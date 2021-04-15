ВСУ вновь обстреляли из гранатометов поселок в ЛНР

|
15 апреля, четверг | Последнее обновление — 19:38 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Белый дом: Байден выступит с речью о России
Разделы
Строевое инакомыслие не кажется мне хорошей перспективой. Чтобы идти вперед, свободный человек должен сам разобраться со своей историей и с историей собственной страны.
Подробности...
Хуже всего, когда замечают то одно, то другое по мере мелкой личной надобности – ни Марфа, ни Мария, ни лебедь, ни щука, ни дядька, ни бузина. А можно видеть и то, и другое и радоваться вертикали, помноженной на горизонталь.
Подробности...
«Западные партнеры» хотели бы, чтобы Россия ввязалась в войну прямо сейчас. А для нас желательно оттянуть ее на как можно более долгий срок, но следующие семь лет провести с мыслью о том, что нам надо быть к ней готовыми по крайней мере еще в нескольких аспектах, кроме военного.
Подробности...
В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
Подробности...
Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
Подробности...
Муж британской королевы Елизаветы Второй, принц Филип Маунтбеттен, герцог Эдинбургский умер в пятницу в возрасте 99 лет. Они прожили в браке 75 лет. Кстати, по отцовской линии умерший – праправнук российского императора Николая Первого
Подробности...
В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
Подробности...
|
|
ВСУ вновь обстреляли из гранатометов поселок в ЛНР
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Военные Украины открыли огонь из гранатометов по подконтрольному Луганской народной республике поселку Золотое-5, заявил официальный представитель ЛНР Яков Осадчий.
«С начала текущих суток боевики 92-й бригады продолжили обстрел населенного пункта Золотое-5 из ручных противотанковых гранатометов (РПГ-7), подствольных гранатометов (ГП-25) и стрелкового оружия», – передает слова Осадчего РИА «Новости».
По словам представителя ЛНР, украинские силовики продолжают размещать военную технику на территориях, подконтрольных Киеву. В частности, рядом с населенным пунктом Золотое и в районе поселка Трехизбенка замечена бронетехника ВСУ.
Накануне в ЛНР заявили об обстрелах из гранатометов со стороны украинских силовиков.
В четверг специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала всплеск огневой активности в Донбассе.
Экс-замглавы СБУ предсказал импичмент Зеленского из-за гражданства
|
|
Действующего президента Украины Владимира Зеленского ждет импичмент после публикации «интересных документов» о гражданстве, заявил бывший заместитель председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Дмитрий Нескоромный.
По словам бывшего заместителя главы Службы безопасности Украины, речь идет о «неожиданной информации» об украинском президенте, которую ему предоставили «новые друзья». Он не уточнил, о каких документах именно идет речь.
«Коллеги поделились интересными документами относительно гражданства нашего президента [Владимира Зеленского]. Уверен, что после их публикации должна незамедлительно начаться процедура импичмента», – написал Нескоромный в своем Telegram-канале.
Экс-замглавы СБУ выразил готовность предоставить соответствующие материалы заинтересованным в этом «патриотическим политическим силам». Нескоромный призвал украинский истеблишмент обратиться к нему за информацией, после обнародования которой они смогут «войти в историю».
Напомним, в феврале в Раде начался сбор подписей в поддержку импичмента Зеленского. Ранее украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» приняла резолюцию о начале процедуры импичмента действующего президента Украины Владимира Зеленского «за грубые и систематические нарушения конституции и законодательства Украины».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Кравчук объяснил слова о готовности стрелять «по людям с флагами России»
Экс-президент Украины Леонид Кравчук объяснил высказывание о готовности стрелять, «если кто-то с парашютами начнет спрыгивать возле его дома с российскими флагами».
Кравчук заявил, что не жалеет о сказанном, поскольку, по его мнению, «он не один, кто это сказал». «Думаю, может быть, (так сказали) миллионы, потому что я считаю, что каждый человек, каждый украинец в такое трудное время для Украины – он одновременно защитник, одновременно патриот, одновременно гражданин», – приводит слова Кравчука РИА «Новости».
В качестве примера экс-президент Украины привел Швейцарию, где «у каждой семьи есть оружие, которое может быть использовано для защиты своей земли, страны и народа».
«Враги Украины должны быть выдворены за пределы страны, чтобы их духом тут не пахло», – заявил Кравчук в эфире телеканала «Украина 24». Экс-президент Украины также отметил, что «немного преувеличил, поскольку возраст у него уже не стрелковый», и хотел показать, что «каждый украинец может защищать свою землю».
Напомним, в прошлый четверг экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил о готовности стрелять из личного огнестрельного оружия, «если кто-то с парашютами начнет спрыгивать возле его дома с российскими флагами». Позже стало известно, каким оружием Кравчук собрался убивать русских парашютистов.
В тот же день главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией. В свою очередь замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИДе подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации с Украиной.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Берлин: Отказ от «Северного потока – 2» может обострить ситуацию на границе России и Украины
|
|
Прекращение строительства «Северного потока – 2» как мера воздействия на Москву на фоне ситуации с Украиной не будет эффективной, выразил мнение глава МИД Германии Хайко Маас.
Маас в программе Tagesthemen в эфире немецкого общественно-правового телеканала ARD выступил против прекращения строительства газопровода, так как, на его взгляд, отказ от проекта может и не оказать воздействия на Москву, а также не приведет к деэскалации напряженности на Украине, передает Deutsche Welle.
Министр добавил, что опасается противоположного развития событий.
Ранее глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр по итогам переговоров с коллегой из США Ллойдом Остином предложила увязать заполняемость «Северного потока – 2» с действиями России. До этого Крамп-Карренбауэр, комментируя сообщения о ситуации на границе России и Украины, выразила мнение, что Москва якобы должна объяснить передвижения своих войск.
Президент России Владимир Путин в ответ на призывы канцлера Германии Ангелы Меркель отказаться от наращивания военного присутствия у границ с Украиной подчеркнул, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.
Отметим, со стороны Киева постоянно звучат заявления о том, что реализация «Северного потока – 2» якобы нанесет удар по безопасности Украины. Так, например, руководитель правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что остановка постройки газопровода является вопросом жизни и смерти для украинцев: завершение строительства газопровода якобы сделает Украину «беззащитной перед российской военной агрессией».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Посол Украины в Германии попросил членства в НАТО или статуса ядерной державы
|
|
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что в его стране сложилась «чрезвычайно опасная ситуация», и у Киева остается только два варианта: вступить в Североатлантический альянс или вернуть статус ядерной державы.
«Я знаю, что некоторые немцы очень скептически относятся к этому сценарию (вступления Украины в НАТО), прикрываясь девизом: «Ради бога, ни в коем случае не гневите и не провоцируйте русских». Но этот «немецкий страх» непонятен на Украине», – заявил посол в ответ на комментарий журналиста Deutschlandfunks о том, что вступление Украины в альянс станет «провокацией против Москвы», поскольку НАТО еще ближе подойдет к российским границам.
По его словам, на Украине сложилась «чрезвычайно опасная ситуация». «У Украины нет выбора. Либо мы становимся частью такого альянса, как НАТО, и помогаем Европе стать сильнее и увереннее в себе, либо у нас остается только один вариант: … снова подумать о ядерном статусе. Как еще мы можем гарантировать свою защиту?» – заявил Мельник.
В начале апреля президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации с безопасностью в Донбассе и заявил, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс усугубит внутриукраинские проблемы, а для жителей самопровозглашенных республик Донбасса такое членство является «глубоко неприемлемой перспективой». В то же время в США указали, что Киев неоднократно заявлял о желании вступить в НАТО, однако окончательное решение по этому вопросу должно приниматься всеми членами альянса.
На момент распада СССР Украина обладала третьим в мире ядерным арсеналом. По данным украинских СМИ, на территории страны оставались 900 боеголовок, 165 межконтинентальных баллистических ракет (МБР) PC-18 (УР-100Н УТТХ «Стилет») и PC-22 (РТ-23 УТТХ «Молодец»). Также на Украине располагались значительные запасы тактического атомного оружия, четыре сотни сверхзвуковых крылатых ракет большой дальности X-22 и дислоцировались подразделения стратегической авиации, вооруженные дальними бомбардировщиками Ту-22М3, передает RT.
