В ЛНР заявили об обстрелах из гранатометов со стороны украинских силовиков

На Украине назвали главную причину звонка Байдена в Кремль

«Россия продемонстрировала столь серьезный военный кулак, что это заставило Байдена позвонить в Кремль», – заявил газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал состоявшийся по инициативе Вашингтона телефонный разговор лидеров России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена.

«То, что этот звонок состоялся именно сейчас, говорит о том, что Москве удалось добиться своих целей. Перебрасывая войска к западным границам, Россия продемонстрировала столь серьезный военный кулак, с которым невозможно не считаться. Если бы он был задействован, это привело бы к полному разгрому Вооруженных сил Украины, и никто не успел бы им помочь», – сказал политолог Михаил Погребинский.

По словам эксперта, «это ровно тот случай, когда США понимают не дипломатические заявления, а демонстрацию силы». «И это заставило президента Байдена позвонить президенту Путину. Сам факт звонка, безусловно, снимает символическую напряженность, связанную с хамскими заявлениями Байдена. Это можно интерпретировать как форму извинения со стороны США», – полагает Погребинский.

«Но официальному Киеву вряд ли по душе такой разговор. Некоторым политикам нравится повторять вслед за Байденом оскорбления в адрес Путина. А теперь, когда Байден сам позвонил Путину, среди власти появились недовольные», – продолжил собеседник.

«Впрочем, в этой игре геополитических махин украинское руководство ничего не решает, – убежден политолог. – Пару недель назад меня спрашивали: «Что могло бы снять напряжение в отношениях между Россией и США?». Я тогда ответил: «Телефонный звонок Байдена». И это произошло. Теперь, полагаю, с помощью их разговора официальный Киев будет приведен в чувство».

Напомним, во вторник по инициативе США состоялся разговор Путина и Байдена. Президент США в ходе телефонного разговора высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил провести саммит в третьей стране для обсуждения полного спектра вопросов, с которыми сталкиваются Москва и Вашингтон. В тот же день Австрия предложила Вену в качестве площадки для проведения переговоров между лидерами России и США.

Политолог Андрей Кортунов, комментируя инициативу Байдена провести саммит Россия – США на высшем уровне, отметил, что «факт телефонного звонка Байдена Путину свидетельствует о том, что команда президента США сложилась, в том числе и на российском направлении. Другой мотив – выяснилось, что без России очень трудно обсуждать некоторые проблемы, в том числе принципиальные для США.

В свою очередь немецкий политолог Александр Рар назвал разговор президентов «положительным развитием событий для всех». «Думаю, все стороны поняли, что война в Донбассе приведет к катастрофе. Американцы сами решили идти на деэскалацию конфликта. Судя по реакции в Киеве, украинцев тоже попросили сделать шаг назад», – полагает эксперт. «Теперь открываются новые варианты и возможности для решения проблем в других важных сферах, в том числе в вопросах разоружения. Администрация США увидела, что идти на эскалацию бессмысленно и опасно. Это приведет в том числе к союзу России с Китаем», – сказал Рар.

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