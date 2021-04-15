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Путин подтвердил поддержку суверенитета Ливана
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Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с назначенным премьер-министром Ливана Саадом Харири подтвердил принципиальную позицию Москвы в поддержку суверенитета и территориальной целостности республики, сообщает пресс-служба Кремля.
«Саад Харири проинформировал о развитии внутриполитической ситуации в Ливане, о принимаемых мерах по формированию в стране нового правительства и преодолению экономического кризиса. С российской стороны подтверждена принципиальная позиция в поддержку суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Ливана», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Кроме того, Путин и Харири обсудили актуальные вопросы региональной повестки дня. Была выражена готовность к совместной работе по созданию благоприятных условий для безопасного возвращения на родину сирийских беженцев, проживающих сейчас в Ливане.
Также затронуты некоторые темы двустороннего сотрудничества с акцентом на укрепление торгово-экономических связей и активизацию контактов между профильными ведомствами в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией, включая поставку в Ливан российских вакцин.
Кроме того, Путин поздравил Харири и всех мусульман Ливана с наступлением священного месяца Рамадан.
Белый дом охарактеризовал разговор Байдена с Путиным как конструктивный
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Белый дом видит в будущем саммите России и США возможность обсудить сферы, где две страны могут успешно работать вместе, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена Белый дом назвал конструктивным, передает РИА «Новости».
«У президента Байдена состоялся вчера конструктивный разговор с Владимиром Путиным», – сказала Псаки.
Она вновь подтвердила, что Вашингтон стремится к стабильным и предсказуемым отношениям с Москвой. «Наша задача в США – иметь предсказуемые отношения с Россией, стабилизировать эти отношения. И конечно же, проведение дискуссии, проведение саммита было бы возможностью обсудить сферы, где мы согласны друг с другом и можем работать вместе», – добавила пресс-секретарь Белого дома, передает ТАСС.
Накануне по инициативе США состоялся телефонный разговор Путина и Байдена. Президент США в ходе телефонной беседы высказал
заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил
российскому лидеру провести встречу. После этого Вена предложила
стать площадкой для саммита России и США.
В среду пресс-секретарь главы Дмитрий Песков сообщил, что тон разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена был деловым, было обсуждено большое число тем. В Кремле считают преждевременным говорить о конкретике по возможной встрече президентов России и США.
Путин заявил о строительстве самого мощного в мире ледокольного флота
В России создается самый мощный ледокольный флот в мире, заявил глава государства Владимир Путин на заседании попечительского совета Русского географического общества.
«Россия занимается строительством самого мощного в мире ледокольного флота, в том числе таких гигантов, как «Лидер», которых еще никто никогда не строил», – отметил он, передает ТАСС.
Президент также отметил, что в ближайшие годы движение по Северному морскому пути может стать круглогодичным.
Напомним, обеспечивать российское присутствие в Арктике будут самые мощные в мире атомные ледоколы. Сразу три ледокола проекта ЛК-120Я «Лидер» будут построены в соответствии с утвержденной президентом РФ Стратегией развития Арктической зоны до 2035 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем уникален этот корабль и какие задачи он будет решать.
На Украине озвучили ожидания от разговора Путина с Байденом
Киеву важно, чтобы США продолжали контакты с Россией, заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, говоря о разговоре президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным.
«Украина заинтересована, чтобы США контактировали с Россией, иначе ситуация была бы тупиковая», – передает его слова «Укринформ».
Кислица считает, что стороны могут встретиться на полях какого-то международного мероприятия или и в двустороннем формате. «В любом случае, чтобы такая встреча состоялась, ей будет предшествовать длительная подготовка по ее содержательному наполнению. Не думаю, что Вашингтону интересны экспромты», – сказал он.
По словам постпреда Украины, Киеву важно, чтобы США донесли до Москвы позицию Вашингтона по ситуации на юго-востоке Украины.
«Нынешняя ситуация рассматривается как угроза региональной безопасности, то есть несущая угрозу всему Черноморскому региону и Европе», – заявил он.
Напомним, президент США Джозеф Байден в ходе телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным высказал
заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке». Пресс-служба Белого дома сообщила
, что Байден в ходе телефонного разговора с Путиным предложил ему провести встречу. Вена предложила
стать площадкой для саммита России и США.
Путин заявил о возможности круглогодичного движения по Северному морскому пути
В ближайшие годы движение по Северному морскому пути может стать круглогодичным, заявил президент России Владимир Путин на заседании попечительского совета Русского географического общества (РГО).
«В самые ближайшие годы движение по Северному морскому пути может стать круглогодичным, так, наверняка, и будет», – отметил президент, передает ТАСС.
Путин добавил, что во вторник в разговоре с президентом Финляндии Саули Ниинистё обсуждал работу в рамках Арктического совета. «Несмотря на все сложности, которые мы сегодня переживаем на международной арене, исследования в Арктике, внимание к Арктике остается неизменным», – констатировал российский лидер.
Он заявил, что в Арктике наиболее очевидны климатические изменения, которые происходят в мире, и это повышает важность таких исследований. Путин заметил, что последствия климатических изменений пока с полной точностью спрогнозировать не может никто. Другим важным фактором президент назвал активное хозяйственное освоение Арктики.
Глава государства также отметил, что поручит правительству проработать предложения РГО в части исследований в Арктике.
В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу указал, что РГО и Северный флот проведут новую арктическую экспедицию в 2021 году. «В этом году стартует четвертый сезон масштабной совместной экспедиции РГО и Северного флота, которые комплексно исследуют арктические архипелаги. Вместе работают биологи, гляциологи, гидрографы и сейсмологи», – сказал он, передает РИА «Новости».
Кроме того, по словам Шойгу, исследователи идут по следам арктических экспедиций XIX и XX веков, находят свидетельства истории освоения Арктики. «Находим предметы экспедиций Владимира Русанова, Георгия Седова, Леонида Гриневецкого и других знаменитых исследователей Арктики», – добавил президент РГО.
В марте посол по особым поручениям российского МИД, старшее должностное лицо Арктического совета от России Николай Корчунов заявил о возрастающем интересе международного бизнеса к развитию Северного морского пути.
Путин наградил орденами Мужества тушивших «Невскую мануфактуру» пожарных
Президент Владимир Путин наградил орденами Мужества трех пожарных, принимавших участие в тушении масштабного пожара на «Невской мануфактуре» в Петербурге и их коллегу из Асбеста, двух из них посмертно, сообщила пресс-служба Кремля.
«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, наградить сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Орденом Мужества Белецкого Илью Константиновича – прапорщика внутренней службы (посмертно); Соколова Антона Эдуардовича – лейтенанта внутренней службы; Старковского Бориса Николаевича – прапорщика внутренней службы Старцева Константина Михайловича – лейтенанта внутренней службы (посмертно)», – говорится в тексте документа, опубликованном на сайте Кремля.
Константин Старцев участвовал в тушении пожара в частном доме в Асбесте Свердловской области. Во время тушения на пожарного обрушилась стена, он погиб, передает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.
В ведомстве уточнили, что Илья Белецкий, Антон Соколов и Борис Старковский участвовали в тушении пожара на «Невской мануфактуре» в Петербурге.
Напомним, в понедельник в Петербурге загорелось здание фабрики «Невская мануфактура», расположенной на Октябрьской набережной.
Погиб командир отделения пожарно-спасательной части Илья Белецкий, пострадали двое других пожарных. Сообщалось, что всех пожарных вывели из горящего здания, чтобы ликвидировать возгорание на расстоянии. Двое пожарных, которые пострадали при тушении здания, введены в медикаментозную кому.
Путин рассказал о реакции на вторую прививку от COVID
Прививка вторым компонентом вакцины от коронавируса прошла без побочных явлений, рассказал президент России Владимир Путин.
«За 10 минут до того, как я вошел, я сделал прививку. Как видите, все нормально. Без всяких побочных эффектов и явлений. Вообще не чувствую, что я сделал какую-то прививку. С утра позанимался спортом», – передает слова главы государства РИА «Новости».
«Кстати, как врачи сказали, после первой прививки уже хороший иммунный ответ есть... Эффект положительный, никаких побочных явлений нет, надеюсь и не будет», – добавил президент.
Напомним, Путин сообщил, что что сделал вторую прививку от коронавируса через три недели после получения первой дозы вакцины. Первый компонент вакцины Путин получил 23 марта вечером. Он сделал прививку без камер и потом объяснил это тем, что «обезьянничать» необязательно, а если кто-то захочет в этом процессе что-то сфальсифицировать, сделать это не сложно, показав на камеры укол не препарата, а витаминов. Путин не стал раскрывать и название вакцины, которую вкололи ему медики. По его словам, об этом знает только его врач.
В Сербии рассказали об ожидании Путина на открытии храма св. Саввы в мае
Белград надеется, что президент Владимир Путин посетит Сербию в мае и примет участие в торжественном открытии храма Святого Саввы, который построен при помощи России и Русской православной церкви, сообщил посол Сербии в Москве Мирослав Лазански.
По его словам, Белград надеется, что президент России приедет в Сербию, «потому что будет торжественное открытие храма Святого Саввы, который станет самым большим православным храмом на Балканах, а может быть, и в мире». «И построен он при помощи России и Русской православной церкви», – цитирует РИА «Новости» посла.
Как отметил Лазански, Белград ожидает, что президент России вместе с президентом Сербии Александром Вучичем торжественно его откроют. «Также надеемся, что на мероприятие приедет патриарх Кирилл», – добавил дипломат.
Он также сообщил, что открытие храма Святого Саввы не произойдет раньше 9 мая. «Наверное, в середине мая или в конце мая», – сказал он.
Собор в Белграде, посвященный основателю Сербской православной церкви святому архиепископу Сербскому Савве, был заложен в 1894 году на месте сожжения турецкими властями мощей святого в 1594 году. Строительство продолжалось на протяжении всего прошлого столетия со значительными перерывами.
Начало активной фазы возведения собора относится к 1935 году, однако и оно было прервано Второй мировой войной и коммунистическим югославским периодом и возобновилось лишь в 1985 году. Автор нынешнего проекта в сербско-византийском стиле – знаменитый сербский и югославский архитектор Александр Дероко. К 2004 году все работы по возведению собора были завершены. Затем приступили к внутреннему убранству храма.
Генеральным координатором работ по оформлению внутреннего убранства храма с 2015 года по поручению президента России является Россотрудничество. Храм Святого Саввы Сербского является одним из крупнейших православных храмов мира с площадью пола 3650 кв. метров и высотой с крестом 79 метров, он рассчитан на 10 тыс. человек.
В марте президент Сербии Александр Вучич заявил, что у него отличные отношения с президентом России Владимиром Путиным.
Напомним, в декабре Путин заявил, что завершение работ по мозаичному оформлению храма Святого Саввы является знаменательным событием, взаимодействие российских и сербских мастеров при создании мозаик важно и символично в контексте духовной близости народов двух стран.
Путин проведет совещание по качеству и доступности госуслуг
Президент России Владимир Путин 15 апреля проведет совместное заседание президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив по вопросам доступности и улучшения качества государственных услуг в сферах образования, здравоохранения, трудоустройства и социальной защиты, сообщила пресс-служба Кремля.
«Помимо глав ряда регионов, возглавляющих профильные комиссии Госсовета и те субъекты, где были реализованы пилотные проекты, в частности – Новгородскую, Нижегородскую, Сахалинскую области, запланированы выступления генерального директора АСИ Светланы Чупшевой, мэра Москвы, члена наблюдательного совета АСИ Сергея Собянина, а также вице-премьера Татьяны Голиковой», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Отмечается, что комплекс направленных на это мер федерального и регионального уровней разработан в рамках Национальной социальной инициативы (НСИ), которая реализуется АСИ по поручению главы государства. Для разработки механизмов НСИ выбраны наиболее распространенные жизненные ситуации, например, как записать ребенка в детский сад, получить амбулаторную или стационарную медицинскую помощь, организовать социальное обслуживание для своего пожилого родственника, получить пособие для ребенка, найти работу через центр занятости.
Путин отметил работу РГО в непростой 2020 год
Русское географическое общество (РГО) не прерывало свою работу весь прошлый год, несмотря на сложности из-за пандемии коронавируса, заявил президент Владимир Путин на заседании президиума РГО.
«Столь необходимые ограничения и санитарные меры совпали со 175-летием РГО, которое отмечалось как раз в прошлом 2020 году. Особо отмечу, что несмотря ни на что, обширную программу, намеченную на этот важный знаковый год Географическое общество постаралось выполнить максимально возможно. В целом не прерывало свою работу», – передает слова главы государства РИА «Новости».
Путин подчеркнул, что члены РГО участвовали и продолжают участвовать в волонтерском движении, в акциях взаимопомощи.
«При этом в этот непростой для всей нашей страны период Русское географическое общество продолжает воплощать в жизнь свои планы и идеи. Вы не стали откладывать экспедиции, полевые исследования, издавали книги и снимали новые фильмы, очень интересные, я хочу сказать», – отметил президент.
Он добавил, что РГО успешно реализовало просветительские проекты в онлайн-формате. «Также онлайн прошел и очередной съезд РГО, его участники обсудили и приняли все решения, необходимые для дальнейшего развития», – сказал глава государства, отметив, что у Географического общества есть все для того, чтобы реализовать свои планы.
В прошлом году участники экспедиции на архипелаг Новая Земля, совершаемой Северным флотом вместе с Русским географическим обществом и Национальным парком «Русская Арктика», обнаружили новый пролив.
Путин поручил ускорить работу по закону о госохране затонувших подводных объектов
Президент Владимир Путин в ходе заседания президиума Русского географического общества пообещал поручить правительству и Госдуме проработать и принять закон о государственной охране затонувших подводных объектов.
«Сейчас в Госдуме действительно вопрос изучается. Мы попробуем с коллегами договориться о том, чтобы они поактивнее взялись за решение этого вопроса. Действительно, это проблема, которая требует решения», – передает слова президента РИА «Новости».
Путин подчеркнул, что эта проблема носит и исторический, и научный характер в самом широком смысле этого слова, мемориальный. «Потому что у нас во время Великой Отечественной войны, естественно, в ходе боевых действий советский флот потерял достаточно много кораблей, по-моему, около 900 кораблей и свыше миллиона различных лодок», – пояснил глава государства.
По словам президента, следует определить районы, порядок обследований и исследований, правила морского подводного туризма. «Займемся этим. Попрошу и правительство, и депутатов над этим поработать и принять в ближайшее время соответствующее правила, оформленные законодательно», – заверил он.
Ранее руководитель поисковой экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы» Константин Богданов рассказал газете ВЗГЛЯД, как удается обнаруживать погибшие советские подводные лодки и почему их работой заинтересовался Владимир Путин.
Путин оценил роль космонавта Берегового в истории
Президент в день 100-летия со дня рождения дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Георгия Берегового отметил, что он посвятил себя космосу и вписал яркие страницы в летопись покорения Вселенной, в историю страны.
Соответствующая телеграмма родственникам Георгия Берегового опубликована на сайте Кремля.
«После Великой Отечественной, показав себя первоклассным летчиком-испытателем, Георгий Береговой безраздельно посвятил себя космосу, вписал яркие, поистине незабываемые страницы в летопись покорения Вселенной, в историю нашей страны. Он не боялся трудностей, достойно решал поставленные задачи, даже в самых сложных ситуациях проявлял незаурядную выдержку и стойкость», – говорится в телеграмме.
Президент отметил также, что для Берегового служение Родине было делом и смыслом всей жизни.
«И конечно, особо отмечу искреннее внимание и поддержку, которые Георгий Тимофеевич оказывал своим землякам – жителям родного Енакиево», – добавил Путин.
Президент отметил, что биография Берегового и его огромный вклад в развитие национальной космической программы, а также востребованная общественная деятельность всегда будут примером для подрастающих поколений.
Глава МИД Сербии в ходе поездки в Россию обсудит возможный визит Путина в Белград
Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович в ходе поездки в Москву обсудит возможный визит российского лидера Владимира Путина в Белград.
Министр иностранных дел Сербии прибывает 15 апреля в Москву с рабочим визитом по приглашению российского коллеги Сергея Лаврова. По словам Селаковича, планируется обсудить углубление двустороннего сотрудничества, продолжение политических консультаций по плану, который был подписан в ходе визита Лаврова в Белград, продолжение российской поддержки Сербии в переговорах по Косово и Метохии, укрепление договорной базы между странами.
«В соответствии с ранее заявленным, мы ожидаем визита президента РФ Владимира Путина в Сербию, осуществление этой поездки будет одной из тем наших разговоров. Мы уверены, что такой визит будет реализован в течение этого года», – сказал глава МИД Сербии, передает РИА «Новости».
Он также отметил, что обсудит с российским коллегой и сотрудничество по региональным вопросам, так как Россия играет активную роль на Балканском полуострове. «Чрезвычайно важно обсудить и экономическое сотрудничество наших стран», – добавил Селакович.
Ранее у России появилось сразу несколько поводов, чтобы ревновать Сербию к Китаю. Например, сербский президент привился китайской вакциной, а сербская армия переориентировалась на китайский ВПК. При этом соцопросы показывают, что китайскую помощь сербы ценят больше, чем любую другую. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, обоснованны ли опасения, что Пекин вытесняет Москву с Балкан, и мнения, что сербы готовы сменить «лучшего друга».
Кремль ответил на вопрос об участии Путина в организуемом США климатическом саммите
Решение по участию президента России Владимира Путина в климатическом саммите, организуемом США, и встрече с американским лидером Джо Байденом пока не принято, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее Байден в телефонном разговоре с Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Госсекретарь США Тони Блинкен пояснил, что Байден предложил Путину встретиться в ближайшие недели. Также в пресс-службе Белого дома сообщили, что Байден пригласил на саммит по климату, который Вашингтон намерен организовать 22-23 апреля в виртуальном формате, 40 мировых лидеров, в том числе Путина.
«Двустороннюю встречу, разумеется, не получится так быстро организовать, там вопрос по-прежнему находится на стадии анализа, это первое. Второе – конечно же, речь идет, наверное, о запланированном на следующую неделю климатическом саммите», – сказал Песков, отвечая на вопрос, о какой встрече говорил Блинкен.
На вопрос, принято ли решение по этой встрече и могут ли санкции повлиять на него, Песков ответил: «Пока обсуждается, находится тоже в стадии обсуждения. Будет зависеть от того решения, которое примет глава государства», передает РИА «Новости».
Ранее в МИД заявили, что Москва примет решение о формате участия в саммите по климату 22-23 апреля после получения дополнительной информации от Вашингтона.
В марте президент США Джо Байден пригласил Россию и Китай на международные переговоры по климату. Таким образом США признали, что вопросы экологии невозможно решать без Москвы и Пекина. Однако Америка ведет против России и Китая агрессивную и недружественную политику. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, стоит ли принимать приглашение Байдена, что будет обсуждаться на саммите и сможет ли он изменить к лучшему отношения Москвы и Пекина с США.
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Путин и Лукашенко обсудили Карабах
Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко обсудили урегулирование в Нагорном Карабахе в контексте проведенного визита белорусского лидера в Азербайджан, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении на сайте указывается, что «в контексте только что проведенного визита Александра Лукашенко в Азербайджан затронута также тема нагорно-карабахского урегулирования. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях».
Также в телефонном разговоре двух лидеров обсуждались «вопросы двусторонней повестки дня», был выражен «обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление российско-белорусских союзнических отношений».
Напомним, Лукашенко и Алиев провели в среду официальные переговоры в рамках визита белорусского президента в Баку.
Во время встречи глава белорусского государства высказал особую благодарность своему азербайджанскому коллеге за поддержку Белоруссии в сфере поставок нефти. Лукашенко назвал «блестящими» отношения между двумя странами в политической и экономической сферах.
В Кремле оценили влияние личного примера Путина на вакцинацию в России
Сделанная президентом Владимиром Путиным прививка от коронавируса позитивно сказалась на динамике вакцинации в России, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
По его словам, вакцинация президента будет иметь «мобилизующий эффект», а главнее «то, что уже есть». «Во многих городах после того, как Путин сделал первый укол, его личный пример дал очень позитивный эффект», – цитирует ТАСС Пескова.
Также он отметил, что Путин переносит прививку вторым компонентом вакцины без побочных эффектов.
«Учитывая, что сегодня у него достаточно напряженный рабочий день, осмелюсь утверждать, что со здоровьем у него все в порядке, равно как и во время [введения] первого компонента», – сказал представитель Кремля.
Напомним, накануне Путин сообщил, что сделал вторую прививку от коронавируса через три недели после получения первой дозы вакцины. Первый компонент вакцины Путин получил 23 марта вечером. Он сделал прививку без камер и потом объяснил это тем, что «обезьянничать» необязательно, а если кто-то захочет в этом процессе что-то сфальсифицировать, сделать это не сложно, показав на камеры укол не препарата, а витаминов. Путин не стал раскрывать и название вакцины, которую вкололи ему медики. По его словам, об этом знает только его врач.