16 июля 1990 года Верховный Совет Украинской ССР, председателем которого был Кравчук, принял декларацию о государственном суверенитете, в которой был провозглашен безъядерный статус страны. С 2014 года из Киева регулярно звучат призывы восстановить ядерный статус страны. По мнению аналитиков, подобные заявления голословны, поскольку Украина лишена ресурсов для разработки и производства атомного оружия.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украина заочно арестовала еще 12 российских самолетов
Суд Украины наложил заочный арест на 12 самолетов российской авиакомпании за пассажирские перевозки в Крым, поскольку Киев считает это нарушением своего законодательства, сообщила так называемая прокуратура Автономной республики Крым и Севастополя, входящая в состав Генеральной прокуратуры Украины.
«Под процессуальным руководством прокуратуры автономии судом наложен арест на 12 самолетов российского авиаперевозчика, которые использовались для перевозки пассажиров из / в закрытого Украиной пункта пропуска «Симферополь-авиа», что находится на временно оккупированной территории АР Крым», – говорится в сообщении ведомства в Facebook.
Ранее аналогичная мера была применена в отношении 199 самолетов.
Ранее украинские суды по ходатайству прокуратуры так называемой Автономной республики Крым и города Севастополь, входящей в структуру генпрокуратуры Украины, заочно арестовали 32 судна из-за заходов в порты Крыма.
Грызлов обвинил НАТО в поощрении военной активности Киева в Донбассе
Страны НАТО поощряют военную активность Киева в Донбассе, заявил полномочный представитель России в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов.
«На фоне отказа Украины от обсуждения вопроса по обеспечению перемирия странно выглядит политическая и военная поддержка Киева рядом западных государств. Те политики, прежде всего представители стран НАТО, которые поддерживают военную активность киевской власти, идут против резолюции Совета Безопасности ООН. Это не что иное, как поощрение Украины на неполитическое, военное разрешение конфликта», – передает слова Грызлова РИА «Новости».
Полпред отметил, что мирному диалогу между Украиной и Донбассом нет альтернативы, и это зафиксировано в Минских соглашениях. Также Грызлов напомнил, что Киев отказывается обсуждать практические механизмы по обеспечению перемирия. «Донецк и Луганск предложили Киеву уточнить конкретные параметры работы совместного механизма верификации нарушений и контроля за обеспечением перемирия с целью обеспечения его эффективного функционирования. Украинская сторона вновь призвала ограничиться декларативным заявлением о подтверждении приверженности перемирию, не имеющим никакой «добавленной стоимости», – сказал полпред.
Как заявил Грызлов, украинская делегация «умудрилась обусловить восстановление социально-экономических связей решением вопросов, которые сама же и блокирует», например, обеспечение перемирия и будущий режим существования Донбасса. Кроме того, российский представитель обвинил представителей Украины, называющих убийства в Донбассе мирных граждан инсценировками, в цинизме. «Киеву нужна только имитация переговоров и пиар. Убийства Вооруженными силами Украины мирных жителей Донбасса были названы инсценировками. Это верх цинизма», – отметил он.
Грызлов обратил внимание на двойные стандарты политики Киева, заявляющего о приверженности к перемирию, но «в интервью украинским СМИ требующего стрелять, даже не выбирая цели».
Ранее представитель Луганской народной республики (ЛНР) Родион Мирошник заявил, что представители Киева сорвали работу политической подгруппы Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.
В начале марта омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова обвинила Киев в срыве переговоров по Донбассу. По ее словам, на очередном заседании представители Украины «придерживались абсолютно недипломатичной линии поведения и нарушали установленный порядок ведения заседания».
До этого в ДНР заявили об отказе Украины рассматривать «дорожную карту» по урегулированию конфликта в Донбассе.
В конце марта Грызлов констатировал, что политическая репутация Украины в переговорном процессе по Донбассу близка к нулю.
В НАТО собрались добиваться от России деэскалации у границ Украины
Североатлантический альянс решительно настроен на то, чтобы добиваться от России шагов по деэскалации напряженности вокруг Украины, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам внепланового заседания Североатлантического совета на уровне глав МИД и министров обороны НАТО в онлайн-формате.
По словам Блинкена, страны НАТО «уделили некоторое время сегодня обсуждению глубокого беспокойства, которое союзники разделяют в отношении России и ее действий на границе с Украиной». передает ТАСС.
«Все 30 участников выразили эту обеспокоенность [действиями России] и продемонстрировали решительный настрой на то, чтобы Россия предпринимала шаги, направленные на деэскалацию напряженности, которую она создает», – заявил госсекретарь США.
В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «союзники полностью поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины и призывают Россию остановить провокационные действия и агрессию и выполнить свои международные обязательства». «Сегодня министры также обсудили наращивание сил России. Это самое большое наращивание сил с 2014 года», – заявил Столтенберг.
Тем временем официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что «rанцлер [Германии Ангела Меркель] и президент [CША Джо Байден] были едины во мнении, что от России нужно потребовать отказаться от недавнего усиления войск, чтобы достигнуть деэскалации ситуации».
Ранее в среду советник делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова на чрезвычайном совместном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности и постоянного совета ОБСЕ указала, что Россия не ведет существенной военной деятельности, о которой требуется отчитываться в рамках Венского документа, мероприятия по перемещению российских войск на территории страны не затрагивают безопасность других государств. Днем ранее в Кремле заявили об отсутствии угроз в чей-либо адрес со стороны России.
В прошлую пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин в ответ на призывы канцлера Германии Ангелы Меркель отказаться от наращивания военного присутствия у границ с Украиной подчеркнул, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение. При этом Путин обратил внимание Меркель на провокации Киева в Донбассе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США собрались помочь Украине с самообороной
Соединенные Штаты привержены оказанию помощи Украине в удовлетворении ее потребностей по самообороне, заявил министр обороны США Ллойд Остин на совместной пресс-конференции с главой американского дипведомства Энтони Блинкеном и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
«Я призываю Россию уважать территориальную целостность Украины. Мы привержены оказанию помощи Украине в ее потребностях по самообороне», – приводит заявление главы Пентагона ТАСС.
Остин повторил ранее озвученную позицию США об «обеспокоенности» российским военным строительством. «Мы продолжим внимательно следить за действиями [в регионе], продолжим консультироваться с партнерами, – отметил министр. – Мы призываем Россию прекратить провокации и проявить большую открытость касательно последних действий».
Глава Пентагона напомнил, что США ранее предоставили Украине некоторую материальную поддержку. «Мы рассматриваем [возможность] продолжения этого», – добавил он.
«Наша команда по национальной безопасности всегда предоставляет президенту [США Джо Байдену] ряд вариантов, которые заключаются в использовании всех имеющихся элементов национальной силы. Мы рассматриваем [различные] варианты для представления [американскому] президенту. Я остановлюсь на этом», – сказал глава Пентагона.
На уточняющий вопрос Остин несколько конкретизировал, в чем будет состоять материальная поддержка Киеву. «Мы предоставляем материальную поддержку Украине, и мы этим занимаемся уже какое-то время, – сказал он. – Это включает нелетальные материальные средства и некоторые вооружения. Кроме того, мы предоставляли в прошлом для оказания содействия некоторых инструкторов».
«Мы бы стремились к продолжению в перспективе шагов этого же типа на основе потребностей [Украины]», – пояснил глава военного ведомства.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Североатлантический альянс решительно настроен добиваться от России шагов по деэскалации напряженности вокруг Украины. В среду в Кремле заявили об отсутствии угроз в чей-либо адрес со стороны России.
В прошлую пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин в ответ на призывы канцлера Германии Ангелы Меркель отказаться от наращивания военного присутствия у границ с Украиной подчеркнул, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение. При этом Путин обратил внимание Меркель на провокации Киева в Донбассе.
Днем ранее главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией. В свою очередь замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации с Украиной.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Глава ЛНР предложил Зеленскому провести референдум о прекращении войны в Донбассе
Глава Самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому провести референдум о прекращении вооруженного конфликта на юго-востоке страны.
«Я знаю, что простые жители Украины не хотят войны и нового кровопролития так же, как и жители республик Донбасса… Избираясь, Зеленский так много говорил о народовластии, о важности мнения народа. Говорил, что самые важные решения должны приниматься от имени народа, вот я и предлагаю президенту Украины Владимиру Зеленскому провести на подконтрольной ему части Украины референдум и спросить у простого народа: хотят ли они войны и нового кровопролития в Донбассе или их выбор – это мирное разрешение конфликта? Уверен, что выбор будет сделан в пользу мира!» – передает его слова Луганскинформцентр.
Глава ЛНР напомнил, что республики Донбасса по-прежнему нацелены на разрешение конфликта мирным путем и неизменно придерживаются Минских соглашений, в то время как украинское «миротворчество» является «сплошной имитацией».
«Хочу заявить, что мы, республики Донбасса, не хотим войны и все эти годы предпринимали немало шагов для достижения мира! Но в случае начала полномасштабных боевых действий со стороны Украины мы готовы дать достойный отпор», – сказал Пасечник в своем заявлении.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что Украина при поддержке США может организовать провокации с гибелью своих военнослужащих и потерей техники, чтобы начать военные действия против Крыма.
Киев демонстрирует готовность провести военную операцию в Донбассе. Союзники Украины выражают обеспокоенность «наращиванием войск», которые, по их словам, Россия осуществляет на границе с Украиной. Москва подчеркивала, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.
ОБСЕ зафиксировала максимум обстрелов в Донбассе с начала года
|
|
Зафиксированное ОБСЕ за последние две недели число случаев нарушения режима прекращения огня в Донбассе является максимальным с начала года, заявила спецпредставитель председателя ОБСЕ на Украине и в Контактной группе по урегулированию в Донбассе Хайди Грау.
«Заседания Трехсторонней контактной группы и ее рабочих групп состоялись на фоне возросшего числа нарушений режима прекращения огня. По данным Специальной мониторинговой миссии (СММ), число нарушений, зафиксированных в течение последних двух недель, достигло самого высокого уровня в этом году и было в три раза выше по сравнению с аналогичным предыдущим периодом. Это негативно сказывается и на нашей работе», – приводит слова Грау ТАСС.
Спецпредставитель отметила, что в течение последних двух недель также «значительно участились случаи ограничений и препятствий для свободного передвижения СММ ОБСЕ и выполнения ее мандата».
Дискуссия относительно координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня, по словам Грау, будет продолжена на будущих заседаниях рабочей группы по безопасности. «Эффективная имплементация данного механизма будет возможна только при наличии политической воли значительно сократить число нарушений режима прекращения огня по обе стороны от линии соприкосновения», – подчеркнула она.
В обсуждениях участников заседания политической рабочей группы, констатировала Грау, «снова преобладали процедурные вопросы, которые воспрепятствовали продвижению относительно разработки плана действий в полном соответствии с Минскими соглашениями». В центре внимания гуманитарной рабочей группы, проинформировали в ОБСЕ, были вопросы устранения препятствий для одновременного открытия новых пунктов пропуска вблизи населенных пунктов Золотое и Счастье Луганской области, а также относительно взаимного освобождения и обмена лиц, удерживаемых в связи с конфликтом.
Накануне полномочный представитель России в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева в Донбассе. Днем ранее представитель Луганской народной республики (ЛНР) Родион Мирошник заявил, что представители Киева сорвали работу политической подгруппы Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.
В начале марта омбудсмен провозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова обвинила Киев в срыве переговоров по Донбассу. По ее словам, на очередном заседании представители Украины «придерживались абсолютно недипломатичной линии поведения и нарушали установленный порядок ведения заседания». До этого в ДНР заявили об отказе Украины рассматривать «дорожную карту» по урегулированию конфликта в Донбассе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ДНР заявили об обстреле окраин Донецка украинскими ВС из миномета
Украинские военные обстреляли окраины Донецка из миномета, заявил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
«Сегодня в 18.16 (мск) зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины. В направлении населенного пункта Веселое (между селом Спартак и поселком Пески к северу от Донецка – прим. ВЗГЛЯД.) выпущено пять мин калибром 120 миллиметров. Также применялось стрелковое оружие», – передает заявление представителя ведомства РИА «Новости».
Он подчеркнул, что представители украинской стороны в СЦКК игнорируют запрос режима тишины.
Киев демонстрирует готовность провести военную операцию в Донбассе. Союзники Украины выражают обеспокоенность «наращиванием войск», которые, по их словам, Россия осуществляет на границе с Украиной. Москва подчеркивала, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.
