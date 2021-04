В Госдуме призвали США подвинуться и уступить место России Озвучена зарплата космонавтов после повышения 15 апреля 2021, 10:47

Фото: nasa.gov

Текст: Дмитрий Зубарев

Заработная плата кандидатов в космонавты после повышения в среднем составит 300 тыс. рублей в месяц, а опытных космонавтов – более 500 тыс. рублей, сообщил первый заместитель гендиректора Роскосмоса по экономике и финансам Максим Овчинников. «Президент [России] объявил о значительном повышении зарплат. Особенно это касается кандидатов в космонавты: у них повышение на 70% – чуть меньше 300 тыс. рублей в месяц в среднем составит зарплата. Для тех, кто летал, повышение на 50% – их зарплата чуть больше, чем 500 тыс. рублей в среднем», – передает ТАСС слова Овчинникова. По словам первого замгендиректора Роскосмоса, на сегодняшний день зарплаты российских космонавтов практически в два раза ниже, чем их коллег из США или Европы. В частности, астронавты НАСА в среднем получают около 8-9 тыс. долларов, а астронавты Европейского космического агентства – 7-8 тыс. долларов, отметил он. Овчинников пояснил, что для решения вопроса о повышении зарплат космонавтов потребовалось около четырех месяцев. В работу были включены администрация президента России, правительство, Минэкономразвития, Минфин. Первые выплаты после повышения должны поступить в ближайшее время. «Задача увеличения заработной платы космонавтов является приоритетной для корпорации. Ей непосредственно занимается сам Дмитрий Олегович Рогозин, командир отряда космонавтов Олег Дмитриевич Кононенко и ответственные подразделения корпорации», – подчеркнул он. В День космонавтики президент России Владимир Путин предложил увеличить оклады российских космонавтов на 50%, а кандидатов в космонавты – на 70%. Он заверил, что повышение зарплаты отразится и на надбавках. Президент рассчитывает, что принятое решение заметно увеличит общий объем доходов космонавтов. В апреле 2020 года российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков рассказал, что кандидаты в космонавты в России получают зарплату до 100 тыс. рублей, а имеющие опыт космических полетов могут зарабатывать свыше 200 тыс. рублей. Напомним, в декабре Роскосмос предложил увеличить зарплаты космонавтам с 69,6 тыс. до 94,7 тыс. рублей. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Российский космонавт ответил на вопрос о существовании инопланетян 12 апреля 2021, 17:26

Фото: «Люди в черном»/Columbia Pictures

Corporation

Текст: Елизавета Булкина

Командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко в интервью программе «Познер» на Первом канале заявил, что верит в существование инопланетян. На вопрос о том, верит ли он в возможное существование внеземных цивилизаций, космонавт ответил утвердительно. Кононенко пояснил, что сейчас уже открыто большое количество экзопланет, которые похожи на Землю. «Плюс мы же не знаем о всех формах жизни, которые могут существовать во Вселенной», – передает слова космонавта ТАСС.



Он пояснил, что людям на сегодняшний день не все известно даже о галактике, в которой они живут. Кононенко подчеркнул, что не считает разговоры об НЛО ерундой. «Но сам я не видел и ко мне с той стороны люка никто не стучался», – сказал при этом он. Ранее российский космонавт Иван Вагнер, находящийся на МКС, сообщил, что над Южным полушарием пролетели пять неизвестных объектов. Старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга Владимир Сурдин заявил, что НЛО, запечатленные Вагнером, скорее всего, являются спутниками компании Илона Маска SpaceX. Путин: Россия должна поддерживать статус одной из ведущих космических держав 12 апреля 2021, 18:38 Текст: Ксения Панькова

Россия должна достойно поддерживать статус одной из ведущих ядерных и космических держав, заявил президент России Владимир Путин, отметив, что космическая отрасль связана и с обороной. «В новом, ХХI веке Россия должна достойно поддержать статус одной из ведущих ядерных и космических держав, потому что космическая отрасль связана напрямую и с обороной», – сказал глава государства на совещании по вопросам развития космической отрасли, передает ТАСС. Он также отметил, что Россия и дальше будет развивать международные программы, и готова к международному сотрудничеству в космосе. Ранее Путин возложил цветы к памятнику Юрию Гагарину в Энгельсе Саратовской области в День космонавтики. Также во время поездки в Саратовскую область лидер страны проводит совещание по развитию космической деятельности. 12 апреля в мире отмечают День космонавтики. В 2021 году исполняется 60 лет с того момента, как ракета-носитель «Восток» вывела на орбиту корабль «Восток-1», на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он стал первым человеком, побывавшим в космосе. «Восток-1» совершил один виток вокруг Земли, в тот же день Гагарин вернулся на Землю. Он катапультировался из спускаемого аппарата корабля и приземлился с помощью парашюта недалеко от деревни Смеловка Саратовской области. Путин объявил о решении увеличить оклады космонавтам 12 апреля 2021, 20:27 Текст: Елена Мирошниченко

Президент Владимир Путин в День космонавтики рассказал о решении увеличить на 50% должностной оклад тем, кто слетал в космос, и на 70% тем, кто еще готовится полететь. «Предлагаю на 50% увеличить должностной оклад тех, кто слетал в космос, кто занимает позиции заметные в отряде космонавтов. И на 70% для тех, кто еще не летал и готовится стать космонавтом в прямом смысле слова. Это все будет отражаться и на надбавках. Поэтому надеюсь, что общий объем доходов будет для наших космонавтов заметен», – приводит слова Путина РИА «Новости». О своем решении глава государства объявил во время совещания по развитию космической отрасли. Ранее Путин заявил, что Россия должна достойно поддерживать статус одной из ведущих ядерных и космических держав, отметив, что космическая отрасль связана и с обороной. Он также возложил цветы к памятнику Юрию Гагарину в Энгельсе Саратовской области в День космонавтики. 12 апреля в мире отмечают День космонавтики. В 2021 году исполняется 60 лет с того момента, как ракета-носитель «Восток» вывела на орбиту корабль «Восток-1», на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он стал первым человеком, побывавшим в космосе. «Восток-1» совершил один виток вокруг Земли, в тот же день Гагарин вернулся на Землю. Он катапультировался из спускаемого аппарата корабля и приземлился с помощью парашюта недалеко от деревни Смеловка Саратовской области. Госдеп не стал упоминать Гагарина в сообщениях о Дне космонавтики 13 апреля 2021, 01:58

Фото: Russian Look/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

В публикациях Госдепа в соцсетях о Дне космонавтики не упоминается Юрий Гагарин, зато говорится об американских астронавтах. На своей русскоязычной странице в Facebook Госдеп заявил, что 12 апреля «отмечают 60-летие пребывания человека в космосе, а также технический прогресс и международное сотрудничество». Сообщение сопровождается снимком американского астронавта. В Twitter Госдеп указал, что «исполняется 60 лет с тех пор, как первый человек был отправлен в космос». «Мы чествуем всех американских астронавтов, которые отважились отправиться в космос, в том числе астронавта Apollo-11 и бывшего помощника госсекретаря Майкла Коллинза», – приводит текст сообщения ТАСС. 12 апреля в мире отмечают День космонавтики. В 2021 году исполняется 60 лет с того момента, как ракета-носитель «Восток» вывела на орбиту корабль «Восток-1», на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он стал первым человеком, побывавшим в космосе. В Госдуме призвали США подвинуться и уступить место России 13 апреля 2021, 21:29 Текст: Ксения Панькова

