также он заявил, что приостановка полетов в Турцию связана с пандемией, а не с двусторонними отношениями. «Отношения с Турцией развиваются. Ситуация с запретом по туризму - эта ситуация, она никак не связана с двусторонними отношениями. Она связана с продолжающейся пандемией и с ухудшающейся ситуацией, эпидемиологической ситуацией в Турции», - рассказал Песков, Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией. Российским туроператорам на фоне приостановки авиасообщения с Турцией рекомендовали временно прекратить продажу туров до 1 июня, российские туристы смогут вернуться домой чартерами. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 80% заразившихся коронавирусом россиян, возвращающихся из-за границы, приезжают из Турции. Напомним, Эрдоган по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским поддержал «Крымскую платформу». Проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» Крыма, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Литве, Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.

Эрдоган заявил о нераспространении конвенции Монтре на канал «Стамбул» 14 апреля 2021, 16:36

Фото: Burhan Ozbilici/АР/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Конвенция Монтре о статусе проливов Босфор и Дарданеллы не будет касаться проектируемого канала «Стамбул», заявил президент Турции Тайип Эрдоган. «Нет ни малейшей связи проекта канала «Стамбул» с Монтре. Монтре – это соглашение, касающееся Босфора. Поэтому здесь мы получаем собственную независимость, суверенитет», – передает слова турецкого лидера РИА «Новости».



Напомним, 4 апреля было опубликовано письмо 103 отставных турецких адмиралов, которые назвали конвенцию Монтре дипломатической победой Турции, восстановившей ее суверенные права на проливы Босфор и Дарданеллы, и заявили о неприемлемости дискуссии о пересмотре этого соглашения в связи с проектом канала «Стамбул», который будет проходить параллельно проливу Босфор и соединит Мраморное море с Черным. Также в письме выражалось мнение о необходимости сохранения нынешней конституции Турции на фоне призывов турецкого лидера Тайипа Эрдогана к разработке нового основного закона страны и осуждались «попытки показать, что ВС Турции отходят от заветов основателя республики Мустафы Кемаля Ататюрка». Позже прокуратура Турции потребовала арестовать Эргуна Менги – одного из отставных адмиралов, которые подписали письмо в защиту конвенции Монтре, еще девятерым просила назначить домашний арест. 13 апреля суд Анкары освободил 10 адмиралов, которые были задержаны за письмо в защиту конвенции Монтре о статусе Босфора и Дарданелл, избрав им меру пресечения в виде подписки о невыезде. Востоковед Евгений Сатановский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что канал «Стамбул» – стратегический проект Эрдогана, который «хоронит конвенцию Монтре». «Реализация этого проекта сильно испортит отношения турок и с ее союзниками, и с ее противниками. Адмиралы из-за этого и включились», – указал он. Конвенция Монтре 1936 года, участником которой в том числе является Россия, восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы, она принята на конференции о режиме черноморских проливов, проходившей 22 июня – 21 июля 1936 года в Монтре (Швейцария). Патрушев предупредил о возможных провокациях Киева для начала военных действий против Крыма 14 апреля 2021, 14:53

Фото: Gleb Garanich/Reuters

Текст: Алина Назарова

Украина при поддержке США может организовать провокации с гибелью своих военнослужащих и потерей техники, чтобы начать военные действия против Крыма, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности на полуострове. При поддержке Вашингтона из Киева все чаще звучат заявления о планах установить контроль над территорией Крыма силовым путем, а новая стратегия военной безопасности Украины прямо определяет Россию как военного врага, напомнил Патрушев. «Заигрывая перед новой администрацией США, Киев готов ввергнуть страну в военные авантюры, невзирая на дальнейшее ухудшение экономической ситуации в стране. Поводом для начала военных действий могут стать организованные Украиной при поддержке США провокации с гибелью военнослужащих и потерей военной техники», – сказал он, передает РИА «Новости». Патрушев также указал, что «с подачи западных спонсоров на территории Украины развернуты центры подготовки диверсионно-разведывательных формирований. Не исключено, что выпускники этих центров будут нацелены на подготовку терактов, и не только в России, но и на территории других государств». По его словам, «ситуация также осложняется в связи с возвращением в Крым лиц, принимавших участие в вооруженных конфликтах на стороне международных террористических организаций за рубежом». Кроме того, отметил Патрушев, со стороны западных стран, ряда государств ЕС и Украины «нападкам и негативному воздействию все чаще подвергаются традиционные российские духовно-нравственные ценности, история, культура, государственная символика». «Чувствительные вопросы межнациональных и межрелигиозных отношений становятся предметом социально-политических манипуляций и используются для разжигания конфликтов», – заявил он. По его словам, подобные действия неслучайны. «Их цель – разобщить народ, подорвать общественное согласие, веру, духовность и государственность, дискредитировать деятельность органов власти. Мы видим, как цинично игнорируются результаты о вхождении Крыма в состав Российской Федерации», – сказал секретарь Совбеза. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, из заявлений Киева можно сделать вывод, что риск новой битвы за Донбасс снизился, острый кризис миновал. Одна из причин этого, по-видимому, в том, что у Зеленского не получилось «продать» Западу легенду про «новое нападение России», поскольку все понимают, что новая война нужна не России, а самому Зеленскому. РГО: С теплохода «Армения» могли спастись 500 человек 14 апреля 2021, 15:48

Фото: В. Басевич/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

С теплохода «Армения», потопленного немецкой авиацией в Черном море в ноябре 1941 года, могли спастись на шлюпках до 500 человек, сообщил на заседании попечительского совета Русского географического общества (РГО) исполнительный директор Центра подводных исследований РГО Сергей Фокин со ссылкой на последние обследования судна. По его словам, последняя экспедиция к теплоходу «Армения» вернулась из моря три дня назад. За счет применения автономной системы видеосъемки высокого качества исследователям удалось получить существенно более информативную картину с глубины 1,5 километра, где лежит на дне «Армения». «Самое главное: результаты обследования позволили нам усомниться в … расхожей версии о том, что теплоход затонул всего за четыре минуты и ни у кого не было никаких шансов спастись. При обследовании правого борта мы не обнаружили ни фрагментов, ни самих шлюпок на штатных местах, а их было десять, все шлюпбалки сброшены за борт. Мы предполагаем, что шлюпки все-таки могли успеть спустить на воду, а это значит, что теплоход был на плаву минимум 15-20 минут. А это почти 500 человек спасенных – десять шлюпок почти по 50 человек», – сказал Фокин. Ранее считалось, что с «Армении» спаслись всего шесть человек, передает РИА «Новости». Он добавил, что кормовой люк теплохода находится в открытом состоянии, то есть люди могли покидать судно еще и этим путем. Исследователь рассказал, что на судне недавняя экспедиция обнаружила повреждения, очень похожие на попадание авиабомбы. «Это подтверждает первоначальную версию об атаке именно самолетами-бомбардировщиками, а не торпедоносцами, как писалось многими источниками», – отметил Фокин. Также удалось обнаружить одно из кормовых орудий правого борта, которыми теплоход был дооборудован в 1941 году – орудие выглядит по-походному, то есть не могло вести огонь по противнику. Пассажирско-грузовой теплоход «Армения» был построен на Балтийском заводе в Ленинграде в 1928 году. 7 ноября 1941 года был потоплен немецкой авиацией в 18 милях от побережья Крыма. В момент атаки на теплоходе находились раненые бойцы и эвакуируемые жители Севастополя. На судно был погружен также персонал главного госпиталя Черноморского флота и ряда других военных и гражданских госпиталей (всего 23 госпиталя), а также руководство и сотрудники пионерлагеря «Артек», члены их семей и часть партийного руководства Крыма. Погрузка эвакуируемых шла в спешке, точное их число неизвестно. Число погибших составило, по разным оценкам, от 4,5 тыс. до 10 тыс. человек. Турция установила новый рекорд по суточному приросту случаев COVID 14 апреля 2021, 20:15

Фото: Zyma/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

За минувшие сутки в Турции выявлено рекордно высокое число новых случаев заражения коронавирусом – оно превышает 62 тысячи, сообщил Минздрав страны. «За последние 24 часа сделано 310 420 тестов, выявлено 62 797 случаев [заражения коронавирусом]. Умерли 279 человек», – отмечается в ежедневной сводке, передает ТАСС. Теперь общее число умерших составляет 34 тыс. 734, а инфицированных – более четырех миллионов. Выздоровели 3,48 млн человек, добавили в ведомстве. Предыдущий антирекорд в республике был зафиксирован накануне (59 тыс. 187 случаев COVID-19). В понедельник, 12 апреля, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, так как в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Людям, которые уже приобрели путевки до первого июня, она порекомендовала поменять направление отдыха. Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в Турции ситуация с коронавирусом осложняется очень быстро, за короткий промежуток времени заболеваемость выросла почти в четыре раза, при этом больше всего мутировавших штаммов коронавирусной инфекции завезено в Россию именно из Турции. В Сети возмутились жалобами Бородиной на приостановку авиасообщения с Турцией 14 апреля 2021, 10:29

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Подписчики раскритиковали телеведущую Ксению Бородину, которая возмутилась решению российских власти приостановить авиасообщение с Турцией. Бородина сообщила, что планировала улететь в Турцию на весь июль, но предположила, что к этому времени направление не откроют. «Сербия, Абхазия, Россия, Черное море любое российское, Карелия, Золотое кольцо – вперед. Еще тут пишут, что Дубай летом дешевый. Ага, +65 градусов, самое оно», – написала телеведущая в Instagram, спросив совета у подписчиков. Некоторые посочувствовали телеведущий, но нашлись и те, кто ответил на недовольство Бородиной язвительными комментариями. «Первый раз в жизни летом в Турцию из-за закрытых границ не полечу! Так-то я обычно из-за денег не летаю…» – написал один из пользователей. Кто-то ехидно назвал ситуацию трагедией и заметил, что некоторые люди «всю жизнь никуда не летали», сообщает телеканал «360». «Отлично, что закрыли. Нечего оттуда заразу везти! Своей хватает!» – поддержали решение российских властей в Сети. В понедельник, 12 апреля, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, так как в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Людям, которые уже приобрели путевки до первого июня, она порекомендовала поменять направление отдыха. При этом в Российском союзе туриндустрии предупредили, что полную стоимость туров в Турцию и Танзанию, куда закрыли границы, россиянам не вернут. Оптимальным выходом будет перенос даты поездки. Рекордное число случаев коронавируса выявлено в Турции 13 апреля 2021, 22:59

Фото: Murat Baykara/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Суточный прирост случаев коронавируса в Турции во вторник вновь стал рекордным с начала пандемии и составил 59187 заболевших, свидетельствуют данные минздрава республики. «Сегодня выявлено 59187 новых случаев COVID-19, госпитализированы 2723 больных. Умерли 273 больных, с начала пандемии – 34455. В тяжелом состоянии находится 2951 больной», – приводит сообщение ведомства РИА «Новости». Ранее во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об опасном обострении эпидемии коронавируса в Турции. В понедельник вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, поскольку в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Людям, которые уже приобрели путевки до 1 июня, она порекомендовала поменять направление отдыха. В прошлый четверг в Турции был зафиксирован рекордный за всю эпидемию ежесуточный прирост числа заболевших – 55941 случай. Днем позже Турция вновь приблизилась к рекорду по числу выявленных случаев коронавируса. В минувшие пятницу и субботу в Турции также были зафиксированы близкие к рекордным показатели суточного прироста. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Украина заочно арестовала еще 12 российских самолетов 15 апреля 2021, 12:31 Текст: Алина Назарова

Суд Украины наложил заочный арест на 12 самолетов российской авиакомпании за пассажирские перевозки в Крым, поскольку Киев считает это нарушением своего законодательства, сообщила так называемая прокуратура Автономной республики Крым и Севастополя, входящая в состав Генеральной прокуратуры Украины. «Под процессуальным руководством прокуратуры автономии судом наложен арест на 12 самолетов российского авиаперевозчика, которые использовались для перевозки пассажиров из / в закрытого Украиной пункта пропуска «Симферополь-авиа», что находится на временно оккупированной территории АР Крым», – говорится в сообщении ведомства в Facebook. Ранее аналогичная мера была применена в отношении 199 самолетов. Ранее украинские суды по ходатайству прокуратуры так называемой Автономной республики Крым и города Севастополь, входящей в структуру генпрокуратуры Украины, заочно арестовали 32 судна из-за заходов в порты Крыма. Уехавших на отдых в Турцию россиян предупредили о сложностях с возвращением 15 апреля 2021, 19:10

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Отдыхающие в Турции российские туристы, которые не успели выехать из страны до ограничения авиасообщения, будут отправлены на родину транзитом через третьи страны, заявил газете ВЗГЛЯД вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. В связи с ограничением авиасообщения с Турцией, многие российские туристы, уже столкнулись с проблемой при возвращении на родину, получив уведомления от авиакомпаний об отмене обратных рейсов. Об этом сообщает издание «Интерфакс». «Возвращать всех россиян однозначно будут транзитом. У тех, кто летит через Стамбул, у них ситуация сложнее. Но, тем не менее, и турецкие авиалинии через третьи страны возвращают, через Минск в Россию, например. Такой алгоритм существует», – говорит Барзыкин. Он рассказывает, что кто-то из россиян отказывается досрочно вылетать с отдыха, не соглашаясь на предложение авиакомпании обменять обратный рейс, который уже недействителен из-за прерванного авиасообщения, на действующий, что усложняет ситуацию. В таком случае туристам необходимо обратиться к своему туроператору, чтобы принять данный алгоритм. «Если же такой алгоритм не предлагается, то перевозка будет осуществляться через Стамбул нашей авиакомпанией «Аэрофлот», которая будет вывозить тех, кто не сможет вылететь транзитом. Кстати, турецкие авиалинии предлагают изменение как пункта вылета, так и прилета, транзита, даты. То есть есть достаточно разные варианты. Но и проблемы в этом есть. Во всяком случае, этим занимаются», – заключил эксперт. В понедельник, 12 апреля, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, поскольку в странах сложная эпидемиологическая ситуация. 13 апреля президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев сообщил, что в Турции находятся около 30 тысяч российских туристов. В четверг глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что в настоящее время в стране пребывает около 50 тысяч россиян. Турция ужесточила ограничения из-за коронавирурса 13 апреля 2021, 19:58 Текст: Елизавета Булкина

В Турции с 14 апреля вводятся дополнительные ограничения для борьбы с COVID-19, в частности ужесточается комендантский час, заявил президент республики Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре по итогам заседания кабинета министров. «Мы приняли решение оставить практику комендантских часов в выходные дни, но в будние дни период комендантского часа изменился. Теперь на улицу будет запрещено выходить с 19.00 до 05.00. Также принято решение приостановить для наших жителей возможность междугородних поездок. Новые меры вступят в силу с завтрашнего дня», – передает его слова ТАСС. Ранее комендантский час начинал действовать с 21.00. Также вновь вводится ограничение на выход на улицу для лиц младше 20 и старше 65 лет. Людям старше 65 лет запрещается пользоваться общественным транспортом. Эрдоган уточнил, что данные меры будут действовать в первые две недели рамадана (до 27 апреля).



В понедельник, 12 апреля, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, так как в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Во вторник Росавиация официально уведомила авиакомпании об ограничении авиасообщения с Турцией и закрытии полетов в Танзанию. Анкара подтвердила отмену прохода кораблей США в Черное море 15 апреля 2021, 11:56 Текст: Алина Назарова

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил, что Вашингтон отменил проход американских военных кораблей в Черное море. «Нам (США) устно сказали, что проход кораблей отменен. Однако если они поменяют свое решение, у них есть еще три дня, чтобы использовать прежнее уведомление и отправить корабли – уведомление будет еще действительно. Если в течение трех дней корабли не пройдут, то им снова нужно будет делать уведомление за 15 дней до предполагаемого прохода», – сказал Чавушоглу, передает РИА «Новости». По его словам, за последнее время США направили 14 уведомлений о проходе своих военных кораблей в Черное море, из них пять потом были отменены. Как ранее заявил источник в турецком МИД, посольство США в Анкаре уведомило Турцию, что проход двух их военных кораблей через Босфор в Черное море отменен. В среду в МИД предупредили, что США лучше держаться подальше от Крыма и Черноморского побережья России, поскольку риски инцидентов очень высоки. В прошлую пятницу США уведомили Турцию о проходе двух американских военных кораблей через Босфор в Черное море в знак поддержки Украины на фоне «роста российской военной активности». В Турции назвали ожидаемое до ограничения полетов число российских туристов 13 апреля 2021, 16:43 Текст: Елизавета Булкина

В мае Турция была готова принять до 700-800 тыс. туристов из России, пока не стало известно о приостановке авиасообщения между странами, сообщил глава Ассоциации туроператоров страны (TURSAB) Фируз Баглыкая. «Мы ждали примерно 700-800 тыс. российских туристов на майские праздники и последующие отпуска, активно готовились к их приему. Россия предлагает туристам изменить или направления, или дату тура. Несмотря на ограничения авиасообщения, Турция всегда была приоритетом для россиян. Мы ожидаем, что после Рамадана (12 мая) число случаев коронавируса в Турции резко упадет, а к концу мая ситуация в нашей стране нормализуется», – передает его слова РИА «Новости». Баглыкая озвучил надежду турецкого турбизнеса на то, что российские туристы не отменят свой отдых в Турции, а перенесут его на более поздний срок. В понедельник, 12 апреля, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, так как в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Во вторник Росавиация официально уведомила авиакомпании об ограничении авиасообщения с Турцией и закрытии полетов в Танзанию. Турция не увидела политических причин в решении России ограничить авиаперелеты 14 апреля 2021, 10:01

Фото: Markus Mainka/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что не видит политических причин в решении Москвы ограничить авиасообщение с республикой. «Я не вижу политических причин в решении России ограничить полеты. Мы работаем [с российской стороной] над вопросом возобновления авиасообщения», – передает ТАСС со ссылкой на телеканал NTV слова министра. Он напомнил, что делегация из России прибудет в Турцию, «чтобы на месте увидеть все меры, принимаемые» страной в рамках борьбы с распространением коронавируса. Между тем министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой считает, что при улучшении эпидемической ситуации в стране Россия может досрочно возобновить полное авиасообщение с Турцией. «Мы начнем видеть влияние данного решения России уже на этой неделе. По мере снижения числа случаев заражения дата снятия ограничений на перелеты может быть сдвинута на более ранний срок», – передает ТАСС слова министра. Эрсой добавил, что в апреле-мае общее снижение турпотока из-за рубежа в Турцию может составить до 500 тыс. человек. При этом, по его словам, на данный момент «никаких проблем с бронированием туров на летний сезон нет». Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, кто лишил россиян отпусков в Турции, и о том, что решение о приостановке авиасообщения связано с резким ростом случаев COVID-19 в этой стране. Сатановский объяснил желание Турции нормализовать отношения с Египтом 14 апреля 2021, 13:14

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Свергнуть военных в Египте с помощью «Братьев-мусульман» у Турции не получается, потому Эрдогану приходится что-то предпринимать, чтобы не остаться в одиночестве», – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Евгений Сатановский, комментируя заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о начале нового периода отношений с Египтом. «Свергнуть военных в Египте с помощью «Братьев-мусульман» у Турции не получается, и каких-то преференций от распрей с Каиром Анкара не получает. Особенно это касается колоссальных потерь на экономическом фронте. Потому не исключено, что поссорившись с большим количеством государств, Эрдоган старается хоть как-то нормализовать испорченные отношения», – считает востоковед Евгений Сатановский. «У Турции есть Катар в качестве союзника, Украина в качестве клиента, и еще Азербайджан. Но с учетом плохих отношений с Египтом, с Европой и даже парадоксально плохих отношений с США – этого недостаточно для крупной региональной державы. Потому Эрдогану следует что-то предпринять, чтобы не остаться в одиночестве», – считает политолог. По мнению Сатановского, возможное улучшение отношений Каира и Анкары не затрагивает интересы России в регионе. «Поиск выгод в данном вопросе – это, извините, жлобский и мелко провинциальный подход, который наблюдается у американцев. России не стоит перенимать у них эту черту», – уверен собеседник. В свою очередь эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов полагает, что Анкара оказалась в «тупиковой ситуации». «У Турции нет возможности как-то повлиять на Египет, но при этом Турции необходимо каким-то образом строить торгово-экономические отношения и решать политические вопросы, включая проблему Ливии и других спорных точек. Из-за этого Анкара делает примирительный шаг», – сказал востоковед. «При этом когда страны находились в острой фазе конфликта, Россия пользовалась определенными противоречиями между ними. Например, продавала больше оружия и могла выступить в качестве посредника. Теперь же Москва вряд ли сможет выступить в такой роли, потому что у Анкары и Каира появляются свои каналы связи», – заключил Семенов. В среду глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара и Каир вступают в новый период отношений. «В будущем будут «и взаимные визиты, и двусторонние переговоры. Мы проведем заседание на уровне заместителей министра и дипломатов, но дата пока не определена», – добавил Чавушоглу. Ранее источник в турецком МИД сообщил, что Чавушоглу и его египетский коллега Самех Шукри поздравили друг друга с наступающим священным для мусульман месяцем Рамадан на фоне нормализации отношений двух стран, – это был первый после 2013 года контакт глав внешнеполитических ведомств двух стран. Напомним, турецко-египетские отношения ухудшились после свержения президента Египта Мухаммеда Мурси в июле 2013 года и последовавших за этим кровопролитных столкновений. Турецкий лидер Тайип Эрдоган резко осудил действия египетских военных в отношении сторонников свергнутого президента. Страны в августе 2013 года отозвали своих послов для консультаций, после чего Египет объявил персоной нон грата турецкого посла, а Турция – египетского. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Крыму сравнили новые санкции США с шутками Зеленского 16 апреля 2021, 08:17 Текст: Алина Назарова

Новые американские санкции напоминают скверный анекдот, как будто в Госдепе США теперь берут только по справке из шоу «95 квартала», заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов. «Новейшие американские санкции в отношении Крыма напоминают скверный анекдот, придумать который могли только отчаянные выдумщики. Такое впечатление, что в Госдепе США с приходом Байдена образовался недобор и туда теперь берут только по справке из шоу «95 квартала», – сказал Молохов РИА «Новости». По его словам, американские власти только смешат весь мир бесполезными ограничениями. «Вот только американцам пора не плодить неудачные шутки, а взяться за ум и начать уважать выбор крымчан жить на своей исторической родине в России», – заключил он. «95-й квартал» – команда КВН из города Кривой Рог, капитаном команды являлся действующий президент Украины Владимир Зеленский. В четверг президент США Джо Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Также стало известно о планах Минюста США найти уязвимости в цепях поставок российских компаний. Позже Белый дом допустил возможность введения дополнительных санкций по «Северному потоку». Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона, подчеркнув, что введение новых американских санкций против России поставило под сомнение целесообразность применения доллара и надежность подконтрольных США платежных механизмов. В Кремле осудили санкционные устремления Вашингтона и напомнили о принципе взаимности. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Отдых в Сочи после ограничения полетов в Турцию подорожал на 50% 15 апреля 2021, 10:39

Фото: Артур Лебедев/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Стоимость проживания в Сочи на майские праздники в среднем выросла на 50% после ограничения полетов в Турцию, при этом снижение стоимости отдыха возможно после возобновления полетов, сообщили представители туротрасли. «В среднем стоимость проживания выросла на 50%, то есть кто-то поднял цену на 20%, кто-то – на 100%. Спрос на Сочи был и будет большим, гости, которые понимали, где и когда они хотят отдохнуть, бронировали места заранее, и они спокойно приедут и останутся довольны», – рассказала ТАСС президент Ассоциации отельеров Сочи Анна Нетягина. По ее словам, альтернативой для желающих отдохнуть в Сочи могут стать съемные квартиры, владельцы которых в период закрытия отелей и гостиниц принимали гостей города. В свою очередь председатель правления Ассоциации туриндустрии «РСТ-Юг» Наталья Косьмина объяснила, что рост цен на отдых в Сочи обусловлен повышенным спросом. «Те люди, которые планировали поехать отдыхать на море за границу, в частности в Турцию, начали искать альтернативы на нашем побережье. На фоне этого стали поднимать стоимость, у нас в этом плане динамическое ценообразование», – сказала Косьмина. Цены на проживание в Сочи могут начать снижаться после открытия Турции, но это снижение будет распространяться только на свободный номерной фонд. «У нас есть примеры, когда после долгого перерыва было возобновлено направление, и тогда Турция оттянула на себя часть туристов. Думаю, когда сообщение откроется, наши курорты цены приспустят, но только на свободные места. Сейчас, если вы бронируете место, то должны внести предоплату и далее оплатить полностью, то есть стоимость может поменяться только на вновь созданные бронирования», – уточнила она. Ранее руководитель транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин заявил, что на время ограничения авиасообщения с Турцией самой популярной и доступной по ценовой политике страной для отдыха россиян станет Египет. Вице-премьер Татьяна Голикова 12 апреля сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, поскольку в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Людям, которые уже приобрели путевки до 1 июня, она порекомендовала поменять направление отдыха. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу не увидел политических причин в решении России ограничить авиасообщение с республикой.