В Крыму выразили готовность пресечь провокации Киева на границе
Все возможные провокации Киева на границе с Украиной будут пресечены, а виновные привлечены к ответственности, заверил спикер парламента Крыма Владимир Константинов.
По его словам, крымчане находятся в безопасности, благодаря работе правоохранителей и всех силовых структур, передает РИА «Новости».
«Все провокации, если на них решится Киев, будут пресечены, а виновные привлечены к ответственности. До нас им не дотянуться. Крымчане находятся в безопасности», – отметил Константинов.
Он подчеркнул, что политика киевских властей сродни подлости и коварству, которым можно противопоставить только решительные действия.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что украинские спецслужбы пытаются совершать диверсии и теракты на объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения Крыма.
Президент Грузии посетит Украину для выработки совместных планов вступления в НАТО и ЕС
Президенты Грузии и Украины Саломе Зурабишвили и Владимир Зеленский в четверг во время телефонного разговора обсудили «важность безопасности региона Черного моря и необходимость представления совместных целей на встречах высшего уровня ЕС и НАТО», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Как сообщила администрация президента Грузии, с целью выработки такой единой стратегии Саломе Зурабишвили вскоре посетит Украину.
Президент Грузии выразила поддержку украинскому коллеге в связи с ситуациями в Донбассе и Крыму.
«Евроатлантическая интеграция – это единственное направление для безопасности Украины и Грузии», – считает президент Грузии.
Ранее Грузия заявила, что вскоре вернет на Украину посла, отозванного в мае прошлого года после назначения экс-президента Михаила Саакашвили главой украинского исполкома реформ.
В ЛНР заявили об обстрелах из гранатометов со стороны украинских силовиков
Украинские силовики с начала суток четыре раза нарушили режим прекращения огня на территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, уточнив, что огонь был открыт из вооружения гранатометов различных типов.
По его словам, украинские силовики вели огонь из вооружения гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по подконтрольным республике населенным пунктам Лозовое и Золотое-5. Филипоненко также сообщил, что информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях объектов гражданской инфраструктуры уточняется, передает РИА «Новости».
«Данные факты в оперативном порядке доведены представителям украинской стороны в СЦКК с целью принятия мер и исключения обвинения народной республики в провокациях», – сказал офицер пресс-службы.
Ранее в ЛНР заявили, что со стороны украинских военных за минувшие стуки значительно возросло количество огневых провокаций.
В субботу сообщалось, что украинские силовики пять раз за сутки нарушили режим тишины в ЛНР. Также украинские силовики обстреляли окраины Донецка.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Прокуратура Нидерландов признала утечку данных по делу МН17
Прокуратура Нидерландов признала утечку записи телефонных разговоров фигуранта дела о крушении Boeing на востоке Украины Сергея Дубинского, при этом утверждает, что они «нелегальным образом» попали в третьи руки.
«Большинство перехваченных разговоров касаются не только дела MH17, но и криминальных преступлений на Украине. Однако мы имеем иную ситуацию, когда речь идет о документах, о которых сообщалось в передаче, и которые есть только в нашем досье по авиакатастрофе», – цитирует РИА «Новости» прокурора Манона Риддербека.
По его словам, этих документов нет в других делах прокуратуры и нигде больше, «ни прокуратура, ни полиция, ни следственный судья не передавали их третьей стороне». Он подчеркнул, что эти документы попали в руки других сторон нелегальным образом.
Ранее журналисты в Нидерландах заявили, что якобы получили доступ к телефонным разговорам Сергея Дубинского – обвиняемого по делу о крушении Boeing на Украине. «Записи» сделаны службой безопасности Украины. Утверждается, что Дубинский в течение нескольких часов после трагедии не был в курсе авиакатастрофы. Пресс-секретарь прокуратуры Брехтье ван де Мосдейк заявил, что прокуратура Нидерландов не располагает сведениями, как записи телефонных разговоров оказались у голландских журналистов.
Напомним, катастрофа произошла шесть лет назад, 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы. Совместная следственная группа во главе с Нидерландами без участия России представила промежуточные итоги расследования, из которых следует, что самолет якобы сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего военным из Курска. Однако российская компания «Алмаз–Антей», выпускающая вооружение, провела три эксперимента и установила, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, контролировавшейся украинской армией.
|
|