США придется подвинуться и уступить место России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что сильные страны признают успехи своих конкурентов, в то время как слабые стараются их не замечать. «Мы вступаем в ту фазу развития, когда Россия должна занимать подобающее место и кому-то придется подвинуться», – заявил он, говоря о США, передает РИА «Новости». Как отметил Володин, США пытаются переписать историю Второй мировой войны, историю освоения космоса, в спорте – не допустить сильных спортсменов на Олимпийские игры, спекулируют на теме вакцины, потому что доходы от собственных вакцин им более важны. По его словам, тема космоса в нынешней ситуации приобретает огромное, в том числе, политическое значение. «Сильные признают победу своего конкурента, а слабые будут замалчивать. США слабыми не назовешь, значит, они слабеющие», – подчеркнул председатель Госдумы. Ранее в соцсетях Госдеп заявил, что 12 апреля «отмечают 60-летие пребывания человека в космосе, а также технический прогресс и международное сотрудничество». Сообщение сопровождается снимком американского астронавта. Госдеп не стал упоминать Гагарина в сообщениях о Дне космонавтики. В ответ на это в посольстве России призвали Госдеп не стеснятся произносить имя Гагарина. В посольстве также процитировали хранящееся в архивах госдепартамента послание президента США Джона Кеннеди советскому лидеру Никите Хрущеву: «Народ Соединенных Штатов разделяет удовлетворение народа Советского Союза в связи с благополучным полетом астронавта, представляющим собой первое проникновение человека в космос. Мы поздравляем Вас, а также советских ученых и инженеров, сделавших это достижение возможным». Гендиректор Arianespace поблагодарил Гагарина словами «Cпасибо, Yuri!» 13 апреля 2021, 02:57

Фото: Figaro Live/Youtube

Текст: Антон Антонов

Генеральный директор французской компании Arianespace Стефан Исраэль по-русски выразил благодарность советскому космонавту Юрию Гагарину. Как заявил Исраэль в Twitter, 60 лет назад Гагарин «открыл новый путь для человечества». «Cпасибо, Юрий!», – заявил Исраэль, добавив, что гордится совместной работой с российскими партнерами и запусками ракет «Союз», «чтобы продолжить приключение». Сообщение написано на английском языке, но слово «спасибо» Исраэль написал по-русски, передает ТАСС. 60 years ago, Yuri Gagarine opened a new road for humanity. Cпасибо, Yuri! Very proud to team with our Russian partners and #Soyuz to continue the adventure further! В 2021 году исполняется 60 лет с того момента, как ракета-носитель «Восток» вывела на орбиту корабль «Восток-1», на борту которого находился Гагарин. США назвали Россию своим главным соперником в космосе 13 апреля 2021, 18:35 Текст: Елизавета Булкина

Россия остается гласным соперником США в сфере космоса, говорится в докладе американской разведки. «Россия продолжит оставаться ключевым соперником в космосе, обладая широкой сетью разведывательных, коммуникационных и навигационных спутников», – цитирует документ РИА «Новости». Американская разведка заявляет, что Москва концентрирует усилия над интеграцией космических возможностей в свои оборонные и наступательные вооружения. Кроме того, в докладе говорится, что Россия осуществляет развертывание противоспутникового оружия для подрыва космических возможностей США и их союзников.



При этом Китай, по мнению Вашингтона, работает над тем, чтобы «догнать и перегнать» США в космосе, чтобы получить военную, экономическую выгоду, а также национальный престиж. В документе американской разведки говорится, что 2022-2024 годах у Пекина появится собственная космическая станция на околоземной орбите, а также продолжатся лунные миссии. Также отмечается, что КНР интегрируеткосмические и оборонные технологии с целью подрыва военного и информационного превосходства США. Кроме того, Вашингтон считает Россию основной угрозой для США в киберпространстве. При этом разведка полагает, что Россия не заинтересована в прямом вооруженном конфликте с США. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC, говоря о ситуации на Украине, заявил о возможных «последствиях» для России со стороны Вашингтона, если она продолжит «действовать агрессивно». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Блинкена о последствиях «агрессивных действий» России, заявил, что чем чаще звучат такие заявления, тем больше они девальвируются. РДШ устроило в Великом Новгороде шоу дронов в честь 60-летия полета Гагарина 12 апреля 2021, 15:09

Фото: РДШ

Текст: Мария Бобылева

Накануне Всемирного дня авиации и космонавтики активисты Российского движения школьников совместно со специалистами компании «Геоскан» подняли в небо над Великим Новгородом 500 дронов, приурочив шоу к 60-летию первого полета человека в космос. Ровно в 21.00 с территории теннисного корта Кремлевкого парка Великого Новгорода в небо поднялись 500 квадрокоптеров, которые показали представление для зрителей. В процессе светового шоу беспилотники выстраивались в фигуры, символизирующие взлетающую ракету, вращающуюся планету Земля, а также спутники и МКС, говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД. «Российское движение школьников масштабно празднует День Космонавтики в этом году. Вчера мы завершили Космический фестиваль в Москве, по итогам которого анонсировали с дочерью знаменитого космонавта Оксаной Леоновой премию Российского движения школьников за научные достижения им. Алексея Архиповича Леонова. Сегодня вместе с нашим партнером Геосканом организовали грандиозное шоу дронов, посвященное первому полету Юрия Гагарина в космос. А уже завтра любой желающий сможет почувствовать себя космонавтом, благодаря нашему проекту с российским сервисом Mineсraft!» – сказала исполнительный директор РДШ Ирина Плещева. Она выразила мнение, что каждый российский школьник «должен не просто знать историю отечественной космонавтики и гордится ее героями, но и знать, что космос открыт и ждет новых побед». «РДШ дает им возможность мечтать о космосе, изучать космос и добиваться успеха! Ведь вполне возможно, именно они – те самые будущие герои России», – добавила Плещева. Осуществлять предстартовую подготовку квадрокоптеров для проведения светового шоу специалистам компании «Геоскан» помогали активисты РДШ из трех школ Великого Новгорода: гимназии №4 имени Героя Советского Союза, Почетного гражданина Новгорода И.А. Каберова, гимназии №3 и средней общеобразовательной спортивной школы-интерната «Спарта». Ребята занимались расстановкой аппаратов, загружали полетное задание, проверяли готовность к взлету и выполняли запуск. «Наша компания сотрудничает с Российским движением школьников около года. И мы видим какой неподдельный интерес вызывает у ребят работа с беспилотными летательными аппаратами, поэтому считаем важным дать возможность им познакомиться с нашей работой и разработками. Среди современных подростков немало умных и увлеченных наукой ребят, а благодаря Российскому движению школьников они могут получить не только теоретические знания, но и практические навыки», – рассказал заместитель гендиректора ГК «Геоскан» Павел Степанов. Кроме того, в честь Дня космонавтики активисты РДШ запустят виртуальную ракету с космодрома «Восточный» на российском сервере в Mineсraft. Как уточнили в РДШ, участники проекта «Виртуальная Россия» в 16.00 12 апреля смогут прогуляться по космодрому «Восточный», увидеть цифровые копии настоящих ракет и слетать в одной из них на Луну и обратно. По пути в космос можно будет принять участие в соревновательном квесте и попробовать свои силы в роли ученого. Мероприятие проводится при поддержке госкорпорации «Роскосмос». Проект «Виртуальная Россия», созданный активистами Российского движения школьников, базируется на платформе Mineсraft. Целевая аудитория проекта – дети и подростки. В течение нескольких месяцев участники проекта создавали новые игровые объекты на российском сервере для празднования Дня космонавтики. Напомним, что 11 декабря 2020 года, в преддверии Дня Конституции, Российское движение школьников представило новый сервер игры Minecraft «Yоucrafts. Россия», который создавался более восьми месяцев. Презентация прошла на площадке детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА. Тогда в виртуальную реальность энтузиасты со всех уголков России перенесли знаковые достопримечательности страны: Московский Кремль, Эрмитаж, Дворец Земледельцев в Казани, памятник «Оборона Севастополя» и другие. А к седьмой годовщине присоединения Крыма к Российской Федерации, активист Российского движения школьников Иван Афанасьев – десятиклассник из гимназии №64 имени В. А. Котельникова города Липецка воссоздал Херсонес –живописную достопримечательность Севастополя. Инициаторами появления проекта «Виртуальная Россия» стали сами дети – более 1 тыс. активистов РДШ тестировали сервер и вносили свои предложения по развитию проекта, обсуждали и строили. Благодаря их усилиям, игроки могут играть в виртуальной России, а также возводить там достопримечательности своих городов и регионов. Минобороны представило уникальные образцы космических аппаратов 12 апреля 2021, 14:48 Текст: Алина Назарова

Минобороны ко Дню космонавтики представило видео с тремя десятками спутников и другой ракетно-космической техникой. «В Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) собраны более 30 уникальных образцов космических аппаратов и систем различного назначения, которые впервые демонстрируются на видео широкой общественности», - говорится в сообщении министерства обороны, передает РИА «Новости». Данная техника собрана в учебной аудитории, носящей имя Константина Циолковского. «По сути, это многофункциональная научно-исследовательская платформа. Здесь курсанты и слушатели изучают конструкции изделий не как статические макеты, а с помощью демонстрации возможностей агрегатов, работы узлов и механизмов. Будущие стратегические ракетчики получают обширные знания в сфере военно-технического анализа конструкций изделий ракетно-космической техники», – указывается в сообщении. В частности, на видео демонстрируется работа жалюзи системы терморегулирования, раскрытие антенн командной радиолинии и бортового ретрансляционного комплекса, выдвижение штанги гравитационной системы ориентации и другое. О принципах работы всех этих систем преподаватели рассказывают с помощью наглядных примеров. Кроме того, в вузе имеется зал ракетной техники имени Сергея Королева, где представлены межконтинентальные баллистические ракеты, которые неразрывно связаны с космической отраслью, информирует ведомство. Отмечается, что академия РВСН связана с космосом не только своими профильными аудиториями. «В филиале вуза – Серпуховском военном институте Ракетных войск – начиналась дорога на околоземную орбиту Героя Советского Союза летчика-космонавта полковника Александра Артюхина и Героя Советского Союза полковника Александра Александрова, командира экипажей «Союз Т-9» и «Союз-ТМ», – говорится в сообщении. Ранее на сайте Минобороны России появился специальный раздел, где представлены рассекреченные архивные документы о первых космонавтах СССР. Россияне поддержали сохранение расходов на освоение космоса 12 апреля 2021, 12:58 Текст: Елизавета Булкина

Россия должна участвовать в освоении космоса, расходы на реализацию космических программ сокращать не следует, такого мнения придерживается большинство россиян, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. По данным исследования, 91% опрошенных полагают, что России необходимо принимать участие в освоении космоса, 7% считают, что делать этого не стоит, а 2% респондентов затруднились ответить, говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ. Большинство опрошенных (75%) думают, что не стоит сокращать расходы на освоение космоса, даже несмотря на непростую экономическую ситуацию. 15% россиян выступили за сокращение расходов на космическую программу. Также граждане рассказали, зачем, по их мнению, Россия должна участвовать в освоении космоса. В первую очередь это важно для развития науки и высоких технологий, так считают 52% респондентов. 44% полагают, что освоение космического пространства необходимо России для обеспечения обороноспособности страны. В том числе граждане среди таких целей отмечали поддержание престижа страны на международной арене (17%), развитие авиакосмической промышленности, создание новых рабочих мест и обеспечение возможности на равных конкурировать с США, Евросоюзом и Китаем (по 10% соответственно). Почти напополам разделились мнения россиян при ответе на вопрос о том, должна ли Россия стремиться первой отправить экспедицию на Марс?»: 42% считают, что скорее должна, 48% – что не должна.



Данные опроса также говорят о том, что 69% россиян знают дату первого полета человека в космос. Имя первого космонавта – Юрия Гагарина – знают 97% граждан.



Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 8 апреля. В опросе приняли участие 1,6 тыс. граждан России старше 18 лет. Опрос был проведен методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. В 2021 году исполняется 60 лет с полета первого советского космонавта Юрия Гагарина. Выполнив один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области. Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, последний ныне живущий космонавт из первого отряда космонавтов, совершивший два полета в космос, Борис Волынов рассказал, как Гагарин поддерживал команду. Российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, Олег Новицкий и Петр Дубров, которые находятся на МКС, поздравили россиян с Днем космонавтики и годовщиной полета Юрия Гагарина в космос. Рогозин раскритиковал украинское КБ «Южное» за «вычеркивание» Гагарина 13 апреля 2021, 12:55

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Гендиректор Роскосмоса раскритиковал украинское конструкторское бюро (КБ) «Южное» за неупоминание советского летчика-космонавта Юрия Гагарина в поздравлении с Днем космонавтики. Рогозин написал в Telegram, что «КБ «Южное» раньше не забывало, с чем и с кем связан День космонавтики и что произошло на Байконуре 12 апреля 1961 года», и «вычеркнуть из памяти имя Гагарина, тщательно замарать подвиг инженеров великой страны, которая нас объединяла – это путь к оскотиниванию». Ранее на сайте КБ появилось поздравление врио гендиректора Александра Кушнарева с Днем космонавтики. В нем он вспомнил слова советского конструктора Сергея Королева, который руководил созданием первых советских баллистических ракет, пилотируемых космических кораблей, при этом не упомянул Юрия Гагарина, совершившего первый в истории полет в космос. Ранее российские дипломаты призвали Госдеп не стеснятся произносить имя Гагарина. Стали известны сроки создания новой российской орбитальной станции 13 апреля 2021, 12:50 Текст: Дмитрий Зубарев

России придется выйти из проекта Международной космической станции из-за ее технического состояния, а на замену после 2025 года будет создана Российская орбитальная служебная станция, заявил глава РАН Александр Сергеев на заседании президиума академии. «Очень важной программой, которая сейчас будет финансироваться, будет программа РОСС – это создание Российской орбитальной служебной станции. Видите, что происходит с МКС? Наши космонавты значительную часть времени пребывания тратят на то, чтобы поддерживать МКС в рабочем состоянии. Понятно, что как это ни печально, придется все-таки выходить из этой программы. Но выходить нужно таким образом, чтобы у нас была под боком, я имею в виду не в пространстве, а во времени, наша космическая станция, которая позволила бы вести эксперименты. Это программа РОСС. Мы очень надеемся, что финансирование на нее тоже пойдет», – передает РИА «Новости» слова Сергеева. «Надеемся, что вскоре после 2025 года эта программа будет реализована», – добавил он. Напомним, в понедельник российский космонавт и ученый Сергей Рязанский заявил, что созданием новой орбитальной станции могут заняться частные космические компании. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Кремле рассказали о мероприятиях Путина в Энгельсе в честь Дня космонавтики 12 апреля 2021, 12:32 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин в День космонавтики в ходе поездки в Энгельс посетит место приземления Юрия Гагарина и возложит цветы к монументу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Он (Путин) посетит Парк покорителей космоса, возложит цветы к памятнику Гагарину – именно там Гагарин совершил посадку. И затем в самом Энгельсе, куда он вернется из парка, он проведет совещание о планах развития космической деятельности в России», – передает слова Пескова ТАСС. Он уточнил, что основные доклады на совещании представят вице-премьер Юрий Борисов, генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Также планируется совещание, которое состоится в формате видеоконференции. Путина в Энгельсе будут сопровождать спикер Госдумы Вячеслав Володин, губернатор Саратовской области Валерий Радаев и первая в мире женщина-космонавт, депутат Госдумы Валентина Терешкова. Отдельно глава государства проведет встречу с Радаевым.



В 2021 году исполняется 60 лет с полета первого советского космонавта Юрия Гагарина. Выполнив один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области. 12 апреля в Саратовской области планируется официально открыть Парк покорителей космоса, который находится на историческом месте приземления первого космонавта планеты. Российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, Олег Новицкий и Петр Дубров, которые находятся на МКС, поздравили россиян с Днем космонавтики и годовщиной полета Юрия Гагарина в космос. Россия решила создать детальные карты Луны для передвижения по ней космонавтов 12 апреля 2021, 14:27 Текст: Дмитрий Зубарев

Новые детальные карты участков Луны будут созданы для российских космонавтов, которые будут работать на поверхности естественного спутника Земли, сообщила руководитель Лаборатории исследования внеземных территорий МИИГАиК Ирина Карачевцева. По ее словам, для безопасной работы научного оборудования, а также передвижения космонавтов на Луне «обязательно будут создаваться новые детальные карты конкретных участков в районе посадки», передает ТАСС. Как отметила руководитель лаборатории, для подготовки к пилотируемому полету нужны специальные тренажеры с очень детальными снимками. Они помогут космонавтам привыкнуть к виду и особенностям лунной поверхности, для того чтобы лучше ориентироваться при высадке. Ведущий инженер-геодезист отдела топографо-геодезических работ Роскартографии Олег Евстафьев заявил, что карта Луны будет точнее земной из-за отсутствия искажений из-за крайне разряженной атмосферы естественного спутника Земли. «Карта Луны будет точнее, чем карта Земли, потому что там [почти] нет атмосферы, поэтому искажения будут минимальны или будут практически полностью отсутствовать», – отметил Евстафьев. В свою очередь Карачевцева рассказала, что Россия планирует создавать в том числе 3D-карту естественного спутника Земли. Для этого будут использованы данные с космического аппарата «Луна-26», отправка которого запланирована на 2024 год. «Хотя трехмерная карта Луны уже есть, но, конечно, в случае успешного проведения съемки аппаратом «Луна-26», будет создана новая 3D-карта поверхности» – отметила Карачевцева. По ее словам, снимки, полученные с лунной орбиты высотой ниже 50 км, достигают разрешения 30 см. «Современные снимки поверхности Луны достигают разрешения 30 см, получены они с низкой лунной орбиты высотой ниже 50 км», – отметила Карачевцева. По словам эксперта, с помощью этих снимков лаборатория создала цифровые модели рельефа и новые детальные карты районов передвижения советских самоходных аппаратов «Луноход-1» и «Луноход-2», управлявшихся дистанционно с Земли. Карачевцева также добавила, что с помощью современных цифровых карт удалось уточнить длину маршрутов, проделанных аппаратами почти 50 лет назад. Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что в 2028 году российский экипаж должен совершить облет вокруг Луны, а в 2030 году – космонавты России сядут на ее поверхность. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Китай выразил желание продвигать сотрудничество с Россией по космосу 13 апреля 2021, 11:22 Текст: Дмитрий Зубарев

Китайские власти планируют наращивать сотрудничество с Россией по реализации совместных проектов в области космонавтики, а также будут защищать безопасность в космическом пространстве, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. «Китай в 2021 году продолжит продвигать сотрудничество с Россией в области космонавтики по широкому перечню направлений. Мы также стремимся объединить усилия со всеми заинтересованными сторонами для поддержания мира и безопасности в космическом пространстве», – передает ТАСС слова дипломата. Напомним, в феврале премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роскосмосу подписать с Китаем меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области создания Международной научной лунной станции. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД