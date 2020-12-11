Космонавтам предложили поднять зарплаты

Взгляд
11 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 21:08  |  vz.ru
Разделы

У электромобиля от «КамАЗа» есть преимущество перед Tesla

Россия сделала собственный электрокар Максим Блинов/РИА Новости
Россия вливается в новый мировой тренд. На рынок выходит отечественный электрический автомобиль, который по своим габаритам напоминает «Оку». Пленить покупателя планируется ценой – российский электрокар «Кама-1» будет стоить почти в три раза дешевле, чем самая бюджетная модель Tesla. Поможет ли это ее продажам?  Подробности...
Перейти в раздел…

На что рассчитывает «Единая Россия» в 2021 году

«Единой России» на выборах прогнозируют конституционное большинство er.ru
На выборах в Госдуму в 2021 году «Единая Россия» может получить в парламенте устойчивое большинство. Но для того, чтобы подтвердить статус партии народного большинства, ей придется продолжать активно решать проблемы, вызванные пандемией, улучшать свою репутацию, а также сформулировать понятный образ будущего для страны, считают политологи. Подробности...
Перейти в раздел…

Как «Лубянка» накрыла полковника МВД в Дагестане

Гази Исаев в зале суда Агентство «Москва»
Полковник полиции Гази Исаев подозревается в беспрецедентном, чудовищном преступлении – пособничестве в организации теракта в Москве, унесшего десятки жизней. Почему многие чиновники и коллеги обвиняемого заступаются за своего бывшего сослуживца и что происходит в Дагестане после объявленной победы над терроризмом – на месте разбирался специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
Перейти в раздел…

Трамп получил шанс стать последним президентом США

Главным оружием Трампа, ковавшимся в режиме особой секретности, стал иск штата Техас в Верховный суд Alex Brandon/AP/ТАСС
Всего за пять дней до того, как выборщики должны были проголосовать за Джо Байдена как за нового президента США, республиканцы наконец выкатили свое главное оружие – иск в Верховный суд от штата Техас, прежде не анонсировавшийся. Суд способен решить исход битвы в пользу Трампа, но для этого судьям придется очень быстро выбрать между двумя плохими вариантами – или президентство Байдена, или разруха. Подробности...
Перейти в раздел…

За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
Перейти в раздел…

Трамп наносит ответный удар

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Как ни ехидничали либералы, а бомба все-таки взорвалась, надежды более 70 млн американцев, голосовавших за Трампа, вновь обрели почву под ногами, а исход американских выборов вновь приобрел форму большого знака вопроса. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Ким Ки Дук был обречён умереть в одиночестве

Алексей Герман
Алексей Герман, российский кинорежиссёр, сценарист
Долго зависал в Москве последний год, ходил в гости – его можно было встретить в совсем скромных квартирах в спальных районах, он приходил не к модным и богатым, а к простым кинематографистам. Странно жил. Подробности...

В кризисы общество важнее социальных технологий

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
COVID-19 стоит рассматривать, как предупредительный звонок человечеству, которое слишком уж увлеклось социальной инженерией, уверовав в свое всемогущество и забыв уроки собственной истории. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
Перейти в раздел…

Грузия хочет рулить всем Кавказом

Последний шанс Трампа

Альтернатива для России и Германии

Перейти в раздел…

Азербайджан отметил парадом победу над Карабахом

Мощной символической акцией отметил Азербайджан свою победу во второй карабахской войне – по улицам Баку прошел военный парад. Жители страны встречали военную технику с восторгом и воодушевлением и приветствовали ее в том числе флагами Турции
Подробности...

КамАЗ представил серийный городской электромобиль «Кама-1»

На выставке «Вузпромэкспо» презентован первый предсерийный образец электрического смарт-кроссовера «Кама-1». Это совместная разработка Санкт-Петербургского политехнического университета и ПАО «КамАЗ». Электромобиль рассчитан на четырех пассажиров и может развивать скорость до 150 км/ч
Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Под Наро-Фоминском срубили главную ель страны

Главную Кремлевскую елку страны срубили в Наро-Фоминском лесничестве, сообщили власти Подмосковья. За церемонией следил и Дед Мороз. Столетнее дерево высотой 25 метров выбрали на кастинге среди 50 других – по стройности ствола, строго-пирамидальной форме и пушистости кроны
Подробности...
Перейти в раздел…
12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
Подробности...
19:06
собственная новость

Библиотеки Оренбургской области в рамках нацпроекта обновили книжный фонд

Модернизация четырех муниципальных библиотек по национальному проекту «Культура» завершается в Оренбургской области. Помимо преобразований интерьеров учреждения получили почти 13 тыс. новых книг, сообщила министр культуры региона Евгения Шевченко.
Подробности...
18:00

В Новосибирске определили сроки ремонта исторического здания театра кукол

В Новосибирске запланировали начать капитальный ремонт областного театра кукол в 2022 году, здание построили больше 100 лет назад, оно имеет статус регионального памятника архитектуры, сообщил директор театра Юрий Горлатых.
Подробности...
Перейти в раздел…
Какую елку вы предпочитаете ставить на Новый год?
  • Живую

  • Искусственную

  • Не ставлю елку
Борщ может быть:
  • Русским блюдом

  • Только украинским блюдом

  • Главное, чтобы был вкусным
Как вы предпочитаете смотреть новые кинофильмы?
  • В кинотеатрах

  • На платных онлайн-сервисах

  • Жду, пока они появятся в свободном доступе
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: В кафе и гостиницы Подмосковья на новогодние каникулы не пустят без теста на COVID
    Сенат США одобрил оборонный бюджет с санкциями против «Северного потока – 2» Гинцбург объяснил сотрудничество с AstraZeneca по вакцине «Спутник V» Опубликовано видео испытания «Циркона» по береговой цели Прокуратура Москвы потребовала отменить штраф детскому хоспису
    Космонавтам предложили поднять зарплаты Мишустин анонсировал начало вакцинации от коронавируса в конце недели ФАС, Минсельхоз и Минпромторг начали работу над снижением цен на продукты Найдены необычные симптомы коронавируса у детей
    Путин поддержал идею об установке памятника Сахарову в Москве Путин объяснил отсутствие уголовного дела по ситуации с Навальным МИД Ирана вызвал посла Турции после стихотворения Эрдогана Диетологи раскрыли секреты приготовления дешевых новогодних салатов

    Главная тема


    Как жена Саакашвили вступила в загадочную связь с чеченским бандитом

    возобновление строительства


    Баржа «Фортуна» начала достраивать «Северный поток – 2»

    рост цен


    Генпрокуратура начала проверку из-за подорожания продуктов

    поставка комплектующих


    Литва решила покупать российские запчасти для ремонта вертолетов

    Видео

    иск в Верховный суд


    Трамп получил шанс стать последним президентом США

    мировой тренд


    У электромобиля от «КамАЗа» есть преимущество перед Tesla

    южный кавказ


    Почему в Азербайджане остались недовольны победой над Карабахом

    Вакцина «Спутник V»


    Россия загнала Зеленского в коронавирусную ловушку

    новая угроза


    Спецназ НАТО готовят к тайному прорыву в Россию

    важнейший игрок


    Евгений Крутиков: Россия в Карабахе оказалась в давно забытой роли

    общая борьба


    Ирина Алкснис: В кризисы общество важнее социальных технологий

    еще не вечер


    Владимир Можегов: Трамп наносит ответный удар

    на ваш взгляд


    Какую елку вы предпочитаете ставить на Новый год?

    Космонавтам предложили поднять зарплаты

       11 декабря 2020, 20:42
    Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Роскосмос предложил увеличить зарплаты космонавтам с 69,6 тыс. рублей до 94,7 тыс. рублей.

    В соответствии с документом предусматривается «увеличение должностных окладов для лиц, состоящих в отряде космонавтов Российской Федерации, в сроки и размере, которые определяются для работников федеральных бюджетных и казенных учреждений в установленном порядке», говорится в пояснительной записке к документу, который опубликован на официальном сайте правовых актов.

    Оклад кандидата в космонавты предлагается поднять с 60,9 тыс. рублей до 82,8 тыс. рублей, космонавта – с 63,8 тыс. рублей до 86,8 тыс. рублей, инструктора-космонавта – с 88,4 тыс. рублей до 120,3 тыс. рублей. Космонавтам, которые совершили космический полет, предлагается увеличить оклад с 69,6 тыс. рублей до 94,7 тыс. рублей, передает ТАСС. Проект документа на данный момент проходит независимую антикоррупционную экспертизу.

    В апреле российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков рассказал, что кандидаты в космонавты в России получают зарплату до 100 тыс. рублей, а имеющие опыт космических полетов могут зарабатывать свыше 200 тыс. рублей.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •